La Wisdom University reuniu advogados e funcionários em Furn el-Shebbak em 19 de novembro para os 100 anos da Constituição libanesa. Os debates centraram-se no funcionamento das instituições, nas reformas previstas no Acordo de Taif e no papel do Estado na preservação da paz civil.

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Comunicado da Universidade da Sabedoria, traduzido e adaptado do árabe.Por ocasião do centenário da Constituição libanesa, a Faculdade de Direito da Universidade de Sabedoria organizou, em seu campus principal em Furn el-Chebbak, o simpósio « Cem anos da Constituição libanesa: rumo a um Estado que consolida a paz civil ». O encontro, inaugurado em 19 de novembro sob o patrocínio e na presença de Dom Paul Abdel Sater, Arcebispo maronita de Beirute, reuniu funcionários públicos, advogados e especialistas em direito constitucional.

Da vaga presidencial à formação do governo

Após os hinos do Líbano e da Universidade da Sabedoria, um filme institucional feito com técnicas de inteligência artificial traçou a história da instituição desde sua fundação em 1875. Na abertura, o Reitor da Faculdade de Direito, Chady Saad, fez a pergunta que passou pelas trocas: os bloqueios institucionais decorrem do texto constitucional ou da forma como ele é aplicado? Mencionou a repetição dos feriados presidenciais, a duração da formação dos governos, a implementação das disposições do Acordo de Taif e a independência do poder judiciário. Antoine Sfeir, Reitor da Faculdade de Ciências Políticas e Relações Internacionais, Coordenador Nacional do Centenário e Consultor do Presidente da República, transmitiu as saudações e agradecimentos de Joseph Aoun. Ele pediu para traduzir as disposições da Constituição para a prática do Estado. O presidente da universidade, Joseph Saab, recordou o papel de La Sabedoria no ensino de direito e a contribuição de seus graduados para a vida constitucional. Sublinhou a igualdade dos cidadãos, o respeito pela diversidade e a responsabilidade da universidade na transmissão de uma cultura de diálogo.

As varas de Trípoli e do Norte, Marwan Daher, e Beirute, Imad Martinos, também falaram. Marwan Daher salientou a aplicação efectiva da Constituição e a independência do poder judiciário. Imad Martinos salientou a lacuna entre o texto e as práticas políticas, e pediu para concluir a implementação do Acordo de Taif e reforçar o Conselho Constitucional. O Ministro da Justiça, Adel Nassar, apelou a um diálogo nacional para resolver disputas constitucionais e mudar os textos para proteger os direitos, liberdades e soberania do Estado.

A primeira sessão, presidida por Chady Saad, tratou das eleições presidenciais, da nomeação do Presidente do Conselho e do calendário para a formação do Governo, da promulgação de leis e da adopção de decretos. O ex-presidente da La Sabedoria e professor da Faculdade de Direito da Universidade de São José, Lara Karam Boustany, examinou o desacordo sobre o quórum de dois terços nas várias rodadas das eleições presidenciais. Referiu-se também às revisões constitucionais excepcionais e aos compromissos políticos que prevaleceram sobre as regras da Constituição. Rizk Zgheib, reitor da Faculdade de Direito da Universidade do Espírito Santo de Kaslik e professor da Universidade de São José, recordou que consultas parlamentares vinculativas servem de base para a nomeação do Presidente do Conselho pelo Chefe de Estado e não constituem uma eleição. Ele levantou a possibilidade de estabelecer um prazo para a formação do governo. O advogado e professor Adel Yammine examinou os efeitos do acordo de Taif sobre os poderes do Presidente da República e os bloqueios relacionados com esses atrasos. Essas intervenções proporcionaram caminhos para a reforma, não mudanças.

Descentralização e Senado: que habilidades?

A segunda sessão, presidida por Sara Rammal, juíza do Conselho de Estado, analisou vários projectos relacionados com o acordo de Taif. Elie Maalouf, juíza do Tribunal de Contas e conselheira do Ministro da Justiça, salientou a cooperação entre municípios para superar a falta de recursos. Promoveu uma maior descentralização administrativa e financeira, com as competências e recursos necessários para as comunidades. Fadi Masri, o antigo stickman de Beirute, distinguiu o respeito pelas crenças religiosas do confessionalismo político. Apela à criação do órgão nacional previsto na Constituição para que estude as formas de a abolir. Salim Zakhour sentiu que a reflexão sobre um Senado deveria primeiro esclarecer seus poderes, para que pudesse cumprir seu papel na proteção da diversidade denominacional, em vez de parar sua eleição.

O papel do Conselho Constitucional

A terceira sessão, presidida por Adeline Charbel, uma juíza do Conselho de Estado, centrou-se no acompanhamento da constitucionalidade das leis, nos limites do poder de interpretação do Conselho Constitucional e na sua independência. Edgar Kabbouat defendeu a possibilidade de uma pessoa levantar a inconstitucionalidade de uma provisão por ocasião de uma disputa, baseada na experiência estrangeira. Issam Sleiman, ex-presidente do Conselho Constitucional, distinguiu a interpretação de um texto de sua reescrita e levantou a possibilidade de censurar uma disposição quando ela é demasiado imprecisa para garantir o princípio da igualdade. O antigo deputado e advogado Ghassan Mukheiber solicitou uma revisão da lei que institui o Conselho e do seu regulamento interno. Pediu que os seus membros fossem escolhidos pelas suas qualificações e experiência jurídica, em vez de quotas políticas.

Em conclusão, o juiz Fadi Aneissi apresentou o projeto de recomendação elaborado pelos alunos da Faculdade de Direito sob sua direção. O documento reflete as dificuldades identificadas durante as sessões e sugere formas de abordá-las. Continua em revisão: a universidade não anunciou a adoção de um texto final.

A conferência em imagens

Os participantes sentaram-se na primeira fila do auditório durante a conferência. Foto: Serviço de Imprensa da Universidade de Sabedoria.

Vista lateral da primeira fila e audiência durante a conferência. Foto: Serviço de Imprensa da Universidade de Sabedoria.

Foto de grupo no palco, em frente ao visual do simpósio. Foto: Serviço de Imprensa da Universidade de Sabedoria.

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