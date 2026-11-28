Em 1 de dezembro, a antiga licença não será mais suficiente para entrar no Canadá em algumas áreas isoladas de Ontário e Manitoba. Os viajantes devem apresentar-se numa passagem de fronteira ou a partir de um ponto designado. Dezessete novos sítios de comunicações telefónicas já estão abertos.

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Licenças de fronteira em áreas remotas expirarão segunda-feira, 30 de novembro às 23:59. A partir de 1 de dezembro, os viajantes que entrem no Canadá através das áreas afetadas serão obrigados a informar sua chegada a uma passagem de fronteira ou de um local designado para reportar o telefone.

A Agência de Serviços de Fronteira do Canadá (CBSA) recordou este prazo em 25 de novembro. Abrange as áreas cobertas até agora pelo Programa de Passagem de Fronteiras Remotas (PRSP). A Agência anuncia que 17 novos sítios de comunicações telefónicas já estão em funcionamento em Ontário e Manitoba.

De Quetico a Lago da Floresta, onde declarar

Em Ontário, Cache Bay e Prairie Portage estações de guarda florestal no Parque Provincial Quetico estão entre os novos pontos designados. No Lago da Floresta, a agência inclui a rampa de lançamento da Kenora Ice Road terminus, bem como as docas públicas de Morson, Nestor Falls e Sioux Narrows. A rampa Noden Causeway em Rainy Lake também está listada.

Na costa canadense do Lago Superior, os novos pontos incluem as marinas Rossport e Silver Islet e o terminal marinho Terrace Bay. Em Manitoba, o ponto designado para os viajantes que chegam da região de Northwest Angle dos EUA está na estrada provincial 525. A CBSA antecipa novas questões após consultas com comunidades locais e aborígenes. Ela vai colocá-los em seu repertório enquanto abrem.

A licença deixará de substituir a declaração de chegada

Os titulares de licenças PFRE ativos receberam uma prorrogação até 30 de novembro. A partir do dia seguinte, eles serão obrigados a informar sua chegada em cada entrada no Canadá, como outros viajantes. Este procedimento aplica-se também às pessoas que atravessam um barco privado. Para se registrar por telefone, você deve fazer isso a partir de um local designado. Uma chamada feita de qualquer ponto da costa não substitui esta abordagem.

O agente solicita informações sobre a viagem, veículo ou barco. Todas as pessoas a bordo e mercadorias trazidas para o Canadá devem ser comunicadas, incluindo compras que podem ser elegíveis para uma dedução. O agente pode autorizar os viajantes a prosseguirem a sua viagem ou a apresentar-lhes um relatório de inspecção presencial.

O que muda e o que permanece aberto

O fim da licença não é um encerramento da fronteira Canadá-EUA. Os postos de pessoal continuam a ser uma opção. Para uma viagem a uma área remota, a CBSA recomenda que seu Diretório de Escritórios e Serviços verifique o ponto de relatório selecionado e suas horas de abertura antes de sair.

Segundo a Agência, o programa historicamente tinha aproximadamente 11.000 membros por ano, dos quais quase 90% eram nacionais dos EUA. A alteração diz respeito às formalidades de entrada no Canadá. Para o regresso aos Estados Unidos, os viajantes permanecem sujeitos às regras americanas.

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