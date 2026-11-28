Nas encostas do monte Líbano, as flores dos Orquis da Galiléia imitam o cheiro de uma abelha fêmea. Duas estações de observação mostraram quanto essa estratégia depende de visitas raras.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nas encostas do monte Líbano, as flores dos Orquis da Galiléia imitam o cheiro de uma abelha fêmea. Duas estações de observação mostraram quanto essa estratégia depende de visitas raras.

O macho aproxima-se da flor, posa e às vezes folhas com pequenas massas de pólen coladas à cabeça. Ele não vem para o néctar: o orquis da Galiléia,Orchis galilaea, não produz nenhum. Sua fragrância almíscar imita um sinal de acasalamento da fêmea de uma abelha selvagem,Lasioglossum marginatumSe o inseto então visita outra orquídea, ele pode depositar este pólen.

Nove amostras de pólen observadas em 68 visitas

Pesquisadores da Universidade São José, da Universidade Americana do Líbano, da Universidade Americana de Beirute e da Universidade de Worcester estudaram treze populações, principalmente na encosta ocidental do Monte Líbano. As suas observações abrangeram duas estações de campo, em 2011 e 2012, em garrigues, madeiras de carvalho e estandes mistos de carvalho e pinheiro.

Em 75 horas de vídeo, a equipe contou 117 abordagens e 68 visitas. Apenas nove visitas resultaram em massas de pólen ligadas ao inseto; As imagens não mostram nove fertilizações. Os únicos polinizadores observados foram machos da mesma espécie de abelha. Os contatos duraram em média 14 segundos por flor.

O que mostra o teste líquido

Pesquisadores compararam flores ao ar livre, outras protegidas por uma rede para remover insetos, e um terceiro grupo polinizado à mão com pólen de outra planta. Quase 29% das flores ao ar livre produziam frutas, contra 89% das polinizadas à mão. Sob a rede sem intervenção, apenas uma das 36 plantas produziu frutos. A equipe não interpretou essa exceção como evidência de autofertilização.

Estas proporções descrevem a experiência, não uma taxa aplicável a todas as orquídeas no Líbano. Nas populações observadas, a formação de frutos aumentou onde os machos eram mais numerosos, sem diferenças claras entre os três tipos de meio estudado. Proteger a planta requer, portanto, a conservação de habitats onde o polinizador pode se manter.

FloresOrchis galilaeafotografado no Monte Carmelo em 2006 :Gideon Pissey (Gidip) / Wikimedia Commons,CC BY 3.0Boxe e vestir Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews