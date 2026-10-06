275 recebido, 275 suspenso carreiras: quando o concurso já não é suficiente para entrar na justiça

No Líbano, 275 assistentes jurídicos que passaram nos exames permanecem sem nomeação, enquanto se prevê um novo recrutamento. Entre mérito, competência e a busca de um equilíbrio religioso, seu caso revela uma grande contradição no serviço público e questiona o próprio valor das competições organizadas pelo Estado libanês hoje.

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Um sucesso que não leva a uma nomeação

Eles passaram nas competições organizadas para integrar a administração judicial. Eles conseguiram. Ainda,275 assistentes jurídicos, incluindo 120 candidatos para o escritório de funcionário e 155 para o escritório de oficial de justiça, permanecem sem nomeação. Seu caso destaca uma antiga contradição da administração libanesa: o sucesso em uma competição baseada em competência pode ser posto em causa no momento da nomeação, buscando um equilíbrio religioso que não era um dos critérios para separar candidatos.

A fonte do litígio é o tratamento da quinta e última promoção dos assistentes jurídicos recebidos, com 375 pessoas. O Conselho de Ministros examinou a sua situação em 26 de Fevereiro de 2026. Sua decisão número 7 permitiu a nomeação de apenas 100 deles, ou seja, 80 funcionários e 20 oficiais de justiça. Os restantes 275 foram deixados de fora. Simultaneamente, a decisão previa a abertura de um novo concurso para 250 assistentes jurídicos.

A situação cria uma anomalia que é difícil de explicar aos candidatos em causa. A administração já tem uma lista de pessoas que completaram os testes. No entanto, em vez de concluir o seu recrutamento, o Estado está a considerar um novo concurso. Os candidatos excluídos da nomeação, portanto, não contestam um fracasso. Eles desafiam as consequências de um sucesso que já não os abre automaticamente para a função para a qual foram selecionados.

Assim, o processo excede 275 pessoas em causa. Ele fez uma pergunta muito mais ampla sobre o valor das competições de serviço público. Se o sucesso deixar de ser suficiente, os candidatos devem saber qual é o segundo critério após a publicação dos resultados. Foi precisamente neste terreno que se impôs a questão denominacional.

No entanto, a Constituição coloca a jurisdição na vanguarda

Os candidatos são apoiados por disposições constitucionais específicas. O artigo 12.o da Constituição garante o acesso libanês ao serviço público, sem distinção que não as relativas ao mérito e à competência, nas condições previstas pela lei. O princípio é, portanto, igualdade de acesso à administração, sujeito ao cumprimento dos critérios profissionais impostos.

O caso dos assistentes jurídicos remete igualmente para o artigo 95.o. Para o cargo público na primeira categoria, o texto prevê o abandono da regra da representação denominacional e o uso da especialização e competência. O princípio aplica-se, em especial, à função pública, às instituições judiciais, militares e de segurança e às instituições públicas e mistas.

É essa articulação entre os dois artigos que alimenta a contestação. As posições dos assistentes judiciais em causa não se inserem nas mais elevadas funções políticas ou administrativas para as quais os equilíbrios institucionais podem estar sujeitos a disposições especiais. Correspondem a empregos administrativos e judiciais acessíveis pela concorrência. Por conseguinte, os candidatos consideram que a sua classificação e o seu sucesso devem ser os factores determinantes.

Os riscos são tanto mais agudos quanto o sistema judiciário vem sofrendo há vários anos de dificuldades de funcionamento, falta de pessoal e atrasos administrativos. Os assistentes judiciais desempenham um papel diário no tratamento dos casos. Os secretários fornecem uma parte essencial da continuidade dos tribunais. Os oficiais de justiça participam na execução e transmissão de atos. O bloqueio das nomeações, portanto, não afeta apenas a carreira dos candidatos. Afecta potencialmente a capacidade de funcionamento do poder judicial.

O paradoxo torna-se ainda mais visível quando o Estado planeja recrutar novos candidatos. Se há necessidade de um concurso para 250 lugares adicionais, as 275 pessoas já recebidas perguntam por que suas nomeações permanecem suspensas. Por conseguinte, o debate não diz respeito à existência de lugares desnecessários. Trata-se das condições políticas e administrativas em que podem ser preenchidas.

O Conselho de Ministros no centro do diferendo

A decisão de 26 de Fevereiro coloca o governo directamente no centro da questão. O Conselho de Ministros não cancelou os resultados do concurso. Também não estabeleceu que os candidatos em causa tinham falhado uma condição profissional adicional. Ele optou por dividir a última promoção e limitar compromissos para 100.

Esta decisão compromete o Governo aNawaf SalamO desafio ressalta a contradição entre a carreira do primeiro-ministro como ex-juiz do Tribunal Internacional de Justiça e uma decisão do governo acusada de fazer a lógica confessional prevalecer sobre os resultados de uma competição. O argumento é político, mas afeta principalmente a credibilidade da reforma administrativa defendida pelo poder.

O problema não é negar a realidade dos equilíbrios religiosos no Líbano. Eles estruturam parte do sistema político e institucional. A pergunta feita pelos candidatos é diferente: devem estes equilíbrios ser aplicados às funções para as quais a Constituição prevê especificamente uma lógica de competência, nomeadamente na primeira categoria?

O arquivo coloca assim em oposição duas concepções do Estado. A primeira considera que a administração deve continuar a reflectir os principais equilíbrios comunitários, a fim de evitar que um grupo se sub-representa numa base sustentável. O segundo ponto de vista é que estender essa lógica às competições administrativas significa gradativamente fugir ao princípio do mérito de seu conteúdo. Quanto mais longe o nível em causa das posições políticas de topo, mais difícil se torna esta contradição para justificar legalmente.

Para os candidatos bem sucedidos, o efeito concreto é imediato. Eles investiram tempo na preparação dos testes, atenderam aos critérios exigidos e alcançaram os resultados necessários. Alguns conseguiram organizar seu futuro profissional em torno desse sucesso. A suspensão das nomeações torna este sucesso num sucesso de espera sem um determinado prazo.

Adel Nassar enfrenta uma pasta politicamente bloqueada

Ministro da JustiçaAdel Nassarestá directamente preocupado. O Comité de Acompanhamento do Assistente Jurídico aumentou as reuniões com os funcionários para obter uma alteração na decisão. Mas o processo até agora não conseguiu desbloquear todas as nomeações.

Segundo as informações recolhidas pelo comité de acompanhamento e comunicadas no processo, o Ministro da Justiça tinha explicado que estava sob pressão e considerado que o que já tinha sido obtido era tanto quanto possível nas circunstâncias actuais.Ali Al Mawla, membro do Comité de Acompanhamento, transmitiu esta avaliação. A redação é reveladora: o bloqueio não estaria ligado a uma incapacidade técnica de nomear candidatos, mas às limitações políticas para o processamento do arquivo.

Essa situação coloca Adel Nassar diante de uma dificuldade particular. O Departamento de Justiça precisa de pessoal. Ao mesmo tempo, o ministro não decide sozinho sobre as nomeações que exigem intervenção do governo. Mesmo que pretenda alargar o recrutamento, tem de tratar do equilíbrio no seio do Conselho de Ministros e das forças políticas envolvidas nesta questão.

Os candidatos, por outro lado, não podem estar satisfeitos com esta divisão de responsabilidades. Seu interlocutor natural permanece o estado. Eles participaram de um concurso organizado pelas suas instituições e não em um procedimento liderado por partidos políticos. A sua alegação visa, portanto, o resultado final: a nomeação daqueles cujo sucesso já foi reconhecido.

O comité de acompanhamento procura especificamente manter esta distinção. O seu argumento não é reivindicar favores políticos. Ele afirma que o direito já foi adquirido através do sucesso da competição. Por conseguinte, a mobilização destina-se a evitar que seja adicionado um critério adicional após os ensaios.

Forças Libanesas e Kataeb diretamente envolvidas

O desafio também assumiu uma dimensão partidária. Fontes do comité de acompanhamentoForças libanesaseKataëbtendo defendido uma abordagem voltada para manter um equilíbrio religioso entre os nomeados. Os críticos usam uma fórmula particularmente dura quando falam de « testes de sangue denominacionais » impostos aos candidatos bem sucedidos.

Esta acusação deve ser vista no seu contexto. É proveniente dos intervenientes no desafio e não constitui, por si só, prova de que ambas as partes tenham legalmente imposto um critério religioso no concurso. No entanto, mostra como os candidatos interpretam o bloqueio. Na sua opinião, o obstáculo já não é administrativo. É política e comunitária.

A essência do problema reside na composição dos próprios candidatos. Os dados apresentados pelo Comité de Acompanhamento mostram que não havia igualdade digital entre os candidatos muçulmanos e cristãos desde o início. Para obter uma paridade estrita entre os recibos equivale, portanto, a mudar a lógica do concurso após o fato. Se as aplicações não forem distribuídas igualmente entre as comunidades, os resultados baseados apenas em pontuações não podem garantir mecanicamente uma distribuição denominacional equilibrada.

Os números relativos às promoções anteriores reforçam este argumento. Na quarta promoção, a proporção de candidatos cristãos bem sucedidos que ainda desejavam aderir à posição teria caído abaixo de 25 por cento, enquanto era cerca de 35 por cento um ano antes. Alguns deles tinham entretanto encontrado outros empregos. O problema não reside, portanto, apenas nos resultados da concorrência. Deve-se também às mudanças no mercado de trabalho e às escolhas profissionais dos candidatos.

Isto cria uma dificuldade estrutural. Se o Estado pretende manter uma determinada representação denominacional em determinadas funções, deve ter um número suficiente de candidatos de cada grupo. Quando tal não acontece, aparecem duas opções: aceitar o resultado do concurso ou adiar as nomeações na pendência de novos pedidos. Esta é a segunda lógica que os assistentes jurídicos denunciam.

Um problema muito para além dos tribunais

O ficheiro não está isolado. Outros recrutamentos públicos já foram adiados por controvérsias comparáveis. O caso dos guardas florestais é citado como exemplo. Em uma competição envolvendo 1.600 candidatos, apenas 200 candidatos cristãos supostamente correu. A dificuldade em construir uma distribuição equilibrada ajudou a retardar as consultas.

O ensino secundário também tinha problemas semelhantes. Novamente, o número de candidatos de diferentes comunidades não corresponde necessariamente a uma lógica de paridade. Quando a administração tenta combinar os resultados de uma competição aberta com uma representação denominacional determinada antecipadamente, ambos os princípios inevitavelmente tornam-se tensos.

Estes precedentes conferem aos 275 assistentes jurídicos um âmbito nacional. Isto já não é apenas um conflito entre uma promoção e o Departamento de Justiça. Revela uma dificuldade de recrutamento que pode afetar vários setores do serviço público. A demografia dos candidatos, as suas escolhas profissionais e a atratividade dos salários públicos mudaram. Os mecanismos políticos, no entanto, por vezes continuam a funcionar de acordo com os equilíbrios construídos em outro contexto.

Esta contradição é susceptível de agravar-se quando certas categorias da população são mais desviadas do emprego público. A remuneração, as perspectivas de carreira e a instabilidade administrativa podem levar os licenciados ao sector privado ou à emigração. Se uma comunidade fornece menos candidatos para uma determinada competição, então a administração é confrontada com uma escolha impossível se simultaneamente quer respeitar o ranking e manter a paridade estrita.

O resultado pode ser o congelamento. As posições permanecem vagas. Os candidatos bem sucedidos estão à espera. As administrações continuam a operar com pessoal insuficiente. Em seguida, novas competições são organizadas na esperança de produzir uma composição diferente.

Abrir um novo concurso cristaliza a raiva

Esta é precisamente a perspectiva de um novo concurso para250 assistentes jurídicosque torna o caso actual particularmente sensível. Os 275 candidatos deixados sem nomeação não entendem por que o Estado iria buscar novos recibos quando não resolveu a situação dos já existentes.

Do ponto de vista administrativo, um novo concurso poderá responder às necessidades futuras ou alterar a composição do conjunto de candidatos. Mas politicamente, a mensagem é difícil de defender. Dá a impressão de que o sucesso de uma primeira promoção pode ser colocado em espera até que uma segunda produz uma distribuição considerada mais aceitável.

Tal prática minaria a confiança na própria concorrência. O candidato deixou de poder considerar a sua classificação como o resultado do procedimento. Ele deve esperar por uma segunda seleção informal, com base não em sua nota, mas na composição coletiva dos recibos.

Esta incerteza afecta directamente o princípio da igualdade. Dois candidatos que obtiveram resultados comparáveis poderiam ter destinos diferentes por razões não relacionadas com as suas competências profissionais. A administração correria então o risco de transformar a concorrência num primeiro passo num processo cujos critérios reais só são revelados no momento da nomeação.

O problema está a tornar-se particularmente sensível na justiça. Os tribunais são especificamente responsáveis por assegurar a aplicação das regras. O seu pessoal administrativo não pode ser recrutado a longo prazo de acordo com procedimentos cujo resultado parece imprevisível para os candidatos.

Por trás dos 275 nomes, a questão do estado que o Líbano quer reconstruir

O governo diz que quer reformar as instituições, restaurar a confiança e fortalecer a autoridade estatal. Estes objectivos são igualmente aplicados em casos menos dramáticos do que a segurança no Sul, nas negociações internacionais ou na reestruturação bancária. A forma como o Estado recruta os seus funcionários públicos constitui um teste muito concreto da sua capacidade de aplicar as regras que estabelece.

Os 275 assistentes legais estão exatamente neste ponto de fricção. Não solicitam que os seus resultados sejam reavaliados a seu favor. Exigem que os resultados já obtidos produzam seus efeitos. O governo, por outro lado, deve conciliar essa demanda com pressões políticas relacionadas à representação religiosa e com as reais necessidades do judiciário.

A escolha terá consequências para além desta promoção. Uma nomeação completa incluiria o primado do concurso para estas categorias de posições. Uma manutenção duradoura do congelamento constituiria, em vez disso, um precedente: o sucesso não seria necessariamente suficiente para ser recrutado.

A pergunta feita pelos 275 candidatos é, portanto, simples, mas a sua resposta diz respeito ao próprio funcionamento do sistema libanês. Quando a Constituição afirma que a competência e o mérito devem reger o acesso ao serviço público em causa, a administração deve determinar até que ponto concorda em aplicar este princípio quando os resultados não correspondem aos equilíbrios políticos desejados. Até que essa contradição seja resolvida, os 275 assistentes legais continuarão a enfrentar um problema muito maior: o de um Estado que organiza competições em nome do mérito, e então ainda hesita em aceitar o que o mérito produz.

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