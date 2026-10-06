Electricidade: Joe Saddi boicota o Conselho de Ministros

O Ministro da Energia, Joe Saddi, anunciou em 6 de Outubro de 2026 a suspensão da sua participação nas reuniões do Conselho de Ministros. Exortou a que fossem tomadas decisões sobre os montantes devidos à Electricidade do Líbano, as isenções suportadas pela empresa estatal e o financiamento das compras de combustível. Permanecendo em seu posto, tornou necessário o seu retorno às reuniões do governo para uma resposta concreta sobre a crise da eletricidade e a continuidade do fornecimento.

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O ministro libanês da Energia e da Água, Joe Saddi, anunciou terça-feira, 6 de outubro de 2026, que estava suspendendo, « neste estágio », sua participação nas reuniões do Conselho de Ministros. É uma condição para o seu regresso às decisões governamentais sobre a crise da electricidade, incluindo a liquidação dos montantes devidos à electricidade no Líbano, a tomada a cargo de determinadas isenções e a consideração de medidas para manter o abastecimento sem impor novos encargos às famílias.

O braço de ferro sobre a eletricidade cruzou um novo limiar dentro do governo libanês. Numa conferência de imprensa realizada na terça-feira em Beirute, Joe Saddi anunciou que deixaria de participar nas reuniões do Conselho de Ministros.

No entanto, o Ministro da Energia não apresenta esta decisão como demissão ou como retirada do cargo. Afirma que continuará a desempenhar as suas responsabilidades ministeriais. A sua suspensão diz respeito à sua presença nas reuniões do governo.

Joe Saddi condiciona seu retorno a uma resposta política e financeira sobre a questão da eletricidade. Solicita ao Governo que assuma as suas responsabilidades no sector da energia e que considere as propostas já apresentadas.

Esta decisão surge num momento em que a electricidade no Líbano (EDL) deve financiar as suas compras de combustível num ambiente marcado pelo aumento dos preços da energia. Revela, acima de tudo, um desacordo sobre a forma de financiar o serviço público sem voltar ao mecanismo de adiantamentos do Tesouro.

Joe Saddi liga sua decisão à crise da eletricidade

O ministro explicou sua retirada temporária das sessões porque não havia decisões que atendessem às necessidades imediatas da EDL. Considera que a sua participação no Conselho de Ministros já não é suficiente se as propostas de electricidade não forem respondidas.

Em especial, a Joe Saddi pede o pagamento de facturas e atrasos devidos pelas autoridades e instituições públicas à Electricité du Liban. De acordo com os números que ele apresentou na terça-feira, os atrasos do Estado para EDL chegariam a cerca de 300 milhões de dólares.

O ministro apontou uma contradição que ele considerou difícil de manter: os indivíduos tiveram que pagar suas contas, enquanto algumas instituições públicas não pagaram completamente. A EDL precisa dessas receitas para financiar suas compras de combustível.

Joe Saddi também pede ao Estado que suporte o custo das isenções concedidas no contexto da guerra e da ajuda às populações afetadas. Segundo ele, a EDL fornecia eletricidade sem receber em troca todas as quantidades correspondentes.

Os riscos são imediatos. Sem recursos suficientes, a empresa pública tem uma margem limitada para comprar petróleo e manter ou aumentar as horas de alimentação.

Assim, o Ministro declara que a sua decisão não constitui uma renúncia de responsabilidade. Pelo contrário, ele apresenta-o como um meio de forçar o governo a decidir.

Produção que cobre apenas um terço da procura

A crise financeira está a ocorrer numa rede já incapaz de satisfazer a procura nacional. Joe Saddi indicou que a capacidade atualmente disponível cobre cerca de um terço das necessidades de eletricidade do país.

Por conseguinte, o problema não se limita ao custo do combustível. O Líbano carece também de capacidade produtiva suficiente e de investimento em novas infra-estruturas.

O Ministro indicou que 24 empresas tinham demonstrado interesse em investimentos no sector da energia libanesa. Estes investidores, no entanto, pediriam garantias, incluindo garantias financeiras e de segurança, antes de se comprometerem.

Esta restrição complica a estratégia do Ministério de atrair capitais privados e de reduzir gradualmente a dependência do sector em relação ao financiamento público.

Em particular, Joe Saddi defende uma maior participação do setor privado na produção e operação de instalações elétricas. A autoridade reguladora do sector está a trabalhar em paralelo com a preparação de licenças para permitir ao sector privado produzir e distribuir electricidade.

O Ministro recordou ainda a nomeação de um novo conselho de administração para a Electricidade do Líbano e a criação da Autoridade Reguladora, que foi há muito atrasada, apesar da sua inclusão na legislação.

No entanto, essas reformas estruturais permanecem distintas da urgência por trás da sua decisão de 6 de Outubro de encontrar recursos para permitir que a EDL continue a adquirir combustível e a alimentar a rede.

O aumento do óleo combustível pesa nas horas de alimentação

Joe Saddi atribuiu algumas das dificuldades atuais para aumentar o custo do combustível importado pela eletricidade do Líbano. De acordo com as suas declarações, o preço do combustível comprado pela empresa pública duplicou nos últimos seis meses.

Este aumento reduz mecanicamente a quantidade de combustível que a EDL pode adquirir com recursos constantes.

O ministro lembrou que a comida pública chegava a cerca de sete horas por dia em fevereiro. O aumento dos custos de energia dificultou desde então a manutenção deste nível.

A consequência para as famílias é o dobro. Uma diminuição nas horas fornecidas pela EDL aumenta o uso de geradores privados, cujo quilowatt hora é geralmente mais caro. Ao mesmo tempo, as famílias apoiam a conta pública e a conta privada.

Por conseguinte, Joe Saddi defende o princípio da fixação de preços variáveis da electricidade pública, adaptada às flutuações dos preços dos combustíveis. Segundo a sua estimativa, este mecanismo poderia reduzir a factura global do consumidor em aproximadamente 240 milhões de dólares.

No entanto, esta proposta requer uma decisão governamental. Também levanta a questão do nível das tarifas num país onde grande parte da população permanece vulnerável por vários anos de crise económica e monetária.

Atrasos públicos e impostos de 300.000 libras no centro da disputa

Várias exigências financeiras estão no centro do conflito que agora coloca Joe Saddi abertamente contra o resto do executivo.

Além do pagamento das quantias devidas à EDL, o ministro e as Forças Libanesas pedem uma revisão do imposto de 300.000 libras libanesas sobre combustível. O primeiro-ministro Nawaf Salam havia solicitado a formação de uma comissão ministerial para examinar uma possível suspensão do imposto e seu impacto sobre as receitas do governo.

O processo contrasta vários imperativos orçamentais. Por um lado, o Ministério da Energia procura reduzir a pressão sobre o custo da eletricidade e garantir os recursos da EDL. Por outro lado, qualquer abolição ou suspensão de um imposto reduz as receitas disponíveis para as finanças públicas.

Joe Saddi recusa, acima de tudo, que o aumento da produção de eletricidade requer mais avanços do Tesouro ou uma nova dívida.

O setor de eletricidade libanês há muito depende de transferências públicas maciças para financiar sua operação, incluindo a compra de combustível. O ministro disse que queria romper com esse modelo e colocar a EDL em um caminho financeiro mais autônomo.

A sua suspensão da participação no Conselho de Ministros visa precisamente obter arbitragem sobre estas aplicações antes de a situação energética se deteriorar mais.

Perdas não técnicas estimadas em aproximadamente 30%

O financiamento da EDL não é o único problema levantado na terça-feira. Joe Saddi também insistiu nas perdas não técnicas da rede, que ele estimou em cerca de 30%.

Essas perdas incluem a eletricidade consumida, mas não devidamente faturada ou coletada, bem como conexões ilegais. Sua redução é uma das condições para uma consolidação sustentável das contas EDL.

Um aumento das tarifas sem melhor cobrança poderia mover o problema em vez de resolvê-lo.

Ao mesmo tempo, o Ministério procura reorganizar a distribuição e a cobrança de faturas. Para Joe Saddi, a viabilidade financeira da EDL deve, em última análise, basear-se nas suas próprias receitas e não em avanços repetidos do Estado.

Essa estratégia explica por que o pagamento das contas do governo é central para suas reivindicações atuais. O Ministro considera que o Estado não pode impor disciplina de pagamento às pessoas sem aplicá-la às suas próprias instituições.

O gás e as importações regionais permanecem em estudo

A longo prazo, o Ministério procura também diversificar as fontes de abastecimento de energia no Líbano.

Joe Saddi indicou que estavam em andamento trabalhos para reabilitar o gasoduto para Deir Ammar. A mudança de óleo combustível para gás reduziria, segundo o departamento, o custo de produção.

Foram igualmente elaborados acordos de compra de gás com a Jordânia, bem como mecanismos de trânsito e de intercâmbio envolvendo a Jordânia e a Síria. O Ministro indicou que tinha transmitido os contratos relevantes ao Secretariado-Geral do Conselho de Ministros.

O Líbano está também a explorar a possibilidade de importar electricidade da Síria ou da Turquia através do território sírio. Joe Saddi falou sobre este último cenário com seu homólogo turco em uma reunião em Nova York em setembro.

No entanto, estes projectos não constituem uma resposta imediata à falta de liquidez eléctrica do Líbano. Eles exigem acordos técnicos, políticos e financeiros antes de poderem ter um efeito na rede.

A urgência, portanto, continua sendo a levantada na terça-feira pelo ministro: permitir que a EDL financie seu combustível e determinar quem deve arcar com as despesas acumuladas.

Suspensão sem afastamento do governo

O anúncio de Joe Saddi cria uma situação política incomum, mas isso não significa que ele deixa o governo.

O ministro continua no cargo e diz que quer continuar a desempenhar as suas responsabilidades no Ministério da Energia e da Água. A sua decisão diz especificamente respeito à sua presença nas reuniões do Conselho de Ministros.

As Forças Libanesas, uma formação política com a qual está filiada, apoiam a sua abordagem. O partido já havia expressado sua insatisfação com as arbitragens financeiras do governo e o projeto de orçamento para 2027.

O anúncio, no entanto, transforma essa discordância política em pressão institucional. A questão agora se torna uma das condições para o ministro retornar às reuniões do governo.

Joe Saddi estabeleceu várias reivindicações: pagamento de atraso devido à EDL, cobertura de isenções decididas pelo Estado, revisão de preços variáveis e resposta a propostas de preservação da oferta.

Nenhuma data para retomada da participação foi anunciada na terça-feira. Por conseguinte, a duração da suspensão dependerá das decisões do Governo relativas ao financiamento da electricidade no Líbano e das medidas solicitadas pelo Ministério para manter as horas de fornecimento de electricidade.

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