Dory Chamoun morreu no Líbano aos 94 anos

- Advertisement -

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Líbano aprendeu segunda-feira, 14 de setembro de 2026, da morte de Dory Camille Chamoun, ex-deputado do Chouf e ex-presidente do Partido Nacional Liberal. Uma das mais antigas famílias políticas do país, o filho da ex-presidente Camille Chamoun morreu aos 94 anos. O anúncio, transmitido no início da tarde, marca o desaparecimento de um líder que passou por décadas de vida política libanesa, da guerra civil ao pós-guerra, antes de transmitir a liderança do partido para seu filho Camille Dory Chamoun.

Dory Chamoun morreu aos 94 anos

A morte de Dory Chamoun foi anunciada no Líbano na segunda-feira, 14 de setembro. Vários meios de comunicação libaneses confirmaram a morte do antigo parlamentar e líder do Partido Nacional Liberal. Nascido a 8 de Novembro de 1931 em Deir el-Qamar, Shuf, diz-se que tinha 95 anos em Novembro.

Os primeiros anúncios disponíveis não detalham as circunstâncias específicas do óbito nesta fase. Concentram-se no seu caminho político e nas responsabilidades que exerceu. As informações sobre funerais, condolências oficiais e cerimônias planejadas precisam ser esclarecidas.

O desaparecimento de Dory Chamoun afeta diretamente uma formação histórica da cena cristã libanesa. Também diz respeito a Deir el-Qamar, uma localidade à qual sua trajetória política e municipal permaneceu intimamente ligada. Seu filho, Camille Dory Chamoun, agora lidera o Partido Nacional Liberal e se senta no Parlamento.

O herdeiro de Camille Chamoun entrou na política por muito tempo

Dory Chamoun foi filho de Camille Nimr Chamoun, presidente da República Libanesa de 1952 a 1958 e fundador do Partido Nacional Liberal. Este sonage colocou-o muito cedo em uma família cuja história é confundida com vários grandes episódios da vida política libanesa na segunda metade do século XX.

Seu irmão mais novo, Dany Chamoun, também tinha uma posição central no Partido Nacional Liberal. Dany Chamoun, sua esposa Ingrid e dois de seus filhos foram assassinados em outubro de 1990. Após esta grande ruptura na família de Chamoun e na história política, Dory Chamoun assumiu a liderança.

Ele liderou o Partido Nacional Liberal por cerca de três décadas. Em abril de 2021, a presidência da formação passou para seu filho Camille Dory Chamoun. Dory Chamoun tornou-se então o presidente honorário, mantendo um lugar simbólico em um partido fundado por seu pai em 1958.

Sua jornada é, portanto, parte de uma continuidade familiar rara por sua duração. Três gerações da família Chamoun tiveram responsabilidades sucessivamente importantes nesta formação: Camille Chamoun, Dany Chamoun, então Dory Chamoun e agora Camille Dory Chamoun.

Deir el-Qamar, a outra âncora de Dory Chamun

Além dos deveres partidários, Dory Chamoun construiu uma parte importante de sua carreira em Deir el-Qamar, berço histórico de sua família no Shuf. Foi eleito chefe do município em 1998.

Esta ancoragem local tem sido uma dimensão constante da sua actividade pública. Enquanto o Partido Nacional Liberal tinha boicotado várias eleições parlamentares realizadas durante o período de forte influência síria sobre o Líbano, Dory Chamoun tinha escolhido participar da vida municipal.

A prefeitura de Deir el-Qamar ofereceu-lhe, assim, um terreno político de ação separado do parlamento. Ele manteve esta função até o período anterior à sua entrada na Câmara dos Deputados em 2009.

A ligação com o Chouf não era apenas história familiar. Isso resultou em um acordo eleitoral concreto. Nas eleições parlamentares de junho de 2009, Dory Chamoun ganhou a sede maronita do Chouf e tornou-se deputado.

Membro do Parlamento para Chouf de 2009 a 2018

Sua eleição de 2009 marcou seu retorno à liderança institucional. Dory Chamoun serviu no Parlamento até o final da legislatura em 2018. Seu mandato ocorreu durante um período de fortes tensões políticas no Líbano, incluindo divisões entre os blocos 8-Mar e 14-Mar, a guerra na Síria e as longas crises institucionais libanesas.

Dory Chamoun estava no campo político contra a presença e influência síria no Líbano. Esta linha foi um dos marcadores mais constantes em sua jornada desde a década de 1990.

Em particular, o Partido Nacional Liberal boicotou as eleições legislativas de 1992, 1996 e 2000. Após o assassinato do ex-primeiro-ministro Rafic Hariri, em 14 de fevereiro de 2005, Dory Chamoun participou na dinâmica política que acompanhou as principais manifestações daquele ano e a retirada das tropas sírias do Líbano.

Essa direção explica algumas de suas alianças após 2005. No entanto, não resume todo o seu caminho, marcado também pela mudança de relações com as outras forças cristãs e pelos equilíbrios peculiares ao Chouf.

A morte de Dory Chamoun encerra uma longa sequência familiar

Com a morte de Dory Chamoun, uma geração diretamente ligada à presidência de Camille Chamoun desapareceu da cena política libanesa. Nascido antes da independência do Líbano em 1943, viveu a era da jovem República, a presidência de seu pai, a guerra civil, o período sírio de tutela, a retirada síria de 2005 e posteriores recomposições políticas.

Sua trajetória também foi marcada pelas tragédias sofridas pela família Chamoun. O assassinato de Dany Chamoun em 1990 mudou profundamente a liderança do Partido Nacional Liberal e levou Dory Chamoun a assumir um papel político de liderança.

No entanto, a morte anunciada em 14 de setembro não causou uma vaga à frente do partido. A sucessão política já havia sido organizada em 2021 com a eleição de Camille Dory Chamoun como Presidente do Partido Nacional Liberal. Foi então eleito deputado nas legislaturas de 2022.

A consequência imediata é, portanto, sobretudo simbólica e histórica. O Partido Nacional Liberal perde seu ex-presidente e um de seus principais representantes do pós-guerra. Deir el-Qamar também perdeu um ex-prefeito e ex-deputado cujo nome havia sido associado por décadas à vida pública do Shuf.

Os tributos e funerais agora esperados

Como o anúncio é muito recente, a sequência de reações políticas está apenas começando. As posições dos funcionários libaneses, as homenagens do Partido Nacional Liberal e os arranjos funerários devem especificar nas próximas horas o âmbito institucional do desaparecimento.

Nesta etapa, as informações publicadas confirmam a morte de Dory Chamoun nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2026 e recordam suas principais funções: ex-presidente do Partido Nacional Liberal, ex-deputado do Chouf e ex-presidente do município de Deir el-Qamar.

Os detalhes oficiais do local e data do funeral são esperados. Eles serão o próximo passo concreto após o anúncio do desaparecimento de uma das últimas figuras políticas libanesas diretamente da geração familiar da ex-presidente Camille Chamoun.