ANTES DE ISLAM: QUANDO ARABES ESTAM SEMPRE NO CORAÇÃO DO MUNDO CRISTÃO

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Heráclio, Pérsia, Árabes Cristãos e o que esta história ainda nos ensina sobre o Líbano

Por Bernard Raymond JABER

Há um erro de perspectiva profundamente enraizado em nossa maneira moderna de olhar para a história do Oriente Médio: projetamos no século VII as categorias religiosas e políticas que se formaram depois dela.

Estamos felizes em imaginar, por um lado, um mundo « cristão » identificado com Bizâncio e Europa, e, por outro lado, um mundo « árabe » que quase espontaneamente associamos ao Islão. No início do século VII, porém, essa oposição ainda não existia.

O Islão acabou de aparecer. E há séculos que os árabes são cristãos. Eles têm suas tribos, seus líderes, seus bispos, seus mosteiros, seus poetas, seus soldados. Eles viajam entre a Síria, Palestina, Mesopotâmia e a Península Arábica. Alguns são aliados de Constantinopla, outros vivem no espaço político persa, enquanto outros mantêm uma grande autonomia.

Compreender esta realidade muda profundamente a nossa leitura do nascimento do Islão e, mais amplamente, a história do cristianismo oriental.

Os árabes não esperam que o Islã entre na história

Os árabes do século VI e início do século VII não vivem em um deserto isolado do resto do mundo. A península árabe e suas margens são capturadas em um gigantesco sistema comercial que liga Constantinopla, Antioquia, Damasco, Jerusalém, Alexandria, Mesopotâmia, Pérsia, Iêmen e o Mar Vermelho.

Duas grandes potências dominam então esta parte do mundo: o Império Romano Oriental, que agora chamamos de bizantino, e o Império Sassânida Persa. Mas entre estes dois impérios existe um mundo árabe inteiro.

No lado bizantino estão os ghassânidas, uma dinastia árabe cristã que desempenha um papel como um poder fronteiriço e fornece contingentes militares ao Império. No lado persa, os Lakhmids de Hira constituem por séculos outro reino árabe, ligado aos sassânidas. Hira também se tornou um importante lar da cultura árabe e do cristianismo.

É isto que devemos compreender: a fronteira entre Bizâncio e Pérsia não é uma fronteira entre « cristãos » e « árabes ». Os árabes estão presentes em ambos os lados. A identidade árabe, portanto, precede em grande parte a identidade muçulmana.

614: Quedas de Jerusalém

Em 614, a guerra centenária entre Roma e a Pérsia tomou um rumo dramático. Os exércitos sasânidas de Cosro II tomaram Jerusalém. A cidade está a sofrer uma violência muito grave. Os santuários cristãos são destruídos ou danificados e a relíquia conhecida como a Verdadeira Cruz é levada para o território persa.

A conquista de Jerusalém abriu então o caminho para uma ocupação sassanista mais ampla do Oriente Médio. Os persas também tomam o Egito. O Império Bizantino parece estar próximo do colapso. Constantinopla parece ter perdido uma parte considerável de seu Oriente.

Para as populações cristãs da Síria e da Palestina, o choque é imenso. E é precisamente neste contexto histórico que aparece um texto extraordinariamente interessante: o Surah Ar-Rûm do Alcorão.

O Alcorão fala dos Romanos

Surah XXX começa com a evocação da derrota do Rum, ou seja, os romanos do Oriente, e depois anuncia que depois de sua derrota eles serão novamente vitoriosos em poucos anos.

O escopo histórico da passagem é considerável. Significa que a comunidade em torno de Maomé não está intelectualmente separada dos eventos que agitam o mundo Romano-perse. O que está acontecendo em Jerusalém, na Síria e no Império Romano Oriental conta.

A península árabe não é, portanto, um universo hermeticamente fechado ao qual uma religião sem um ambiente histórico apareceu de repente. Pertence ao espaço da antiguidade tardia: um mundo atravessado pelo judaísmo, diferentes formas de cristianismo, tradições árabes, cultura grega, cultura siríaca, poder persa e redes comerciais que ligam todas essas sociedades.

O Islão nasce neste mundo em mudança, não fora dele.

Então vem o impossível: Heráclio inverte a guerra

Quando Heráclio assumiu o poder em Constantinopla em 610, a situação bizantina foi catastrófica. No entanto, alguns anos depois, ele lançou uma contra-ofensiva que levou seus exércitos ao coração do sistema sassânida.

Em 627, a vitória bizantina tornou-se decisiva. Em 628, a Pérsia aceitou a paz e restaurou os territórios conquistados. A relíquia da Cruz é finalmente recuperada e trazida de volta para Jerusalém no início do ano 630 de acordo com a cronologia geralmente retida pelos historiadores modernos.

Alguns anos antes, uma restauração tão espetacular do poder romano teria parecido praticamente impossível. É esta inversão histórica que dá toda a sua força à passagem de Surah Ar-Rûm. Mas a história tem uma ironia ainda mais extraordinária.

Dois impérios saem vitoriosos e derrotados ao mesmo tempo

Heráclio acabou de salvar o seu Império. A Pérsia foi adiada. A Cruz retorna a Jerusalém. A velha ordem parece restaurada. Não está.

Pois as duas superpotências esgotaram-se há mais de vinte anos numa guerra gigantesca. Os exércitos deles estão enfraquecidos. As suas finanças são exsanguosas. Suas províncias foram devastadas. Suas populações têm sido afetadas pela ocupação, tributação, violência e deslocamento.

O velho sistema Romano-perse aproxima-se do seu fim. E no momento em que Heráclio acredita que restaurou a ordem mundial, um novo poder está nascendo na Arábia.

Poucos anos depois da Cruz ter regressado a Jerusalém, os exércitos muçulmanos iniciaram as suas conquistas. Em 636, o exército bizantino sofreu uma grande derrota em Yarmouk. A Síria e a Palestina estão gradualmente fora de controle. Algumas décadas depois, o próprio Império Sassânida desapareceu.

Em uma geração, o sistema político que tinha estruturado o Oriente Médio por séculos foi interrompido.

Mas isso não significa que os árabes de repente se tornam muçulmanos

A conquista árabe não fez com que as antigas populações desaparecessem instantaneamente. Milhões de cristãos continuam vivendo na Síria, Líbano, Palestina, Egito e Mesopotâmia.

Eles falam grego, siríaco, copta, armênio e cada vez mais árabe. O cristianismo gradualmente se torna profundamente árabe.

É, pois, necessário inverter uma ideia aceite: o cristianismo árabe não é uma importação europeia para o mundo árabe. Pertence à história constitutiva do Médio Oriente. Os árabes eram cristãos antes do Islão.

História destrói uma equação perigosa: árabe = muçulmano

Esta equação é historicamente falsa. O árabe é antes de tudo uma realidade linguística, cultural, histórica e civilizacional.

O Islão se tornará obviamente uma das forças centrais da civilização árabe. Mas não cria ex nihilo a existência de árabes, nem apaga imediatamente o cristianismo árabe que o precede.

Esta distinção ainda hoje é fundamental. Permite-nos entender por que o cristão do Levante não é necessariamente o remanescente de uma presença ocidental. Pode pertencer a uma tradição que mergulha profundamente na história indígena do Oriente Médio.

O mesmo mundo tem várias civilizações

O episódio de Heráclio obriga-nos, portanto, a olhar de forma diferente no início do Islão. O cristianismo oriental e o Islão não nascem em dois universos herméticos que de repente se encontram com a guerra. Pertencem ao mesmo enorme espaço histórico.

Eles partilham territórios. Eles conhecem algumas histórias comuns. Eles estão gradualmente usando línguas comuns. Eles debatem Deus, Apocalipse, Abraão, Moisés, Maria, Jesus, profecia, julgamento e vida eterna.

O próprio Alcorão dá testemunho desta proximidade intelectual ao universo bíblico e aos acontecimentos do mundo Romano-Leste. Surah Ar-Rûm é uma manifestação particularmente marcante.

A árabeidade não é, portanto, uma religião

Esta é provavelmente uma das consequências intelectuais mais importantes desta história. A árabeidade não nasceu com o Islã. Ela existia antes dele.

Ela era pagã, cristã, judia e depois muçulmana. Ele atravessou vários impérios, várias línguas litúrgicas, várias culturas políticas e várias concepções do sagrado.

Confundir a Arabidade e o Islão equivale, portanto, a transformar uma civilização numa identidade religiosa única. Mas a história nos diz exatamente o contrário. O espaço árabe sempre foi plural. E esta pluralidade não é uma anomalia moderna. Pertence às suas próprias origens.

Os árabes cristãos não são, portanto, « convidados » no mundo árabe. Nem constituem uma presença acidental tolerada por uma maioria historicamente a única. Pertencem a uma das camadas fundadoras desta civilização.

Depois das conquistas: os cristãos não desaparecem

Quando as conquistas árabes muçulmanas começaram no sétimo século, não causaram o desaparecimento imediato do cristianismo oriental. Durante séculos, muitos dos povos da Síria, Palestina, Mesopotâmia e Egito permaneceram cristãos.

Conversões ao Islão são progressivas. Eles atravessam gerações, às vezes séculos. Isto significa que, depois da conquista, a chamada civilização árabe-muçulmana de hoje também foi construída graças ao trabalho das populações cristãs que já viviam nesses territórios.

A língua árabe torna-se gradualmente a sua língua. O cristão oriental torna-se arabofone. E o árabe deixa de ser apenas a língua de uma população em particular para se tornar um dos grandes veículos intelectuais do mundo mediterrâneo e do Oriente Próximo.

Os cristãos participam do nascimento da grande civilização árabe

Os primeiros séculos da era islâmica viram um imenso movimento de tradução e transmissão de conhecimento. Estudiosos cristãos, incluindo estudiosos siríacos, desempenham um papel importante na tradução de obras gregas de medicina, filosofia, matemática e ciência para o árabe.

Aristóteles, Galien, Hipócrates e grande parte da antiga tradição filosófica vão gradualmente através siríaco e árabe.

Isto significa que a civilização árabe clássica não é apenas produto de uma religião. É o resultado de uma interação entre várias tradições: árabe, islâmico, cristão siríaco, grego, persa e mediterrânico.

A grandeza desta civilização surgiu precisamente da sua capacidade de absorver, traduzir, transformar e transmitir. A civilização aparece quando a identidade deixa de ter medo da alteridade.

Talvez esta seja a grande lição esquecida do Oriente

Uma civilização torna-se forte quando não exige que todos os seus membros sejam idênticos. Torna-se forte quando consegue produzir uma unidade política capaz de conter vários pertences.

É aqui que a história do sétimo século se junta diretamente à história moderna do Líbano. Para o problema fundamental do Líbano pode não estar tendo várias religiões. Seu problema é que ele nunca finalmente resolveu a questão política que esta pluralidade coloca: como podemos fazer com que várias comunidades religiosas vivam no mesmo Estado sem que se possa impor a sua concepção de sociedade aos outros amanhã?

A questão é muito mais profunda do que uma distribuição administrativa de lugares. Ela toca na própria base da legitimidade política.

Líbano ainda tem uma questão de quinze séculos de idade

Quando olhamos para a história do Oriente Médio desde Heráclio até hoje, descobrimos uma continuidade extraordinária. Impérios desaparecem. As fronteiras estão a mudar. As línguas estão a mudar. Os regimes políticos seguem. Mas uma questão permanece: como podemos organizar legalmente a coexistência de comunidades que não necessariamente compartilham a mesma concepção religiosa de poder, direito e sociedade?

Esta pergunta passa pela história bizantina. Passa pela história islâmica. Passa pela história otomana. E ainda atravessa o Líbano.

O problema libanês não pode, portanto, ser reduzido a uma simples « discórdia comunitária ». Ele é muito mais sério. Levanta a questão universal da convivência política entre comunidades cada uma com uma memória histórica, uma concepção do sagrado e às vezes uma visão diferente da relação entre religião e poder.

A maioria digital não é suficiente para criar legitimidade

Um dos erros mais perigosos é acreditar que a democracia poderia mecanicamente resolver este problema através da mera regra da maioria.

Numa sociedade homogénea, o princípio da maioria pode funcionar com relativa facilidade. Numa sociedade profundamente plural, pode tornar-se explosiva. Pois, quando a maioria não é apenas um eleitorado, mas também uma comunidade, uma minoria pode perceber cada eleição como uma ameaça existencial.

A democracia deixa então de ser uma alternância política. Torna-se uma batalha demográfica. E quando uma comunidade começa a acreditar que o seu futuro depende do número dos seus filhos, do número dos seus eleitores ou da sua capacidade militar, o Estado começa a desintegrar-se.

A questão central não é: quem é a maioria? A questão deve tornar-se: que direitos nunca podem ser retirados de ninguém, independentemente da mudança demográfica no país? É aí que começa realmente o Estado de direito.

A minoria deve ser capaz de perder uma eleição sem medo de perder a sua existência

Talvez esta seja a definição mais simples de uma democracia verdadeiramente pluralista.

Uma comunidade deve ser capaz de perder uma eleição hoje sem medo de perder amanhã sua liberdade religiosa, escolas, cultura, status pessoal, representação política, patrimônio, segurança ou direito de participar na definição do Estado.

Caso contrário, as eleições já não são um mecanismo democrático. Torna-se um referendo permanente sobre a sobrevivência de todos. E quando uma população acredita que sua sobrevivência depende do controle do poder, quase inevitavelmente acaba buscando proteção externa, milícia ou autonomia territorial.

É exactamente assim que as sociedades pluralistas podem avançar para a guerra civil.

O verdadeiro problema não é a diversidade

A diversidade não é necessariamente uma fraqueza. Pode tornar-se uma riqueza extraordinária. O problema começa quando nenhuma arquitetura jurídica superior organiza essa diversidade.

Uma sociedade plural sem contrato político sólido produz medo. O medo conduz à retirada da Comunidade. A retirada produz mobilização identitária. A mobilização da identidade produz a lógica dos blocos. E quando os blocos começam a considerar o estado como um instrumento que permite que um domine o outro, a violência já não está longe.

O Líbano conhece perfeitamente esta mecânica. Ele pagou-lhe por várias guerras.

É por isso que o Líbano precisa de mais do que um compromisso

São necessários compromissos políticos. Mas não são suficientes. Um compromisso dura tanto quanto o equilíbrio de poder que o produziu. Quando o equilíbrio de poder muda, o compromisso é desafiado.

Um contrato fundador, pelo contrário, deve ser concebido para sobreviver às mudanças demográficas, militares e geopolíticas. Deve dizer-se: seja qual for a maioria amanhã, seja qual for a demografia, seja qual for a evolução política regional, certas liberdades e direitos políticos nunca poderão ser abolidos.

É essa certeza que transforma comunidades suspeitas em cidadãos capazes de viver no mesmo estado.

Líbano poderia então recuperar sua verdadeira vocação

O Líbano nunca foi interessante porque era homogêneo. É precisamente porque não é.

Em um pequeno território existem várias heranças do Oriente Médio: Cristianismo Oriental, Islã sunita, Islã xiita, Druzismo, Mediterrâneo, Árabe, Siríaco, Otomano e tradições europeias.

O que muitas vezes foi descrito como sua fraqueza poderia tornar – se sua contribuição para o mundo. Pois se o Líbano realmente conseguisse construir um sistema onde nenhuma comunidade pudesse dominar os outros e onde os direitos fundamentais fossem garantidos independentemente da demografia, tornar-se-ia um laboratório político excepcional.

Demonstraria que a coexistência no Oriente não é apenas possível sob a autoridade de um império ou poder autoritário. Pode ser livremente, legal e democraticamente organizado.

Uma Westphalia do Médio Oriente?

A própria Europa cristã passou por séculos de guerras religiosas. Católicos e protestantes se massacraram. Os Estados inteiros foram destruídos. As pessoas foram deslocadas. A Europa não nasceu tolerante. Aprendeu a tolerância porque descobriu o enorme preço da intolerância.

A paz de Augsburg, então a paz de Westphalia, obviamente não criou imediatamente a nossa concepção moderna de liberdade religiosa. Mas eles têm imposto gradualmente uma ideia crucial: a diferença religiosa não pode mais ser resolvida pela eliminação política ou física do outro.

O Médio Oriente enfrenta hoje a mesma questão histórica de diferentes formas. Não para copiar a Europa. Mas resolver legalmente o seu próprio pluralismo.

Líbano poderia ser o lugar deste novo contrato

Não uma Westphalia entre estados, mas uma Westphalia entre membros.

Reconhecimento recíproco entre comunidades cristãs e muçulmanas que ninguém procurará abolir politicamente o outro. Uma forte garantia constitucional de que o número nunca dará o direito de remover a identidade de uma minoria. Uma separação clara entre a filiação religiosa e a disponibilidade de direitos políticos fundamentais.

Uma simples declaração: nunca ninguém será um cidadão provisório no seu próprio país.

É isso que pode transformar profundamente o Líbano.

E é aqui que a história de Heráclio recupera toda a sua força

Pensámos que estávamos a contar uma batalha do século 14. Descobrimos que estamos falando de nós mesmos.

Os árabes cristãos estavam lá antes do Islão. O Islão tornou-se então uma das grandes expressões históricas da Arabidade. Ambas as tradições viveram juntas durante catorze séculos. Às vezes juntam-se. Têm sido constantemente influenciados. Juntos produziram uma parte considerável da civilização do Oriente Médio.

Nenhuma leitura séria da história permite assim que um declare o outro alienígena. Talvez seja isso que o Líbano deveria estar no centro do seu contrato nacional.

Não estamos condenados a viver juntos porque estamos presos no mesmo território. Temos de aprender a viver juntos porque as nossas histórias estão misturadas há séculos.

O futuro do Líbano pode depender desta consciência

O Estado moderno já não pode pedir aos cidadãos que esqueçam as suas religiões. Seria irrealista. Tem de fazer algo mais inteligente: tornar a religião politicamente não ameaçadora para aqueles que não a partilham.

Um cristão não deve temer o Islão. Um muçulmano não deve temer o cristianismo. Um sunita não deve temer o xiita. Um xiita não deve temer os sunitas. Um crente não deve temer o ateu. E ninguém deve temer que uma mudança demográfica possa um dia transformá-lo num estranho na sua própria terra natal.

Este, talvez, é o verdadeiro sentido político de coexistência: não justaposição, não tolerância provisória, não partilha oportunista de poder, mas segurança existencial mútua.

Da memória à civilização

14 de Setembro pode, portanto, ser lido de forma diferente. Não só comemora, na tradição cristã, a exaltação da Santa Cruz. Isso nos traz de volta a um momento extraordinário em que bizantinos, persas, árabes cristãos e muçulmanos primitivos ainda pertencem ao mesmo horizonte histórico.

Um mundo antigo desaparece. Nasce um novo mundo. Mas homens, culturas e memórias permanecem entrelaçados.

É por isso que a história nunca deve ser usada para construir paredes artificiais entre os povos. Deve mostrar-nos precisamente como estas paredes são recentes. Abaixo dos limites políticos e religiosos que acreditamos ser eterno está uma história muito mais antiga, composta de contatos, metisases, conflitos, traduções e transmissões.

E talvez o Líbano possa voltar a ser o que muitas vezes tentou ser: não a fronteira entre dois mundos, mas o lugar onde dois mundos descobrem que sempre pertenceram a uma história comum.

Conclusão

O cristianismo árabe não é um acidente. O Islão não é estranho à história bíblica e quase oriental que o precede. A árabeidade não pertence exclusivamente a nenhuma religião. E o Líbano provavelmente só poderá sobreviver por muito tempo quando transformar essas verdades históricas em princípios constitucionais.

Pois uma nação plural não pode viver apenas da boa vontade das comunidades. Ela precisa de um pacto superior aos seus medos.

Um pacto que diz a todos: A vossa presença é definitiva. Os seus direitos não dependem do seu número. Sua religião nunca diminuirá sua cidadania. E nenhuma mudança demográfica afectará a sua pertença à pátria comum.

Só assim a coexistência deixará de ser um equilíbrio frágil. Será uma civilização.

A tua presença é definitiva. Os seus direitos não dependem do seu número. Sua religião nunca diminuirá sua cidadania. »

Bernard Raymond JABER

Artigo de reflexão histórica e política

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