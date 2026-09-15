Nos bastidores: o adiamento de Roma esconderia um desacordo fundamental sobre a implementação do acordo

- Advertisement -

25

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O adiamento da oitava ronda de negociações entre o Líbano e Israel, inicialmente prevista em Roma em setembro de 2026, dá origem a duas histórias significativamente diferentes na imprensa de 15 de setembro. O primeiro, transmitido notavelmente por Al Joumhouria, apresenta a mudança para outubro como um ajuste de calendário que não coloca o processo em questão. A segunda, desenvolvida por Al Liwaa, considera que estas explicações escondem uma dificuldade muito mais grave: os negociadores não teriam podido chegar a acordo sobre os critérios de verificação da aplicação dos acordos discutidos no terreno.

Versão oficial centrada na questão do calendário

Al Joumhouria, de 15 de setembro de 2026, relata as explicações de uma fonte diplomática de que o adiamento não « de modo algum » significa que as negociações entraram em uma fase de paralisia. Os contactos continuam sob patrocínio americano. Em particular, Washington prepararia uma reunião entre representantes diplomáticos libaneses e israelenses, enquanto as discussões continuaram a fixar uma nova data em Roma.

Segundo essa fonte, vários elementos de agendamento explicam o adiamento. Férias judaicas complicam a disponibilidade do lado israelense. A Assembleia Geral das Nações Unidas também mobiliza a diplomacia em causa. Finalmente, o Líbano deve participar na reunião de Paris dedicada ao apoio ao seu exército. A acumulação destes prazos teria feito com que fosse preferível mudar para Outubro.

A mesma fonte insiste num ponto importante: as negociações passariam agora do ponto de vista da simples aceitação do diálogo. O quadro existiria e os contactos passariam a ser regulares. O problema agora seria transformar este processo em medidas concretas.

Por conseguinte, esta apresentação confere ao diferimento um âmbito relativamente limitado. Continuam as discussões. Washington continua noiva. Roma está atrasada, mas não abandonada.

Al Liwaa contesta esta explicação e refere-se ao fracasso da reunião anterior

Al Liwaa de 15 de setembro de 2026 propõe uma leitura muito mais crítica. O jornal considera que as razões do adiamento carecem de força. Os feriados judaicos, a Assembléia Geral das Nações Unidas e a reunião de Paris eram conhecidos com muito tempo de antecedência. Por conseguinte, segundo a sua leitura, não constituem acontecimentos imprevistos que, por si só, poderiam explicar o adiamento de uma negociação tão sensível.

O diário refere-se ao encontro anterior em Roma, realizado em 6 de agosto. Isto teria revelado a impossibilidade de se chegar a uma compreensão comum docritérios de verificação da aplicação em áreas experimentais•X- • ‘ – ■

Esta confiança é muito mais importante do que a questão do tempo. Significa que o desacordo deixaria de se concentrar na oportunidade de negociar, mas na forma como cada parte respeita realmente o que foi acordado.

Por conseguinte, a Al Liwaa interpreta o adiamento como consequência de um problema operacional não resolvido. Os negociadores poderiam discutir um quadro geral, mas ainda não chegaram a acordo sobre mecanismos para traduzi-lo no terreno.

Todavia, há que manter a distinção entre informação e interpretação. O jornal desenvolve essa leitura a partir de suas fontes e análises. O corpus não contém qualquer declaração oficial dos Estados Unidos ou do Líbano reconhecendo publicamente que a reunião de Roma foi adiada devido ao fracasso das discussões de verificação.

O verdadeiro problema seria quem certifica que os compromissos foram cumpridos

Al Joumhouria paradoxalmente traz vários elementos que dão peso à hipótese de Al Liwaa. A sua fonte diplomática explica que as questões mais sensíveis continuam a ser precisamente a retirada israelita, os mecanismos de verificação, os dispositivos de segurança e as armas Hezbollah.

As negociações teriam progredido em certos aspectos técnicos e no princípio dos sectores experimentais. Mas eles ainda não produziram uma solução final sobre estas questões.

A dificuldade é fácil de entender. Um acordo político pode prever que Israel se retire de uma área e que as Forças Armadas libanesas tomem uma posição. Mas depois temos de responder a várias perguntas muito concretas.

Como podemos determinar que a retirada de Israel está concluída? Como podemos verificar que o exército libanês controla realmente a região? Como podemos estabelecer que nenhuma outra organização armada está se reinstalando lá? Quem faz este cheque? O que acontece se os dois lados apresentarem versões contraditórias?

Estas perguntas podem parecer técnicas. Na verdade, estão no centro de todo o acordo.

Um mecanismo de verificação considerado insuficiente por Israel poderia permitir-lhe recusar uma retirada. Um mecanismo considerado demasiado intrusivo pelo Líbano poderia ser visto como uma limitação da sua soberania. A composição do organismo responsável pelo controlo da execução está, portanto, a tornar-se uma questão negocial.

« Zonas experimentais » teria se tornado o teste real

Al Jumhouria de 15 de setembro de 2026 fornece sobre este ponto uma das confidências diplomáticas mais interessantes do corpus. Segundo sua fonte, « zonas experimentais » agora seria a forma real de medir a seriedade do processo.

A ideia é evitar imediatamente procurar um acordo abrangente aplicável a todo o Sul. As partes começariam com um número limitado de setores. Um modelo poderia ser testado: retirada de Israel, destacamento do exército libanês e verificação da nova situação.

Se este mecanismo funcionar, pode ser replicado gradualmente em outro lugar.

Esta abordagem tem uma clara vantagem diplomática. Permite verificar a viabilidade de um acordo sem obrigar ambas as partes a resolver imediatamente todos os seus desacordos. Um sucesso local criaria um precedente. Poderia então servir de modelo para áreas maiores.

Mas a mesma lógica pode produzir o efeito oposto. A falha na primeira zona experimental poderia bloquear todo o processo. Se Israel considerar que as garantias são insuficientes ou se o Líbano considerar que a retirada não é efectivamente realizada, cada uma das partes poderá utilizar esta possibilidade para rejeitar o próximo passo.

Al Joumhouria resume o problema em torno de uma questão essencial:quem dá o primeiro passo?

O Líbano quer que Israel se retire. Israel quer garantias antes de se retirar. A mediação dos EUA deve, portanto, construir uma cadeia suficientemente precisa para que cada parte concorde em agir sem considerar que assume o risco sozinho.

O papel do exército libanês torna-se decisivo

Este mecanismo explica por que razão o exército se tornou central nas negociações. O seu destacamento deve proporcionar ao Líbano uma tradução concreta do regresso da soberania. Ao mesmo tempo, deve dar a Israel uma garantia de que uma área evacuada não se tornará um espaço militar do Hezbollah.

Al Joumhouria acredita que a entrada do exército nas áreas sob acordo tem um escopo que vai além da segurança. Deve provar que o Estado é capaz de transformar o princípio da soberania numa presença real.

Esta lógica junta-se directamente à reunião de Paris dedicada ao apoio ao exército. Os dois ficheiros não estão, portanto, separados. Os recursos solicitados em Paris devem ajudar o exército a cumprir as tarefas que lhe foram confiadas nas negociações.

Isto explica igualmente a eventual condicionalidade dos auxílios dos EUA. Washington dificilmente pode pedir ao exército para assumir mais responsabilidade sem aumentar a sua capacidade. Mas pode também querer verificar que os meios concedidos levam a um aumento do controlo do Estado.

O sucesso de uma zona experimental teria assim três consequências simultâneas: facilitar uma retirada israelita, reforçar a posição diplomática do Líbano e justificar uma ajuda adicional ao exército.

O adiamento também poderia dar a Israel tempo para mudar o terreno

É aqui que o principal perigo da mudança aparece por volta de outubro. Al Jumhouria de 15 de setembro de 2026 dedica um artigo inteiro à hipótese de uma extensão do aparelho israelense em torno de Nabatiyeh e as alturas circundantes. O jornal está preocupado que o tempo que separa as duas reuniões não seja neutro.

Cada semana adicional pode levar a novos desenvolvimentos.

Em particular, o jornal diário refere-se a Ali al-Taher e a possibilidade da pressão se movendo para Nabatiyah, em seguida, para as alturas de Iqlim al-Tuffah, Jabal al-Rayhan, Kfarhunah e Machghara. Ele não apresenta esta evolução como certa. Este é um cenário baseado em movimentos observados e análises por especialistas militares.

No entanto, a questão está directamente relacionada com as negociações. Se a situação territorial mudar entre duas reuniões, os parâmetros da discussão também mudam.

Uma área que não estava no centro do arquivo em agosto pode se tornar uma em outubro. Um novo ponto de controlo pode criar um novo requisito de retirada. Mais destruição pode dificultar o retorno dos habitantes.

O tempo diplomático torna-se assim uma variável militar.

Washington consideraria o prazo como um período de preparação

A fonte diplomática de Al Joumhouria apresenta uma leitura oposta. Segundo ela, Washington não considera o adiamento um vácuo. Os Estados Unidos procurariam utilizar este período para reorganizar os elementos das negociações.

O encontro entre representantes diplomáticos em Washington assumiu então uma importância particular. Manterá o contacto directo, prosseguindo as discussões sobre as áreas experimentais, a implantação e a verificação.

A administração dos EUA se concentraria em evitar que os desacordos caíssem fora do quadro diplomático.

Esta função de Washington é importante. Os Estados Unidos não estão apenas a tentar chegar a um acordo final. Eles também tentam manter um processo para conter crises sucessivas.

A diplomacia torna-se, portanto, um mecanismo de gestão do conflito, tanto quanto um meio de resolvê-lo.

Mas o próprio Al Joumhouria reconhece o limite desta estratégia. A acumulação de operações militares pode dificultar a retomada das negociações. Quanto mais os factos mudam no terreno, mais fortes são as posições políticas.

As eleições de Israel são outra explicação para o abrandamento

Al Sharq, de 15 de setembro de 2026, relata as declarações de David Schenker, ex-oficial americano encarregado do Oriente Médio. Ele acredita que o quadro entre o Líbano e Israel é improvável ser finalizado antes das eleições israelenses agendadas para outubro.

Segundo ele, as reuniões atuais são usadas principalmente para manter o processo vivo.

Esta análise oferece outra chave para a leitura. Mesmo que os problemas técnicos fossem resolvidos, o governo israelense poderia hesitar em tomar decisões importantes antes de um prazo eleitoral.

Uma retirada territorial ou concessão em negociações com o Líbano pode tornar-se uma questão de política interna israelense. Por conseguinte, os funcionários em causa podem preferir adiar as decisões mais sensíveis.

No entanto, Schenker acredita que novos desenvolvimentos são possíveis. Referiu, nomeadamente, o intercâmbio de prisioneiros e uma retirada israelita de certos sectores. Ele destacou o papel do exército libanês e a necessidade de um mecanismo americano para monitorar a execução.

Por conseguinte, as suas observações chegam precisamente ao cerne do problema identificado por Al Liwaa:verificação•X- • ‘ – ■

Por conseguinte, o desacordo deixaria de ser sobre o diálogo, mas sobre a transformação do diálogo em acção

O confronto entre as duas narrativas finalmente permite esclarecer o que está sendo jogado por trás do adiamento.

A versão mais tranquilizadora afirma que o calendário diplomático simplesmente impõe um atraso. As negociações continuam activas e Washington continua o seu trabalho.

A versão de Al Liwaa afirma que o adiamento revela o fracasso da reunião anterior em definir um mecanismo de verificação comum.

Estas duas explicações não são totalmente incompatíveis. Uma agenda movimentada pode proporcionar uma oportunidade para adiar uma reunião enquanto um grande desacordo técnico ainda está por resolver.

As informações da Al Joumhouria mostram que a verificação é uma das questões pendentes. Confirmam também que as áreas experimentais se tornaram centrais. O que o corpus não permite estabelecer com certeza é quesó esse desentendimento é a causa do adiamento•X- • ‘ – ■

A confiança mais forte é, portanto, mais precisa:o processo não é oficialmente interrompido, mas os negociadores ainda estão lutando com a forma de executar e verificar compromissos em áreas experimentais.

O próximo indicador a ser monitorizado será menos o simples anúncio de uma nova data em Roma do queo conteúdo da próxima reuniãoSe produzir um mecanismo detalhado que especifique a ordem de retirada de Israel, o destacamento do exército e a autoridade responsável pela verificação dos compromissos, o principal obstáculo descrito pelos jornais terá sido superado. Se estas questões permanecerem em aberto, o regresso a Roma poderá manter o diálogo sem levar realmente as partes a um acordo.