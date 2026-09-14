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Pressão militar continua em torno de Nabatiyah

O sul do Líbano domina em grande parte as páginas políticas da imprensa de 14 de setembro de 2026. Os jornais descrevem uma situação em que a pressão militar israelense continua à medida que o processo de negociação avança. As greves em torno de Nabatiyeh, o destino da área de Ali al-Taher e a visita do presidente Joseph Aoun à estrutura sul esta notícia. A isto é acrescentado o adiamento da nova sessão de negociação prevista em Roma. O contraste é, portanto, claro. Por um lado, Beirute procura fortalecer a presença do Estado e do exército. Por outro lado, as operações militares israelenses continuam e as discussões ainda não produziram a retirada esperada.

Al-Quds Al-Arabi informa em 14 de setembro de 2026 que as aeronaves israelenses realizaram vários ataques contra Nabatiyah al-Fawqa e Kfar Tebnit. Alguns sectores foram alvo várias vezes em menos de meia hora. A área arborizada de Ali al-Taher também foi bombardeada. Outras greves atingiram as proximidades da colina Dabché. Em Kfar Tebnit, três greves foram relatadas em menos de 20 minutos. Zawtar al-Sharqiyah foi bombardeado. Al Sharq também descreve o bombardeio de Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit, Haddatha, Markaba, Zawtar al-Sharqiyah e várias áreas vizinhas. O jornal também menciona uma grande explosão em Khiam e operações em torno de Qantara.

Em 14 de setembro de 2026, a Al-Awsat trouxe outro elemento sobre a intensidade das operações. O jornal afirma que as greves recomeçaram em torno das alturas de Ali al-Taher após uma operação de destruição alguns dias antes. Evoca cerca de 1.100 toneladas de explosivos usados nesta destruição. O jornal também relata várias explosões em Mansouri, acompanhadas de fogo de artilharia. Relatórios da mídia libanesa também indicam movimentos de edifícios israelenses fora da cidade. Assim, as operações não se limitam a uma área. Eles afetam vários setores do Sul e permanecem altamente incertos sobre as intenções militares israelenses.

Em 14 de setembro de 2026, Ad Diyar considerou que esta pressão poderia aumentar ainda mais à medida que as eleições israelenses se aproximavam. O jornal liga a relutância de Benjamin Netanyahu em fazer concessões à situação política doméstica israelense. De acordo com esta leitura, a prioridade dada ao campo reduziria as hipóteses de um rápido progresso na mesa das negociações. O pesquisador Sami Nader, entrevistado por Ad Diyar, acredita que a relação entre negociação e confronto foi revertida. Segundo ele, o barulho da batalha agora domina o das discussões. No entanto, considera que uma guerra geral não é a hipótese mais provável. Antes, refere-se à pressão militar controlada, que pode ser usada em cálculos eleitorais israelenses.

Joseph Aoun foca no retorno visível do estado

Neste contexto, a visita de Joseph Aoun a Nabatiyeh e Zawtar al-Gharbiyé tem um significado particular. Várias publicações fazem deste um dos principais eventos políticos do fim de semana. Al Quds Al Arabi informou em 14 de setembro de 2026 que o presidente havia visitado a área com o comandante do exército, o general Rodolphe Haykal. Esta visita vem após uma chamada de moradores de Nabatiyeh para mais proteção estatal e uma presença mais forte do exército. Nas ruas da cidade, Joseph Aoun encontrou-se com pessoas que lhe contaram suas preocupações e vontade de permanecer em suas terras sob a proteção de instituições públicas.

A mensagem presidencial centra-se em quatro prioridades. Joseph Aoun citou a retirada israelita, o regresso dos prisioneiros, o regresso dos habitantes deslocados às suas aldeias e a reconstrução do Sul. Ele apresentou esses objetivos como constantes nacionais. Al Sharq informou em 14 de setembro de 2026 que o presidente também tinha insistido no direito do povo do Sul de viver em segurança. Sua viagem com oficiais militares e de segurança era para mostrar que o Estado pretendia permanecer no terreno e prestar os serviços necessários para a população.

O alcance do deslocamento, portanto, excede sua dimensão simbólica. Trata directamente da questão da autoridade pública numa área onde existe uma presença militar israelita, o destacamento do exército libanês, as áreas destruídas e o debate sobre as armas Hezbollah. Em 14 de setembro de 2026, Al Joumhouria salientou que a prioridade libanesa continua a ser a consolidação interna face aos riscos regionais. O jornal descreve um período em que o Líbano permanece exposto às consequências das crises vizinhas. Salientou ainda a necessidade de transformar as declarações oficiais em medidas concretas, nomeadamente para os afectados pela destruição.

Esta questão também é abordada pelo Patriarca Maronita Bechara Rai. Al Sharq relata em 14 de setembro de 2026 que declarou que « a proteção do Sul não é feita por slogans ». Defendeu uma plena responsabilidade do Estado em relação ao território e à população. Também colocou a questão das armas num quadro institucional. Segundo ele, sua concentração nas mãos do Estado não deve ser entendida como a vitória de um campo sobre o outro. Deve corresponder à existência de uma única autoridade nacional responsável pela tomada de decisões soberanas e pela protecção dos cidadãos.

Ad Diyar relatou a mesma posição em 14 de setembro de 2026. Béchara Rai também insiste nas dificuldades encontradas pelos habitantes de Rmeich, Ain Ebel e Debel. Mencionou os obstáculos ao movimento e à chegada de certas ajudas. Por conseguinte, apelou a um mecanismo estável para que os comboios humanitários cheguem às populações em causa. Esta dimensão civil complementa a questão militar. A batalha em torno do Sul também diz respeito à manutenção de habitantes em suas aldeias, acesso a serviços e as condições para um retorno sustentável.

O calendário das negociações torna-se incerto

A segunda grande parte desta notícia diz respeito às negociações entre o Líbano e Israel. Al Quds Al Arabi relatou em 14 de setembro de 2026 que a oitava sessão em Roma tinha sido adiada. Vários prazos são mencionados. Em 17 de Setembro, realizar-se-á em Paris uma reunião preparatória para apoiar o exército libanês. O Líbano deve então participar nos trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas. Espera-se também uma reunião com o Primeiro-Ministro Nawaf Salam, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Youssef Raggi e o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no final do mês.

De acordo com um oficial americano citado por Al Quds Al Arabi em 14 de setembro de 2026, a nova sessão de Roma seria adiada para outubro. No entanto, o canal de discussão não seria interrompido. Os embaixadores libaneses e israelitas nos Estados Unidos deverão reunir-se em Washington para debater os recentes desenvolvimentos e a implementação do acordo-quadro celebrado em Junho. Ad Diyar dá uma leitura próxima. O jornal acredita que Washington está tentando evitar uma interrupção completa do processo. Uma reunião entre embaixadores manteria assim um canal activo, apesar do adiamento das negociações formais.

No entanto, as razões do adiamento são lidas de forma diferente. Ad Diyar encontra as explicações relacionadas com os feriados judeus e o calendário diplomático não convincente. O jornal considera que o principal fator reside no baixo interesse de Benjamin Netanyahu em concessões antes das eleições israelenses. Al Quds Al Arabi insiste mais na acumulação de prazos diplomáticos. No entanto, as duas publicações convergem num ponto: o processo é lento e não é garantido qualquer progresso imediato.

Annahar também colocou o apoio ao exército no centro desta sequência em 14 de setembro de 2026. A reunião de Paris deverá examinar as necessidades militares e de segurança do Líbano. Segundo uma fonte francesa citada pelo jornal, esta ainda não é a conferência que decidirá sobre a distribuição de equipamentos e ajudas. O primeiro passo é avaliar a situação e as necessidades. O registo militar libanês e o das negociações estão assim estreitamente ligados. A capacidade militar de implantar e realizar suas missões no Sul torna-se um elemento central de discussões com parceiros estrangeiros.

O acordo-quadro no centro de uma batalha política interna

Ao mesmo tempo, o processo alimenta um confronto político no Líbano. Vários jornais questionam a eficácia do acordo-quadro. Al Joumhouria relata, em 14 de setembro de 2026, que uma fonte após as negociações desde o início acredita que eles colocaram uma solução política no caminho certo. No entanto, de acordo com essa fonte, a continuação das operações israelenses e o não cumprimento dos compromissos teriam transformado o processo em um movimento sem nenhum resultado concreto. A questão, então, é se as negociações continuarão se não conduzirem a uma retirada ou a um declínio das operações militares.

Na oposição à política governamental, a crítica é mais forte. Al Quds Al Arabi relata em 14 de setembro de 2026 que o deputado Hassan Ezzeddine acredita que as negociações diretas chegaram a um impasse. Segundo ele, eles não permitiram um cessar-fogo eficaz ou a cessação das operações israelenses. Esta posição é coerente com as críticas expressas em Al Akhbar. O jornal dedica grande importância à legitimidade política e constitucional do acordo-quadro. Em particular, ele desafiou a ideia de que um texto com consequências importantes para a soberania poderia escapar ao debate institucional escolhendo seu nome sozinho.

Ad Diyar relata, em 14 de setembro de 2026, que esta questão poderia também vencer o Parlamento. São levantadas questões sobre a possível existência de anexos de segurança relacionados com o acordo. Circos de Corrente Patriótica Livre pedem que documentos sejam disponibilizados aos deputados para examinar seu escopo. Por conseguinte, o debate já não tem a ver apenas com o resultado das negociações. Abrange igualmente o procedimento seguido, a natureza dos compromissos assumidos e as competências respectivas das instituições.

Ao mesmo tempo, as posições religiosas e políticas convergem, pelo menos, na necessidade de alcançar resultados concretos. Béchara Rai pede que as discussões passem de contatos e mediações para um processo com objetivos específicos. Ele citou a cessação de ataques, retirada e estabilização da situação. Joseph Aoun, por sua vez, definiu a retirada, o regresso dos prisioneiros, o regresso das pessoas deslocadas e a reconstrução como prioridades nacionais.

A primeira página de 14 de setembro de 2026 é assim construída em torno do mesmo paradoxo. O Líbano mantém a escolha de uma rota diplomática e aumenta a visibilidade do Estado no Sul. No entanto, as operações militares continuam e a próxima sessão de negociação formal é adiada. O destino de Ali al-Taher, o destacamento do exército, as exigências israelitas, o debate sobre armas e as salvaguardas americanas estão agora entrelaçados. O Sul torna-se simultaneamente o terreno do confronto militar, o principal teste de autoridade estatal e o ponto de medida da eficácia real do acordo-quadro.

Política local: Autoridade estatal, governo e armas no centro do confronto político

Joseph Aoun transforma sua visita ao Sul em afirmação de autoridade pública

A política interna libanesa foi dominada, em 14 de setembro de 2026, por uma questão que ultrapassou a única situação militar no Sul. Concentra-se na capacidade do Estado para exercer a sua autoridade, proteger a população e impor as suas decisões. A visita do Presidente Joseph Aoun a Nabatiyah e Zawtar al-Gharbiye deu a este debate uma tradução concreta. O Chefe de Estado foi acompanhado pelo Comandante do Exército, Rodolphe Haykal, bem como altos funcionários de segurança. Essa presença coletiva foi apresentada como mensagem aos habitantes. Também tem sido interpretado por vários jornais como uma tentativa de tornar o Estado mais visível em uma área marcada pela guerra, deslocamento e presença de Hezbollah.

Al Sharq relata em 14 de setembro de 2026 que Joseph Aoun insistiu na ligação entre os habitantes do Sul e do Estado. Ele disse que as instituições devem ficar de pé e atender às suas necessidades. O presidente visitou edifícios públicos danificados, o mercado de Nabatiyeh e o hospital do governo universitário Nabih Berri. Ele também visitou Zawtar al-Gharbiyé, onde inspecionou unidades do exército. O deslocamento combina assim três dimensões. Afirma uma presença política, mostra o exército no terreno e coloca os serviços públicos no debate sobre a manutenção dos habitantes em suas aldeias.

Al Binaa relatou em 14 de setembro de 2026 que Joseph Aoun apresentou a retirada israelense, o retorno de prisioneiros e pessoas deslocadas internamente e reconstrução como constantes nacionais. Salientou ainda a protecção da soberania e o papel das instituições. Al Joumhouria observa que a visita ocorre em um momento em que as tensões regionais, segundo autoridades entrevistadas pelo jornal, exigem um fortalecimento da coesão interna. Assim, a questão já não é apenas a do regresso do Estado ao Sul. Trata-se da capacidade de funcionamento das instituições enquanto o país permanece exposto ao confronto militar.

O papel do exército torna-se central neste arranjo. Em 14 de setembro de 2026, Al Sharq citou Rodolphe Haykal como dizendo que o exército nunca tinha abandonado Nabatiyah ou as localidades onde os cidadãos libaneses permaneceram. Esta declaração responde directamente às perguntas sobre os sectores ainda difíceis de aceder. Acompanha igualmente o debate sobre o alargamento do destacamento militar. A próxima reunião preparatória de Paris sobre o apoio ao exército reforça ainda mais esta dimensão política. A questão é saber se a instituição militar poderá receber os recursos necessários para aumentar o seu papel no terreno.

No entanto, a visita presidencial não apagou as divisões. Al Quds Al Arabi informou em 14 de setembro de 2026 que os deputados do Hezbollah não participaram do deslocamento presidencial. O jornal também menciona as críticas que apareceram nos círculos amigos do partido. Isto contrasta com o objectivo de unidade nacional da Presidência. Mostra, sobretudo, que o debate sobre o Sul está associado a um confronto sobre a forma como o Estado tenciona exercer a sua autoridade nesse país.

Hezbollah está crescendo em face da política do governo

A relação entre o Hezbollah e as instituições constitui assim a segunda questão importante da política interna. A tensão já não se limita às negociações com Israel. Trata-se do estatuto das armas, do papel do exército e das escolhas do governo. Várias declarações emitidas em 14 de setembro de 2026 mostram um aperto da linguagem política.

Al Quds Al Arabi relata as palavras do deputado Hussein Hajj Hassan. Ele afirma que a resistência, sua base popular e seus aliados mostram paciência com base em seus próprios cálculos. No entanto, ele avisa que essa atitude não deve ser interpretada como um sinal de fraqueza. Esta declaração vem depois de vários dias de controvérsia sobre a estratégia militar e política do Hezbollah. Revela uma vontade de recordar que o partido mantém capacidades políticas e populares apesar das pressões que está sob.

Al Binaa deu um lugar importante em 14 de setembro de 2026 para uma declaração do mufti jaafarite Ahmad Kabalan. Ele acusa o executivo diretamente de abandonar o Sul e enfraquecer a parceria nacional. Seu discurso relaciona a situação no Sul com o equilíbrio político do país. Segundo ele, a questão diz respeito à própria fórmula de convivência e à participação dos diversos componentes libaneses no Estado. O seu discurso é particularmente duro para com o governo, que ele torna politicamente responsável por parte da situação.

Por outro lado, outras autoridades defendem uma leitura baseada na concentração da autoridade militar nas mãos do Estado. Al Sharq relatou em 14 de setembro de 2026 as declarações do Patriarca Béchara Rai. Ele afirma que a concentração de armas nas mãos do Estado não é nem uma vitória de um campo nem um confronto com uma comunidade. Apresenta-a como condição de uma única referência nacional. Segundo ele, o Estado deve ser o único responsável pela decisão soberana e pela proteção de todos os seus cidadãos.

O debate está, portanto, estruturado em torno de duas visões. O primeiro considera que a resistência continua a ser um elemento necessário perante Israel e que o seu desarmamento enfraqueceria o país. A segunda opinião era que a soberania não poderia ser completa enquanto vários centros tivessem capacidades militares e suas próprias decisões. Esta oposição não é nova. No entanto, a situação no Sul dá-lhe uma nova urgência. A destruição, ocupação de áreas fronteiriças e as dificuldades do processo de negociação forçam cada campo a defender mais precisamente seu projeto pós-guerra.

O Parlamento prepara-se para um teste político ao Governo

O confronto deve também avançar para o Parlamento. Al Binaa anunciou uma reunião geral em 14 de setembro de 2026 para discutir a política do governo. As discussões devem continuar durante vários dias. Esta foi a primeira sessão desde a formação do governo em fevereiro de 2025. As questões económicas, financeiras e de segurança devem ser abordadas. A situação no Sul e a conduta do Governo devem ser importantes.

Em 14 de setembro de 2026, Al Joumhouria considerou que as discussões parlamentares sobre o orçamento poderiam ir rapidamente além da questão financeira. Eles poderiam se tornar um teste político para o governo. Os opositores devem sublinhar as dificuldades económicas, os impostos, as reformas lentas e os problemas sociais. No entanto, o jornal acredita que a questão das armas e a questão da autoridade do Estado devem tornar-se uma questão no debate. Os defensores das políticas públicas poderiam responder que nenhuma estabilidade econômica duradoura é possível sem uma decisão militar centralizada.

A possibilidade de um voto de confiança é mencionada, mas Al Joumhouria acredita que o objetivo imediato não seria necessariamente derrubar o governo. Uma queda no gabinete criaria um vazio num período regional muito incerto. Por outro lado, os debates poderiam enfraquecer politicamente o executivo e forçá-lo a esclarecer sua linha. A sessão torna-se assim um meio de medir as relações de poder entre os apoiadores de Nawaf Salam e as forças que desafiam sua política.

Ad Diyar acrescentou, em 14 de setembro de 2026, outro assunto susceptível de alimentar o confronto parlamentar. O Movimento Patriótico Livre procura esclarecimentos sobre possíveis anexos de segurança relacionados com o acordo-quadro com Israel. Segundo os círculos citados pelo jornal, a questão não é apenas se esses anexos existem. O seu conteúdo, carácter vinculativo e cumprimento das regras constitucionais devem ser determinados. O debate poderá tornar-se particularmente sensível se os documentos incluírem compromissos ou obrigações a longo prazo normalmente assumidos pelo Parlamento.

Esta ofensiva coloca assim o governo contra várias frentes simultâneas. Deve defender a sua política económica, explicar a sua estratégia ao Sul e responder a perguntas sobre as negociações. Acrescenta-se a isso a partida planejada de Nawaf Salam para Nova Iorque para participar dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU. O calendário parlamentar assume assim uma dimensão política adicional.

A memória de Bechir Gemayel revive o debate sobre a natureza do estado

Outro destaque da política doméstica é a comemoração do quadragésimo quarto aniversário do assassinato de Bechir Gemayel. Deu origem a várias posições sobre o Estado, a violência política e as armas. Al Quds Al Arabi relatou em 14 de setembro de 2026 que Joseph Aoun prestou homenagem ao ex-presidente eleito, enfatizando seu compromisso com a unidade do território libanês. Ele tomou a referência a 10.452 quilômetros quadrados e apresentou esta fórmula como a expressão de um Líbano indivisível. O Presidente também renovou o seu compromisso com um Estado forte, justo e soberano.

Nawaf Salam escolheu outro ângulo. Ad Diyar relata em 14 de setembro de 2026 que o primeiro-ministro concentrou sua mensagem na rejeição do assassinato político. Ele afirma que mesmo profundas diferenças não podem justificar bombas, explosivos ou armas silenciosas. Segundo ele, a história libanesa mostra que assassinato pode acabar com uma vida, mas nunca resolver um desacordo político. Por conseguinte, exige o tratamento dos conflitos através de instituições, democracia, franqueza e reconciliação.

A comemoração em Ashrafieh deu origem a um discurso muito mais ofensivo de Nadim Gemayel. Ad Diyar informou em 14 de setembro de 2026 que havia pedido ao Estado para retomar plenamente o seu papel e assumir suas decisões. Ele criticou aqueles que esperavam uma mudança espontânea no Hezbollah. Segundo ele, esperar que o partido entregue suas próprias armas ao Estado equivale a ignorar sua estrutura, ideologia e laços com o Irã.

Nadim Gemayel também desafiou o argumento de que o desarmamento poderia causar guerra civil. Pelo contrário, afirma que a inacção contra armas fora do Estado mantém o perigo. Seu discurso usa a fórmula de 10.452 quilômetros quadrados para defender território sob uma autoridade. A memória de Bechir Gemayel torna-se assim um instrumento do actual debate sobre a soberania.

Annahar também dedicou um lugar importante a esta comemoração em 14 de setembro de 2026. O jornal retorna à jornada de Bechir Gemayel através dos testemunhos de seus antigos companheiros. Esta abordagem memorial mostra que seu legado permanece um objeto político ativo. Quarenta e quatro anos após o seu assassinato, os temas do Estado, a decisão soberana e a unidade territorial continuam a estruturar parte do discurso político cristão.

Entre coesão nacional e fraturas persistentes

No entanto, outros funcionários procuram mudar o debate para a protecção social e a coesão interna. Em 14 de setembro de 2026, Al Sharq relatou no Metropolitan Elias Audi. Ele acredita que o Estado não pode permanecer um projeto continuamente adiado até o fim dos conflitos. Solicita decisões seguidas de uma implementação concreta. Sublinhou também a situação económica dos cidadãos, o aumento dos preços e a necessidade de as autoridades intervirem face aos abusos.

Walid Jumblatt toma outra abordagem. Ad Diyar relata em 14 de setembro de 2026 que o ex-líder do Partido Socialista Progressista julga as negociações em um impasse e os contatos atuais estéril. Ele pediu um plano para ajudar o povo do Sul e uma estratégia interna de resistência social. Sua mensagem, muito brevemente, termina com um chamado para pôr fim às ilusões. Não propõe uma nova arquitetura política, mas foca o debate sobre a capacidade do país de lidar com uma crise prolongada.

Assim, a política interna de 14 de setembro de 2026 é atravessada pela mesma questão. As principais forças afirmam querer proteger o Sul e preservar o Líbano. Divergem profundamente nos meios. Joseph Aoun favoreceu a afirmação institucional, o destacamento do exército e uma rota diplomática com objetivos específicos. Nawaf Salam defende o uso de instituições para gerir conflitos políticos. O Hezbollah e os seus partidários rejeitam a pressão militar israelita como meio de impor o desarmamento. Pelo contrário, os seus opositores consideram que a concentração de armas nas mãos do Estado se tornou indispensável.

Por conseguinte, o Parlamento torna-se o próximo local de confronto. As discussões governamentais e orçamentais deverão permitir que os diferentes campos transformem essas diferenças em posições institucionais. Por trás das questões financeiras, a batalha agora se concentra em uma questão mais ampla: que estado deve emergir da guerra, com que autoridade, que exército, e que controle sobre a tomada de decisão militar?

Citação e discurso de figuras políticas: soberania, segurança do Sul e autoridade estatal no centro dos discursos

Joseph Aoun estabelece quatro prioridades nacionais para o Sul

As declarações do presidente Joseph Aoun ocupam um lugar importante na imprensa de 14 de setembro de 2026. Sua visita a Nabatiyeh e Zawtar al-Gharbiyé permitiu-lhe esclarecer publicamente sua linha para o sul. Baseia-se em quatro objectivos: retirada de Israel, regresso de prisioneiros, regresso de pessoas deslocadas e reconstrução. Al Sharq relatou em 14 de setembro de 2026 que Joseph Aoun apresentou estes quatro pontos como constantes nacionais. Ele também queria envolver as principais instituições de segurança em sua visita. O Comandante Rodolphe Haykal e os oficiais de segurança o acompanharam.

Joseph Aoun enfatizou o direito dos habitantes de permanecer em sua terra. Segundo Al Sharq, ele disse que « o filho do Sul ama o Estado e suas instituições, e quer o Estado e ninguém mais ». Esta fórmula dá uma dimensão política à visita. O Presidente não está só a falar de segurança. Apresenta o Estado como marco para a proteção da população e reconstrução. Ele também afirma que o Sul está « no coração do estado e no coração do Líbano ». Assim, seu discurso busca estabelecer uma ligação direta entre os habitantes e as instituições.

Nas ruas de Nabatiyeh, Joseph Aoun ouviu as exigências dos habitantes. Ele prometeu-lhes que o estado ficaria com eles. Al Quds Al Arabi relata, em 14 de setembro de 2026, que disse: « Nosso dever é estar ao seu lado e nunca o abandonaremos. Ele explicou que sua presença com oficiais militares e de segurança pretendia transmitir esta mensagem. A protecção deverá ser acompanhada de serviços que permitam aos habitantes permanecer na região.

O Presidente referiu-se também à duração do sofrimento do Sul. Al Sharq relata que quer que a ferida seja fechada « uma vez por todas ». Ele acredita que as pessoas têm o direito à segurança sustentável. O seu discurso baseia-se, portanto, na ideia de que um regresso à situação anterior não é suficiente. O objectivo declarado é criar condições de estabilidade que permitam a reconstrução, o cultivo e a vida sem medo de mais destruição.

Joseph Aoun também tomou uma posição sobre as negociações. Afirmou que não se previam imediatamente novas negociações com Israel. Esta declaração chega num momento em que a sessão de Roma foi adiada. No entanto, o presidente não desiste dos objectivos políticos do processo. Mantém as quatro prioridades que definiu. Assim, a suspensão do calendário não significa, no seu discurso, o abandono do canal diplomático.

Nawaf Salam defende instituições contra violência política

O primeiro-ministro Nawaf Salam interveio em 14 de setembro de 2026 em um registro diferente. A comemoração do assassinato de Bechir Gemayel permitiu-lhe voltar à violência política no Líbano. Ad Diyar relata que Nawaf Salam recusa que a profundidade de um desacordo pode justificar um assassinato. Refere-se explicitamente a explosivos e armas usados para matar políticos. Sua declaração procurou estabelecer uma regra comum que excedesse divisões partidárias.

« Qualquer que seja a intensidade ou profundidade do desacordo político, não podemos aceitar em nossa sociedade o assassinato político », disse Nawaf Salam de acordo com Ad Diyar de 14 de setembro de 2026. Ele acrescenta que a história libanesa mostra que um assassinato pode acabar com uma vida sem resolver um conflito. Esta frase coloca a comemoração de Bechir Gemayel em uma reflexão mais ampla sobre várias décadas de violência política.

O Primeiro-Ministro propõe franqueza, reconciliação e utilização das instituições como resposta. Segundo ele, as páginas violentas do passado não podem ser fechadas por negação ou esquecimento. Devem ser tratados politicamente. A democracia tem então de ser utilizada para gerir as diferenças. Esta posição surge numa altura em que as tensões em torno das armas, da política governamental e do Sul são particularmente fortes. Por conseguinte, pode também ser entendida como uma defesa do funcionamento institucional na actual crise.

O calendário de Nawaf Salam acrescenta uma dimensão diplomática ao seu papel político. Al Liwaa relatou em 14 de setembro de 2026 que ele iria viajar para Nova York em 18 de setembro para representar o Líbano no trabalho da Assembleia Geral da ONU. Seu movimento veio em um momento em que o governo estava enfrentando um debate parlamentar geral e crítica à sua política. O Primeiro-Ministro terá, portanto, de defender uma linha governamental no estrangeiro que continua a ser contestada.

Béchara Rai liga a proteção do Sul ao monopólio de armas

O discurso do patriarca maronita Bechara Rai é um dos mais desenvolvidos desta edição. Associa directamente a situação no Sul, a autoridade estatal e a questão das armas. Ad Diyar relatou em 14 de setembro de 2026 que o patriarca se recusou a considerar os sofrimentos do Sul como uma questão regional ou comunitária. « O Sul é nosso Sul, a terra é nossa terra e o povo é nosso povo », diz ele.

Esta formulação permite-lhe apresentar a solidariedade com o Sul como um dever nacional. Ele acredita que o que afeta uma região afeta todo o país. Ele também recusa que os mortos se tornem informações comuns. Segundo ele, a situação em Nabatiyah e nas localidades do sul deve ser tratada como uma lesão que afeta todo o Líbano.

Béchara Rai então formula uma das frases mais políticas de seu sermão: « A proteção do Sul não é feita por slogans. Para ele, essa proteção requer um Estado capaz de assumir plenamente suas responsabilidades para com a população e o território. Associa esta exigência à questão do monopólio das armas. De acordo com Ad Diyar de 14 de setembro de 2026, ele afirma que a concentração de armas nas mãos do Estado não constitui uma vitória de um grupo sobre outro ou um confronto com uma comunidade.

O patriarca esclarece seu raciocínio. Na sua opinião, a questão era estabelecer uma única referência nacional e reconhecer a responsabilidade do Estado pela tomada de decisão soberana. « Um Estado não pode funcionar com duas decisões », diz. Ele acrescentou que a soberania não poderia ser defendida contra o exterior, a menos que estivesse completa dentro. Seu discurso, portanto, associa diretamente a legitimidade internacional do Líbano com a organização de seu poder interno.

Béchara Rai também toma posição sobre as negociações. Pediu-lhes que deixassem a fase de contato e mediação para se tornarem um processo com objetivos específicos. Ele citou a cessação de ataques, retiradas e estabilização da situação. Ele se recusou a permitir que as discussões se tornassem um mecanismo de tempo. Devem produzir resultados verificáveis no terreno.

Finalmente, o patriarca chamou a atenção para Rmeich, Ain Ebel e Debel. Relata as dificuldades de deslocação encontradas pelos seus habitantes e os obstáculos à concessão da ajuda. Solicita uma coordenação estável para garantir a passagem de comboios. O seu discurso liga assim a soberania a uma questão muito concreta: permitir que as pessoas continuem a viver nas suas aldeias.

Hussein Hajj Hassan adverte contra a leitura da paciência como uma fraqueza

Hezbollah responde à pressão política através de um discurso forte. Al Quds Al Arabi relatou em 14 de setembro de 2026 as declarações do deputado Hussein Hajj Hassan. Ele insiste que a paciência do partido e sua base não deve ser interpretada como um sinal de fraqueza.

« Se mostrarmos paciência e tomarmos nosso tempo, é porque temos nossos cálculos », diz Hussein Hajj Hassan. Ele acrescenta que nenhum partido deve acreditar que pode enfraquecer a resistência, sua base ou seus aliados. Ele também usa a fórmula: « Medo da ira do homem paciente quando ele fica com raiva. A mensagem é dirigida aos adversários do Hezbollah em um momento em que a questão de suas armas ocupa um lugar crescente no debate público.

O deputado afirmou que o partido manteve sua força política, popular e militar. Seu discurso é, portanto, altamente distinto do de Béchara Rai. Onde o patriarca coloca o monopólio de armas no centro da construção estatal, Hussein Hajj Hassan insiste em manter as capacidades da resistência. Ambas as declarações mostram a profundidade da atual divisão política.

O Jaafarite mufti Ahmad Kabalan adota uma linha politicamente comparável. Al Sharq relatou em 14 de setembro de 2026 que colocou o Sul no centro da fórmula nacional. Considera que a segurança do Líbano não pode ser separada da do Sul. Também acusa o poder executivo de políticas que enfraquecem a região. Para ele, a questão diz respeito à parceria nacional e ao equilíbrio interno do país.

Ahmad Kabalan afirma que « sem o Sul, não há necessidade da existência do Líbano ». A fórmula é voluntáriamente forte. Ela reflete seu desejo de apresentar o Sul não como uma periferia, mas como um componente central da soberania. Apela à mobilização nacional para evitar uma crise interna adicional.

Nadim Gemayel apela a um Estado capaz de executar as suas decisões

A comemoração de Bechir Gemayel produz outra série de declarações políticas. Ad Diyar relatou em 14 de setembro de 2026 que Nadim Gemayel havia pedido ao Estado para retomar seu papel com firmeza. Segundo ele, a condição de reorganização é que o Estado realmente se comporta como uma autoridade capaz de executar suas decisões.

Nadim Gemayel critica diretamente os responsáveis por Hizbullah que aguardam uma transformação de sua posição. Ele acredita que acreditar que o partido se tornará espontaneamente um ator disposto a entregar suas armas equivale a ignorar sua estrutura, ideologia e relação com o Irã. Também rejeita o argumento de que a questão das armas deve ser evitada por medo de uma guerra civil.

Seu discurso ecoa o legado político de Bechir Gemayel. Refere-se aos 10.452 quilómetros quadrados do território libanês como um espaço a ser colocado sob a mesma autoridade. Opôs-se a este projecto ao dos bens externos. Segundo ele, a construção de um estado real continua sendo o centro do projeto político defendido pelo ex-presidente eleito.

O próprio Joseph Aoun usou esta comemoração para recordar a unidade territorial. Ad Diyar relata que apresenta Bechir Gemayel como um símbolo de apego a « um único Líbano, terra e povo ». Ele também assumiu os 10.452 quilômetros quadrados e insistiu em recusar partição e exclusão. Assim, a mesma referência histórica é utilizada para defender a ideia de um Estado soberano, mesmo que nem todos os atores dêem o mesmo conteúdo político a essa soberania.

Walid Jumblatt pede para preparar o país para uma crise prolongada

Walid Jumblatt intervém com uma mensagem muito mais curta, mas particularmente clara. Ad Diyar relata em 14 de setembro de 2026 que o ex-presidente do Partido Socialista Progressista considera que as negociações chegaram a um impasse. Também acredita que os contactos e as promessas não deram os resultados esperados.

» Uma vez que chegamos a um impasse nas negociações e na esterilidade dos contatos ou promessas, resta estabelecer um plano para ajudar os habitantes do Sul e um plano interno para manter, e ilusões suficientes », escreve Walid Joumblatt. Sua declaração moveu o debate. Não propõe uma nova fórmula negocial. Pediu para preparar o país para as consequências de uma crise que poderia durar.

Essa posição apoia parcialmente as preocupações expressas por Béchara Rai sobre as condições de vida do povo do Sul. No entanto, Jumblatt insiste mais na necessidade de uma estratégia interna de resistência social e econômica. Sua expressão « delirantes justos », sobretudo, reflete sua desconfiança de promessas diplomáticas não cumpridas.

Elias Audi pede a transformação de decisões em ações

O Metropolitano de Beirute Elias Audi também está envolvido no debate estadual. Em 14 de setembro de 2026, Al Sharq informou que considerava impossível manter o Estado indefinidamente numa situação provisória. « O Estado não pode permanecer um projeto adiado até que todos os conflitos e guerras sejam resolvidos », diz.

Para Elias Audi, governar envolve visão, planejamento, tomada de decisão e implementação. Considera que as decisões por si só não são suficientes. O Estado tem de demonstrar aos cidadãos que está realmente a trabalhar para resolver os seus problemas. Seu discurso não se limita a assuntos militares. Referiu-se também ao aumento dos preços, às dificuldades económicas e à deterioração dos padrões de vida.

Esta abordagem introduz uma dimensão social nas declarações políticas de hoje. O restabelecimento da autoridade pública não pode, a seu ver, limitar-se ao controlo de armas ou ao destacamento militar. Deve também traduzir-se em serviços, reformas e capacidade de proteger os cidadãos dos efeitos da crise económica.

Os discursos de 14 de setembro de 2026 tiram várias opiniões concorrentes sobre soberania. Joseph Aoun destaca o Estado, o exército, a retirada israelense, o retorno do povo e a reconstrução. Nawaf Salam insiste nas instituições e na rejeição da violência política. Béchara Rai liga explicitamente a soberania ao monopólio de armas. Hussein Hajj Hassan defende a força e autonomia da resistência. Nadim Gemayel apela à aplicação efectiva da decisão do Estado. Walid Joumblatt pediu para preparar o país para o longo prazo. Elias Audi recorda finalmente que a autoridade política também é medida pela sua capacidade de agir no dia-a-dia. Por trás da diversidade de discursos surge, assim, a mesma questão: quem deve decidir, proteger e exercer autoridade sobre todo o território libanês?

Diplomacia: Washington mantém o canal libanês-israelense enquanto Paris coloca o exército no centro do jogo

O relatório de Roma não fecha o Canal de Washington

A diplomacia libanesa evoluiu em 14 de setembro de 2026 num contexto marcado pela crescente lacuna entre o processo político e a situação militar no Sul. A próxima sessão de negociações entre o Líbano e Israel, originalmente agendada para Roma, foi adiada. No entanto, vários jornais indicam que os Estados Unidos procuram evitar uma interrupção completa do diálogo. Washington está a preparar uma reunião entre os embaixadores libaneses e israelitas nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Paris está a tentar reforçar o seu papel apoiando o exército libanês. Estes dois eixos estruturam agora grande parte da actividade diplomática relativa ao Líbano.

Ad Diyar informou em 14 de setembro de 2026 que Washington havia decidido substituir a oitava sessão de negociações em Roma por uma reunião entre os embaixadores do Líbano e Israel nos Estados Unidos. Segundo o jornal, a embaixada dos EUA em Beirute anunciou que tal nomeação deveria ter lugar em Washington para rever a implementação do acordo-quadro. Uma fonte citada por Ad Diyar acredita que esta iniciativa é uma preocupação americana específica. Washington gostaria de impedir que ambas as partes concluíssem que o processo diplomático perdeu a sua utilidade.

Esta leitura atribui, portanto, aos Estados Unidos um papel de guardiã do processo. A manutenção do diálogo em si torna-se um objectivo diplomático. Os resultados imediatos parecem ser secundários ao risco de colapso total das discussões. Segundo as fontes citadas por Ad Diyar em 14 de setembro de 2026, uma longa interrupção poderia criar uma acumulação de dificuldades para tornar mais complexa a retomada das negociações.

Al Quds Al Arabi também relatou em 14 de setembro de 2026 que um oficial americano havia anunciado o adiamento da próxima sessão de Roma para outubro. No entanto, os embaixadores libaneses e israelitas devem continuar os contactos em Washington. A reunião deverá centrar-se nos desenvolvimentos recentes e na continuação da aplicação do acordo-quadro celebrado em Junho. O jornal, portanto, também apresenta o relatório como um abrandamento e não como um colapso formal.

No entanto, o calendário permanece incerto. Al Joumhouria informou em 14 de setembro de 2026 que as informações disponíveis não permitiram determinar com certeza a próxima sessão formal, em setembro ou outubro. O jornal cita uma fonte que acompanhou o processo desde a sua criação. A Comissão considera que os debates permitiram pôr em prática uma solução política. Mas também acredita que a continuação das operações israelenses e o lento ritmo de implementação drenaram parte do processo de sua substância.

A diplomacia é assim confrontada com uma contradição. O mecanismo ainda existe e os Estados Unidos procuram preservá-lo. No entanto, as condições militares que demonstrariam sua eficácia não são cumpridas. Os ataques continuados e a ausência de uma retirada israelense alimentam os críticos libaneses.

Netanyahu e eleições israelenses pesam sobre o processo

Vários jornais estão tentando explicar o abrandamento através do calendário político israelense. Ad Diyar considera, em 14 de setembro de 2026, que as explicações técnicas apresentadas para justificar o adiamento de Roma não são suficientes. Os feriados judaicos, a Assembléia Geral da ONU e outras restrições de programação não seriam as únicas razões. O jornal acredita que Benjamin Netanyahu não deseja aparecer como fazendo concessões como ele se aproxima das eleições israelenses.

Esta análise coloca a política interna israelita no centro da questão diplomática libanesa. De acordo com Ad Diyar, o Primeiro-Ministro israelita deve manter uma forte pressão militar. A segurança desempenha um papel importante na campanha eleitoral. Neste contexto, uma retirada ou concessão obtida por negociação poderia ser mais difícil de defender perante o seu eleitorado.

Sami Nader, entrevistado por Ad Diyar em 14 de setembro de 2026, também acredita que Netanyahu entrou no processo sob pressão dos EUA. Segundo ele, Israel continua a considerar que a guerra realmente não acabou. Netanyahu teria, no entanto, concordado em negociar por causa de sua relação com o presidente dos EUA Donald Trump e várias questões que dependem do apoio de Washington.

Sami Nader acredita que os Estados Unidos continuam a ser o único poder que pode realmente reviver as discussões. Segundo ele, Washington deve exercer pressão simultânea sobre três atores. Devemos agir contra o Irão, empurrar Israel para um processo de retirada e pedir ao Líbano que avance no controlo de armas e no destacamento do exército. Esta leitura dá aos Estados Unidos um papel muito além do de um simples mediador.

A dificuldade reside no facto de Washington querer preservar as negociações sem pôr imediatamente termo à pressão militar israelita. O processo diplomático estava, portanto, a evoluir em paralelo com as operações de campo. Esta coexistência alimenta o cepticismo de alguns dos líderes libaneses.

Beirute exige que as negociações produzam resultados concretos

A posição oficial libanesa continua a basear-se em vários objectivos claramente definidos. Durante a sua visita a Nabatiyah, Joseph Aoun recordou a retirada israelita, o regresso dos prisioneiros, o regresso das pessoas deslocadas e a reconstrução. Al Sharq relatou em 14 de setembro de 2026 que o presidente considerava esses elementos como constantes nacionais. Afirma também que não estão previstas de imediato novas negociações com Israel.

Esta declaração não significa que Beirute renuncie à diplomacia. Pelo contrário, indica que o Líbano se recusa a apresentar a continuação do diálogo como um fim em si mesmo. A posição presidencial baseia-se na ideia de que o processo deve ser julgado com base nos seus efeitos no terreno.

O patriarca maronita Bechara Rai formula uma exigência comparável. Ad Diyar informou em 14 de setembro de 2026 que solicitou a transição de contatos e mediações para um processo claro com objetivos específicos. Ele citou a cessação de ataques, retiradas e estabilização da situação. Para ele, as negociações não devem tornar-se um mecanismo aberto sem horizonte.

Al Joumhouria relata uma posição estreita numa fonte que acompanha as negociações. Considera que o Líbano aceitou a fórmula diplomática para obter a partida das forças israelitas e o destacamento do exército para a fronteira internacional. A continuação da presença israelita e as greves puseram em causa a eficácia do regime.

Esta fonte também atribui responsabilidade especial aos Estados Unidos. Na sua opinião, Washington deve usar a sua influência para fazer cumprir o acordo e obrigar Israel a cumprir os seus compromissos. Esta expectativa é essencial para compreender a diplomacia libanesa atual. Beirute depende fortemente da mediação americana, enquanto apela aos Estados Unidos para que exerçam maior pressão sobre Israel.

A posição de Walid Jumblatt reflete o nível de cepticismo alcançado em parte da classe política. Ad Diyar relatou em 14 de setembro de 2026 que considerava o processo como um impasse e promete ser ineficaz. Ele agora pediu um plano para apoiar o Sul e uma estratégia interna para resistir a uma crise prolongada. Esta posição mostra que a falta de resultados começa a reduzir o crédito político para as negociações.

Paris prepara arquivo de apoio do Exército Libanês

Ao mesmo tempo, a França está tentando reinvestir o arquivo libanês através do exército. Annahar informou em 14 de setembro de 2026 que uma reunião preparatória deveria ser realizada em Paris em 17 de setembro. Deve examinar as condições de uma futura conferência de apoio às Forças Armadas Libanesas.

Uma fonte francesa citada por Annahar afirma que esta reunião ainda não será a conferência para decidir sobre equipamentos, quantidades ou distribuição. Trata-se de um passo preparatório. Os participantes devem considerar a situação de segurança e militar e as necessidades apresentadas pelo Líbano.

Esta distinção é importante. Paris ainda não tem um pacote de ajuda parado. A reunião deverá, em primeiro lugar, permitir aos parceiros internacionais identificar as necessidades e as condições de apoio. No entanto, o exército libanês está a tornar-se um elemento central da diplomacia ocidental em relação ao Líbano.

Al Joumhouria sublinhou, em 14 de setembro de 2026, que Paris atribuiu particular importância a esta reunião. A França vê isto como uma oportunidade para voltar ao centro da agenda política libanesa. No entanto, o jornal observa uma questão importante. Será que os parceiros estrangeiros vão exigir progressos concretos na aplicação do princípio da concentração de armas nas mãos do Estado antes de concederem um auxílio substancial? Ou concordarão em equipar o exército com mais tempo para implementar esta política?

Esta questão liga directamente a ajuda militar à política interna. As capacidades militares já não são apenas um assunto técnico. Tornam-se parte das negociações sobre o futuro do Sul e sobre o controlo das armas. Quanto mais o exército for chamado a deslocar-se para áreas evacuadas por Israel, mais urgente será a questão dos seus recursos materiais.

A visita de Joseph Aoun a Nabatiyah, acompanhada por Rodolphe Haykal, também assume uma dimensão diplomática neste contexto. Fornece aos parceiros estrangeiros uma imagem do estado e do exército no Sul. Permite também que Beirute apoie seu argumento de que o fortalecimento da instituição militar deve preceder ou acompanhar a expansão de suas responsabilidades.

Nova Iorque torna-se outra etapa do calendário libanês

A viagem planeada de Nawaf Salam para Nova Iorque é outro evento diplomático. Al Liwaa informou em 14 de setembro de 2026 que o primeiro-ministro iria visitar os Estados Unidos em 18 de setembro para representar o Líbano nas discussões da Assembleia Geral da ONU.

Esta sequência vem poucos dias após a reunião preparatória em Paris e enquanto Washington mantém os seus contactos com os partidos libaneses e israelitas. O calendário oferece, portanto, a Beirute vários espaços diplomáticos sucessivos. Paris diz principalmente respeito ao exército e ao apoio internacional. Washington continua a ser o centro do processo de negociação. Nova Iorque permite que o governo libanês coloque suas demandas no âmbito das Nações Unidas.

A Resolução 1701 continua a ser uma referência importante nas declarações libanesas. Vários funcionários insistem na soberania, na retirada de Israel e no papel do exército. Por conseguinte, o Líbano procura associar o processo negociado com uma legitimidade internacional mais ampla.

No entanto, esta actividade diplomática tem lugar num contexto em que a confiança nos mecanismos internacionais é testada pela situação no terreno. As operações militares continuam apesar das discussões. Desta forma, as autoridades libanesas são levadas a procurar simultaneamente a mediação americana, o apoio francês ao exército e a mobilização internacional no âmbito das Nações Unidas.

O Vaticano está preocupado com a continuação dos habitantes nas aldeias do Sul

Outro canal diplomático aparece em Ad Diyar de 14 de setembro de 2026. O jornal expressa preocupação no Vaticano com os desenvolvimentos demográficos em algumas partes do Sul, incluindo aldeias cristãs. Essas preocupações estariam relacionadas com as dificuldades enfrentadas pelos habitantes em ter acesso às suas terras e manter uma vida econômica normal.

Segundo Ad Diyar, os círculos cristãos temem que uma situação militar prolongada transforme deslocamentos temporários em partidas sustentáveis. Em particular, o jornal cita as dificuldades encontradas em localidades como Rmeich e suscita preocupações sobre ataques em locais religiosos em outras aldeias.

A diplomacia do Vaticano seguiria cuidadosamente o caso. Segundo as fontes citadas por Ad Diyar, a Santa Sé poderia usar seus contatos com os Estados Unidos, França e Itália para defender o respeito pela soberania libanesa e a manutenção dos habitantes em suas aldeias.

Essa dimensão acrescenta uma questão demográfica e social ao arquivo diplomático. A protecção do Sul não diz apenas respeito à definição de uma linha de retirada ou à implantação de unidades militares. Também diz respeito à possibilidade de as pessoas permanecerem lá. A manutenção das comunidades locais torna-se, assim, um assunto que pode ser levado a várias capitais ocidentais.

A diplomacia libanesa agora depende de várias alavancas simultâneas

Por conseguinte, o caso libanês deixou de se basear numa única mediação. Washington mantém o papel principal nos contactos com Israel. Os Estados Unidos procuraram manter o diálogo apesar do adiamento da sessão de Roma. Paris está tentando mobilizar parceiros em torno do fortalecimento do exército. Nova Iorque deve oferecer ao governo de Nawaf Salam um fórum internacional. O Vaticano está monitorando as consequências humanas e demográficas da situação no Sul.

No entanto, estas iniciativas enfrentam o mesmo desafio: a diplomacia está a avançar mais lentamente do que os acontecimentos militares. As greves continuam, a retirada de Israel continua incompleta e o calendário das negociações é incerto. A posição libanesa é, portanto, manter os canais abertos sem abandonar as suas exigências em matéria de retirada, de prisioneiros, de deslocados e de reconstrução.

A principal questão diplomática torna-se a transformação dos compromissos políticos em factos verificáveis. Manter uma reunião em Washington evita romper. A reunião de Paris pode fortalecer o exército. A Assembleia Geral pode aumentar a pressão internacional. Mas a sua eficácia será finalmente medida no Sul. A retirada das forças israelitas, o alargamento do destacamento do exército e o regresso sustentável dos habitantes continuam a ser os critérios sobre os quais Beirute tenciona julgar todo o processo.

Política internacional: Ormuz, Bab al-Mandeb e Iémen movem o centro de gravidade da crise regional

Washington e Teerão mantêm pressão em torno do Estreito de Ormuz

O confronto entre os Estados Unidos e o Irão continua a ser a principal questão internacional tratada pela imprensa em 14 de setembro de 2026. No entanto, o conflito agora excede muito a sua face a face. O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, a situação no Iémen, os ataques à infra-estrutura petrolífera saudita e o progresso dos Houthis em direção a Bab al-Mandeb constituem uma série de crises relacionadas. Vários jornais descrevem assim um espaço de confronto que se estende do Golfo ao Mar Vermelho. A questão já não é puramente militar. Ela afeta as exportações de energia, rotas comerciais e relações de poder entre o Irã, as monarquias do Golfo e os Estados Unidos.

Al Araby Al Jadid informa em 14 de setembro de 2026 que o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi explicou as condições de Teerão para um retorno ao tráfego normal no Estreito de Ormuz. Segundo ele, os Estados Unidos têm de voltar aos compromissos aceites ao abrigo do memorando de Islamabad. Por conseguinte, o Irão recusa-se a apresentar as discussões sobre a navegação como uma reabertura imediata do Estreito. Araghchi afirma que o acordo celebrado entre Teerão e Muscat diz respeito a um novo corredor marítimo e às modalidades de sua organização.

Donald Trump adota, ao mesmo tempo, uma linha firme. Al Araby Al Jadid informa, em 14 de setembro de 2026, que o Presidente dos EUA afirma que o Irã quer fortemente chegar a um acordo e aumentar os contatos. Entretanto, advertiu que não assinaria um texto que considerasse insuficiente. Trump também afirma esperar o fim do conflito este ano. Ele associou esta perspectiva às eleições de 3 de novembro de 2026 nos EUA e acreditava que o fim da guerra levaria a uma queda acentuada nos preços dos combustíveis.

Asharq Al-Awsat relatou uma declaração ainda mais ofensiva do Presidente dos EUA em 14 de setembro de 2026. Donald Trump refere-se à possibilidade de retenção dos EUA no Irã e compara-a com a política da Venezuela. Ele afirma que Washington acabará deixando o Irã, a menos que os Estados Unidos decidam ficar e manter o petróleo. O jornal coloca isso no contexto da batalha em torno de recursos energéticos e rotas de exportação.

Annahar também dedicou, em 14 de setembro de 2026, uma parte significativa de seu tratamento internacional ao endurecimento entre Washington e Teerã. O jornal salienta que a escalada está a pressionar cada vez mais Donald Trump. As consequências do conflito começam a afectar directamente os preços da energia e as cadeias de abastecimento. A questão iraniana, portanto, tornou-se também um assunto da política interna americana à medida que as eleições de novembro se aproximavam.

Nomeação de Salalah adiada com base em desacordos

O aspecto diplomático da crise foi ainda mais abrandado com o adiamento da reunião regional planeada em Salalah. Al Liwaa informou em 14 de setembro de 2026 que o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omani Badr al-Busaidi anunciou o adiamento da reunião para preservar as chances de consenso. Nenhuma nova data foi anunciada.

A reunião teve por objectivo reunir o Irão, os países do Golfo Árabe e o Iraque. Em particular, o objetivo era permitir que Teerão e Muscat apresentassem seus planos de navegação no Estreito de Ormuz. No entanto, as condições políticas não foram cumpridas. Al Binaa informou, em 14 de setembro de 2026, que o Bahrein tinha se recusado a participar e que apenas a participação iraquiana foi claramente confirmada antes do anúncio do adiamento.

Al Binaa interpreta esta decisão como um sinal das dificuldades em torno da nova arquitetura regional. Segundo o jornal, o encontro foi uma primeira tradução política das relações de poder que surgiram após o encerramento de Ormuz e desenvolvimentos no Iêmen. A realização da cimeira no formato proposto pelo Irão e Omã poderia também ter sido interpretada como reconhecimento de que a pressão militar não tinha forçado Teerão a ceder.

No entanto, o adiamento não significa o desaparecimento do diálogo. Os Estados do Golfo ainda enfrentam os mesmos imperativos. Devem preservar as suas exportações, limitar os riscos militares e impedir a extensão do conflito às suas infra-estruturas. O Irão, por seu lado, procura converter o seu controlo parcial das rotas marítimas numa alavanca de negociação.

Al Araby Al Jadid relata que o projeto iraniano-omã deveria ser acompanhado de mapas e de um documento comum. Estes elementos deveriam então ser enviados à Organização Marítima Internacional. Abbas Araghchi salienta, no entanto, que o objectivo não é criar um novo mecanismo de segurança regional. Esta distinção mostra que Teerão está actualmente a tentar lidar com o tráfego marítimo sem abrir imediatamente todos os processos políticos e militares na região.

Bab el-Mandeb abre uma segunda grande frente marítima

A evolução da guerra no Iémen altera muito esta equação. Os Houthis fizeram ganhos significativos na costa ocidental e se aproximaram de Bab al-Mandeb. A imprensa de 14 de setembro de 2026 trata esta progressão como um grande desenvolvimento estratégico, uma vez que coloca um segundo caminho essencial do comércio internacional sob forte pressão.

Al Quds Al Arabi acredita, em 14 de setembro de 2026, que as rotas utilizadas por mais de um terço do petróleo mundial estão agora expostas a riscos diretos ou indiretos. O jornal acrescenta a situação em Ormuz, a ameaça em torno de Bab al-Mandeb e a prisão do grande gasoduto saudita que liga o reino oriental ao Mar Vermelho. O resultado é um enfraquecimento simultâneo das principais soluções utilizadas para o transporte de hidrocarbonetos do Golfo.

Asharq Al-Awsat informa, em 14 de setembro de 2026, que os Houthis tomaram Hays, Al-Khawkhah, Mokha e seu porto e, em seguida, estendeu seu controle para Bab al-Mandeb, a ilha de Mayyun e outras ilhas no sul do Mar Vermelho. Estes avanços forçaram as forças governamentais a reorganizar seus arranjos. O jornal afirma que a ofensiva ocorreu entre 3 e 11 de setembro.

As forças da Resistência Nacional lideradas por Tarek Saleh reconhecem perdas particularmente pesadas. Asharq Al-Awsat relatou mais de 500 mortes e cerca de 1.500 lesões em suas fileiras durante os combates entre 9 de agosto e 10 de setembro. Dizem que infligiram mais de mil mortes aos Houthis. Estes valores são os comunicados pelas forças envolvidas e, por conseguinte, não constituem uma avaliação independente.

A Resistência Nacional também acusa o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana e seus aliados de apoiar e organizar diretamente a ofensiva. Afirma que os Houthis usaram mísseis, drones e barcos presos antes de enfrentar muitas forças terrestres. Diante dessa pressão, as unidades governamentais dizem que escolheram se reposicionar para evitar seu cerco e preservar sua capacidade de lutar.

Taëz e Marib tornam-se os próximos pontos de tensão

A progressão Huthie na costa não acaba com os combates. Pelo contrário, move parte do confronto para Taëz e Marib. Al Araby Al Jadid relatou violentos confrontos em várias áreas de Taez em 14 de setembro de 2026. As forças governamentais alegam ter atrasado as tentativas de infiltração e conduzido operações contra as posições Huthie.

Segundo fontes militares citadas por Al Araby Al Jadid, os Houthis estão supostamente procurando exercer pressão sobre os eixos ocidentais de Taez. O objetivo seria ameaçar as rotas entre a cidade e as áreas controladas pelo governo. O jornal também relata brigas nos Jabal Habashi, Bani Omar e em várias áreas rurais.

A cidade de Taëz continua a ser particularmente importante devido à sua posição entre o Iémen Central e a costa ocidental. É também marcado por anos de cerco e restrições. O controlo rodoviário é, portanto, uma questão tão importante como as posições militares.

Marib representa outra frente decisiva. Al Araby Al Jadid informa que as forças governamentais lançaram operações em várias áreas da província. Em particular, procuram proteger as zonas de petróleo e gás e reduzir a pressão exercida pelos Houthis. A província continua a ser um dos principais centros de poder do governo no norte do país. Também tem um grande valor económico graças às instalações e recursos energéticos da Safer.

Asharq Al-Awsat indica que a liderança iemenita está agora tentando superar o choque da perda da costa ocidental. Membros que saíram da frente foram transferidos para Marib. As autoridades estão também a preparar-se para o acolhimento das populações deslocadas. A prioridade anunciada é, portanto, dupla: reconstruir uma capacidade militar e absorver as consequências humanitárias da nova fase da guerra.

Ataques à Arábia Saudita reforçam a dimensão regional

O conflito iemenita também afeta diretamente a Arábia Saudita. Al Binaa informou em 14 de setembro de 2026 que as forças houthi haviam anunciado uma operação contra depósitos de armas e centros de comando na área de Sharurah Saudita. De acordo com o porta-voz militar Yahya Saree, o ataque foi realizado usando mísseis balísticos e drones.

Al Quds Al Arabi retorna ao ataque que atingiu o oleoduto saudita Leste-Oeste nas regiões de Riade e Medina. A Arábia Saudita afirma que os drones usados vieram do Iraque. O ataque causou danos materiais e lesões. No entanto, o Governo saudita indicou que não responderá imediatamente para permitir que as autoridades iraquianas tomem medidas.

O Iraque abriu uma investigação após a descoberta de quinze plataformas de lançamento na província de Maysan, perto da fronteira iraniana. Asharq Al-Awsat informa que Bagdade também fechou temporariamente três passagens de fronteira com o Irão antes de iniciar a sua reabertura. A medida foi interpretada como um aviso aos grupos susceptíveis de utilizar o território iraquiano para operações regionais.

A questão da energia é particularmente sensível. Al Quds Al Arabi relata que o oleoduto Leste-Oeste permitiu que a Arábia Saudita ignorasse Ormuz transportando parte de seu petróleo para o Mar Vermelho. A sua interrupção reduz assim uma das principais soluções disponíveis para as perturbações no Golfo. As estimativas citadas pelo jornal referem-se a várias semanas para reabilitação completa, embora uma recuperação parcial possa ocorrer mais cedo.

Gaza, Cisjordânia e Síria permanecem sob alta pressão

A guerra regional não remove outras frentes. Al Quds Al Arabi relatou em 14 de setembro de 2026 a continuação das operações israelenses na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo. Dois palestinos foram mortos e treze feridos quando um drone israelense atingiu um veículo no bairro de Tel al-Hawa ao sul de Gaza.

O jornal também relata o encerramento da passagem de Kerem Shalom. Isto aumenta as dificuldades de abastecimento. O Ministério da Saúde de Gaza alerta, entre outros, para a falta de combustível, petróleo e peças de reposição necessárias para os geradores elétricos hospitalares. Por conseguinte, a situação sanitária continua directamente ligada às restrições à entrada de mercadorias.

Na Cisjordânia, Al Quds Al Arabi relatou os preparativos israelenses para uma nova fase de operações. Detenções e intervenções militares continuam em várias áreas. Também foram relatados ataques de colonos. Em Jerusalém, o jornal relata a entrada de centenas de colonos nas mesquitas protegidas pela polícia.

A Síria é outra fonte de tensão. Al Liwaa relata em 14 de setembro de 2026 que o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, acusou Israel de tentar desestabilizar a Síria. Ele falou em Damasco ao lado de seu homólogo sírio Asaad al-Shaibani. Ele reafirmou a vontade síria de favorecer uma resposta diplomática, exigindo ao mesmo tempo a retirada israelense dos territórios ocupados após a queda do antigo poder.

As crises regionais moldam as relações de poder

O quadro internacional de 14 de setembro de 2026 é, portanto, dominado pela expansão geográfica das crises. O confronto entre Washington e Teerão está ocorrendo no Estreito de Ormuz, mas seus efeitos agora aparecem no Iraque, Arábia Saudita e Iêmen. O progresso do Hothis adiciona Bab al-Mandeb à equação. As infra-estruturas energéticas estão a tornar-se alvos e pressões.

Ao mesmo tempo, as tentativas diplomáticas permanecem frágeis. A nomeação de Salalah está adiada. Donald Trump mantém forte pressão sobre Teerã enquanto fala sobre um possível acordo. O Irão procura negociar com base em novas relações de poder. A Arábia Saudita apela à protecção da sua soberania e das suas infra-estruturas. Bagdade está a tentar impedir que o seu território se torne uma base para confrontos regionais.

Ao mesmo tempo, Gaza, a Cisjordânia e a Síria continuam a ser áreas de confronto. Nenhum desses arquivos pode agora ser completamente isolado dos outros. Controlo rodoviário marítimo, segurança energética, alianças militares e negociações políticas sobrepõem-se. A crise internacional descrita pela imprensa em 14 de setembro de 2026 parece, portanto, menos como uma sucessão de conflitos separados do que como uma luta regional cujas diferentes frentes exercem pressão crescente sobre o outro.

Economia: Orçamento 2027, Dívida Bancária e Fundo Monetário colocam as finanças do Líbano antes de escolhas decisivas

Dívida bancária ainda condicionada ao acordo com o Fundo Monetário

A retomada das discussões com o Fundo Monetário Internacional domina as notícias econômicas libanesas de 14 de setembro de 2026. O Ministro das Finanças, Yassine Jaber, realizará várias reuniões com a delegação do Fundo. Estes intercâmbios têm lugar após a adopção de medidas relativas à reforma bancária e enquanto o projecto de tratamento da dívida bancária permanece no centro do regime. Para o Governo, esta questão é agora inseparável de um possível acordo com a instituição internacional.

Ad Diyar relatou em 14 de setembro de 2026 que Yassine Jaber excluiu a assinatura imediata de um acordo final com o Fundo Monetário. No entanto, não se opõe a um acordo preliminar. O diálogo está em curso há vários anos e abrange uma série de reformas. O ministro insiste em um ponto: o tratamento da dívida bancária deve ser decidido antes de qualquer compromisso final ser feito.

Esta posição explica o título escolhido por Ad Diyar: Yassine Jaber afirma que não haverá assinatura até que este problema seja resolvido. Segundo o jornal, é o cerne do problema financeiro. No entanto, as discussões não se limitam ao setor bancário. Também dizem respeito às finanças públicas, à fiscalidade e à forma como o Estado tenciona restabelecer o funcionamento normal das suas instituições financeiras.

Os preparativos já resultaram em várias reuniões. Ad Diyar relata que o representante do Fundo Monetário no Líbano, Yahiya Said, encontrou Yassine Jaber. Ele também se encontrou com o Diretor Financeiro, Georges Maurawi. Parte da discussão é sobre a reforma fiscal e um novo projeto de imposto sobre o rendimento.

O dossier continua a ser complexo, uma vez que as diferentes instituições não têm necessariamente a mesma leitura de todas as medidas. Ad Diyar refere-se às observações feitas pelo Banco do Líbano e pelo Fundo Monetário. Por conseguinte, as negociações devem reunir ainda várias posições antes de se chegar a um quadro acordado por todas as partes.

O ritmo da reforma continua igualmente a ser preocupante. Ad Diyar descreve um processo que progride lentamente. As autoridades adoptaram certas medidas, mas a sua aplicação e adopção dos textos complementares continuam a ser decisivas. Por conseguinte, um acordo com o Fundo não depende apenas do anúncio de reformas. Implica um tratamento consistente das perdas acumuladas e suas consequências para o Estado, o Banco do Líbano, bancos e depositantes.

Orçamento 2027 aumenta tarifas e tarifas

O projecto de orçamento para 2027 abre uma segunda frente económica. Al Akhbar informou em 14 de setembro de 2026 um aumento acentuado do número de direitos cobrados pela administração. Alguns aumentos atingem até duzentos vezes as quantidades anteriores. A revista descreve uma reavaliação em larga escala dos serviços públicos, sem que apareça claramente um único critério.

A questão vai além de simplesmente ajustar tarifas muito baixas após o colapso monetário. Al Akhbar considera que certas somas não podem mais ser descritas como simbólicas. Representam agora um verdadeiro fardo para os indivíduos e as empresas. O aumento é, portanto, uma questão central: o Estado pretende reconstruir as suas receitas de acordo com uma lógica fiscal coerente ou está a aumentar os custos administrativos globais para compensar a sua falta de recursos?

Esta questão é tanto mais importante quanto a população continua a sofrer as consequências de vários anos de crise. Os rendimentos foram profundamente afectados. Parte da remuneração foi reavaliada, enquanto outras categorias permanecem altamente expostas à inflação e aos custos de serviço. Por conseguinte, um rápido aumento das tarifas públicas pode produzir efeitos muito diferentes para as famílias.

Al Akhbar também salienta a aparente falta de critérios homogêneos na reavaliação. O aumento das taxas dá a imagem de um Estado que busca novas receitas em um grande número de procedimentos administrativos. O debate parlamentar sobre o orçamento deve, portanto, centrar-se não só nos montantes mas também na filosofia fiscal adoptada.

O problema é ainda maior. Um orçamento pode melhorar as receitas contábeis sem necessariamente abordar as deficiências estruturais da economia. Se novas quotizações aumentarem o custo de actividade ou reduzirem o rendimento disponível, o seu rendimento poderá ser acompanhado de um abrandamento em determinados sectores. Por conseguinte, o desafio consiste em restabelecer as finanças públicas sem impor encargos desproporcionados a uma economia ainda frágil.

Os debates parlamentares anunciados esta semana deveriam conferir uma dimensão política a esta questão. Os opositores do governo pretendem usar dificuldades econômicas para desafiar seu registro. O apoio da empresa deveria, pelo contrário, defender a necessidade de restabelecer a ordem das contas públicas. Por trás dos números orçamentais surge, portanto, uma batalha pela distribuição do custo da recuperação.

Défice comercial piora no primeiro semestre de 2026

Os dados relativos ao comércio externo fornecem um indicador claro da fragilidade económica. Al Akhbar informou em 14 de setembro de 2026 que o déficit comercial libanês tinha aumentado nos primeiros seis meses de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025. Dois movimentos explicam esta tendência: as importações aumentaram enquanto as exportações diminuíram.

Segundo Al Akhbar, as importações aumentaram de 9,61 bilhões de dólares na primeira metade de 2025 para 10,15 bilhões de dólares na primeira metade de 2026. Ao mesmo tempo, as exportações diminuíram de aproximadamente $1,74 bilhões para quase $1,50 bilhões.

O fosso é significativo. As importações aumentaram aproximadamente $540 milhões em um ano. As exportações diminuíram cerca de 240 milhões. Por conseguinte, o défice comercial deteriorou-se devido ao aumento das compras no estrangeiro e à diminuição das vendas libanesas.

Estes números mostram uma dependência contínua da economia das importações. Salientam também a dificuldade do sector produtivo em aumentar a sua presença nos mercados externos. O problema não é apenas monetário. Diz respeito à capacidade da economia para produzir bens exportáveis, preservar as suas empresas e financiar as importações necessárias sem aumentar os seus desequilíbrios.

A deterioração ocorre num momento em que o governo tenta convencer o Fundo Monetário da força da sua agenda de reformas. Por conseguinte, o comércio externo é um indicador adicional a controlar. Uma economia que importa muito mais do que as exportações continua a depender de fluxos cambiais de outras fontes.

A questão das transferências de diáspora, do turismo, do investimento e dos fluxos financeiros continua a ser de grande importância. No entanto, os dados publicados pela Al Akhbar mostram que a melhoria sustentável não pode basear-se unicamente nestes factores de produção. O reforço da produção e das exportações continua a ser uma condição necessária para reduzir a vulnerabilidade externa.

A reconstrução do Sul torna-se uma questão económica por si só

A destruição causada pela guerra também coloca a reconstrução no centro da economia libanesa. A questão já não diz respeito apenas ao financiamento de edifícios destruídos. Afecta infra-estruturas, habitação, actividades agrícolas, lojas, serviços públicos e património construído.

Al Akhbar relata, em 14 de setembro de 2026, que a Ordem dos Engenheiros está procurando criar um trabalho de documentação de destruição. A iniciativa deve começar do zero, apesar das muitas experiências acumuladas no Líbano após guerras, explosões e desastres. De acordo com Eli Haoui, diretor do Observatório de Questões Urbanas dentro da Ordem, experiências anteriores são difíceis de usar por não terem sido suficientemente documentadas.

Esta fraqueza coloca um problema económico concreto. Sem um inventário preciso, torna-se difícil identificar prioridades, avaliar os custos e desenvolver planos coerentes. A reconstrução pode então reproduzir práticas ad hoc sem criar uma memória técnica que possa ser usada em futuras crises.

O Observatório deverá, por conseguinte, servir de espaço de trabalho para engenheiros, inspectores, funcionários públicos e estudantes. Os projectos podem ser revistos de acordo com critérios científicos e técnicos. O objectivo é também fornecer aos decisores políticos dados que possam melhorar as escolhas públicas.

A reconstrução também tem uma dimensão patrimonial. Alguns edifícios e complexos urbanos ameaçados pela destruição não podem ser tratados como meras estruturas imobiliárias. Seu desaparecimento mudaria permanentemente a identidade das localidades. A documentação deve, por conseguinte, distinguir entre emergências de segurança, necessidades de habitação e preservação do património.

No entanto, o financiamento continua a ser a questão fundamental. Joseph Aoun identificou a reconstrução como uma das quatro prioridades nacionais para o Sul. Mas a imprensa de 14 de Setembro ainda não apresenta um mecanismo financeiro abrangente para cobrir os custos. Esta ausência é importante. As necessidades aparecem à medida que o Estado negocia com o Fundo Monetário e já está tentando restaurar suas próprias finanças.

Guerra regional ameaça custos energéticos e equilíbrios económicos

A economia libanesa continua também exposta à crise regional. As rupturas no Estreito de Ormuz, o avanço dos Houthis em torno de Bab al-Mandeb e os ataques à infra-estrutura petrolífera saudita criam um risco para os preços da energia. Para um país fortemente dependente das importações, um aumento sustentável do petróleo pode ser rapidamente repercutido ao custo dos transportes, electricidade privada, bens e produção.

Al Binaa relatou em 14 de setembro de 2026 que as consequências econômicas da guerra começaram a mudar-se para os próprios Estados Unidos. O jornal observa o aumento dos preços dos combustíveis e seu impacto na opinião americana. Este desenvolvimento mostra que a batalha energética agora excede os países diretamente envolvidos.

Annahar também discutiu a pressão do petróleo sobre os cálculos eleitorais de Donald Trump em 14 de setembro de 2026. O presidente dos EUA afirma que o fim da guerra com o Irã levaria a uma queda acentuada dos preços. Esta declaração confirma a importância da energia na condução política do conflito.

Para o Líbano, o problema é imediato. O país não tem os meios financeiros das grandes economias para amortizar um aumento a longo prazo dos preços internacionais. Por conseguinte, um aumento da factura energética pode aumentar as pressões sobre as famílias e as empresas. Pode também contribuir para a deterioração do comércio externo já observada no primeiro semestre do ano.

A crise regional ameaça também as rotas comerciais. As tensões em torno de Ormuz e Bab al-Mandeb podem aumentar os custos de transporte e seguro. Estes custos adicionais afectam em última análise as mercadorias importadas. O risco é, portanto, o de uma inflação adicional importada no momento em que o projecto de orçamento já está a aumentar várias taxas públicas.

A recuperação continua suspensa da coerência das reformas

A economia libanesa enfrenta assim vários problemas simultâneos. O governo deve seguir em frente com o Fundo Monetário enquanto liquida a dívida bancária. Deve aumentar as receitas públicas sem actividades sufocantes. Deve reduzir os desequilíbrios externos à medida que as exportações diminuem. Deve também preparar-se para a reconstrução do Sul num contexto em que as finanças públicas permaneçam limitadas.

No entanto, a questão do Fundo Monetário continua a ser estruturante. Yassine Jaber deixa claro que o tratamento da dívida bancária é um pré-requisito para um acordo final. Esta posição reflecte uma evolução importante. As autoridades deixaram de poder separar a reestruturação do sector bancário da liquidação de perdas acumuladas.

Orçamento 2027 representa o outro teste. Os aumentos de tarifas podem fornecer novos recursos ao Estado. Mas a sua proliferação por si só não é uma reforma económica. A questão é saber se estas receitas serão integradas numa estratégia coerente para melhorar os serviços, restaurar as administrações e reduzir os desequilíbrios.

Por último, os números relativos ao comércio externo indicam que o problema ultrapassa o sector financeiro. Uma economia com o aumento das importações e o declínio das exportações continua estruturalmente vulnerável. Por conseguinte, a recuperação exige também uma política produtiva.

Neste contexto, a reconstrução do Sul pode tornar-se um fardo e um desafio para a recuperação. Será necessário um financiamento considerável, mas também pode mobilizar os sectores da construção, das infra-estruturas e dos serviços. No entanto, a imprensa de 14 de setembro de 2026 ainda não identifica um plano de financiamento global.

O verdadeiro teste económico dos próximos meses estará, portanto, na capacidade de ligar estes diferentes dossiers. A dívida bancária, os bancos, o orçamento, a fiscalidade, o comércio externo e a reconstrução já não podem ser tratados separadamente. As discussões com o Fundo Monetário exigem que o Estado apresente um quadro global. Por agora, as reformas estão a avançar, mas o Ad Diyar resume a situação com uma fórmula cautelosa: o seu comboio continua a correr lentamente.

Justiça: Investigar o porto de Beirute, a lei da anistia e as nomeações judiciais revivem as tensões

A investigação da explosão do porto está a entrar numa nova fase

O caso da explosão do porto de Beirute volta à vanguarda das notícias judiciais de 14 de setembro de 2026. Após vários anos de bloqueios, apelos e conflitos jurisdicionais, uma nova etapa está surgindo em torno do trabalho do juiz Tarek Bitar. O Procurador-Geral do Tribunal de Cassação, Mohammad Saab, concluiu o parecer do Procurador-Geral no processo. Isso aproxima a investigação de um passo decisivo: a preparação da acusação.

Al Liwaa informou em 14 de setembro de 2026 que Mohammad Saab havia concluído, assinado e selado o parecer do Ministério Público no Tribunal de Cassação. De acordo com uma fonte judicial citada pelo jornal, este documento, juntamente com todos os documentos relevantes, deve ser entregue a Tarek Bitar. O juiz de instrução pode então prosseguir com a redação da acusação.

A evolução é importante devido ao curso particularmente difícil deste inquérito. A explosão de 4 de agosto de 2020 deu origem a um procedimento marcado por numerosos conflitos judiciais e políticos. No entanto, a apresentação do parecer do Ministério Público não significa que o caso esteja concluído. Constitui um passo processual adicional antes da decisão do juiz do inquérito.

Por conseguinte, Al Liwaa continua a ser cauteloso no calendário. O jornal ainda não apresenta uma data para a publicação da acusação. Só afirma que a transmissão do parecer deverá permitir que Tarek Bitar avance nesta fase. Assim, não há evidência no corpus de 14 de setembro de que o ato já esteja redigido ou que o julgamento seja iminente.

A distinção é essencial. Após vários anos em que cada desenvolvimento do arquivo do porto assumiu uma forte dimensão política, o movimento atual permanece judicial. O juiz deve utilizar os elementos da investigação, o parecer do Ministério Público e os documentos acumulados antes de determinar a continuação do processo.

Para as famílias das vítimas, a questão continua a ser estabelecer responsabilidades. Para a justiça, o desafio é diferente. O objetivo é avançar uma investigação que se tornou um teste da capacidade do sistema judicial para lidar com um caso envolvendo funcionários públicos e instituições. O regresso deste dossier às notícias mostra, assim, que a questão do porto está longe de estar encerrada.

A suspensão da lei da anistia provoca uma nova batalha legal

O segundo grande caso judicial diz respeito à lei geral da anistia. Em 10 de setembro de 2026, o Conselho Constitucional decidiu suspender o seu pedido na pendência da apreciação do recurso. Esta decisão provoca uma forte reacção política e jurídica. Afecta directamente os presos e os condenados que esperavam beneficiar das disposições adoptadas pelo Parlamento.

Em 14 de setembro de 2026, Al Sharq dedicou uma análise detalhada desta decisão. O jornal recorda, em primeiro lugar, uma regra essencial: suspender temporariamente a aplicação de uma lei não significa que esta lei seja necessariamente anulada. O Conselho Constitucional pode decidir congelar temporariamente os efeitos de um texto, a fim de evitar consequências difíceis de reverter antes de decidir sobre os méritos.

Esta distinção reduz o âmbito das interpretações políticas imediatas. O Conselho Constitucional ainda não deu o seu juízo final sobre a conformidade constitucional da anistia. Deve examinar os argumentos contidos no recurso e determinar se determinadas disposições violam os princípios constitucionais.

Entre as questões levantadas está a igualdade perante a lei. A Al Sharq examina o risco de uma anistia concedida de acordo com determinadas categorias conduzir a diferenças de tratamento insuficientemente justificadas. Por conseguinte, o debate não tem a ver apenas com a oportunidade política de libertar alguns detidos. Trata-se da definição das categorias de beneficiários.

A revista também examina a clareza do texto. Uma lei deve ser suficientemente precisa para permitir que os interessados conheçam os seus direitos e que os tribunais a apliquem sem recurso arbitrário. No entanto, Al Sharq salienta que a existência de formulações capazes de múltiplas interpretações não é automaticamente suficiente para justificar o cancelamento de todo o texto. O Conselho Constitucional terá de determinar se quaisquer ambiguidades atingem um nível incompatível com as garantias constitucionais.

O cancelamento parcial é, portanto, possível. Certas disposições poderiam ser consideradas contrárias à Constituição sem que toda a lei desaparecesse. Neste caso, o Parlamento poderia ser levado a rever as partes interessadas. O dossier voltaria então indirectamente à apreciação dos deputados, com uma nova dificuldade: alterar o texto sem pôr em causa o equilíbrio político que permitiu a sua adopção.

Os deputados sunitas pedem que a questão seja mantida fora das negociações políticas

A suspensão imediatamente provocou reações em círculos políticos sunitas. Al Liwaa relatou em 14 de setembro de 2026 que vários deputados se recusaram a fazer do arquivo do detido um instrumento de confronto político. Afirmam respeitar o Conselho Constitucional, prometendo prosseguir o seu trabalho a favor daqueles que consideram injustamente detidos.

O deputado Fayçal Karamé enviou uma mensagem às famílias dos detidos. Ele pede-lhes que não percam a esperança. Ele afirma respeitar o Conselho Constitucional e suas decisões, mas acrescenta que « a batalha não acabou » e que não há nenhuma questão de abandonar o caso.

Esta posição mostra a dificuldade de separar completamente a questão jurídica da sua dimensão comunitária e política. Alguns oficiais sunitas há muito tempo sustentam que certas categorias de detidos foram mantidas em detenção excessivamente longa. A lei da anistia devia dar resposta a várias dessas situações. A sua suspensão reage, portanto, a um sentimento de injustiça entre as famílias envolvidas.

No entanto, Al Liwaa adverte contra transformar esta questão humana num mercado político. O jornal salienta que a decisão final agora pertence ao Conselho Constitucional. A batalha política continua, mas deve permanecer sujeita ao quadro jurídico.

O fator temporal também é importante. Cada período amplia a situação daqueles que esperavam beneficiar da lei. Se certas disposições forem anuladas, poderá ser necessária uma nova intervenção do Parlamento. Isto atrasaria ainda mais a resolução de vários casos.

O caso constitui, assim, um teste da capacidade do sistema político de cumprir dois requisitos simultaneamente. A primeira é a protecção das garantias constitucionais. A segunda é o tratamento de velhas situações prisionais que alimentam uma forte sensação de injustiça. A dificuldade reside precisamente na recusa de sacrificar um em nome do outro.

Souheil Abboud no centro de uma batalha por nomeações judiciais

Outro confronto abala o Conselho Supremo do Judiciário. Em 14 de setembro de 2026, Al Akhbar colocou o Presidente do Conselho, Souheil Abboud, no centro de uma controvérsia sobre as nomeações e mudanças judiciais. O jornal apresenta o conflito como uma batalha pela distribuição do poder dentro da instituição judicial.

O desacordo diz respeito, em especial, à candidatura do juiz Ahmad Housami a um cargo em Beirute. Segundo Al Akhbar, Souheil Abboud expressou reservas sobre esta nomeação. O ministro da Justiça Adel Nassar, por sua vez, teria defendido a aplicação de critérios profissionais e graus judiciais idênticos aos de outros juízes.

Al Akhbar relata várias versões da troca. Alguns magistrados afirmam que Souheil Abboud disse que Ahmad Housami não seria transferido para Beirute durante seu mandato. Outra versão, também relatada pelo jornal, contesta essa formulação. Os juízes indicam que a relação entre os dois homens não é quebrada e que Ahmad Housami tinha encontrado Souheil Abboud cerca de dois meses antes.

Esta discrepância exige, portanto, uma distinção entre factos e contas estabelecidos que circulam na comunidade judicial. Discordância sobre nomeação existe. Por outro lado, as declarações exatas atribuídas ao Presidente do Conselho Supremo do Judiciário são contestadas por várias fontes citadas por Al Akhbar.

No entanto, a questão vai além de um caso individual. As nomeações judiciais determinam a composição dos tribunais e a atribuição de juízes a funções sensíveis. Por conseguinte, estão regularmente no centro das tensões entre os líderes judiciais e políticos. A questão central são os critérios utilizados. A velhice, a competência, a classificação, a experiência e o equilíbrio institucional podem competir.

O título escolhido por Al Akhbar é particularmente crítico uma vez que apresenta Souheil Abboud como « governador militar » no Conselho. Esta formulação insere-se claramente no ângulo editorial do jornal. Por conseguinte, não deve ser confundido com uma qualificação institucional. No entanto, reflete o nível de tensão em torno das consultas.

Operações de segurança conduzem a vários processos judiciais

As notícias judiciais também incluem vários casos criminais e de segurança. Ad Diyar relatou em 14 de setembro de 2026 uma operação militar em Ain al-Dahab, Akkar. Foram realizados ataques militares para prender pessoas procuradas por seu envolvimento em 7 de junho de 2026 tiroteios.

De acordo com a declaração do exército tomada por Ad Diyar, duas pessoas foram presas pela primeira vez. Durante a operação, outro homem abriu fogo contra os militares. Estes responderam. Um soldado e o atirador ficaram feridos. Este último foi transportado para o hospital. Uma arma e munições foram apreendidas.

Duas outras pessoas foram posteriormente presas na mesma localidade por tiroteios anteriores. O exército também conduziu uma operação na área Tall al-Abyad em Baalbek. Ela prendeu um homem procurado por vários crimes, incluindo atirar em uma patrulha militar. Outra pessoa foi presa na posse de narcóticos.

Ad Diyar afirma que os itens apreendidos foram entregues às autoridades competentes e que as investigações começaram sob a supervisão do judiciário. Estes casos são agora objecto de processos judiciais que terão de determinar responsabilidades penais individuais.

Estas operações recordam outro aspecto da justiça libanesa. Grande parte dos processos criminais começam com o trabalho das forças de segurança e do exército antes de serem transmitidos aos magistrados. A coordenação entre os serviços e o Ministério Público continua a ser essencial, especialmente em áreas em que as armas ilegais, o tráfico e a liquidação de contas são problemas recorrentes.

Justiça ao mesmo tempo confrontada com questões importantes e garantias constitucionais

Casos tratados pela imprensa em 14 de setembro de 2026 ilustram vários níveis de crise judicial. O inquérito sobre o porto de Beirute tem a ver com responsabilidade num dos desastres mais graves da história recente. A conclusão do parecer da Procuradoria-Geral abre uma nova fase, mas nenhuma acusação final ainda é anunciada.

A lei da anistia levanta uma questão diferente. Obriga o Conselho Constitucional a arbitrar entre uma decisão legislativa e as garantias mais elevadas da Constituição. A suspensão do texto não prejudica o acórdão final. No entanto, coloca milhares de expectativas políticas e humanas num período de incerteza.

A controvérsia no Conselho Supremo do Judiciário diz respeito ao funcionamento interno da justiça. O conflito sobre as nomeações recorda-nos que a independência judicial não depende apenas da legislação. Também depende de regras transparentes para atribuições e promoções.

Por último, as operações em Akkar e Baalbek demonstram a continuidade da justiça penal ordinária. Os casos de tiroteio, armas e narcóticos continuam a alimentar o trabalho dos tribunais, enquanto os principais casos estão sob escrutínio público.

O dia judicial de 14 de setembro de 2026 não é, portanto, um único caso. Ao mesmo tempo, impõe quatro exigências às instituições: avançar na investigação do porto, garantir a constitucionalidade da anistia, preservar critérios justos nas nomeações e assegurar o tratamento normal das infracções penais. Em cada um desses casos, surge a mesma questão: a justiça pode funcionar de acordo com suas próprias regras, apesar da forte pressão política que envolve suas decisões?

Sociedade: De volta à escola sob estresse, deslocamento e reconstrução pesam sobre as famílias libanesas

Um retorno à escola enfraquecido por problemas não resolvidos

Um dos principais temas sociais da imprensa libanesa de 14 de setembro de 2026 é o ano letivo. Opera num país onde as famílias combinam os efeitos da crise económica, o aumento dos custos energéticos e o deslocamento induzido pela guerra. Essas dificuldades aumentam os problemas inerentes ao sistema de ensino. Nem todas as escolas públicas estão prontas para acomodar estudantes em boas condições. No setor privado, os custos crescentes estão levando algumas das famílias ao público. Finalmente, no Sul, viajar complica ainda mais a colocação de crianças em instituições.

Al Akhbar informa, em 14 de setembro de 2026, que o regresso às escolas públicas continua marcado por dificuldades administrativas e logísticas. O jornal o descreve como uma capa muito imperfeita. Pediram – se até mesmo duas semanas para adiar o início do ano escolar. O problema não é a única data de retorno. Vários processos necessários para o funcionamento normal das instituições continuam por resolver.

Segundo Al Akhbar, alguns atores do setor entendem a necessidade de adaptar a educação à situação de segurança e deslocamento populacional. No entanto, eles acreditam que as instituições precisam de mais tempo para concluir os preparativos. Uma abertura demasiado rápida pode causar uma reentrada desorganizada. Essa preocupação é de interesse direto para os alunos, mas também para professores, diretores e famílias.

A situação no Sul acrescenta uma dificuldade específica. Al Joumhouria informou em 14 de setembro de 2026 que os moradores de Nabatiyeh aproveitaram a visita de Joseph Aoun para solicitar uma intervenção do Ministro da Educação. Eles querem lugares em escolas públicas para estudantes deslocados. Essa demanda mostra que as consequências da guerra estiveram diretamente envolvidas na organização do sistema escolar.

A questão é importante para as famílias que ainda não sabem quando poderão regressar às suas aldeias de forma sustentável. Uma criança deslocada pode ter que começar um ano em outra localidade e, em seguida, mudar seu local de residência, se eles voltarem. Por conseguinte, as escolas devem organizar a sua capacidade de acolhimento sem terem total visibilidade sobre os movimentos populacionais.

Esta incerteza explica porque é que a reentrada não pode ser vista como uma mera recuperação administrativa. Torna-se um indicador da capacidade dos serviços públicos de absorver as consequências sociais da guerra. A manutenção da escolaridade requer lugares disponíveis, professores, edifícios utilizáveis e uma organização suficientemente flexível para acomodar crianças deslocadas.

Os custos privados tornam-se difíceis para as classes médias

O sector privado enfrenta outra crise. Al Sharq relatou em 14 de setembro de 2026 que os aumentos anunciados para o ano letivo 2026-2027 estavam entre 15% e 30%, de acordo com Lama Tawil, Presidente do Comitê de União de Pais em Escolas Privadas. O custo médio da instrução privada seria de aproximadamente $4.000 por ano.

No entanto, estes números abrangem grandes diferenças. De acordo com Lama Tawil, citado por Al Sharq, as taxas começam em torno de $1.700 em algumas escolas e podem chegar a cerca de $2.500 em parte das escolas semi-livres. Nas escolas privadas de classe média, eles começam em torno de US $ 3.000 e podem exceder US $ 5.000, dependendo do nível de educação.

Na categoria mais cara, o custo começa em torno de US $ 8.000. Eles excedem 10 mil dólares em algumas escolas internacionais. Estes montantes tornam-se particularmente pesados num país onde os rendimentos de muitas famílias não recuperaram para os seus níveis pré-crise.

A reentrada de setembro também concentrou várias despesas. As famílias são obrigadas a pagar taxas escolares e universitárias, comprar livros e suprimentos, financiar o transporte e começar a planejar despesas de aquecimento. O aumento dos combustíveis aumenta cada uma dessas cargas.

Al Sharq relata que os custos de energia estão sendo avançados por algumas escolas para explicar alguns dos aumentos. A exploração de geradores privados, a electricidade dos edifícios e o aquecimento são despesas importantes. Lama Tawil, no entanto, contesta a ideia de que todos os aumentos são automaticamente justificados por esses custos. Ela pediu que os orçamentos escolares fossem revistos com comitês de pais antes de qualquer aumento final foi feito.

Por conseguinte, a questão é também de transparência. Na sua opinião, um aumento das taxas deve ser real e verificável. As famílias não devem ser colocadas antes de um montante já decidido sem poder rever a estrutura do orçamento da instituição.

Outra área de preocupação é o transporte escolar. Al Sharq relatou que seu custo poderia exceder US $ 600, devido em parte ao aumento do combustível. Para uma família com vários filhos, a combinação de despesas escolares, transporte, suprimentos e outras despesas pode tornar-se difícil de sustentar.

Esta pressão já provoca alterações comportamentais. As famílias transferem seus filhos do privado para o público. No entanto, esta migração surge precisamente num momento em que as escolas públicas enfrentam as suas próprias capacidades e problemas organizacionais. As dificuldades de ambos os sistemas começam, portanto, a reforçar-se mutuamente.

O deslocamento do povo do Sul perturba marcos sociais

A situação dos habitantes do Sul é o outro grande sujeito social da época. A viagem já não é apenas uma consequência temporária das operações militares. Influem na moradia, na escola, no trabalho, no cuidado e nas relações entre as famílias e suas aldeias de origem.

Al Akhbar informa em 14 de setembro de 2026 que o Estado ainda não tem visibilidade suficiente sobre a data e as condições do retorno dos habitantes do Sul. O jornal faz uma pergunta simples: quando os habitantes poderão voltar e onde poderão realmente reinstalar? Esta questão resume um dos problemas mais importantes do pós-guerra.

Um regresso administrativo a uma localidade não significa necessariamente um regresso real a uma vida normal. A habitação pode ser destruída ou danificada. As estradas, redes e serviços podem ser insuficientes. As actividades económicas podem ter desaparecido. As famílias também devem avaliar o risco de segurança antes de decidir voltar com seus filhos.

Esta situação explica a importância dada por Joseph Aoun à questão dos serviços durante a sua visita a Nabatiyah. Al Joumhouria relata, em 14 de setembro de 2026, que o presidente disse que queria permitir que os habitantes ficassem na região, fornecendo-lhes os serviços necessários e segurança. Manter a população torna-se assim um objetivo público.

As necessidades vão muito além da reconstrução das casas. Para ficar, uma família deve ser capaz de enviar seus filhos para a escola, acessar cuidados, mover-se e ter uma renda. A reconstrução social é, portanto, mais ampla do que a reconstrução material.

Al Araby Al Jadid descreve um clima particularmente difícil no Sul em 14 de setembro de 2026. O jornal menciona a falta de visibilidade no fim da guerra e no futuro. Esta incerteza pesa sobre a moral dos habitantes enquanto alguns tentam voltar às suas aldeias. O problema social assume então uma dimensão psicológica. Não basta restaurar edifícios se as pessoas não sabem se uma nova fase de destruição pode começar.

A duração da crise também pode mudar permanentemente a geografia humana do Sul. Quanto mais famílias se afastam de suas aldeias, mais têm de reorganizar suas vidas em outro lugar. As crianças mudam de escola. Adultos estão à procura de outras atividades. A habitação temporária pode tornar-se semi-permanente. O retorno torna-se mais difícil, mesmo quando as condições de segurança melhoram.

Reconstruir aldeias sem remover a sua identidade

A reconstrução tornou-se assim um sujeito social por direito próprio. Al Akhbar relatou em 14 de setembro de 2026 que havia várias iniciativas para refletir sobre uma reconstrução que não apenas duplicava modelos anteriores. O objectivo declarado é desenvolver uma abordagem ecológica, inclusiva e atenta à identidade das aldeias.

O problema começa com a documentação. A Ordem dos Engenheiros deve empreender trabalhos para recolher e classificar informações sobre destruição. Eli Haoui, diretor do Observatório Urbano, explica em Al Akhbar que experiências anteriores são difíceis de explorar, porque não foram documentadas.

Esta lacuna é importante para os habitantes. A reconstrução de uma aldeia não é apenas sobre substituir cada edifício destruído por um novo edifício. Espaços coletivos, marcos históricos e formas urbanas que contribuam para a memória local devem ser preservados.

O Observatório deve reunir engenheiros, inspectores, estudantes e funcionários públicos para examinar projectos e construir uma base de conhecimentos. O objectivo é fornecer aos decisores políticos referências técnicas. A reconstrução poderia, assim, evitar uma sucessão de iniciativas isoladas.

A questão da identidade é particularmente sensível depois de uma grande destruição. Uma reconstrução rápida mas mal pensada pode alterar profundamente o caráter de uma aldeia. Também pode criar moradia sem restaurar as condições de uma vida coletiva. O desafio é, portanto, reconstruir comunidades e não apenas estruturas.

No entanto, esta é uma questão urgente. As famílias precisam de habitação e serviços. Documentação e planejamento levam tempo. Há, pois, que encontrar um equilíbrio entre a rapidez do regresso e a qualidade dos projectos.

Os serviços de saúde permanecem essenciais para a manutenção das populações

A saúde é outro elemento dessa capacidade de permanecer no Sul. Durante sua visita a Nabatiyeh, Joseph Aoun foi ao hospital universitário do governo Nabih Berri. Al Joumhouria relata em 14 de setembro de 2026 que prestou homenagem ao pessoal que continuou a trabalhar apesar das condições difíceis.

O presidente observou que, por vezes, estes trabalhadores tinham colocado em risco a sua própria segurança para manter um mínimo de serviços médicos. Essa afirmação destaca a fragilidade da infraestrutura sanitária em áreas expostas às operações militares.

Entretanto, a continuidade do cuidado desempenha papel direto no retorno dos residentes. Os idosos, os doentes crônicos, as mulheres grávidas e as crianças não podem deslocar-se permanentemente para uma área sem serviços médicos acessíveis. Um hospital que continua funcionando, portanto, torna-se também um fator de estabilidade demográfica.

O mesmo raciocínio aplica-se a outros serviços públicos. Administração, municípios, escolas e infraestrutura de transporte são necessários para o retorno. É por isso que a visita presidencial incluiu vários edifícios públicos e funcionários locais. A questão social do Sul é inseparável do funcionamento diário do Estado.

As famílias enfrentam uma acumulação de despesas

Além do Sul, a reentrada revela uma deterioração mais geral das condições de vida. Al Sharq descreve setembro como o início de um novo período de alto gasto doméstico. Escola e universidade adicionar combustível, transporte e preparação para o inverno.

Essa acumulação afeta particularmente as famílias de renda média. Nem sempre são elegíveis para ajuda aos mais pobres, mas já não têm recursos para manter as suas antigas despesas. A mudança do ensino privado para o público é um exemplo.

O problema do combustível também afeta vários postos. Aumenta o custo do transporte escolar. Aumentaria a eficiência dos geradores. Ameaça aumentar a conta de aquecimento. Assim, um aumento no preço da energia se espalha rapidamente no orçamento familiar.

Lama Tawil pede, em Al Sharq, de 14 de setembro de 2026, uma intervenção do Ministério da Educação sobre os orçamentos escolares privados. Ela esperava que as regras para a análise de orçamentos com comissões-mãe fossem aplicadas. Essa demanda mostra que a crise social também produz uma exigência de controle.

As instituições privadas reclamam os seus próprios custos. Os pais destacam sua capacidade de pagar. Entre os dois, o Estado deve manter a continuidade da educação. Ao mesmo tempo, o setor público precisa acomodar mais estudantes, ao mesmo tempo que enfrenta suas dificuldades logísticas.

A reentrada 2026-2027 concentra assim várias fragilidades do país. Famílias deslocadas procuram lugares para seus filhos. Outros deixam o sector privado porque já não podem pagar. As escolas públicas devem absorver essa demanda enquanto sua preparação permanece incompleta. As instituições privadas aumentam os seus custos para cobrir as suas despesas. Por último, os combustíveis agravam todos os custos.

A situação social de 14 de setembro de 2026 é assim lida através de três necessidades básicas: moradia, cuidado e escolarização de seus filhos. No Sul, estas necessidades são um pré-requisito para o regresso de pessoas deslocadas internamente. No resto do país, eles medem a capacidade das famílias de lidar com um novo ano de crise. A reconstrução só pode ser considerada eficaz uma vez que essas funções diárias tenham recuperado estabilidade suficiente.

Cultura: Veneza consagra as mulheres Enquanto o mundo árabe ainda busca sua grande data do livro

Mostra de Veneza termina com uma forte presença feminina

O cinema domina claramente o material cultural disponível na imprensa de 14 de setembro de 2026. O encerramento da 83a edição da Mostra de Veneza ocupa várias páginas e permite que os jornais revejam as obras recompensadas, distintos atores e tendências observadas durante o festival. Annahar dedica seu tratamento da cerca no lugar de mulheres. Asharq Al-Awsat olha para trás no prêmio de desempenho masculino de John Malkovich. O corpus é menos fornecido em notícias culturais estritamente libanesas. No entanto, permite-nos abordar a transmissão artística no Líbano, nomeadamente através do testemunho de Hoda Akl Oueit.

Annahar relata, em 14 de setembro de 2026, que o encerramento da Mostra confirmou a forte presença das mulheres entre as figuras proeminentes desta edição. O jornal também escolhe apresentar este fim do festival sob a idéia de uma mulher que distingue de outra. Esta leitura não reduz o evento à cerimônia de premiação. Destaca uma evolução mais ampla do lugar das mulheres criadoras e personagens nas obras apresentadas.

O festival continua sendo um dos principais eventos do calendário mundial de filmes. As recompensas, portanto, têm uma influência além de Veneza. Eles podem mudar a carreira comercial de um filme e aumentar suas chances em outras grandes cerimônias. A seleção também é utilizada para medir temas que passam pelo cinema contemporâneo. As questões de poder, identidade, violência, memória e relações de gênero ocupam um lugar importante nas obras apresentadas.

Asharq Al-Awsat relata em 14 de setembro de 2026 que John Malkovich foi premiado com o prêmio de melhor ator por seu papel em Wild Horse Nine. O jornal conheceu o ator alguns dias antes do anúncio da lista. A manutenção permite compreender a sua concepção do comércio. Malkovich explica que não consegue interpretar um personagem em que não encontra nenhum ponto de entrada pessoal.

O ator insiste que dois atores nunca constroem exatamente o mesmo personagem. Cada um traz a sua língua, o seu modo de falar os diálogos e a sua própria compreensão do papel. Este design remove o jogo de uma reprodução simples das intenções do cenário. O ator deve, segundo ele, explorar o personagem antes de julgá-lo.

Malkovich descreve sua abordagem como a de um observador. Ele entra em seus personagens procurando entendê-los em vez de pronunciar um veredicto moral sobre eles. Em « Wild Horse Nine », ele encarna um oficial de inteligência que executa suas missões remotamente antes de ser levado a examinar suas próprias ações. Essa progressão interna dá ao personagem uma dimensão que vai além de sua função no enredo.

O tratamento de Asharq Al-Awsat também lembra a longevidade de Malkovich. Sua recompensa em Veneza não consagra uma revelação. Ela tem uma longa carreira. O prêmio permite, portanto, ao jornal refletir sobre o trabalho dos atores e como uma personalidade artística pode continuar a renovar seu jogo após décadas de carreira.

Cinema continua a ser um lugar para questionar em vez de apenas um show

A capa de Veneza também mostra que os jornais árabes não mais tratam os festivais apenas como desfiles de estrelas. As obras são examinadas através de suas escolhas de encenação e seus temas. Esta evolução aparece em várias páginas culturais do corpus de 14 de setembro de 2026.

Annahar dedica uma parte significativa de seu número ao festival e seus filmes. O jornal coloca esta cobertura entre seus principais temas do dia. A ênfase no cinema contrasta com uma atualidade geral dominada por guerras e crises políticas. Recorda que os principais festivais continuam a funcionar como espaços de circulação internacional de ideias.

Esta função cultural é importante. O cinema pode abordar questões sociais e políticas sem adotar a forma de comentário político direto. Histórias individuais podem tornar visíveis relações de poder ou fraturas coletivas. Assim, o aumento da presença das mulheres em obras e prêmios pode ser lido como uma transformação do olhar das personagens femininas.

Asharq Al-Awsat ilustra esta dimensão com a presença da diretora May el-Toukhy e da atriz Mathilde Arcel em torno do filme « Mulher desconhecida ». Por conseguinte, o cinema escandinavo e europeu continua a desempenhar um papel forte na programação. Mas o tratamento jornalístico árabe procura tornar essas obras acessíveis a um público que não necessariamente tem acesso imediato aos filmes.

Esta mediação é uma função essencial das páginas culturais. Não se limitam a anunciar saídas. Eles fornecem um contexto, diretores presentes e colocar trabalhos em tendências mais amplas. Numa altura em que as plataformas multiplicam o conteúdo disponível, esta selecção torna-se ainda mais útil.

O encerramento de Veneza finalmente mostra que o festival permanece uma área de legitimidade artística. Uma recompensa pode trazer um trabalho de um circuito reservado para especialistas e dar – lhe uma audiência internacional. A lista funciona assim como filtro num mercado onde o número de produções está a aumentar constantemente.

Hoda Akl Ouet revive a memória artística do Líbano

A questão cultural libanesa do corpus é mais limitada, mas Annahar traz, em 14 de setembro de 2026, um testemunho notável em torno de Hoda Akl Oueit. O jornal publica uma história relacionada a Henri Matisse e a transmissão de uma memória artística pessoal. O título evoca o pintor francês que veio beber um café em casa e deixou para trás uma obra.

Este tipo de testemunho pertence a outra forma de notícia cultural. Não é nem uma exposição nem uma saída recente. Trata-se de preservar uma memória e contar a circulação da arte entre o Líbano e as grandes figuras da criação internacional.

A história de Hoda Akl Oueit lembra que a cultura libanesa foi construída há muito tempo em um diálogo muito direto com cenas artísticas estrangeiras. Beirute e Líbano receberam artistas, escritores e intelectuais. Coleções privadas, oficinas e reuniões pessoais desempenharam um papel nesta história, bem como instituições oficiais.

Esta memória é particularmente importante num país onde as guerras destruíram ou dispersaram parte dos arquivos. Os testemunhos pessoais tornam-se então fontes para reconstruir uma história cultural que nem sempre foi sistematicamente documentada.

A evocação de Matisse também tem valor simbólico. Coloca o Líbano numa geografia artística que transcende as fronteiras nacionais. O país não é apenas um produtor de culturas produzidas noutros locais. Era um lugar de reuniões, trocas e circulação de obras.

Essa dimensão une um problema já visível em outros setores culturais do corpus: o da memória. A preservação de uma obra, livro ou testemunho depende da capacidade das instituições e dos indivíduos de acompanhar o passado. Num contexto de crises repetidas, esta função torna-se particularmente frágil.

O mundo árabe continua à procura de uma época de livros

Al Araby Al Jadid abriu um debate diferente em 14 de setembro de 2026 com uma pergunta sobre a existência de um verdadeiro encontro coletivo do livro no mundo árabe. O jornal questiona a possibilidade de criar uma « nova terra » para o livro, comparável às grandes estações culturais que estruturam a reentrada literária em vários países ocidentais.

O achado é grave. Instituições árabes multiplicam feiras de livros e eventos especiais, mas lutam para criar um momento comum capaz de mobilizar leitores de longo prazo, livreiros, editores, mídia e autores. Por conseguinte, o problema não reside na ausência total de acontecimentos. Está na sua dificuldade em produzir uma dinâmica cultural contínua.

Al Araby Al Jadid coloca esta questão no contexto de um frágil mercado global do livro. Nos países ocidentais, o aumento de novos desenvolvimentos, a pressão sobre o comércio e a concentração de atenção em alguns títulos também criam dificuldades. Alguns atores, portanto, procuram inventar novas formas de encontro literário.

No entanto, o mundo árabe tem uma situação diferente. Os mercados de livros estão fragmentados. A distribuição entre países continua a ser difícil. Os custos de transporte e as restrições administrativas podem atrasar a circulação de obras. A isso se acrescentam as diferenças no poder de compra e a fraqueza de muitas redes de livraria.

O jornal cita o olhar muito crítico do escritor marroquino Mohamed Aziz Mesbahi. Descreve um ambiente em que os cinemas desapareceram, os teatros enfraqueceram e as bibliotecas por vezes estão cheias de obras inúteis. Este é um julgamento pessoal particularmente severo. No entanto, reflecte uma verdadeira preocupação com o estado das infra-estruturas culturais.

A pergunta feita por Al Araby Al Jadid vai, portanto, além da leitura. Trata-se de todo o ecossistema do livro. Um encontro literário só faz sentido se os livros podem circular, se os livreiros têm uma audiência e se a mídia seguir além de alguns dias de protesto.

Michel Butor e a capacidade do romance de mudar de forma

Al Araby Al Jadid também dedicou uma página ao centenário de Michel Butor em 14 de setembro de 2026. O escritor francês, nascido em 1926 e falecido em 2016, permanece associado ao Novo Romano e na busca de formas capazes de mudar a relação entre o leitor e a narrativa.

O jornal volta a « La Modification ». Butor usa a segunda pessoa para colocar o jogador em uma posição incomum. Este outro simplesmente observa um personagem de fora. Ele é treinado diretamente no movimento da narração.

Esta técnica pertence a um período durante o qual vários escritores franceses procuraram romper com as formas clássicas do romance. A intriga linear, o caráter psicológico tradicional e a posição do narrador foram questionados. O objetivo não era apenas produzir uma novidade formal. Tratava – se de encontrar um texto que pudesse explicar novas relações entre o indivíduo e o mundo.

O lembrete desta experiência assume um significado particular no debate atual sobre o livro. Enquanto a indústria editorial se depara com a superprodução de títulos, a questão da forma literária permanece. A visibilidade comercial não é suficiente para criar um trabalho sustentável. O centenário de Butor nos lembra assim que a história literária também é construída através de escritores que mudaram as regras da narrativa.

Al Quds Al Arabi traz outro exemplo dessa vitalidade com a apresentação em 14 de setembro de 2026 do romance « La capitale, Bab al-Sour » do escritor e poeta iraquiano Ali Salah Baldawi. O trabalho acontece em uma área real da cidade iraquiana de Balad. O título joga na relação entre centro e periferia, mas também entre interior e exterior.

Assim, o romance utiliza o lugar como elemento estruturante. O bairro não é apenas uma decoração. Torna-se um espaço onde a memória, a violência e a transformação psicológica se encontram. Esta abordagem confirma a importância do território e da história recente em parte da literatura árabe contemporânea.

Restaurar livros para manter a memória material

Al Quds Al Arabi também relatou em 14 de setembro de 2026 sobre o trabalho de um workshop de ligação e restauração em Istambul. Livros raros, de séculos de idade, são restaurados para preservar suas capas, páginas e estrutura.

A oficina pertence a um centro de pesquisa e ensino em Istambul. Desde sua criação em 2017, mais de mil obras foram processadas. Essa atividade lembra que a conservação cultural se baseia em ocupações técnicas que muitas vezes não são visíveis.

Uma obra antiga é tanto um texto como um objeto. O papel, tinta, aglutinante e vestígios de uso fornecem informações sobre o período em que circulou. Uma restauração demasiado agressiva pode apagar parte desta história. Por outro lado, a ausência de intervenção pode levar ao desaparecimento físico do documento.

Al Quds Al Arabi também evoca uma exposição dedicada a este ofício. Quarenta raros trabalhos restaurados foram apresentados com outras peças ainda em sua condição anterior. A comparação permite ao público compreender o trabalho necessário para manter um patrimônio escrito.

Esta iniciativa integra indirectamente as preocupações libanesas em matéria de memória cultural. Em ambos os casos, a questão é a transmissão. As obras não sobrevivem sozinhas. Eles precisam de arquivos, restauradores, bibliotecas, colecionadores e instituições capazes de preservá-los.

Uma agenda cultural libanesa muito pequena no corpus atual

A imprensa de 14 de setembro de 2026 fornece poucos detalhes para estabelecer uma verdadeira agenda de exposições, concertos e eventos culturais atualmente realizados no Líbano. O corpus documenta cinema, literatura e memória artística, mas não fornece datas, lugares e horários verificáveis suficientes para construir uma agenda libanesa completa sem adicionar informações fora das fontes.

Isto é em si uma indicação da hierarquia dos eventos atuais. As páginas do jornal são amplamente absorvidas pela guerra, política e dificuldades econômicas. A cultura continua presente, mas especialmente por grandes eventos internacionais, obras literárias e temas patrimoniais.

No entanto, o material disponível mostra várias linhas fortes. O cinema internacional continua a ser um grande espaço de criação e reconhecimento, como ilustrado pela cerca de Veneza. A memória artística libanesa continua a ser transmitida através de testemunhos individuais. O mundo árabe ainda está procurando construir uma temporada de livros que possa superar a sucessão de feiras. Finalmente, a restauração de obras antigas nos lembra que a cultura também depende da preservação material de seus traços.

Tecnologia: inteligência artificial entre aceleração não controlada, autonomia do sistema e batalha pela soberania digital

Líderes do setor começam a alertar sobre sua própria tecnologia

Inteligência artificial domina as notícias de 14 de setembro de 2026. O debate deixou de se centrar exclusivamente no desempenho dos novos sistemas. Ela caminha em direção à sua crescente autonomia, aos riscos associados ao seu uso e à capacidade do ser humano de manter o controle. Al Araby Al Jadid dedica assim um dossiê importante aos avisos emitidos por investigadores e funcionários do sector. Annahar examina os sinais técnicos que alimentam essas preocupações. Ao mesmo tempo, Asharq Al-Awsat e Al Quds Al Arabi mostram que a inteligência artificial está se tornando uma questão de poder entre estados, particularmente dentro de Brics. Um outro debate apareceu finalmente em Al Araby Al Jadid: o lugar real das fontes árabes em sistemas de inteligência artificial.

Al Araby Al Jadid relata em 14 de setembro de 2026 que os avisos vêm de personalidades diretamente envolvidas no desenvolvimento dos sistemas mais avançados. Dario Amodei é um dos líderes citados. Considera que a capacidade está a progredir a um ritmo mais elevado do que a compreensão e os mecanismos de controlo. O problema, portanto, já não é apresentado como uma hipótese muito distante. Aparece como modelos tornam-se capazes de realizar mais tarefas sem intervenção humana constante.

O jornal também menciona Jacob Steinhardt e vários especialistas que consideram que a corrida atual aumenta os riscos. A concorrência já não se limita ao desempenho técnico. As empresas ocidentais medem-se mutuamente, mas devem também ter em conta os seus concorrentes chineses. Esta rivalidade internacional cria pressão permanente para produzir modelos mais poderosos.

Desta forma, o atraso na realização de mais controlos pode ser visto como uma desvantagem comercial. Al Araby Al Jadid sublinha o risco de ver os imperativos de segurança relegados aos objectivos económicos. As empresas procuram investimentos, usuários e avanços técnicos. Por conseguinte, podem ser incentivados a reduzir o tempo gasto na avaliação dos riscos.

O problema torna-se mais importante quando os sistemas já não se limitam à produção de texto. Novos modelos podem usar ferramentas, atuar em ambientes digitais e sequenciar múltiplas operações. Por conseguinte, a sua autonomia aumenta ao mesmo tempo que as suas capacidades. As consequências de um erro ou comportamento inesperado podem então exceder uma resposta incorreta simples.

Testes de segurança mostram autonomia crescente

Annahar relata em 14 de setembro de 2026 que as preocupações atuais são alimentadas por uma acumulação de sinais técnicos. Os avisos de Dario Amodei, Sam Altman e Elon Musk não são novos. O que muda é a natureza das capacidades observadas. Os modelos passam gradualmente de responder às perguntas para realizar tarefas longas e complexas.

Eles agora podem usar ferramentas, buscar vulnerabilidades e interagir com sistemas digitais reais. Isto altera a natureza do risco. Um modelo que produz uma má resposta permanece limitado pelo seu ambiente. Um modelo capaz de agir pode, por outro lado, transformar um erro em ação.

Annahar está particularmente interessado no trabalho do Instituto Britânico de Segurança de Inteligência Artificial. Testa os sistemas mais avançados para avaliar sua capacidade de realizar tarefas com maior autonomia. O instituto também monitora as capacidades relacionadas à pesquisa de inteligência artificial. Em particular, procura determinar em que medida os sistemas podem produzir apenas versões simplificadas da investigação e do desenvolvimento.

Esta capacidade é particularmente sensível. Um sistema capaz de ajudar a melhorar outros sistemas de inteligência artificial poderia ajudar a acelerar o desenvolvimento do sector. A velocidade do progresso deixaria de depender exclusivamente do número de investigadores humanos. Parte do trabalho poderia ser tratada pelos próprios modelos.

Al Araby Al Jadid informa também, em 14 de setembro de 2026, que os modelos demonstraram, durante os testes de segurança, a sua capacidade de acesso não autorizado a sistemas externos. O jornal apresenta esses incidentes como sinais de alerta. Mostram que um modelo suficientemente auto-sustentável pode explorar as suas capacidades técnicas num ambiente que não lhe era destinado.

A cibersegurança torna-se, portanto, uma das primeiras áreas em que os riscos podem ser medidos na prática. As mesmas capacidades podem ser usadas para identificar uma falha para corrigi-la ou explorá-la. A diferença baseia-se nas instruções dadas ao sistema, nas suas limitações e na capacidade dos seus designers de evitarem ações indesejadas.

Fraude e pirataria tornam-se provas decisivas

Al Araby Al Jadid sublinha o potencial de desvio de sistemas avançados. A pirataria e a fraude já permitem compreender como a tecnologia concebida para ajudar os utilizadores pode tornar-se uma ferramenta perigosa. Quanto mais complexos os ambientes de um modelo incluem, mais pode fornecer assistência detalhada a uma pessoa que procura contornar suas proteções.

Portanto, a questão não é apenas se a inteligência artificial se torna mais inteligente. É necessário determinar quais ações se torna capaz de realizar. Um sistema que controla a programação, inclui redes de computadores e pode atuar na Internet reúne várias capacidades que, combinadas, alteram a escala de riscos.

Al Quds Al Arabi informa, em 14 de setembro de 2026, que o Instituto Britânico de Segurança da Inteligência Artificial também está preocupado com o comportamento autônomo não autorizado durante os testes. O jornal estende esta reflexão às ciências da vida. Um sistema capaz de ajudar pesquisadores a descobrir medicamentos poderia, em teoria, também facilitar o trabalho de um ator que busca produzir um patógeno.

O jornal não apresenta essa possibilidade como um evento já realizado. Este é um risco teórico associado à difusão de capacidades científicas avançadas. Esta distinção é importante. O problema é o acesso ao conhecimento e às ferramentas que podem ser usadas de forma dual.

Os investigadores devem, portanto, avaliar os sistemas antes de serem divulgados. Isso requer testes capazes de reproduzir situações próximas da realidade. Mas quanto mais complexos modelos se tornam, mais difícil se torna prever todos os comportamentos possíveis.

A segurança da inteligência artificial entra assim numa nova fase. Já não basta verificar se um sistema recusa um pedido explicitamente perigoso. É necessário examinar o que pode fazer quando possui várias ferramentas, um objetivo e um espaço político significativo.

Cenários existenciais estão fora de ficção científica

A maior preocupação é a possibilidade de perder o controle de sistemas muito mais poderosos. Al Araby Al Jadid relata, em 14 de setembro de 2026, declarações particularmente alarmantes dos pesquisadores do setor. Alguns sugerem que há um risco de desaparecimento da humanidade.

O jornal cita Jacob Steinhardt, bem como Evan Hubinger, um pesquisador de segurança. Hubinger acredita que a inteligência artificial poderia, sob certas condições, adquirir capacidades suficientemente perigosas para ameaçar a existência humana. Essas afirmações devem ser apresentadas para o que são: avaliações de risco feitas por especialistas, não a previsão certa de um desastre.

Al Quds Al Arabi retomou preocupações semelhantes em 14 de setembro de 2026. O jornal observa que cenários anteriormente associados à ficção científica são agora discutidos publicamente por pessoas que trabalham no setor. Este desenvolvimento é em si uma mudança importante.

No entanto, existem vários níveis de risco no debate. Já existem alguns perigos, como fraude, manipulação, erros e alguns usos maliciosos. Outros dizem respeito a capacidades emergentes, incluindo autonomia no desempenho de tarefas complexas. Por fim, cenários existenciais exigem sistemas muito mais poderosos e difíceis de controlar.

Consolidar esses três níveis impediria a compreensão do problema. Os riscos imediatos podem ser investigados a partir de fatos observáveis. Riscos futuros requerem suposições. Entretanto, os pesquisadores que se referem a eles consideram que a falta de certeza não justifica a inação, uma vez que as potenciais consequências seriam extremamente graves.

Esta lógica explica apelos para retardar certos desenvolvimentos ou para fortalecer mecanismos de controle. A questão central passa a ser a de quando uma capacidade precisa ser regulada. Esperar que um problema ocorra pode ser aceitável para a tecnologia facilmente reversível. Isto torna-se muito mais difícil quando as consequências potenciais são grandes.

Brics quer construir sua própria infraestrutura de inteligência artificial

O debate não é apenas sobre segurança. A inteligência artificial também está se tornando uma questão geopolítica. Al Quds Al Arabi informou em 14 de setembro de 2026 que o presidente chinês Xi Jinping propôs a criação de uma zona Brics dedicada à inteligência artificial de código aberto.

O objectivo anunciado é reforçar a cooperação em torno dos principais modelos linguísticos, da sua formação e da construção de um ambiente tecnológico aberto. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para transformar o Brics numa plataforma de cooperação entre economias emergentes.

Asharq Al-Awsat relata em 14 de setembro de 2026 que a inteligência artificial é agora uma das novas áreas de cooperação prática do grupo. Não se trata apenas de software. O desenvolvimento destas tecnologias depende do acesso a semicondutores avançados, centros de dados e da energia necessária para as operar.

O poder tecnológico baseia-se, portanto, em infra-estruturas industriais. Um país pode ter pesquisadores e dados sem ser capaz de treinar os sistemas mais avançados se não tiver capacidade computacional suficiente. Esta dependência transforma semicondutores e centros de dados em recursos estratégicos.

A iniciativa chinesa visa, assim, reduzir a dependência dos membros do Brics e promover a circulação de ferramentas entre eles. Também faz parte da rivalidade com os Estados Unidos e seus parceiros. A inteligência artificial está a tornar-se um elemento adicional numa concorrência que já envolve comércio, pagamentos, energia e infra-estruturas.

Asharq Al-Awsat lembra que a declaração Brics também reconhece o potencial da inteligência artificial para apoiar o crescimento econômico. O contraste com as advertências dos pesquisadores é, portanto, impressionante. As mesmas tecnologias são apresentadas tanto como fonte de crescimento como como risco que requer um acompanhamento muito mais forte.

Língua árabe abre debate sobre soberania do conhecimento

Al Araby Al Jadid aborda outro problema tecnológico em 14 de setembro de 2026: o lugar de fontes árabes em sistemas de inteligência artificial. O facto de um modelo responder correctamente em árabe não garante que tenha consultado referências árabes de qualidade.

Esta distinção é essencial para a investigação. Um sistema pode produzir uma resposta em um árabe fluido a partir do conhecimento principalmente de fontes em outras línguas. A qualidade linguística da resposta pode então dar uma impressão enganosa da diversidade documental utilizada.

O jornal está particularmente interessado nas humanidades. O pesquisador árabe tem várias dificuldades. Há menos fontes digitalizadas, menos ferramentas são maduras e os critérios de avaliação nem sempre atendem às suas necessidades.

O debate sobre o projeto enciclopédico Arábica ilustra esta dificuldade. A ideia é usar inteligência artificial para produzir uma primeira versão a partir de referências confiáveis antes de um especialista realizar as verificações necessárias. O modelo torna-se então uma ferramenta de preparação em vez de uma autoridade científica.

A partir deste exemplo, Al Araby Al Jadid desenvolve a noção de soberania do conhecimento. Isso não significa segregar tecnologias globais. Trata-se de digitalizar o património árabe, documentá-lo e participar na definição das regras para o rastreio e avaliação dessas fontes.

O risco é não ter sistemas que falam árabe sem realmente trabalhar a partir do património intelectual árabe. Para um usuário comum, essa diferença pode passar despercebida. Para um pesquisador, é fundamental. Uma resposta bem formulada não substitui a fonte ou verificação de fontes.

A tecnologia entra agora numa fase de escolha política

Os arquivos de 14 de setembro de 2026 mostram que a inteligência artificial foi além da fase de inovação espetacular. Três questões estão a tornar-se centrais. A primeira diz respeito ao controlo dos sistemas à medida que estes se tornam mais independentes. O segundo diz respeito à concorrência entre empresas e Estados. O terceiro diz respeito a dados e conhecimentos em diferentes línguas e culturas.

Testes relatados por Annahar mostram por que a segurança está se tornando urgente. Os modelos começam a realizar tarefas longas, usar ferramentas e agir em sistemas reais. Al Araby Al Jadid mostra que alguns funcionários do setor consideram isso muito rápido. Al Quds Al Arabi estende preocupações à ciência de duplo propósito.

Ao mesmo tempo, Brics quer desenvolver uma infraestrutura mais autônoma em torno da inteligência artificial. A China oferece um ambiente aberto para modelos, treinamento e desenvolvimento. Os riscos são económicos, mas também estratégicos.

Finalmente, a questão árabe recorda que o poder digital não depende unicamente da posse de modelos. Depende também da presença de conhecimento nos dados aos quais esses modelos podem acessar. Digitalizar arquivos, documentar referências e melhorar sua visibilidade torna-se, portanto, uma política tecnológica completa.

A imprensa de 14 de setembro de 2026 descreve assim uma tecnologia que chegou a um ponto de viragem. A capacidade está a crescer rapidamente, mas as regras, as infra-estruturas de controlo e a representação do conhecimento não evoluem necessariamente ao mesmo ritmo. É precisamente esta lacuna que agora concentra as preocupações.