A IOM registrou 304,520 pessoas ainda deslocadas internamente em 28 de outubro de 2026. Para além dos rendimentos reportados, a habitação, os sistemas de água, as escolas e os cuidados são pré-requisitos para uma reinstalação sustentável. A ajuda à locação, o recurso humanitário e o financiamento de projectos de obras públicas não cobrem as mesmas necessidades.

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A Organização Internacional para a Migração registrou 304,520 pessoas ainda deslocadas no Líbano em 28 de outubro, em comparação com cerca de 360.000 citadas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em agosto. A lacuna não diz quantas famílias encontraram um lar onde possam ficar. Entre a ajuda à renda paga durante alguns meses e as obras públicas que podem demorar muito mais tempo, nem os beneficiários, nem os orçamentos, nem os resultados são contabilizados da mesma forma.

A maioria dos PDI não vive num centro de acolhimento

O inquérito da Organização Internacional para a Migração (OIM), publicado em 29 de Outubro, é a última avaliação nacional comparável identificada na sua série pública. Refere-se a 11.210 pessoas acomodadas em 138 centros colectivos e 293.310 pessoas deslocadas internamente fora dessas instalações. Por outras palavras, mais de 96 % das pessoas deslocadas controladas não aparecem na contagem dos centros. Essa distribuição não indica quanto é pago o aluguel, morar com familiares ou em alojamento precário. Por outro lado, mostra por que razão o número de lugares nos centros não é suficiente para avaliar as necessidades de habitação.

A distância também conta. Na mesma pesquisa, 73% dos PDIs mudaram de governo. A OIM estima que 81% dos que fugiram do governo de Nabatiyah deixaram outro governo. O alojamento temporário desloca, portanto, parte da procura de escolas, cuidados e água para as comunas receptoras, enquanto as localidades originais devem restaurar os seus próprios serviços. A distribuição geográfica do inquérito contribui para distinguir estas necessidades sem fixar os montantes a atribuir.

As 360.000 pessoas que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) afirmou terem sido deslocadas ainda em 18 de agosto correspondem a uma situação anterior. O balanço nacional da IOM aumentou para 341.228 em 15 de Setembro e para 329.686 em 29 de Setembro. O relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, publicado em Novembro, cita o último número de Setembro: a data mais recente do relatório não transforma estes dados numa nova medida. O número no final de Outubro também não inclui todos aqueles que fugiram desde o início dos combates, nem aqueles que foram para o estrangeiro.

Ao mesmo tempo, a IOM relata que 964,689 pessoas deslocadas internamente começaram a retornar às suas comunidades originais a partir da data de sua última pesquisa. É um indicador de movimento, não um relatório de reinstalação. Nas suas observações de Setembro ao Sul e Nabatiyah, o ACNUR descreveu o regresso das famílias por falta de habitação, serviços ou recursos adequados. Refere-se também aos regressos motivados pela incapacidade de continuar a pagar alojamento noutro local. Uma pessoa pode, portanto, ter retornado à sua localidade sem ter encontrado as condições que lhe permitiriam permanecer lá.

Alugue ajuda você a sair de um abrigo, não reparar uma casa

Em 13 de novembro, o Ministério dos Assuntos Sociais e do ACNUR anunciou ajuda de US$ 280 por mês por seis meses para 2.700 famílias desalojadas libanesas, começando com cerca de 1.800 famílias vivendo em centros coletivos. Trata-se de uma ajuda transitória à habitação para as famílias seleccionadas, não de uma escala de compensação para a destruição. O alojamento proposto deve ser verificado antes da assinatura de um acordo e do início dos pagamentos. As 2.700 famílias constituem o perímetro anunciado do esquema, não um número de famílias que já receberam o dinheiro.

A prioridade dada aos centros responde a uma necessidade imediata: permitir que as famílias que não podem voltar a deixar a habitação colectiva. Mas a figura nacional da IOM indica que a maior parte do deslocamento está ocorrendo em outro lugar. Uma família com parentes não é contado entre os residentes de um centro. No entanto, pode precisar de habitação acessível perto da escola, cuidados ou trabalho. O número de 2.700 famílias não pode ser comparado diretamente com 304,520 pessoas deslocadas para calcular uma taxa de cobertura: as unidades e critérios não são os mesmos.

Outra questão é o período de seis meses previsto. Se a habitação original não tiver sido reabilitada e o rendimento da família não for suficiente para recuperar a renda por conta própria no final da ajuda, a habitação individual não resolveu a questão do rendimento. Não existe um calendário geral para a reabilitação da habitação privada na sequência do anúncio deste regime.

Uma casa habitável não é suficiente quando faltam serviços

As observações do ACNUR e a avaliação do UNICEF permitem distinguir dois níveis de reparação. Há o que torna possível viver na própria habitação, e então o que torna possível manter no tempo: um serviço de água funcional, uma escola acessível e cuidado a uma distância razoável. Em caso de falta de um destes serviços, o custo da devolução pode ser transferido para o agregado familiar, por exemplo, sob a forma de transporte diário ou compras de água.

Em seu relatório de setembro, a UNICEF informou que em agosto e setembro mais de 30 intervenções de reparo e manutenção de estações de água foram realizadas para manter o fornecimento de mais de 354.000 pessoas, incluindo pessoas deslocadas internamente. Este número abrange os utilizadores afectados por estas intervenções: não é o número de pessoas que regressam para casa, nem é uma contagem de municípios onde todas as instalações foram reabilitadas. O mesmo relatório salienta que os custos de funcionamento, os requisitos de combustível e os danos à infra-estrutura continuam a afectar os serviços.

A situação é comparável para a escola. A avaliação publicada em setembro pelo Ministério da Educação com apoio da UNICEF abrangeu 1.089 estabelecimentos de ensino. Há 436 instalações danificadas e 37 destruídas. Ele documenta a degradação do parque examinado, não o número de classes que agora estaria faltando em cada localidade. Limpar uma escola que tenha servido como abrigo também não garante uma retomada das aulas: dependendo do edifício, ainda pode ser necessário reparar, reformar e organizar a recepção dos alunos.

Das necessidades humanitárias à reconstrução, orçamentos separados

Para o período de setembro a dezembro, o suplemento ao Plano de Resposta ao Líbano ascende a US $ 385,88 milhões em requisitos de financiamento para intervenções prioritárias para 732.125 pessoas. É um pedido de financiamento, não o montante recebido. O público-alvo excede as pessoas ainda deslocadas na data do inquérito de Outubro: o plano inclui, nomeadamente, pessoas que regressam às suas comunidades e outras populações vulneráveis. Entre as intervenções previstas contam-se o apoio ao aluguer, pequenos reparos a abrigos e a restauração de serviços. O plano não promete a reconstrução de cada habitação destruída.

O empréstimo LEAP é abrangido por outro regime. Aprovado em junho de 2025, seu financiamento inicial de US$ 250 milhões é para apoiar a reabilitação de infraestrutura e serviços públicos sob a responsabilidade do Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução. Não é nem um envelope de renda nem um fundo de compensação para os proprietários. A visita do Banco Mundial anunciada em 16 de Novembro centrou-se na aceleração da execução dos projectos existentes. O registro financeiro do Banco mostra aproximadamente $4,41 milhões desembolsados sobre o empréstimo. Este montante não indica quais as facilidades reabertas: o desembolso do credor, o contrato adjudicado e uma nova facilidade operacional são três etapas distintas.

O estoque de habitação destruído permanece de outra magnitude. No relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica do Líbano estima que aproximadamente 36.000 unidades habitacionais foram destruídas nas províncias do sul e Nabatiyah. Esta é uma estimativa dos danos, não o número de famílias elegíveis para assistência. O relatório também não indica quantas destas habitações foram reconstruídas desde a pesquisa.

A fim de avaliar os progressos realizados nos próximos meses, três medidas serão, portanto, mais instrutivas do que um total de devoluções tomadas isoladamente: o número de famílias efectivamente estabelecidas e a duração do alojamento, o regresso ao serviço do equipamento de que dependem e o estado das reparações de habitação. A diminuição do número de pessoas deslocadas é um sinal. Encontrar um telhado, água e escola sem ser forçado a sair é outro.

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