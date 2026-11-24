Líbano enfrenta Bahrein na quarta-feira 25 de novembro ao meio-dia, Beirute horário, nas quartas de final da Ásia Beach Futebol Copa. Duas primeiras vitórias do grupo qualificaram os libaneses. O vencedor vai jogar a semifinal na sexta-feira contra o Irã ou Arábia Saudita em Phang Nga, Tailândia. O Líbano venceu contra o Vietnã e o Afeganistão antes de se curvar ao Irã. Bahrein ganhou em segundo lugar em seu grupo ao derrotar o Iraque.

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O Líbano enfrentará o Bahrein na quarta-feira, 25 de novembro, nas quartas de final da Taça de Futebol da Praia da Ásia. O pontapé inicial é definido às 17h no Ban Nam Khem Beach Arena em Phang Nga, Tailândia, ao meio-dia em Beirute. A seleção libanesa terminou em segundo lugar em seu grupo e voltou para as quartas de final para a segunda edição consecutiva.

Futebol de praia: duas vitórias chamadas Líbano

Líbano construiu sua qualificação em seus dois primeiros jogos. Ele venceu 7-4 contra o Vietnã, depois 5-0 contra o Afeganistão. Estes seis pontos permitiram que ele permanecesse em segundo no Grupo B após sua derrota na segunda-feira contra o Irã, segurando o título e primeiro no grupo. Contra o Afeganistão, o goleiro Ali Hallal rejeitou várias ocasiões antes do Líbano decolar no final do jogo. O Capitão Mohamad Merhi marcou duas vezes.

Ao se aproximar, Ahmad El Khatib acredita que a derrota contra o Irã não enfraqueceu a confiança do grupo. O jogador vê uma partida equilibrada e destaca os resultados do Bahrein na primeira fase. Não se trata mais de gerenciar um ranking de grupo: o vencedor continua, o perdedor deixa o torneio.

Bahrein ganhou seu lugar contra o Iraque

Bahrein terminou em segundo no Grupo A atrás do Japão. Vencedo pelos japoneses em seu primeiro jogo, a seleção ganhou os tiros contra a Tailândia. Ela obteve sua qualificação ao vencer o Iraque por 1–0. Então, tal como o Líbano, ela levou um quarto com duas vitórias, mas uma delas foi jogada depois do jogo.

O calendário da competição reserva o vencedor do Bahrein-Líbano uma semifinal sexta-feira 27 novembro ao meio-dia, hora de Beirute. Lá encontrará o vencedor da Arábia Iraniana-Saudia.

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