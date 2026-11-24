Cinco pessoas foram encontradas mortas na segunda – feira em Kehl, Alemanha, perto de Estrasburgo. Duas crianças gravemente feridas foram transferidas para instituições especializadas, inclusive em França. A polícia de Offenburg abriu uma investigação e não estabeleceu a causa da morte em seu último comunicado de imprensa.

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Cinco pessoas foram encontradas mortas na segunda-feira, 23 de Novembro, numa habitação em Kehl, na margem alemã do Reno, em frente a Estrasburgo. Duas crianças gravemente feridas foram evacuadas para instituições especializadas, inclusive na França, disse a polícia de Offenburg. Ela não anunciou a causa da morte.

Os bombeiros verificaram outras unidades habitacionais

Chamaram ajuda de madrugada. Os primeiros respondedores foram incapazes de entrar no alojamento imediatamente por causa de uma possível presença de gás. A polícia informou que um policial e uma testemunha ficaram levemente feridos durante a operação e foram levados para o hospital. Não foram relatadas outras lesões entre os habitantes do mesmo prédio.

Uma investigação para determinar a causa da morte

A polícia criminal, especialistas do Serviço Regional de Polícia Criminal e forenses continuaram suas descobertas na segunda-feira. Em seu último ponto público, às 17h, a polícia confirmou que as duas crianças haviam sido transferidas para clínicas especializadas, inclusive em França. Ela não indicou qual estabelecimento francês tinha hospedado eles. A presença de gás durante a intervenção não é suficiente para estabelecer a causa do óbito. A investigação não encontrou nenhum acidente ou crime.

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