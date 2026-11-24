O Senado votou na segunda-feira, 23 de novembro, para impor subsídios diários completos para certas condições de longo prazo. A votação altera o projecto de orçamento 2027, e não as regras em vigor. A alteração diz respeito ao rendimento de substituição durante uma paragem de trabalho, não ao reembolso de cuidados.

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O Senado aprovou na segunda-feira, 23 de novembro, uma emenda para o 2027 Finance Bill que iria remover a isenção de imposto de renda dos subsídios diários pagos por certas doenças de longo prazo. Os senadores aprovaram esta medida por 194 votos a 146. Esta é uma votação sobre um artigo do orçamento do Estado, não a aprovação final de uma lei.

Uma isenção que o Senado propõe remover

A lei actual isenta os subsídios diários pagos pela Segurança Social ou pela Mutualidade Social Agrícola de uma condição que exige tratamento prolongado e cuidados particularmente dispendiosos. O governo tinha proposto fazer metade destes subsídios tributáveis. Por duas emendas idênticas à seção 2, os senadores mantiveram sua plena inclusão no rendimento tributável, de acordo com as regras aplicáveis aos salários e salários.

Imposto integral significa que todas as compensações seriam incluídas no cálculo do rendimento tributável, não que o Estado cobraria tudo. A medida também não estabelece um novo calendário de reembolsos para consultas ou tratamentos a longo prazo. A votação é sobre os montantes que compensam a perda de renda durante a parada de trabalho.

O lado das receitas ainda está em discussão

A Assembleia Nacional rejeitou o projecto de orçamento do Governo em 4 de Novembro. O Senado vem revisando sua componente de receita desde 20 de novembro; O estudo das dotações de despesa deve seguir. A votação sobre subsídios estabelece assim a formulação adotada pelos senadores nesta fase. O projeto ainda pode evoluir nas seguintes leituras e a isenção prevista no Código Fiscal Geral permanece em vigor.

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