Em Anfeh, a Santa Catarina é uma festa padroeira inscrita nos arquivos paroquiais: Vésperas no dia 24 de novembro, liturgia no dia 25, sob o patrocínio de um martírio cuja narrativa religiosa atravessou os séculos. Em 2026, a celebração ortodoxa caiu numa quarta-feira. O calendário maronita manteve-se em 24 de Novembro.
Na costa do Kura, a Igreja de Santa Catarina dá um lugar concreto a esta memória. Os boletins da Arquidiocese Ortodoxa de Trípoli e dos Kura permitem acompanhar as reuniões da festa durante vários anos. Eles iluminam uma prática local sem adicionar a ela os costumes das « Catherinettes » conhecidas em outros lugares, ou transformar os horários antigos em um programa para 2026.
25 de novembro em Anfeh, dia 24 no Sinaxar Maronita
O calendário do Patriarcado ortodoxo de Antioquia inscreveu Catarina em 25 de novembro, com o encerramento da festa da entrada da Mãe de Deus no Templo. Os boletins da diocese de Zahlé e Baalbek reproduzem esta data. Coloca a comemoração no jejum da Natividade, começando no dia 15 de novembro.
O sinaxário do rito antioquiano maronita reproduzido por Maronita Heritage, após a edição de Kaslik em 1996, colocar Catarina, virgem e mártir, em 24 de novembro. A diferença também é mencionada no sinaxar ortodoxo de Zahlé. O calendário latino publicado pelo serviço de informação da Santa Sé mantém 25. O mesmo santo assim tem duas datas relacionadas nas tradições presentes no Líbano. Esta diferença de um dia não deve ser confundida com a diferença entre os calendários Juliano e Gregoriano.
Uma história transmitida pelas histórias de santos
A tradição coloca Catarina em Alexandria, no contexto das perseguições do início do século IV. Apresenta-a como uma jovem cristã educada que se recusa a sacrificar-se às divindades do Império, a debater com os estudiosos e a permanecer fiel à sua fé até ao martírio. Estes episódios pertencem à hagiografia, ou seja, as narrativas destinadas a transmitir a memória e o exemplo espiritual dos santos.
As próprias fontes religiosas convidam a prudência histórica. O anúncio italiano do serviço de informação da Santa Sé refere-se a uma Paixão escrita vários séculos após o tempo em que a história colocou Catarina. O sinaxário de Zahlé de 25 de novembro de 2024 destaca a ausência de documentos contemporâneos preservados e a transmissão tardia de sua vida.
Nem todos os registros dão a mesma cronologia de textos antigos. A idade exata de Catarina, o número de seus interlocutores ou os detalhes da tortura não podem, portanto, ser apresentados como os elementos verificados de um julgamento. A precisão documental é mais forte quando se estuda a recepção da narrativa: textos litúrgicos, imagens do santo e celebrações atestadas nas paróquias.
A roda e os livros: leia os símbolos
A apresentação do patriarcado de Antioquia explica dois atributos comuns de Catarina. A roda refere-se ao instrumento de tortura que, segundo a história, quebra quando se quer usá-lo contra ela. Os livros evocam discussão com filósofos e estudiosos. A santidade é representada nela através do testemunho da fé e da palavra do argumento.
O título litúrgico de « a noiva de Cristo » pertence à mesma linguagem simbólica. A tradição fala de uma união espiritual representada por um anel; Ela expressa a fidelidade de Catarina a Cristo. Isto não é um casamento histórico. Em hinos, sabedoria, resistência e esperança contam tanto quanto os objetos retratados perto do santo. Esses significados explicam o ícone sem deduzir um rito doméstico exclusivo das famílias libanesas.
Em Anfeh, uma festa de negócios documentada
O boletim diocesano de 22 de novembro de 2009 anuncia a festa de Catarina como a da patroa de Anfeh. O metropolitano Ephrem Kyriakos está programado para presidir as Vésperas em 24 de novembro às 16h30. No dia seguinte, as manhãs foram anunciadas às 8 da manhã, seguidas pela liturgia na Igreja de Santa Catarina. O vocabulário da newsletter já indica uma nomeação anual.
Sete anos depois, a edição de 20 de novembro de 2016 retoma a mesma sucessão: Vésperas no dia 24, desta vez às 17h, depois liturgia das 25h às 09h30. A variação nos horários é instrutiva. Mostra uma tradição repetida cuja organização permanece fixa localmente, ano após ano.
Os arquivos das homilias diocesanas ainda registram um sermão de Ephrem Kyriakos para a festa, em Sainte-Catherine d’Anfeh, em 25 de novembro de 2021. Este traço complementa anúncios antigos. Em conjunto, estes documentos atestam os ofícios, o lugar e a participação do funcionário diocesano. Eles não provam uma procissão sistemática, uma refeição popular obrigatória, ou um programa já acordado para 2026.
Uma memória local, várias Catarinas
A Catarina celebrada em Anfeh é Catarina de Alexandria. Deve distinguir-se de Catherine Labouré, uma figura do século XIX ligada à Medalha Milagrosa. No Líbano, o calendário dos feriados vicentianos de St. Joseph’s College of Antour o colocou em 28 de novembro. A proximidade das datas e do nome comum pode borrar a pesquisa, enquanto histórias e devoções são diferentes.
Em Anfeh, os arquivos dão à Santa Catarina a sua própria continuidade: entrar na festa das Vésperas, encontrar-se para a liturgia do dia seguinte e retomar os textos dedicados à patroa. Os horários de 2026 devem vir de um anúncio paroquial. A memória já é legível nos documentos preservados, que ligam uma tradição cristã amplamente compartilhada com uma comunidade específica no Kura.
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