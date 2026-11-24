Os preços dos combustíveis estão caindo no Líbano na terça-feira, 24 de novembro de 2026. Os 20 litros de gasolina de 95 octano estão aumentando para 2.242 mil libras libanesas, 49 mil libras menos do que sexta-feira. O óleo de gás cai em 48.000 libras por 20 litros, enquanto o preço da garrafa de gás é anunciado em 1.625,000 libras.
Os preços de 24 de Novembro, produto por produto
De acordo com a escala retransmitida pela Agência Nacional de Informação, os 20 litros de 95 gasolina agora custaram LL 2.242 mil, em comparação com LL 2.291 mil em 20 de novembro. A gasolina 98 equivale a 2,260.000 LL por 20 litros, em comparação com a LL 2.309.000. Gasóleo cai para LL 2.397.000 por 20 litros, em comparação com LL 2.445.000. O preço publicado para uma garrafa de gás é LL 1.625,000.
O despacho anuncia uma redução de 12.000 LL para o gás. Os dois preços publicados, LL 1.636,000 em 20 de novembro e LL 1.625,000 em 24 de novembro, dão uma diferença de LL 11,000. A quantidade a reter na nova escala é a quantidade indicada para o frasco, ou seja, LL 1.625,000.
O que representa a gota na bomba
Para 40 litros de 95 gasolina, o novo preço de referência é de 4.484.000 LL, em comparação com 4.582.000 LL na sexta-feira. A diferença é LL 98,000, para o 95 como para o 98. Para uma compra de 60 litros de diesel, o cálculo dá LL 7.191.000, em comparação com LL 7.335.000, ou LL 144.000 menos do que o mesmo montante.
Estas comparações dizem respeito a uma compra ao preço indicado. Não permitem uma redução da factura de um gerador privado, cujo preço está sujeito a uma escala separada.
Arquivo fotográfico: uma antiga bomba de gasolina em Jounieh, imagem publicada em março de 2022. Não mostra as taxas atuais. © Libnanews.
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