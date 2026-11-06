6 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

De acordo com Al-Akhbar, Berri está tentando reviver o diálogo Aoun-Hezbollah

Libnanews
· 2 min de leitura · 2 vues

Segundo Al-Akhbar, Nabih Berri procura restabelecer o diálogo entre Joseph Aoun e Hezbollah, sem qualquer progresso anunciado. O Presidente do Parlamento gostaria também de um diálogo nacional apoiado por Walid Jumblatt. Estes relatórios de imprensa baseiam-se em divergências contínuas sobre as armas e as decisões do Governo libanês.

Le Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives.
Le Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives. Crédit : François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés. © François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés.
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Segundo Al-Akhbar de sexta-feira, 6 de novembro de 2026, Nabih Berri procura restaurar o diálogo entre Joseph Aoun e Hezbollah. O dia a dia depende de fontes políticas sem nome e não relata nenhum progresso.

Em um artigo assinado Firas Choufi, intitulado« Vai Berri ter sucesso em seus esforços de diálogo? », o diário descreve pressões de ambos os lados para retomar o comércio.

Discordância sobre as condições de diálogo

O jornal afirma que o Hezbollah está pedindo um impedimento do governo sobre as decisões de 2 de março sobre suas atividades militares e de segurança, enquanto Joseph Aoun considera esta exigência impossível de satisfazer. Esta apresentação das trocas permanece a de Al-Akhbar, perto de Hezbollah. Não é um comunicado conjunto das partes.

Nabih Berri também gostaria de um diálogo nacional sob os auspícios do Presidente, apoiado por Walid Jumblatt. Al-Akhbar, no entanto, empresta a Joseph Aoun uma persistente relutância. Não são anunciadas reuniões.

Linha pública de Joseph Aoun

No dia anterior, Joseph Aoun tinha reafirmado o caráter indivisível da soberania libanesa. Numa reunião em Baabda com o ex-ministro e o deputado Michel Pharaoh, ele também defendeu a neutralidade positiva para manter o país longe dos conflitos regionais, de acordo comregisto das declarações.

O presidente tinha solicitado a funcionários que procurassem apoio externo contra seus compatriotas para dar prioridade ao apoio de seus concidadãos em face da pressão estrangeira. Essas declarações públicas esclarecem sua posição sobre soberania e unidade nacional. No entanto, eles não confirmam os detalhes dos contatos descritos por Al-Akhbar ou concluem que qualquer mediação foi oficialmente recusada.

O monopólio das armas permanece no centro do debate

Os relatórios também seguem a declaração conjunta das embaixadas dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão, transmitida na quinta-feira. As cinco representações apoiaram o monopólio de armas do Estado e a competência exclusiva do Estado para decidir a guerra e a paz.

Suasapelo aos deputados e às partesdiz respeito a um compromisso público nesta linha. Ao mesmo tempo, apela a processos judiciais independentes no caso Dahr al-Baydar. A mediação política referida pelo cotidiano diz respeito, portanto, a um clima de confronto que não se limita às relações pessoais entre os líderes: afeta a competência do Estado, as armas e a conduta da justiça.

Por conseguinte, uma retoma efectiva do diálogo continua a ser confirmada pelas partes interessadas.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *