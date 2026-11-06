Gaza: Até 68 milhões de toneladas de entulho

A Autoridade Palestiniana de Qualidade Ambiental avisa sobre a acumulação de 61 a 68 milhões de toneladas de escombros em Gaza. Os danos também afetam terras agrícolas, pomares e sistemas de água. A eliminação requer o tratamento de explosivos, resíduos perigosos e restos humanos. Avaliações internacionais distinguem destruição, instalações fora de serviço e áreas inacessíveis. À medida que o inverno se aproxima, a reabilitação de bacias e oleodutos continua a ser urgente para os moradores deslocados.

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A Autoridade Palestiniana de Qualidade Ambiental estima, em 6 de novembro de 2026, que a destruição israelense produziu entre 61 e 68 milhões de toneladas de escombros em Gaza. Relata também enormes perdas na agricultura e nos sistemas hídricos. Sob as ruínas, a artilharia não explodida, materiais perigosos e permanece atrasar a liberação. A reabilitação de terrenos e oleodutos é uma condição para o retorno dos moradores, bem como a reconstrução da habitação.

O alerta ocorre por ocasião do Dia Internacional para a Prevenção da Exploração Ambiental em Tempo de Guerra. A Autoridade Palestiniana afirma que as operações israelitas destruíram ou nivelaram 82 por cento das terras agrícolas. Também avança a destruição de 97% das árvores frutíferas e oliveiras e de 84% das infra-estruturas de água e saneamento.

Avaliações internacionais documentam uma devastação de magnitude comparável, com diferentes categorias. Eles medem áreas de cultivo danificadas, instalações fora de serviço ou terra que se tornou inacessível. Várias avaliações internacionais baseiam-se em 2025 observações. As últimas pesquisas disponíveis também mostram que a perda de acesso pode impedir a produção em parcelas não danificadas.

Gravats em Gaza: dezenas de milhões de toneladas a serem processadas

O volume de 68 milhões de toneladas já estava numa avaliação anterior ao alerta de Novembro. A avaliação conjunta das Nações Unidas, do Banco Mundial e da União Europeia, publicada em 20 de abril de 2026, já continha 68,1 milhões de toneladas de detritos gerados até 31 de outubro de 2025. O relatório ambiental publicado em setembro de 2025 estimou este volume em mais de 61 milhões de toneladas.

Estas estimativas baseiam-se principalmente em imagens de satélite. Os analistas identificam os edifícios afectados, e depois atravessam o seu direito de passagem para o solo com a sua altura e grau de destruição. O cenário de 8 de julho de 2025 utilizou a análise de danos da UNOSAT e uma base de construção atualizada até maio de 2023. O resultado está se aproximando de uma massa de materiais a serem gerenciados. Não corresponde à pesagem de cada carga nem a um inventário diário dos escombros restantes.

Sua distribuição conta tanto quanto seu peso. Um edifício desabou numa linha principal que bloqueia a reparação da rede. Debris acumulados em frente a uma unidade de saúde impedem que ambulâncias se aproximem. Pelo contrário, uma estrada clara pode restaurar vários serviços: socorro de emergência, abastecimento de água e acesso às lojas.

Por conseguinte, as primeiras obras favorecem as estradas e os equipamentos essenciais. No seu relatório de 23 de Julho de 2026, a coordenação humanitária das Nações Unidas comunicou cerca de 630 000 toneladas libertadas. Estes incluíam estradas e locais de serviço público. Grande parte dos escombros permaneceu inacessível.

Duas estimativas de detritos gerados em Gaza em julho e outubro de 2025. Arquivo de fotos: Jabaliya, 31 de maio de 2024. © Hussein Jaber / UNRWA. Infográfico: Libnanews, CC BY-SA 3.0 IGO.

Explosivos sob edifícios e estradas

Equipes de trabalhadores estão envolvidas em áreas contaminadas com artilharia não explodida. A ameaça diz respeito aos trabalhadores, mas também às famílias que procuram bens em suas casas. Também expõe crianças e pessoas que recuperam materiais para construir abrigo ou ganhar renda.

A UNMAS realiza avaliações de risco antes de algumas operações de apuramento. Seus registros cobrem locais acessíveis e missões realmente solicitadas. Por conseguinte, não constituem um mapeamento exaustivo dos explosivos em toda a Faixa de Gaza.

Em sua revisão de 2025, a organização registrou 130 acidentes relacionados a explosivos, com 52 óbitos e 267 lesões relatadas. Ele achava que as declarações provavelmente subestimavam o número real de vítimas. Esses dados descrevem acidentes registrados, sem calcular a quantidade total de munição enterrada.

A clareira também requer verificar a estabilidade dos edifícios ainda em pé. As paredes e lajes frágeis podem entrar em colapso durante a construção. A remoção mecânica dos detritos deve, portanto, estar ligada às inspecções, à segurança das instalações e à intervenção de especialistas em explosivos. A chegada de mais caminhões não é suficiente para acelerar todos estes passos.

O amianto requer triagem antes da reciclagem

A Autoridade Palestiniana para a Qualidade Ambiental informa cerca de quatro milhões de toneladas de resíduos perigosos. Menciona também pelo menos 50 000 toneladas de amianto. O relatório ambiental da ONU de setembro de 2025 apresenta esta última figura como uma ordem de grandeza de materiais que podem conter amianto nos escombros de campos de refugiados. A sua composição ainda não foi confirmada por amostragem.

Esta estimativa destina-se a materiais à base de amianto, não a uma massa medida de fibras puras. Seu esmagamento desenfreado pode liberar fibras cancerígenas. Os resíduos de oficinas e áreas industriais podem também conter produtos químicos. Misturar esses resíduos com concreto recuperável complicaria seu tratamento.

A recirculação de materiais requer, portanto, canais separados. O betão removido de elementos perigosos pode ser utilizado para certos fins. Os resíduos contaminados requerem armazenamento e eliminação adequados. A sua utilização em novos trabalhos depende dos controlos ambientais e das características técnicas pretendidas.

Um relatório da UNOPS publicado em junho de 2026 destaca o valor econômico do reemprego. A triagem e a reciclagem podem custar mais do que o aterro. Em seguida, reduzem as compras de novos materiais e transporte. Em Gaza, essas oportunidades continuam dependentes de máquinas, energia e acesso a locais seguros.

Campos destruídos, outros fora de alcance

Os danos agrícolas combinam várias perdas: árvores arrancadas, culturas arrasadas, estufas danificadas, irrigação interrompida e acesso proibido ou perigoso. Uma exploração pode combinar estas dificuldades. Uma parcela poupada pela destruição também pode permanecer inutilizável devido à falta de acesso, água ou sementes.

No relatório ambiental de setembro de 2025, as taxas de 97,1% e 82,4% referem-se, respectivamente, às áreas de árvores e às culturas anuais danificadas. As plantações de árvores incluem pomares e olivais. Essas pesquisas cobrem hectares, não uma contagem individual de todas as árvores mortas.

Uma avaliação FAO-UNOSAT publicada em 18 de agosto de 2026 descreve a situação em 24 de junho. Identifica 4.091 hectares acessíveis, representando 27% das terras cultivadas. Destes, apenas 448 hectares são acessíveis e intactos. Os outros 3.643 hectares acessíveis requerem reabilitação.

As parcelas acessíveis e intactas representam cerca de 3% de todas as terras cultivadas. Sua área aumentou de 601 hectares em outubro de 2025 para 448 hectares em junho de 2026. A FAO atribui principalmente esse declínio à redução do acesso, associada à extensão para oeste da « linha amarela ». Esta linha separa a zona de cessar-fogo do espaço militarmente controlado.

Recuperação requer diferentes meios, dependendo dos danos. As culturas anuais podem ser reiniciadas após a restauração da terra e irrigação. Um pomar rasgado requer replantação, e depois vários anos antes de replantar. Em ambos os casos, os agricultores devem poder trabalhar sem arriscar a vida.

Distribuição de terras agrícolas acessíveis em Gaza em 24 de junho de 2026. Arquivo de fotos: Jabaliya, 31 de maio de 2024. © Hussein Jaber / UNRWA. Infográfico: Libnanews, CC BY-SA 3.0 IGO.

Valores de alerta e avaliações disponíveis

Indicador Anúncio palestiniano de 6 de novembro de 2026 Avaliação internacional Gravats 61 a 68 milhões de toneladas RDNA publicado em abril de 2026: 68,1 milhões de toneladas geradas em 31 de outubro de 2025. Terras agrícolas 82% destruídos ou nivelados FAO-UNOSAT: 3 por cento das terras cultivadas, acessíveis e intactas, em 24 de junho de 2026. Azeitonas e árvores de fruto 97% destruídos UNEP, setembro de 2025 relatório: 97,1 por cento da área florestal danificada. Água e saneamento 84% das infra-estruturas destruídas RDNA publicado em abril de 2026, danos até outubro de 2025: 88% dos equipamentos de superfície e 76% das redes subterrâneas parcialmente ou completamente danificadas.

As percentagens agrícolas nem todas descrevem o mesmo conjunto de terras. As avaliações da rede distinguem também os danos físicos da capacidade de prestação de serviços. Uma instalação pode permanecer fora de operação devido a uma falha elétrica ou incapacidade de acesso.

Um sistema de água dependente de estradas, correntes e partes

O número de 84% avançado pela Autoridade Palestiniana é água e saneamento. As avaliações setoriais detalham diferentes situações dependendo do equipamento. O relatório conjunto publicado em abril de 2026, cobrindo principalmente os danos de outubro de 2023 a outubro de 2025, identificou seis estações de tratamento de águas residuais não funcionais. Ele estimou os danos na área em US $ 1,7 bilhões.

Em 5 de novembro de 2026, a UNICEF emitiu um novo relatório sobre ataques aos sistemas de água. Seu balanço, abrangendo um período até junho de 2026, menciona mais de 130 quilômetros de tubos de esgoto danificados em Gaza desde outubro de 2023. As águas residuais não tratadas são descarregadas para o Mediterrâneo ou para zonas de retenção temporária.

O comissionamento das redes depende de vários suprimentos simultâneos. As bombas precisam de electricidade ou combustível. As equipes devem ter dutos, peças de reposição e produtos de processamento. As estradas devem permitir-lhes chegar às instalações e transportar o equipamento.

Interrupções de distribuição forçam os residentes a procurar água fora de suas casas. As unidades de saúde também contam com esse recurso para limpar suas instalações, esterilizar equipamentos e tratar crianças desnutridas. A água insalubre promove diarreia e piora as dificuldades nutricionais. A reparação do esgoto também reduz a exposição a descargas em bairros habitados.

Por último, a poluição diz respeito à terra e à mesa costeira. Sua extensão requer amostragem, enquanto o acesso e os meios de análise permanecem limitados. A rega de um tubo sozinho não garante a qualidade de todos os recursos utilizados em torno deste tubo.

Mais de 1,7 mil milhões de dólares por detritos

O resumo da avaliação conjunta de abril de 2026 equivale a mais de US $ 1,7 bilhões em remoção e gestão de detritos. Estima a necessidade global de reabilitação e reconstrução em 71,4 mil milhões de dólares. O financiamento deve abranger a habitação e as infra-estruturas, mas também o restabelecimento dos serviços e da actividade económica.

Necessidade estimada Montante Perímetro Remoção e gestão de detritos Mais de 1,7 bilhões de dólares Estimativa apresentada na síntese RDNA de abril de 2026. Recuperação e reconstrução 71,4 mil milhões de dólares Todos os sectores abrangidos pela avaliação conjunta. Primeiros 18 meses 26,3 mil milhões de dólares Compartilhamento das necessidades globais de serviços essenciais e reinício.

Estes montantes representam necessidades estimadas, não fundos adquiridos. Os custos podem mudar com condições de acesso, preços de materiais e inspeções de campo. Os envelopes sectoriais não correspondem automaticamente às necessidades globais, algumas das quais cobrem.

A duração do trabalho depende das mesmas restrições. Em 20 de novembro de 2025, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento considerou possível limpar a maioria dos detritos em sete anos. Exigia acesso livre, entrada de equipamentos pesados, entregas regulares de combustível e um ambiente estável.

Esta projeção não estabeleceu um prazo para reconstruir toda a Faixa de Gaza. A restauração dos bairros também requer redes funcionais, empresas capazes de trabalhar e uma solução habitacional durante os locais de construção. Os reparos podem começar em alguns locais enquanto a limpeza continua em outro lugar.

Os restos e os direitos das famílias

As ruínas ainda contêm restos humanos. Sua recuperação requer equipes especializadas, identificação de vítimas e preservação de informações úteis às famílias. O tratamento destes sítios requer um ritmo diferente do de um sítio comum.

Em setembro de 2026, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou sobre uma revisão da Defesa Civil Palestiniana. Relatou mais de 630 corpos e outros restos humanos encontrados sob os edifícios entre novembro de 2025 e setembro de 2026. A pesquisa continua em um território onde muitos lugares permanecem fora de alcance.

As transações também levantam questões de propriedade. O desaparecimento de edifícios e marcos físicos complica a identificação de parcelas. Documentos, testemunhos e registros devem permitir aos residentes afirmar seus direitos. O movimento dos escombros deve estar ligado a esta documentação, antes da instalação do equipamento ou da reconstrução.

Em Jabaliya, uma bacia ameaça abrigos antes do inverno

Necessidades imediatas permanecem visíveis ao redor da bacia de água da chuva de Abu Rashid em Jabaliya, perto da linha amarela. Em seu relatório de 29 de outubro de 2026, a coordenação humanitária da ONU descreveu uma instalação paralisada pela falta de eletricidade e insegurança de acesso. Sem intervenção, seu transbordamento poderia afetar locais de deslocamento vizinhos durante o inverno.

Em Khan Yunes, as equipes também avaliaram locais de abrigo expostos a inundações e erosão. O PNUD usa concreto reciclado esmagado para elevar e nivelar algumas terras abrigadas. Os detritos tratados são assim usados para o trabalho de proteção, enquanto sua remoção permanece longe de ser completa.

Para Abu Rashid, uma nova avaliação deverá especificar medidas possíveis. A intervenção depende sempre do acesso dos técnicos, do fornecimento de bombas e dos meios necessários para estabilizar a bacia antes das chuvas fortes.

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