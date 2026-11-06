6 novembre 2026
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Drogas: já existe preferência local

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A chamada da Nehmat Aoun para abrir contratos públicos de forma justa aos fabricantes libaneses não deixa uma página em branco. A Lei da Ordem Pública prevê a preferência por bens de origem nacional, sujeitos a condições. Uma especificação farmacêutica publicada em julho de 2026 já menciona 10%. Por conseguinte, a questão consiste em verificar o pedido, sem confundir a origem do fornecedor, o local de fabrico e a conformidade do medicamento. As partes disponíveis não medem a parte efectivamente atribuída às instalações locais.

Comprimés et gélules, photographie d’illustration.
Comprimés et gélules. Photo d’archives utilisée à titre d’illustration ; produits et lieu non identifiés. © Banque photographique Libnanews. Photographe non renseigné.
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Em 5 de Novembro, Nehmat Aoun apelou a uma oportunidade justa para os medicamentos libaneses nos contratos públicos. Mas esta chamada não cria uma nova preferência nacional. A legislação libanesa já prevê um, e uma especificação de saúde publicada em julho de 2026 refere-se especificamente a um benefício de 10% para os produtos libaneses.

A primeira-dama falou no Museu Nacional de Beirute quando foi lançada a campanha de apoio à indústria farmacêutica local. Defendeu o acesso às ordens públicas por fabricantes qualificados sem comprometer a segurança do paciente. Resta distinguir as regras existentes e a sua aplicação em cada mercado.

O que a lei prevê

O artigo 16.o da Lei 244 relativa aos contratos públicos permite dar uma preferência de 10% às ofertas que envolvam bens ou serviços de origem nacional. O lucro diz respeito às componentes nacionais da oferta e depende das regras de origem. Por conseguinte, não basta que um distribuidor seja uma empresa libanesa para qualificar todos os medicamentos que vende como produção local.

O mesmo artigo proíbe a inclusão em processos de concurso ou de pré-qualificação de disposições que excluam as mercadorias fabricadas no Líbano quando existam e a sua qualidade satisfaça os requisitos. A protecção do acesso ao mercado continua assim ligada ao cumprimento técnico.

A lei não adjudica automaticamente um contrato ao produtor nacional. Fornece um quadro para comparar as ofertas elegíveis. A origem, o preço e o cumprimento das especificações devem ser estabelecidos, não presumidos do nome da empresa.

Uma cláusula já presente num mercado de droga

Um exemplo verificável é o Mercado da Saúde, com referência 36/…, anunciado em 10 de julho de 2026 na plataforma Autoridade de Contratos Públicos. Trata-se de vários medicamentos, com propostas apresentadas por referência ou grupo de referências. O prazo para submissão foi 3 de agosto: não é uma nova chamada aberta após o discurso de novembro.

Na página 2, o artigo 3.o do caderno de especificações prevê a adjudicação de propostas aceites por razões administrativas e técnicas. Especifica igualmente o procedimento a seguir quando os preços permanecerem iguais após a aplicação da preferência de 10% para os bens libaneses, referindo-se ao artigo 16.o da Lei.

Tal indica que o mecanismo está previsto no documento de contrato consultado. Não torna possível calcular quantos lotes uma fábrica libanesa ganhou graças a ele. Uma cláusula e um resultado de atribuição são duas provas diferentes.

A qualidade não se torna opcional

O artigo 5o do mesmo livro exige medicamentos cadastrados e classificados no Ministério da Saúde, de acordo com as características, normas e condições que estabelece. Prevê que a administração possa solicitar documentação ou análise adicionais em caso de dúvida e recusar um bem não conforme.

O dossiê também requer a identificação do medicamento, seu número de registro e seu nome comercial. Estes dados são utilizados para ligar uma oferta a um produto específico. A comparação não deve se opor a uma categoria abstrata de « fármacos locais » para outra de « fármacos importados » sem verificar substância, apresentação, dosagem e requisitos aplicáveis.

A fim de avaliar o lugar real da produção libanesa, os pedidos, as decisões de admissibilidade, os preços comparados após a preferência, os fabricantes e os países de fabrico devem ser reconciliados por lote. Os contratos e as entregas permitiriam então distinguir entre a atribuição de uma oferta efectiva.

A questão é a aplicação

Os documentos revistos não permitem uma parte nacional consolidada das compras de medicamentos nem demonstram uma exclusão sistemática das instalações locais. Mostram, no entanto, que a discussão deve ir além do mero anúncio de apoio: já existe um instrumento jurídico e uma cláusula de mercado.

O ensaio será rastreável, com requisitos idênticos de qualidade e segurança. Apoiar a produção local e proteger o paciente não são dois objetivos concorrentes, desde que sejam publicados elementos suficientes para verificar como as ofertas são avaliadas e os medicamentos entregues.

Foto ilustração: comprimidos e cápsulas, banco de fotos Libnanews. Produtos não identificados, lugar e fotógrafo; esta imagem não representa os lotes do mercado estudado.

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