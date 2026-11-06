Ali Ammar acusa as cinco embaixadas de interferência no Líbano

Ali Ammar acusa cinco embaixadas de interferência após apoiar o monopólio estatal sobre armas. O deputado Hezbollah pede uma reacção das autoridades libanesas. O comunicado diplomático apela também a uma justiça independente no caso Dahr al-Baydar, sem se pronunciar sobre a culpa dos acusados neste caso sensível.

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Ali Ammar acusou cinco embaixadas de interferência na sexta-feira, 6 de novembro de 2026 e pediu uma reação das autoridades libanesas. O deputado Hezbollah responde à sua declaração sobre o monopólio estatal de armas e Dahr al-Baydar.

Numa declaraçãoreportado por Naharnete retomado em árabe, descreveu o comunicado como « um ápice de humildade e insolência ». Ele acredita que as embaixadas procuram impor orientações políticas ao país, em violação de sua soberania e da independência de seu sistema de justiça.

Um apelo para que as autoridades reajam

Ali Ammar culpa o poder de banalizar essas posições e pede uma ação efetiva contra essas supostas interferências.

O senhor deputado considera que os cinco países deveriam, em vez disso, condenar a ocupação de Israel do território libanês, dos ataques, da destruição e da deslocação. Solicita-lhes que apoiem o direito dos libaneses de se defenderem por meios legítimos e de promoverem o diálogo nacional. A sua acusação de interferência expressa uma posição política: não constitui uma constatação judicial de violação do direito diplomático.

O que diz a Declaração da Embaixada

Atexto comum transmitido quinta-feira 5 novembropela embaixada dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão apoia o governo libanês na garantia do monopólio estatal sobre armas. Ele pediu que o Estado mantivesse apenas a decisão de guerra e paz.

As representações diplomáticas apelam também a todos os parlamentares e partidos para que apoiem publicamente as declarações do Presidente Joseph Aoun e do Primeiro-Ministro Nawaf Salam sobre esta competência exclusiva. Eles reafirmam seu desejo de ver uma autoridade soberana libanesa efetiva exercida em todo o país.

No que se refere ao Dahr al-Baydar, reconhecem as medidas tomadas pelas autoridades e incentivam processos judiciais rápidos e independentes, sem interferência política, a estabelecer responsabilidades. O comunicado não declara qualquer condenação nem solicita o estabelecimento de uma investigação internacional.

Um caso judicial que se tornou um ponto de tensão

A controvérsia refere-se à apreensão de um carregamento de explosivos em uma barragem em Dahr al-Baydar, no eixo entre Beirute e Bekaa. Hezbollah afirmou que esses explosivos pertenciam a ele e destinavam-se a lutar contra as forças israelenses no Sul, de acordo com orecordações publicadas quinta-feira por Naharnet. Essa explicação é a do movimento; A investigação deve estabelecer os factos e as responsabilidades.

A mesma mídia, citando MTV, relatou a emissão de dois mandados de prisão após a audiência das duas pessoas detidas pelo juiz Ghada Bou Alwan. Estas medidas processuais não constituem uma condenação. A presunção de inocência permanece aplicável ao acusado.

A reacção de Ali Ammar aborda assim duas questões envolvidas na declaração diplomática: o lugar das armas fora do controlo do Estado e a independência do tratamento judicial de um caso sensível. As embaixadas invocam a soberania do Estado; o deputado contesta a sua intervenção no debate interno libanês.

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