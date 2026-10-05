Dar al-Fatwa: A sucessão de Abdel Latif Deriane é jogada pela primeira vez no campo legal

A sucessão de Abdel Latif Deriane a Dar al-Fatwa depende primeiro de uma batalha legal. Decisão do Conselho de Estado, regras de vaga e possível transição poderiam preceder qualquer eleição. Amin Al-Kurdi ocupa uma posição institucional central, enquanto candidatos, ex-primeiro-ministros e equilíbrios árabes complicam ainda mais a busca de consenso.

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Uma sucessão que não é apenas uma lista de candidatos

A batalha em torno da sucessão dos Mufti da República, Abdel Latif Deriane, entrou numa fase em que o calendário institucional conta quase tanto quanto as relações de poder político. Há várias semanas que os nomes dos candidatos circulam, os antigos presidentes do Conselho seguem o processo e os saldos de Dar al-Fatwa têm sido examinados. No entanto, a primeira questão ainda não é quem vai ganhar uma eleição. É para determinar em que condições o posto poderia se tornar vago e quem teria então o direito de desempenhar as funções de mufti durante o período entre a partida de Deriane e a eleição de seu sucessor.

A disputa sobre a extensão do mandato de Deriane é, portanto, central para a equação. A decisão esperada do Conselho de Estado pode alterar o ritmo de toda a sucessão. Os adversários da extensão preparar em paralelo uma batalha de recurso e contestação. Mesmo um cenário que parecesse politicamente resolvido poderia, assim, ser contestado perante os tribunais competentes. Essa dimensão explica por que as discussões sobre uma « transição mufti » permanecem frágeis: uma personalidade escolhida por compromisso político não pode se estabelecer permanentemente se o mecanismo usado para colocá-la à frente da própria instituição estiver exposto ao recurso.

O arquivo também se distingue pela ausência de um candidato a consenso. Várias figuras religiosas têm real estabelecimento, experiência institucional ou uma rede de relações. Mas cada um encontra reservas em uma parte da paisagem sunita. Esta dispersão dá mais peso à lei doméstica de Dar al-Fatwa. Na ausência de um rápido acordo político, o mecanismo institucional existente poderia impor-se e colocar o secretário fatwa, Amin Al-Kurdi, no centro de uma transição que alguns atores teriam preferido organizar de forma diferente.

Amin Al-Kurdi, a variável jurídica que perturba cenários

O nome de Amin Al-Kurdi não deve ser lido apenas como o de um candidato adicional. A sua posição institucional confere-lhe uma importância diferente. Em caso de partida de Abdel Latif Deriane, o secretário da fatwa é apresentado como aquele que poderia desempenhar as funções Mufti sob o mecanismo interno aplicável à vaga. Um precedente é lembrado: após o assassinato de Mufti Hassan Khaled, o funcionamento institucional já tinha levado o secretário Fatwa a assumir as responsabilidades necessárias durante o período de transição.

Estes dados alteram a natureza da batalha. Se o alargamento do mandato de Deriane cair, a questão não seria necessariamente: que personalidade escolherão os políticos para gerir a transição? Pode tornar-se: o mecanismo institucional aplica-se automaticamente? Neste caso, grande parte da discussão sobre a designação de uma personalidade transitória perderia seu caráter óbvio. Qualquer tentativa de contornar a sucessão prevista pelas regras internas poderia abrir uma nova batalha legal.

A Al-Kurdi também tem ativos que vão além de sua função administrativa. Há evidências de apoio familiar, político, religioso e popular. A recente circulação de sua imagem nas redes sociais tem sido interpretada como a expressão de uma tendência favorável ao seu papel. Também se afirma que Riade não se oporia à sua assunção de responsabilidade, enquanto Damasco não seria hostil a essa assunção. Estas indicações não constituem anúncios oficiais de apoio. Acima de tudo, mostram que o seu nome não parece causar, nesta fase, a rejeição externa que poderia ser suficiente para bloquear um pedido num dossier tão sensível.

Fouad Siniora e a ideia de uma transição antes das eleições

Na ausência de consenso, outra fórmula tornou-se mais importante: introduzir um período de transição antes da eleição do próximo mufti. O ex-presidente do Conselho Fouad Siniora parece ser um dos líderes mais envolvidos nesta reflexão. A ideia seria confiar temporariamente Dar al-Fatwa a uma pessoa que conhece o seu funcionamento, tem uma experiência institucional e é capaz de realizar uma reorganização interna antes da abertura de uma nova fase.

O perfil procurado atenderia a várias condições. A personalidade transitória deverá ter um nível de confiança suficiente. Deverá também poder realizar uma reforma institucional e uma reorganização do seu funcionamento. Finalmente, sua idade ou compromisso explícito deve impedir que esta missão provisória se torne um trampolim para sua própria candidatura. O objectivo seria, portanto, separar duas funções: colocar Dar al-Fatwa em ordem e, em seguida, organizar o concurso para o posto Mufti.

Esta fórmula responde à verdadeira preocupação. Uma eleição imediata em um clima de confronto poderia transferir todas as tensões atuais para o próximo mandato. Mas encontra o obstáculo colocado pelo estatuto de Amin Al-Kurdi. Se as regras derem ao secretário da fatwa a responsabilidade de desempenhar as funções em caso de vaga, a designação política de outra personalidade poderia ser contestada. Siniora está particularmente familiarizado com este arquivo. Ele havia recusado publicamente em 2023 a prorrogação do mandato de Deriane e pediu para ele não se envolver em uma solução que ele considerou contrária aos interesses da comunidade.

Naguib Mikati conta com Ali Assaf, sem criar consenso

O ex-presidente do Conselho Naguib Mikati aparece noutro campo. Ele apoia Ali Assaf, considerado parte de seu círculo próximo. Para Mikati, a chegada de Assaf à frente de Dar al-Fatwa seria um ganho político óbvio: manteria um interlocutor próximo à cabeça da principal autoridade religiosa sunita do país, em um momento em que as relações internas de poder com a comunidade permanecem particularmente sensíveis.

No entanto, esse apoio não foi suficiente para transformar Assaf em um candidato a consenso. Nawaf Salam não parece ser a favor desta opção e as tentativas de Abdel Latif Deriane de aproximar as suas posições das do Serail não mudaram esta realidade. Fouad Siniora também expressou reservas sobre a possível adesão de Assaf ao posto de Mufti. O apoio de Mikati torna-se assim ambivalente: aumenta a visibilidade do seu candidato, mas também pode forçar outros atores a unir forças contra uma aplicação percebida como muito diretamente ligada a um ex-presidente do Conselho.

Ali Assaf, no entanto, não é descrito como uma personalidade isolada das redes árabes. Ele evoluiu durante anos em círculos de decisão e seu nome não parece provocar oposição automática às representações egípcias e sauditas. Foi também filho do Sheikh Ahmad Assaf, assassinado em 1982. As críticas contra ele devem ser apresentadas pelo que são: avaliações de seus oponentes, não fatos judiciais estabelecidos.

Osama Haddad, o candidato com um acordo popular

Sheikh Osama Haddad pertence a uma categoria diferente. Inspector de Waqfs Islâmicos, o seu nome está entre os possíveis candidatos há vários anos. O seu principal trunfo reside na sua presença social e na sua rede de actividades religiosas e educativas. É descrita como uma personalidade carismática, conhecida por um grande número de famílias de Beyruthin, especialmente através de gerações de pessoas que seguiram o seu ensinamento.

Esta é uma eleição que não pode ser reduzida apenas às decisões dos líderes políticos. Dar al-Fatwa é uma instituição nacional, mas o seu ambiente de beyrutin mantém um peso social significativo. Famílias, religiosos, membros do Conselho Superior Islâmico e redes de ex-alunos são todos relés que podem influenciar a percepção de um candidato.

No entanto, a popularidade não garante a eleição. Um mufti deve gerir uma instituição religiosa, equilíbrios políticos, relações com o Estado, relações árabes e questões internas muitas vezes conflitantes. As qualidades necessárias para pregar ou ensinar não são, portanto, as mesmas que as exigidas pela liderança de Dar al-Fatwa.

Fouad Zarrad, o adversário interno que resistiu Deriane

O Sheikh Fouad Zarrad apresenta outro perfil. Ele estabeleceu-se como um dos mais constantes oponentes de Abdel Latif Deriane dentro das estruturas Dar al-Fatwa. Ele fez avanços nas duas últimas eleições e por muito tempo encarnou uma oposição quase solitária ao mufti no Conselho Superior Islâmico, antes do juiz civil Hamza Charafeddine se juntar ao círculo de oponentes.

Seus seguidores destacam seu conhecimento religioso, sua calma e sua capacidade de escutar. Consideram que tem as qualidades necessárias para gerir a instituição sem repetir os conflitos do mandato actual. Sua independência política também é apresentada como um bem. Mas esta mesma característica pode tornar-se uma fraqueza numa competição em que o apoio externo e as redes políticas desempenham um papel considerável.

Alguns interlocutores acharam que o seu nome poderia não estar no topo das preferências das representações árabes precisamente porque seria menos fácil integrar-se nos equilíbrios políticos habituais. Esta avaliação não é uma posição oficial destas capitais. No entanto, revela uma tensão fundamental: deve ser dada prioridade a uma pessoa autónoma ou a um candidato com apoio político para estabilizar o seu mandato?

Ahmed Kanaan, Bassem Itani e restantes candidatos

Xeque Ahmed Kanaan também foi mencionado. No entanto, seu nome foi acompanhado por uma campanha de suspeitas sobre registros financeiros e jurídicos. Não existem provas disponíveis para transformar estas acusações em factos concretos. Devem, portanto, permanecer apresentados como alegações divulgadas no contexto da batalha de sucessão. Alguns ligam esta campanha às difíceis relações entre Kanaan e Abdel Latif Deriane.

Sheikh Bassem Itani também surgiu nas discussões algumas semanas antes. Sua candidatura parece ter perdido o ímpeto, sem desaparecer completamente. Em tal concorrência fragmentada, um nome considerado secundário em determinado momento pode tornar-se mais importante se os principais candidatos se neutralizarem mutuamente.

Outras figuras religiosas foram citadas, incluindo os juízes religiosos Abdel Rahman Al-Maghrabi e Mohammad Al-Naqri, que foram apresentados como apoiados por Fouad Siniora, bem como Sheikh Ahmad Darwish Al-Kurdi. Sua presença mostra que o conjunto de candidatos permanece amplo. Confirma, sobretudo, que nenhuma personalidade conseguiu ainda transformar uma possível candidatura numa solução colectiva.

Nawaf Salam mantém distância

A posição do Primeiro-Ministro Nawaf Salam é um dos elementos mais importantes do caso. Nas últimas semanas, Abdel Latif Deriane procurou melhorar suas relações com o Serail e obter uma intervenção que pudesse alterar o equilíbrio de poder. Esses passos não produziram nenhuma mudança visível. A relação continua fria e Salam não parece disposta a utilizar a Presidência do Conselho para impor um resultado favorável aos mufti.

Esta restrição é significativa. Os Presidentes do Conselho ocupam um lugar importante no equilíbrio em torno de Dar al-Fatwa. Mas intervir diretamente na sucessão iria expor Nawaf Salam à acusação de continuar politizando uma instituição já atravessada por fortes rivalidades. Por outro lado, permanecer totalmente para trás deixa mais espaço para ex-presidentes do Conselho, redes religiosas e influências externas.

Naguib Mikati apoia Ali Assaf. Fouad Siniora está trabalhando em cenários de saída e transição. Hassan Diab parece muito mais distante do caso, especialmente por causa de seu relacionamento passado com Deriane. Por conseguinte, o grupo de ex-presidentes do Conselho não actua como um bloco homogéneo. Esta fragmentação torna qualquer solução preparada antecipadamente mais difícil.

Riyadh, presente pelo seu peso mesmo quando afirma não escolher

A dimensão saudita é provavelmente a mais paradoxal. Funcionários sauditas afirmam que não pretendem intervir diretamente na seleção de um candidato. No entanto, a aceitabilidade de um futuro mufti a Riade conta nos cálculos dos protagonistas. A ausência de um veto pode tornar-se quase tão importante como o apoio explícito.

Portanto, não é necessariamente uma questão de esperar que Riade para designar um nome. Em vez disso, trata-se de saber quais os candidatos que não se reunirão com oposição e que fórmula de transição beneficiará de um ambiente árabe favorável. No caso de Amin Al-Kurdi, as informações disponíveis indicam uma falta de oposição saudita à sua possível assunção de cargo. Ali Assaf, por sua vez, não é apresentado como uma personalidade causando uma rejeição automática das representações sauditas e egípcias.

Fouad Siniora pode conhecer detalhadamente os mecanismos de Dar al-Fatwa e ser capaz de reunir alguns ex-presidentes do Conselho. Entretanto, não controla essa variável externa. Esta é uma das razões pelas quais uma solução que parece consistente em Beirute pode permanecer suspensa da forma como será recebida no ambiente árabe.

Uma batalha pela instituição tanto quanto pelo posto

A sucessão de Abdel Latif Deriane finalmente supera a competição entre vários Sheikhs. Trata-se do próprio funcionamento de Dar al-Fatwa depois de um período de controvérsia sobre a prorrogação do mandato, as tensões com alguns dos ex-presidentes do Conselho e o surgimento de oposição interna. A questão central consiste em saber se a instituição passará directamente de um mufti para outro ou se passará por um período de transição para rever o seu funcionamento.

A fórmula transitória tem uma lógica: evitar uma eleição organizada em uma emergência imediatamente reproduzindo divisões existentes. Mas também tem um risco legal. Se as regras previrem que Amin Al-Kurdi executa as funções em caso de vaga, criar outro mecanismo pode abrir uma série de recursos. Uma transição concebida para estabilizar Dar al-Fatwa poderia então produzir o efeito oposto se a sua legalidade fosse contestada desde o primeiro dia.

A outra dificuldade é política. Nenhum dos principais candidatos reúne actualmente todos os actores. Ali Assaf tem o apoio de Naguib Mikati, mas atende a importantes reservas. Osama Haddad goza de uma localização popular, mas deve convencer sobre a gestão institucional. Fouad Zarrad tem uma carreira de oponente interno e uma reputação de seriedade religiosa, mas sua independência pode complicar a constituição de um bloco político em torno dele. Ahmed Kanaan e Bassem Itani permanecem na corrida sem aparecer, nesta fase, como soluções consensuais. Amin Al-Kurdi, finalmente, pode estar no centro do jogo mesmo antes dos eleitores serem chamados a escolher.

O próximo passo não será necessariamente a eleição do novo mufti. Poderia ser uma decisão legal sobre o mandato atual, seguida de uma batalha sobre a interpretação das regras de vaga. Só depois desta passagem é que as relações de poder eleitoral podem realmente ser esclarecidas. Nesta sucessão, o direito não constitui o estabelecimento da política. Ele pode decidir quem entrará primeiro no escritório do Mufti quando Abdel Latif Deriane for mais.

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