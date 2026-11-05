Segurança alimentar: Aoun pede prevenção

Joseph Aoun pediu maior segurança alimentar antes que os produtos perigosos chegassem aos consumidores. Em Baabda, em 4 de novembro, ele exigiu controlos regulares de toda a indústria, de importação para restaurantes. A carne e os estabelecimentos não autorizados estão entre as prioridades. O Presidente deseja também disponibilizar recursos à Autoridade Libanesa para a Segurança Alimentar. Seu presidente destacou a independência das inspeções e a luta contra a intervenção. Os resultados dos inquéritos e os recursos efectivamente afectados continuam por especificar.

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A segurança dos alimentos deve basear-se em controlos regulares antes de os produtos perigosos chegarem aos consumidores. Joseph Aoun defendeu esta prioridade em Baabda em 4 de novembro perante a Autoridade Libanesa de Segurança Alimentar. Após incidentes envolvendo famílias em Beirute e Akkar, ele pediu vigilância de todo o setor. Solicita igualmente recursos para a Autoridade e informações públicas pormenorizadas sobre os resultados das inspecções.

De acordo com o relatório da reunião iniciada pela imprensa libanesa, o Presidente da República recebeu o Presidente da Autoridade, Elijah Naji Awad, e os membros da organização. Esta foi a sua primeira visita desde a emissão dos decretos que instituem o Órgão de Fiscalização. A entrevista centrou-se nas responsabilidades dos profissionais, mas também nas condições de controle público. As instalações, o pessoal, o orçamento e os laboratórios estão entre as necessidades explicitamente mencionadas.

Aoun apresenta o acesso a alimentos saudáveis como direito e sua proteção como responsabilidade do Estado. Ele descreveu a fraude recente como « um crime que não sofre indulgência ». Esta declaração exprime a posição do Chefe de Estado. Não constitui um acórdão contra uma instituição específica nem uma fiscalização judicial dos processos.

Segurança alimentar para além dos encerramentos

O Presidente considera necessário fechar armazéns, restaurantes ou lojas em violação. Mas estas medidas vêm depois dos danos. Por conseguinte, exige um mecanismo de inspecção periódica capaz de cobrir cada fase da via alimentar.

A importação, os matadouros, os armazéns, o transporte e a restauração estão dentro do perímetro descrito. A carne é a prioridade anunciada. Os estabelecimentos não autorizados devem igualmente ser controlados. A passagem por vários operadores não deve deixar qualquer ligação fora da vigilância.

Este pedido amplia a mobilização das autoridades em resposta a recentes alertas de saúde. No início de Novembro, o Governo iniciou o controlo dos canais de carne. O Ministro da Economia, Amer Bissat, solicitou um recenseamento dos armazéns, autorizados ou não. As informações solicitadas dizem respeito ao seu fornecimento, armazenagem e transporte. Em Baabda, Aoun pede agora uma organização regular desta vigilância.

A distinção é concreta. Fechar um ponto de venda trata da situação de um estabelecimento. Examinar fornecedores, armazenamento e transporte permite a verificação de outras etapas em seu fornecimento. O Presidente solicitou esta continuidade nos controlos, sem anunciar uma nova avaliação das inspecções efectuadas.

A acta da reunião não especifica a frequência das visitas previstas. Também não fornece um calendário nacional de implantação. A orientação presidencial centra-se, por conseguinte, no método a adoptar. As disposições práticas ainda têm de ser documentadas pelas administrações competentes.

Responsabilidades procuradas em toda a cadeia

Aoun espera que o acompanhamento judicial diga respeito a todos os intervenientes cujo envolvimento será estabelecido. Referiu-se ao fornecedor, ao armazém e às pessoas que alegadamente cobriam uma infracção. O seu pedido exclui excepções relacionadas com protecção ou intervenção externa.

Essa posição amplia o olhar para além do último estabelecimento que serviu ou vendeu um alimento. Ela pede uma busca por responsabilidades ao longo de sua jornada. No entanto, cada arquivo requer suas próprias descobertas. A reunião não forneceu uma lista de pessoas processadas ou novas condenações.

Elijah Naji Awad também salientou as possíveis falhas do sistema. Segundo ele, a luta contra os riscos alimentares não pode ser separada da luta contra a corrupção. Referiu uma série de práticas que poderiam enfraquecer a supervisão: proteger as instituições, ignorar as infracções ou pressionar os inspectores.

O Presidente da Autoridade cita igualmente o tratamento das análises laboratoriais ou dos certificados de conformidade. Menciona a introdução de produtos de origem e circuitos desconhecidos sem autorização. As licenças concedidas sem respeito das condições sanitárias e a aplicação selectiva das regras complementam as suas observações.

Awad apresenta essas situações como riscos para combater. A sua intervenção não identifica funcionários específicos e não demonstra todas as práticas em casos recentes. Especifica, nomeadamente, as garantias que considera necessárias para garantir a independência das decisões de controlo.

Capacitação da Autoridade

O papel da Autoridade no comércio de Baabda vai além da inspeção de restaurantes. Aoun descreve-o como referência nacional para coordenar ministérios, municípios e departamentos relevantes. Ele pediu que ela pudesse realizar as tarefas prescritas pela lei.

Awad refere-se à Lei de Segurança Alimentar 35 de 2015. Quer unificar e coordenar os controlos entre diferentes administrações. Salienta também a autonomia das decisões científicas e de saúde no âmbito jurídico. O objectivo declarado é protegê-los de interesses e intervenções privados.

Os meios mencionados por Aoun correspondem às necessidades materiais desta missão. Um assento deve acomodar as equipes. O pessoal deve realizar as actividades. Os laboratórios devem permitir as análises necessárias. Um orçamento deve apoiar o funcionamento do todo. O Presidente prometeu o seu apoio à Autoridade para assumir plenamente as suas responsabilidades.

No entanto, esta promessa não permite o custo dos recursos disponíveis. Não consta do relatório nenhum orçamento, pessoal adicional ou equipamento entregue. Por conseguinte, os pedidos de recursos devem manter-se distintos de uma afectação efectiva. O encontro delineia as necessidades e o apoio político, sem estabelecer que todas as capacidades já estão operacionais.

Informar sem manter rumores

Por último, Aoun apela aos cidadãos para que conheçam os resultados dos controlos e as medidas tomadas. Ele quer informações precisas de uma única referência. Este requisito acompanha as inspecções: o público deve poder compreender as indicações sem depender dos rumores.

O Presidente associa esta transparência à reputação da cozinha libanesa, dos restaurantes e do turismo. Referiu-se também à confiança nas exportações de alimentos. Na sua opinião, uma supervisão séria também protege as empresas em conformidade da concorrência desleal.

Awad liga prevenção com confiança no Estado e produtos libaneses. Ele cita alertas recentes relacionados à triquinellose entre os eventos que revelam as dificuldades de controle. A sua intervenção exige evitar que os riscos cheguem ao consumidor, em vez de tratar apenas as suas consequências.

As informações disponíveis não fornecem um registo de saúde consolidado dos incidentes de Beirute e Akkar. Nem podem atribuir a mesma origem a cada caso. Os esclarecimentos esperados seguintes dizem respeito aos resultados das inspecções, aos resultados das investigações e aos meios efectivamente abertos à Autoridade.

Fontes

Al Hadeel: Relatório da reunião de Joseph Aoun com a Autoridade Libanesa de Segurança Alimentar, 4 de novembro de 2026. Retomaram as intervenções presidenciais e as do Presidente da Autoridade.

Al Sharq, 5 de novembro de 2026, p. 3: » Relatório das intervenções de Joseph Aoun e Elijah Naji Awad.

Ad Diyar, 5 de novembro de 2026, p. 2: Procedimentos das audições de Joseph Aoun, sobre a Autoridade Libanesa para a Segurança Alimentar.

Libnanews, 4 de novembro de 2026: « Trichinellosis: os controles voltam para a indústria ». Antecedentes dos controlos solicitados nos circuitos de carne.Ver referência.

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