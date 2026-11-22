Na sessão plenária de domingo da COP31, o ministro irlandês do clima Darragh O O O projecto não menciona explicitamente os combustíveis fósseis. Esta objecção não é uma decisão sobre os resultados da cimeira.

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A União Europeia anunciou domingo, 22 de Novembro, no plenário da COP31, em Antalya, que não apoiaria o projecto de pacto tal como estava. O Ministro do Clima da Irlanda, Darragh O O O projecto não menciona explicitamente os combustíveis fósseis. A intervenção não resulta nem de uma votação nem do anúncio do fim das negociações.

O Pacto de Antalya contestado antes da sua consideração

A Irlanda, que detém a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, lidera a delegação europeia. Seu ministro falou antes do apelo formal do item sobre o Pacto de Antalya, de acordo com um registro da reunião. Ele explicou que a UE não podia apoiar uma decisão que não designasse os combustíveis fósseis.

As negociações já tinham ultrapassado o encerramento inicialmente previsto para sexta-feira, 20 de Novembro. A presidência da cimeira tinha publicado uma versão revista do projecto às 12H45 Antalya no domingo. O plenário foi então retomado. O documento e a abertura da reunião não são válidos para adoção.

O que o projeto assume do Dubai

O texto apresentado às partes recorda a decisão tomada no Dubai em 2023. Apelou ao abandono gradual dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de forma justa, ordenada e equitativa. O projeto Antalya não repete esta chamada e não prevê um horário de saída. Por outro lado, insta as partes a trabalharem para aumentar a implantação da captura, utilização e armazenamento de carbono.

O projecto também exige pelo menos três financiamentos para adaptação até 2035. Não estabelece a base para calcular este aumento nem a contribuição de cada Estado. O texto prevê um relatório técnico para a próxima reunião das partes no Acordo de Paris.

O Pacto de Antalya continua separado das decisões sectoriais já tomadas pelas delegações. Nesta fase do plenário, a objecção europeia diz respeito à formulação do texto consolidado. A Presidência não anunciou a sua aprovação.

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