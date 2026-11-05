BDL–FMI: Said prepara sua visita, perdas ainda a serem decididas

O governador do Banco do Líbano Karim Said está preparando uma visita oficial aos Estados Unidos em novembro. São anunciados intercâmbios com o Tesouro, FMI e agências de crime financeiro. Nenhum acordo final ou calendário de devolução de depósito é anunciado. As consultas terão de clarificar a partilha de perdas, as contribuições dos accionistas e os compromissos da BDL, enquanto o Fundo exige o cumprimento da hierarquia da dívida antes de procurar depositantes.

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Karim Said está preparando uma visita oficial aos Estados Unidos mais tarde em novembro, com consultas planejadas com o Tesouro dos EUA, o Fundo Monetário Internacional e agências de crime financeiro. O governador do Banco do Líbano informou o presidente Joseph Aoun na quinta-feira, 5 de novembro. O deslocamento ocorre à medida que as discussões sobre recuperação bancária e retorno de depósitos continuam. A sua credibilidade será atribuída a uma questão que as reuniões internacionais não podem resolver no lugar das autoridades libanesas: quem suportará as perdas e em que ordem?

Segundorelatório da Agência Nacional de InformaçãoJoseph Aoun e Karim Said discutiram política monetária, estabilidade financeira e consultas com o governo, FMI e bancos comerciais sobre o projeto de lei sobre estabilidade financeira e recuperação de depósitos. O Governador também apresentou as suas recentes discussões em Paris com o Banco da França e a sua participação nos debates do G7 sobre financiamento do terrorismo e integridade financeira.

Não foram anunciadas datas específicas para a viagem dos EUA. O comunicado não menciona um acordo final com o FMI, um financiamento descongelado ou um calendário para o reembolso dos aforradores. O objectivo declarado é restaurar a confiança internacional e reintegrar plenamente o sistema financeiro global.

A confiança externa exige contas credíveis

O cumprimento financeiro e a luta contra os canais ilícitos são importantes para as relações dos bancos libaneses com os seus parceiros estrangeiros. No entanto, só eles não determinam o valor dos ativos ou a capacidade das instituições para devolver depósitos. Um banco pode melhorar os seus procedimentos sem ter resolvido o seu défice de balanço. Por conseguinte, as viagens devem ser valorizadas de ambos os lados, sem confundir o reconhecimento diplomático com a consolidação financeira.

Para os depositantes, o resultado útil seria um adiantamento documentado sobre perdas, passivos e meios de pagamento. As expressões de confiança continuam a ser difíceis de avaliar até que as regras de atribuição permitam calcular o que um aforrador irá realmente recuperar, em que momento e com que garantias.

FMI coloca os acionistas à frente dos depositantes

A posição pública do FMI constitui um critério claro para julgar as propostas libanesas. Na suacomunicado de imprensa de 18 de setembroO Fundo solicitou que a futura lei respeitasse a hierarquia dos créditos: os depositantes não devem suportar perdas perante os accionistas e os credores de nível inferior. Associa igualmente as modalidades de reembolso à viabilidade bancária e à sustentabilidade da dívida pública.

Este requisito testa directamente qualquer fórmula que preserve o capital bancário, impondo no início uma redução dos depósitos. Não é uma promessa do FMI pagar integralmente todas as contas. É preciso olhar primeiro para os recursos e perdas dos estabelecimentos, bem como para as fileiras legais em causa, antes de buscar economias dos clientes.

Por conseguinte, o desacordo não pode ser reduzido a uma oposição entre um Fundo « grave » e as autoridades interessadas em proteger os requerentes. Uma proposta também é julgada por aqueles que ela protege primeiro. Se os proprietários retêm valor econômico enquanto os clientes absorvem o déficit, a justificativa deve ser exposta e confrontada com esta hierarquia, banco por banco.

A BDL precisa de clarificar a sua própria parte

O Banco do Líbano participa nas discussões como autoridade monetária, enquanto ocupa um lugar central nos créditos do balanço do banco. A avaliação do que pode ser recuperado dele influencia, portanto, o cálculo das perdas do setor. Esta posição torna particularmente necessário dispor de um método transparente, independentemente verificável, em vez de um montante fixado por compromisso entre instituições.

A restituição de depósitos implica distinguir entre perdas de bancos comerciais, responsabilidades do banco central e obrigações do Estado. Agrupar essas posições sob uma fórmula geral de « responsabilidade coletiva » pode mascarar a contribuição realmente solicitada de cada ator. O requerente não pode ser o único a saber imediatamente o custo da reforma, enquanto as outras contribuições permanecem condicionadas.

No entanto, a crítica da BDL deve basear-se em suas ações e nos textos disponíveis. As atas da reunião com Joseph Aoun não liberam novas chaves de distribuição. Por conseguinte, seria abusivo conceder-lhe, só com base nisso, um acordo secreto com os bancos ou um corte de cabelo agora acordado.

Retiradas anteriores dão um primeiro ensaio de concreto

No entanto, os preâmbulos das circulares intermediárias 780 e 781, de 3 de novembro, mostram um ponto sobre o qual a BDL pretende pesar. Solicitam que os montantes já pagos ao abrigo das circulares sejam tidos em conta no cálculo dos pagamentos em numerário futuros ao abrigo da legislação de depósito prevista. Esta abordagem, discutida emnossa análise das novas circulares, é apresentado em nome da justiça e da ausência de dupla contagem.

Evitar pagar duas vezes o mesmo valor é compreensível. O cálculo torna-se questionável se equivale a um valor debitado de uma conta de dólar com um reembolso total, enquanto o cliente recebeu livros a um valor altamente degradado. Qualquer ajustamento deve distinguir entre o débito contabilístico, a moeda efectivamente recebida e o seu valor no momento do pagamento. Sem um registo verificável para cada requerente, a regra poderia consagrar uma perda já incorrida e não medi-la.

Estes preâmbulos não são suficientes para definir o conteúdo da futura lei. No entanto, mostram porque é que os métodos de monitorização são tão importantes como anunciar um limite máximo ou um prazo. O reembolso dependerá da definição do montante reembolsável, e não apenas do valor indicado nas declarações políticas.

O contribuinte não pode servir de variável de ajustamento

Uma eventual contribuição pública deve ser considerada com as suas consequências: dívida adicional, receitas afectadas ou recursos retirados de outras despesas. O princípio de sustentabilidade do FMI proíbe que o Estado seja considerado uma reserva ilimitada. A imposição de encargos ao orçamento acarreta custos para os contribuintes e utilizadores de serviços públicos, muitos dos quais não dispõem de grandes depósitos.

Por sua vez, os bancos devem apresentar o que seus acionistas podem absorver e o novo capital que estão dispostos a realizar. O seu regresso à actividade normal não pode basear-se exclusivamente em restrições prolongadas impostas aos antigos clientes. A reparação implica também determinar quais as instalações viáveis e como tratar os outros, num quadro jurídico que respeite os direitos de todos.

Que consultas dos EUA devem especificar

As expectativas centram-se nos documentos: uma avaliação coerente das perdas, das regras de contribuição e de recapitalização e, em seguida, um financiamento realista e o calendário das restituições. Qualquer desafio deve estar sujeito a critérios públicos. A suspeita de determinadas transacções não permite declarar indiscriminadamente uma categoria ilegítima de depósitos.

Durante a suareunião de imprensa em 1 de outubroO FMI recordou várias condições para chegar a um acordo técnico: um quadro eficaz de resolução bancária, uma lei adequada sobre o défice financeiro, uma via orçamental e orçamental sustentáveis e progressos na governação. O número de reuniões não substitui a execução destes compromissos.

A visita de Karim Said proporcionará uma oportunidade para esclarecer os desacordos e os próximos passos. Para convencer além dos interlocutores institucionais, a BDL terá que tornar a ação necessária legível aos bancos, seus proprietários, o estado e a si mesma. É nesta condição que o retorno da confiança pode também dizer respeito aos clientes cujo dinheiro permanece imobilizado.

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