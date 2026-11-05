GiFi e Grand Frais: Onde estão as lojas?

A ação judicial de GiFi, proferida em 3 de novembro de 2026, revive as questões sobre suas lojas e as alienações propostas em Grand Frais. Gestão anuncia a continuação da atividade. As discussões apresentadas em outubro de 2025 diziam respeito a parte da rede, com um cronograma sujeito a várias condições. Uma abertura deve ser verificada localmente: um rascunho de atribuição não é suficiente para estabelecer a sua realização. Seguem-se as datas confirmadas, o quadro processual e as informações a especificar.

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GiFi e Grand Charge levantam dúvidas sobre o futuro de suas lojas. O tribunal comercial de Toulouse colocou GiFi em reforma judicial em 3 de novembro de 2026. Gestão anuncia a continuação da atividade. A alienação proposta de determinados sítios da Grand Frais, que fora anteriormente iniciada, dizia respeito a parte da rede.

As lojas GiFi continuam a operar

As lojas permanecem abertas, disse a gerência em um comunicado de imprensa retirado de uma agência de notícias. O grupo tem mais de 500 lojas e emprega cerca de 6.000 pessoas em França. O tribunal abriu um período de observação de seis meses.

Este procedimento constitui um quadro para a manutenção das actividades de uma empresa no final dos pagamentos. Durante o período de observação, as partes interessadas examinam a sua situação e as formas de a corrigir. O oficial continua seu trabalho, com a assistência ou supervisão do administrador de acordo com a missão estabelecida pelo tribunal.

Os contratos de trabalho continuam durante este período. Todavia, as decisões subsequentes podem alterar a actividade ou o número de efectivos. Por conseguinte, a abertura do ajustamento não garante a manutenção permanente de todas as lojas e postos de trabalho. Nem declara o seu encerramento geral.

GiFi e Grand Charges: um projeto limitado a certos sites

A reconciliação imobiliária com o Grand Charges precede esta decisão judicial. Numa comunicação datada de 24 de outubro de 2025, o advogado da GiFi descreveu discussões sobre a alienação de 25 a 30 lojas. Mencionou uma possível assinatura no início de 2026, após consulta com representantes do pessoal.

O calendário previa então a conclusão em 2026, sob reserva das condições normais e das autoridades reguladoras. Tratava-se de um projecto-alvo, destinado, nomeadamente, ao desenvolvimento da localização territorial da Grande Frais. Este documento não descreve a aquisição da GiFi como um todo.

Um calendário anunciado permanece separado de uma venda concluída. Não basta estabelecer que cada loja mencionada tenha mudado de nome ou fixado a sua data de reabertura. O número exato de conversões realizadas deve ser confirmado local por local. As informações verificadas para este artigo não permitem publicar uma lista exaustiva e atualizada.

Verificar uma abertura em toda a loja

Para preparar uma viagem, o calendário do ponto de venda continua a ser uma referência útil. Em Sainte-Marguerite, nos Vosges, o registro oficial da Grande Frais anuncia, por exemplo, uma abertura em 18 de novembro. Não especifica que esta loja substitui um GiFi: portanto, esta origem não pode ser deduzida do anúncio.

No que diz respeito à reorganização da GiFi, a próxima reunião judicial está prevista para 8 de janeiro de 2027. O tribunal deve então examinar a capacidade financeira para continuar a atividade e manter o período de observação.

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