Arbousier: flores e frutas ao mesmo tempo

Arbutus desfazer, uma espécie indígena no Líbano, pode dar suas flores e frutos maduros ao mesmo tempo. Este espetáculo de outono é explicado pela lenta maturação dos arbustos da floração anterior. Entre sinos brancos e frutos vermelhos, quase um ano separa duas gerações. A nossa nomeação « Você sabia? » explora este detalhe da flora mediterrânea e recorda porque é necessário distinguir esta árvore do arbusto oriental, também presente no Líbano, mas com calendários diferentes.

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Sabias disso? A árvore pode dar flores e frutos maduros ao mesmo tempo. No outono, seus pequenos sinos de luz às vezes vêm ao lado de arbustos vermelhos. Os frutos vêm da floração anterior: passaram quase um ano na árvore antes de atingir a maturidade.

Esta particularidade pertence aArbutus desfazer, uma espécie mediterrânea que a Universidade Americana de Beirute ocupa entre as plantas nativas do Líbano. Uma árvore de herança natural libanesa, portanto, cujo calendário lê nos ramos.

Quase um ano para amadurecer

Neste arbusto, a floração começa no outono. Os frutos que então formam tomam seu tempo: eles amadurecem no outono seguinte, enquanto uma nova floração já pode começar. O Jardim Botânico da Universidade de Cambridge descreve esta sobreposição entre as duas gerações sobre o mesmo assunto.

Para entender o que se vê, é necessário voltar de uma estação de floração para outra. As flores do momento preparam frutos futuros. Arbuses vermelhos, por outro lado, completam um desenvolvimento iniciado muito mais cedo. Sua presença lado a lado não significa que a flor se tornou fruto em poucos dias.

Este ritmo é muito antes mesmo de abrir flores. Um estudo publicado em novembro de 2025Fronteiras na Ciência das Plantas, realizado em três árvores do jardim botânico de Roma Tor Vergata, seguiu seu desenvolvimento entre junho de 2023 e janeiro de 2024. Os pesquisadores distinguem sete estágios, do botão jovem à flor aberta. Estas observações foram feitas em Roma e não descrevem o calendário preciso das populações libanesas.

Folhagem verde, sinos e frutos vermelhos

A árvore mantém as folhas durante todo o ano. São duros, brilhantes e forrados com pequenos dentes. As flores, agrupadas em grupos pendurados, tomam a forma de pequenos sinos brancos com creme, às vezes rosa. Os frutos são arredondados, com uma superfície granular bem reconhecida, e virar para laranja e depois para vermelho enquanto amadurece.

É este olhar que lhe dá o apelido de « árvore com morangos ». Pertence à família Ericaceae. O Museu Nacional de História Natural descreve uma carne doce e ácida, mas bastante farinha. Arbouses são comestíveis e são usados para fazer compotas. No entanto, uma fotografia não é suficiente para identificar uma fruta silvestre antes de consumi-la.

No Líbano, distinguir entre os dois arbustos

O nome comum pode ser confuso. O Líbano também acolheArbutus andracne, muitas vezes chamado arbousier da Grécia ou arbousier oriental. Ele também mantém sua folhagem e produz frutos vermelhos laranja. Sua casca lisa se destaca em placas finas, revelando tons de mudança.

Seu tempo difere: sua floração é geralmente primavera, enquanto seu fruto amadurece no outono. Portanto, não é possível atribuir a todos os arbustos o encontro de outono de flores e frutas características deArbutus desfazer. O nome da espécie conta tanto quanto a cor das bagas.

Para observar este detalhe, é melhor olhar para todo o ramo: folhas, cachos de botões ou flores e frutas presentes. Dependendo do lugar e das condições do ano, eles não estão todos na mesma fase. A foto que acompanha este artigo, tirada em Espanha em dezembro de 2011, mostra dois arbustos maduros ao lado de botões de flores ainda fechados.

Fotografia:Bj.schoenmakers / Wikimedia CommonsMontes de Málaga, Espanha, 25 de dezembro de 2011,CC0. Foto original preservada, redimensionada e acompanhada de curativo tipográfico.

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