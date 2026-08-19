Síria: Reaparecem toneladas de materiais nucleares

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As novas autoridades sírias revelaram à Agência Internacional de Energia Atómica a existência de várias toneladas de material nuclear num local que nunca tinha sido declarado sob Bashar Al-Assad. Os inspectores têm agora acesso aos materiais e instalações relacionados com as antigas actividades nucleares sírias. A descoberta não significa que Damasco possui várias toneladas de material que podem ser usadas diretamente para fazer uma arma atômica. Por outro lado, reabre um caso de quase vinte anos: o programa clandestino associado ao reactor Al-Kibar, destruído por Israel em 2007. Para a nova potência síria, o desafio agora é identificar, garantir e declarar este legado, enquanto convence a AIEA de que não há mais nenhuma atividade nuclear escondida.

Várias toneladas. A figura é suficiente para atrair a atenção, mas também pode enganar a natureza exata do que acaba de ser revelado na Síria.

O Diretor-Geral da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, confirmou, durante a sua visita em 17 e 18 de agosto de 2026, que as novas autoridades sírias comunicaram a existência de uma quantidade significativa de material nuclear num local que não tinha sido declarado à Agência sob o regime de Bashar Al-Assad.

Damasco tinha oficialmente informado a AIEA sobre esta descoberta em17 de julho de 2026As autoridades sírias convidaram a Agência a examinar o local e o material. Um mês depois, os inspectores têm acesso a determinar com precisão a natureza, a quantidade e a origem das matérias em causa.

Rafael Grossi mencionou « algumas toneladas ». O Ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Asaad Al-Shaibani, assegura-lhe que estes materiais não representam um perigo e que permanecerão na Síria sob as salvaguardas internacionais da AIEA.

A redacção exige uma primeira distinção essencial:material nuclear não significa material imediatamente utilizável numa arma nuclear.

As informações disponíveis não permitem falar sobre várias toneladas de urânio altamente enriquecido, muito menos sobre um estoque de material que pode ser usado diretamente para fazer bombas. Os relatórios dos meios de comunicação social referem-se ao urânio metálico retido durante mais de 20 anos e provavelmente ligado às antigas actividades nucleares clandestinas sírias. A caracterização completa é agora o trabalho da AIEA.

A notícia de 19 de agosto é, portanto, menos a descoberta de um « arsenal nuclear » do que a aparição no dia aberto de uma parte material de um programa que Damasco tinha por anos recusado entregar todas as chaves.

A própria Síria declarou material nuclear

Este pormenor altera profundamente a leitura política do caso.

O material não foi descoberto após uma inspeção das novas autoridades sírias. Damasco informou a AIEA da sua existência e solicitou a intervenção dos seus inspectores.

Esta iniciativa faz parte da mudança política iniciada desde a queda de Bashar Al-Assad em dezembro de 2024. A nova potência síria procura resolver as disputas internacionais herdadas do antigo regime, cuja questão nuclear é uma das mais sensíveis.

Durante a visita de Rafael Grossi, Damasco reafirmou o seu compromisso com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e o seu acordo de salvaguardas com a AIEA. As autoridades descrevem a sua cooperação como uma ruptura com as práticas do antigo regime.

A Agência tem agora acesso ao sítio onde se encontram os materiais recentemente declarados. Ela também está trabalhando em instalações associadas com as velhas perguntas sobre o programa sírio.

Em Deir ez-Zor, Rafael Grossi pôde observar escavações em um local relacionado a atividades nucleares passadas. Essas operações devem ser capazes de identificar elementos que possam iluminar o que estava acontecendo lá antes de ser destruído.

O objetivo agora é reconstruir uma cadeia que a AIEA nunca tinha sido capaz de estabelecer completamente: que materiais a Síria tinha, onde estavam armazenados, que instalações deveriam usá-los, e o que resta dela hoje?

Porque algumas toneladas não significam algumas toneladas de combustível para uma bomba

A natureza do material é o ponto mais importante para evitar interpretações erradas.

A palavra « urânio » abrange realidades extremamente diferentes.

O urânio natural contém principalmente urânio 238 e uma pequena proporção de urânio 235. Para a maioria das tecnologias de reatores e, mais importante, para fazer uma arma usando urânio, são necessários passos técnicos adicionais.

O grau de enriquecimento é, portanto, decisivo.

No entanto, as autoridades e a AIEA não anunciaram a descoberta de várias toneladas de urânio altamente enriquecido. As informações disponíveis evocam uma questão cuja composição e história ainda precisam ser verificadas.

Isto não o torna insignificante.

Uma série de toneladas de materiais nucleares não declarados é um grande problema para o sistema internacional de não proliferação. A AIEA deve saber de onde veio, por que não tinha sido declarada, para que facilidades estava destinada e se toda a unidade populacional tinha sido agora identificada.

A questão é, portanto, tanto contabilística como estratégica.

No sistema de salvaguardas nucleares, um material não deve ser apenas fisicamente seguro. Deve ser declarado, caracterizado e seguido para que a agência possa verificar que não é desviado para usos proibidos.

É por isso que o inventário sírio se torna central.

A sombra de Al-Kibar reaparece

Para entender por que esta descoberta causa tanta atenção, temos de voltar a6 de setembro de 2007.

Naquela noite, aviões israelitas destruíram uma instalação síria na área de Deir ez-Zor. Por vários meses, Israel permaneceu oficialmente em silêncio sobre a operação.

O site fica então conhecido como « Al-Kibar », ou « Dair Alzour » na terminologia da AIEA.

As investigações internacionais aumentarão gradualmente as suspeitas. Em 2011, a AIEA estima que émuito provavelmente que o edifício destruído era um reactor nuclear que deveria ter sido declarado à agência.

A Síria tinha rejeitado essa conclusão.

Uma das questões mais importantes foi a semelhança da instalação com um reator norte-coreano. Os suspeitos diziam respeito a um projecto susceptível de produzir plutónio após irradiação e reprocessamento de combustível.

Mas a destruição do edifício antes do seu controlo internacional complicou a investigação.

A AIEA tinha igualmente detectado partículas de urânio de origem antropogénica nas suas investigações e solicitou acesso a vários sítios considerados potencialmente relacionados com as actividades da Deir ez-Zor.

Durante anos, o caso permaneceu inacabado.

É precisamente este legado que os inspectores estão agora a tentar reconstruir.

Os vestígios de urânio já tinham reavivado a investigação

O arquivo tinha começado a evoluir mesmo antes das revelações de agosto de 2026.

Em 2024, as autoridades sírias autorizaram a AIEA a visitar três locais suspeitos de terem tido uma ligação funcional com o sítio Deir ez-Zor. A amostragem ambiental foi então realizada.

Análise então revelada em um desses locaisum número significativo de partículas de urânio natural de origem antropogénica.

Esta formulação é importante.

« Origem antropogénica » significa que o material foi submetido a atividade humana ou processo industrial. Portanto, sua presença não poderia simplesmente ser assimilada ao urânio naturalmente contido no solo.

A agência realizou amostras adicionais para determinar o significado dessas partículas.

A queda do regime de Assad alterou então as condições da investigação.

Em junho de 2025 Rafael Grossi tinha obtido um compromisso das novas autoridades sírias para resolver as questões restantes. Daí, em 17 de julho de 2026, Damasco deu um passo adicional ao declarar – se presença de material nuclear num local não declarado.

Por conseguinte, os acontecimentos de 17 e 18 de Agosto constituem a conclusão provisória de uma sequência iniciada muito antes da presente visita.

Um segundo registro radioativo foi descoberto em Homs

A revelação vem um mês depois de outro evento que poderia ser facilmente confundido com ele.

A16 de julho de 2026As autoridades sírias anunciaram que tinham assegurado um contentor blindado contendo material radioactivo nos arredores do bairro de Al-Waer, em Homs.

O recipiente foi deteriorado externamente. Equipes especializadas da Autoridade Síria de Energia Atómica estabeleceram um perímetro de segurança e realizaram medições radiológicas.

Segundo as autoridades, não foram detectadas fugas radioactivas significativas. Os níveis medidos não representaram uma ameaça para a população ou para o ambiente. O recipiente foi então transferido para os laboratórios centrais da autoridade atômica síria.

Por conseguinte, os dois casos devem ser claramente separados.

O recipiente Homs era um problema desegurança radiológicarelativa a uma fonte descoberta num ambiente civil.

O dossiê revelado à AIEA diz respeito:,materiais nucleares não declarados e salvaguardas internacionais da Síria e obrigações de não proliferação.

A diferença é fundamental.

Nem todos os materiais radioactivos são abrangidos por um programa nuclear militar. Fontes radioativas são utilizadas na medicina, indústria, pesquisa e muitos equipamentos técnicos.

O actual dossiê tem um âmbito estratégico porque pode estar ligado a actividades nucleares clandestinas no âmbito do antigo regime.

A AIEA deve agora determinar o que Damasco realmente tem

O trabalho dos inspetores, portanto, começa com uma operação aparentemente simples: identificar o material com precisão.

Sua composição isotópica pode fornecer informações sobre sua origem e tratamento. Especialistas também devem determinar sua condição, embalagem, massa exata e histórico de armazenamento disponível.

Estes dados podem então ser confrontados com as informações recolhidas em antigas instalações nucleares sírias.

A questão é se os diferentes elementos contam uma história coerente.

Se várias toneladas de material foram retidas por mais de 20 anos, a AIEA deve incluir sua fonte e destino inicial. Deve igualmente determinar se poderão ainda existir outras unidades populacionais ou equipamentos relacionados com estas actividades.

O novo governo sírio diz que quer fornecer as informações necessárias.

Rafael Grossi considera que esta cooperação é o progresso mais importante alcançado até à data na resolução das questões de garantia deixadas pelas actividades não declaradas do antigo regime.

Mas a cooperação política não substitui a verificação técnica.

O encerramento do processo só pode ocorrer quando a Agência considerar que existem elementos suficientes para explicar os materiais, sítios e actividades anteriores.

Por que Damasco quer guardar materiais na Síria

Asaad Al-Shaibani indicou que os materiais permaneceriam no território sírio.

Esta posição introduz outra dimensão do arquivo.

A Síria não renuncia ao princípio do uso pacífico da energia nuclear. Tal como outros Estados partes no Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o Conselho reivindicou o direito de desenvolver actividades nucleares civis em conformidade com as suas obrigações internacionais.

Damasco, portanto, apresenta o material descoberto não como um estoque que deve necessariamente ser eliminado, mas como um material que pode ser mantido sob controle.

Isto envolve obrigações.

A AIEA terá de poder aplicar as suas salvaguardas, verificar o inventário e monitorizar as utilizações futuras. Os materiais também devem ser protegidos contra roubo, tráfego ou uso não autorizado.

Esta questão é particularmente sensível num país que está a emergir de mais de uma década de guerra e cujas instituições ainda estão em fase de reconstrução.

O problema, portanto, não reside apenas no que o antigo regime queria fazer com estas questões. Trata-se também hoje da sua segurança.

Israel continua directamente preocupado com o caso

O passado do programa também explica a atenção israelense.

Israel demonstrou em 2007 que estava preparado para usar a força para impedir o aparecimento na Síria de uma capacidade nuclear que considerava ameaçadora.

No entanto, a situação de 2026 é diferente.

As novas autoridades sírias optaram por informar a AIEA e abrir os locais aos inspectores. Esta internacionalização do processo fornece um mecanismo de verificação que não existia nas mesmas condições quando as suspeitas cercavam a Al-Kibar.

Os relatórios da imprensa referem-se a discussões envolvendo os Estados Unidos, Israel, Síria e AIEA sobre a segurança dos materiais. Damasco, no entanto, desafiou a existência de um papel israelense no processo atual.

É, pois, necessário distinguir entre informação confirmada e informação diplomática.

O que está estabelecido é que Damasco coopera com a AIEA, que os inspectores têm acesso às localizações em causa e que os Estados Unidos estão a seguir de perto o processo.

O nível de participação israelita em acordos materiais continua sujeito a diferentes versões.

Pelo novo poder, pague o legado de Assad

O caso tem finalmente uma dimensão política interna e internacional para o Presidente Ahmed Al-Charaa.

Seu governo herdou uma série de disputas deixadas pelo antigo regime: armas químicas, sanções, pessoas desaparecidas, detenções, arquivos de segurança e agora um arquivo nuclear.

A estratégia nuclear consiste em separar o novo Estado sírio dos anteriores.

Damasco apresenta a declaração de 17 de julho como uma iniciativa voluntária. A mensagem do exterior é clara: as novas autoridades não querem proteger os segredos nucleares de Bashar Al-Assad e aceitar que a AIEA reconstrua actividades passadas.

Esta cooperação pode contribuir para a normalização internacional da Síria.

Mas há também um risco político: quanto mais inspectores avançarem, mais poderão lançar luz sobre o verdadeiro âmbito do programa clandestino.

A transparência anunciada será, portanto, julgada não na primeira visita, mas no que acontecerá se a AIEA solicitar novos documentos, novas amostras ou acesso a outros locais.

O mistério está agora a passar para o inventário

A descoberta de várias toneladas de material nuclear, portanto, não fecha o arquivo sírio. Pelo contrário, dá-lhe uma nova dimensão material.

Por quase vinte anos, a questão central era o que Bashar Al-Assad havia procurado construir em Deir ez-Zor e quais outros sites haviam participado no projeto. A AIEA tem agora a possibilidade de nunca ter conseguido nas mesmas condições: confrontar os vestígios deixados no terreno com materiais nucleares declarados pelas autoridades sucessoras.

Ainda é necessário responder a três perguntas:que material é este, por que foi armazenado num sítio não declarado e existem outras quantidades ou instalações ainda desconhecidas?

Damasco afirma que não há perigo para a população e quer manter o material sob salvaguardas internacionais. A AIEA deve agora verificar o inventário e prosseguir as suas investigações em Deir ez-Zor. Análises futuras determinarão se as poucas toneladas reveladas em julho constituem o último elemento perdido da questão nuclear síria ou apenas a primeira parte de um legado que a nova potência está começando a abrir.