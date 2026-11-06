Arábia Saudita: Depois de Yanbu, mísseis para Najran

A coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou em 6 de novembro de 2026 a interceptação de dois mísseis balísticos Houthis na região de Najran. Esta declaração segue a de 5 de Novembro sobre um míssil para a região de Medina e um alerta civil em Yanbu. As autoridades avaliam os danos causados aos detritos em Najran. Os anúncios não identificam uma instalação específica como alvo nem fornecem uma avaliação humana confirmada. Os episódios devem ser distinguidos por data e local.

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A coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, a interceptação de dois mísseis em direção a Najran. Ela atribuiu esses tiros aos Houthis iemenitas. Este novo anúncio segue o alerta lançado no dia anterior em Yanbu e a interceptação anunciada de um míssil para a região de Medina.

O porta-voz da coligação, Turki al-Maliki, informou que as autoridades estavam avaliando os danos causados pelos detritos. A Defesa Civil Saudita já havia anunciado o fim do perigo na área de Najran. O relatório disponível não apresenta uma avaliação humana.

Dois mísseis para Najran, um episódio separado

O anúncio de 6 de novembro diz respeito ao sudoeste do reino, perto da fronteira iemenita. Não constitui um novo esclarecimento do míssil relatado no dia anterior na Arábia Saudita Ocidental. Estes são lugares e episódios diferentes.

A menção de danos no decurso da avaliação exige igualmente uma distinção entre intercepção e ausência de consequências no terreno. As autoridades anunciaram que tinham destruído os projéteis em voo. Ao mesmo tempo, indicam a necessidade de examinar os efeitos de fragmentos caídos.

As informações publicadas não especificam a extensão desses danos. Também não permitem designar um edifício afectado ou afirmar que foi atingida uma infra-estrutura energética.

Em Yanbu, um alerta civil em 5 de novembro

Na quinta-feira, a coligação anunciou que havia interceptado um míssil balístico lançado em direção à região de Medina. A Defesa Civil emitiu um alerta em Yanbu, no Mar Vermelho, e anunciou o fim do perigo pouco depois.

A formulação geográfica é importante. A região administrativa de Medina não é confundida com a cidade santa. O alerta para Yanbu não é suficiente para estabelecer que o míssil foi dirigido para a cidade de Medina, um lugar religioso ou uma instalação particular.

Outro anúncio da coligação dizia respeito a um drone interceptado na Província Oriental. As notícias da imprensa de 6 de novembro reúnem esses diferentes episódios. Não demonstram sozinhos que pertencem a uma única operação.

Amã condena a tentativa anunciada

Em 5 de novembro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia condenou a tentativa de atacar a região de Medina. Ele o descreveu como uma violação da soberania saudita e expressou sua solidariedade com Riade.

Esta reacção diplomática diz respeito ao episódio do dia anterior. Não fornece experiência em interceptação independente. Da mesma forma, a alocação de fogo aos Houthis continua a ser aquela formulada pela coligação nos anúncios examinados.

O ponto ainda aguardava preocupações principalmente de Najran: a avaliação dos danos causados por detritos, e a possível publicação de uma avaliação mais detalhada.

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