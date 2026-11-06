Arábia Saudita: Depois de Yanbu, mísseis para Najran

A coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, a interceptação de dois mísseis em direção a Najran. Ela atribuiu esses tiros aos Houthis iemenitas. Este novo anúncio segue o alerta lançado no dia anterior em Yanbu e a interceptação anunciada de um míssil para a região de Medina.
O porta-voz da coligação, Turki al-Maliki, informou que as autoridades estavam avaliando os danos causados pelos detritos. A Defesa Civil Saudita já havia anunciado o fim do perigo na área de Najran. O relatório disponível não apresenta uma avaliação humana.
Dois mísseis para Najran, um episódio separado
O anúncio de 6 de novembro diz respeito ao sudoeste do reino, perto da fronteira iemenita. Não constitui um novo esclarecimento do míssil relatado no dia anterior na Arábia Saudita Ocidental. Estes são lugares e episódios diferentes.
A menção de danos no decurso da avaliação exige igualmente uma distinção entre intercepção e ausência de consequências no terreno. As autoridades anunciaram que tinham destruído os projéteis em voo. Ao mesmo tempo, indicam a necessidade de examinar os efeitos de fragmentos caídos.
As informações publicadas não especificam a extensão desses danos. Também não permitem designar um edifício afectado ou afirmar que foi atingida uma infra-estrutura energética.
Em Yanbu, um alerta civil em 5 de novembro
Na quinta-feira, a coligação anunciou que havia interceptado um míssil balístico lançado em direção à região de Medina. A Defesa Civil emitiu um alerta em Yanbu, no Mar Vermelho, e anunciou o fim do perigo pouco depois.
A formulação geográfica é importante. A região administrativa de Medina não é confundida com a cidade santa. O alerta para Yanbu não é suficiente para estabelecer que o míssil foi dirigido para a cidade de Medina, um lugar religioso ou uma instalação particular.
Outro anúncio da coligação dizia respeito a um drone interceptado na Província Oriental. As notícias da imprensa de 6 de novembro reúnem esses diferentes episódios. Não demonstram sozinhos que pertencem a uma única operação.
Amã condena a tentativa anunciada
Em 5 de novembro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia condenou a tentativa de atacar a região de Medina. Ele o descreveu como uma violação da soberania saudita e expressou sua solidariedade com Riade.
Esta reacção diplomática diz respeito ao episódio do dia anterior. Não fornece experiência em interceptação independente. Da mesma forma, a alocação de fogo aos Houthis continua a ser aquela formulada pela coligação nos anúncios examinados.
O ponto ainda aguardava preocupações principalmente de Najran: a avaliação dos danos causados por detritos, e a possível publicação de uma avaliação mais detalhada.
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