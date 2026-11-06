Jordânia-Cazaquistão: IA na agenda de segurança

A Jordânia e o Cazaquistão preparam em Astana uma reunião do processo Aqaba sobre a segurança da inteligência artificial. Abdallah II e Kassym-Jomart Tokayev apresentaram esta prioridade durante as suas conversações de 5 de Novembro de 2026. A nomeação é a primeira para este formato na Ásia Central. Os anúncios centram-se nos objectivos de cooperação e discussão. Não é ainda possível afirmar que os participantes adoptaram um acordo técnico, um sistema comum ou novas regras.

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A Jordânia e o Cazaquistão colocam a segurança da inteligência artificial na agenda do seu diálogo. Reunião em Astana em 5 de novembro de 2026, Abdallah II e Kassym-Jomart Tokayev apresentou este tema como uma prioridade do novo encontro do processo Aqaba na capital cazaque.

O Presidente Cazaque sublinhou uma nova localização geográfica: este formato de cooperação em matéria de segurança reúne-se pela primeira vez na Ásia Central. O Rei da Jordânia congratulou-se com a organização conjunta da reunião. Os anúncios oficiais descrevem objetivos de trabalho, sem publicar uma decisão técnica sobre a IA.

Jordânia e Cazaquistão ampliam o diálogo Aqaba

A visita oficial de Abdallah II começou em 5 de novembro. O seu programa inclui conversações bilaterais e uma nova reunião do processo Aqaba sobre os desafios da segurança. Este último foi anunciado para 6 de novembro.

Este quadro não se refere a uma nova aliança militar. Permite o intercâmbio entre funcionários sobre ameaças comuns. Os dois líderes relacionam a reunião de Astana com a cooperação contra o terrorismo e o extremismo, bem como questões de segurança regional.

Hospedar o Cazaquistão acrescenta uma dimensão da Ásia Central a estas discussões. Tokaev destacou a possível contribuição de sua região. Ele também lembrou a antiguidade do processo iniciado pelo soberano jordano há mais de uma década.

Inteligência artificial como assunto de segurança

A escolha do tema é explícita no relatório da Presidência cazaque. A sessão deverá centrar-se na segurança no domínio da inteligência artificial. Por conseguinte, não se trata apenas de um intercâmbio económico sobre novas tecnologias.

No entanto, as informações tornadas públicas não especificam as disposições previstas. Não descrevem uma plataforma de monitorização comum, partilha automatizada de dados ou protocolo operacional. Também não podem anunciar a adopção de regras comuns para os sistemas de IA.

Este limite não diminui o âmbito da escolha política: os dois países incluem agora o tema numa reunião de cooperação em matéria de segurança. Requer uma distinção entre a abertura de uma discussão e seus resultados.

Um encontro na relação bilateral

As conversações de 5 de Novembro não se limitaram à reunião de Aqaba. Ambos os líderes também discutiram comércio, investimento, turismo e tecnologia. Abdullah II citou a defesa como um dos domínios de cooperação a desenvolver.

O Presidente Cazaque insistiu na implementação dos compromissos já assumidos. As visitas recíprocas do ano anterior deram impulso às relações entre os dois países. Os anúncios atuais ampliam este diálogo, sem fornecer qualquer nova quantidade ou contrato específico relacionado com a inteligência artificial.

A publicação das conclusões da reunião de Astana determinará se os intercâmbios conduzirão a um programa concreto, a compromissos conjuntos ou a um novo calendário de trabalho.

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