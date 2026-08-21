Beirute-Tehran: Até onde pode ir a crise?

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A presença no Líbano de Mohammad Reza Rauf Sheibani, diplomata nomeado por Teerão como embaixador, mas cuja aprovação Beirute se retirou, tornou-se um teste de soberania para o Estado libanês. Poucos dias depois da expiração anunciada do seu visto, em 24 de Agosto de 2026, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Youssef Rajji, reforçou o tom: a manutenção de Sheibani no território libanês seria, em sua opinião, incompatível com uma decisão soberana, final e executória. Por trás desta questão aparentemente técnica está agora uma questão mais ampla: até que ponto pode o Líbano aplicar as suas decisões diplomáticas contra o Irão, um parceiro regional influente e apoio histórico ao Hezbollah?

Sheibani, um dossiê que se tornou um teste de soberania

A sequência atual não começa em agosto. Em 24 de março de 2026, o Ministério dos Negócios Estrangeiros libanês retirou o seu acordo à acreditação de Mohammad Reza Rauf Sheibani e declarou persona non grata. Beirute então pediu-lhe para deixar o território até 29 de março. O Ministério tinha invocado declarações consideradas interferência na política interna libanesa, bem como reuniões com atores não oficiais que supostamente não respeitavam as práticas diplomáticas esperadas.

Esta distinção é importante. Sheibani é apresentado pelo Irã como seu embaixador indigitado, mas ele não foi aceito como embaixador pelo Estado libanês. Por conseguinte, o litígio não diz respeito à convocação de um embaixador regularmente acreditado. Trata-se da presença prolongada no Líbano de um diplomata cuja aprovação foi retirada e que o país de acolhimento declarou formalmente indesejável.

Em 20 de agosto, em declarações da imprensa libanesa e regional, Youssef Rajji procurou fechar a porta para qualquer interpretação alternativa. Para o Ministro, a existência de um visto ainda válido até 24 de Agosto não pode neutralizar a anterior decisão da diplomacia libanesa. A partir do momento em que um diplomata foi declarado persona non grata, argumentou, uma autorização de residência ou autorização de entrada prévia já não é uma base suficiente para justificar a sua presença contínua no país.

Rajji assim apresenta o caso como uma questão de autoridade estatal, não como um mero problema administrativo. Em seu argumento, permitir que Sheibani permaneça ou regularize sua situação significaria admitir que uma decisão soberana do executivo libanês pode ser suspensa, contornada ou renegociada sob pressão política. É este ponto que confere ao caso um alcance maior do que o estatuto individual do diplomata iraniano.

A crise de Beirute-Tehran agora depende da execução

O ministro também colocou uma condição política no retorno às relações normais com a missão iraniana. De acordo com o que foi relatado esta semana, a normalização das operações diplomáticas depende, em primeiro lugar, do respeito pela tomada de decisões libanesas e, mais amplamente, da soberania do país e das regras que regem as relações entre Estados.

Esta formulação move a pasta. Beirute não mais só pergunta o que Sheibani vai fazer após a expiração do seu visto. O ministério liga agora a qualidade da relação com a representação iraniana à capacidade de Teerã de reconhecer uma decisão libanesa que ela desafia efetivamente mantendo seu diplomata no país.

Rajji também denunciou as ações de funcionários iranianos nos assuntos internos libaneses. As críticas incluem declarações de Teerão sobre escolhas governamentais e questões relacionadas com o Hezbollah. Na leitura defendida pelo Ministro, a relação com o Irão só pode funcionar normalmente com base na igualdade institucional: o Irão pode defender os seus interesses e posições, mas não pode substituir as autoridades libanesas quando decidem sobre questões de política interna ou representação diplomática.

Hezbollah coloca o Irão no centro do debate interno

O incidente diplomático não pode ser separado do debate sobre as armas Hezbollah, mas não diminui. O Governo libanês iniciou um processo destinado a reforçar a autoridade do exército e limitar as estruturas armadas para além do controlo directo do Estado. O próprio Rajji manifestou repetidamente o seu apoio ao desarmamento do Hezbollah e descreveu publicamente a influência iraniana sobre o movimento como um factor determinante.

É nesse espaço que o caso Sheibani assume uma dimensão simbólica. A disputa não diz respeito a um carregamento de armas ou uma operação militar. Trata-se da capacidade de um ministério libanês impor uma decisão, no âmbito da sua competência, a um representante de um Estado que mantém relações estreitas com um dos principais agentes políticos e militares do país.

O contexto regional reforça ainda mais a sensibilidade do caso. Washington continua sua campanha de pressão contra as redes ligadas ao Irã e Hezbollah. Em 20 de Agosto, os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra pessoas acusadas de participarem em canais financeiros de apoio ao movimento libanês e, mais uma vez, salientaram as suas ligações com as estruturas iranianas. Esta pressão dos EUA faz parte da paisagem regional, mas não reduz a decisão libanesa sobre Sheibani a um pedido de Washington. Os documentos oficiais libaneses descrevem a retirada da aprovação como uma decisão do Estado baseada em regras diplomáticas e em queixas de interferência.

Decisão libanesa parcialmente sem efeito

O cerne do problema está precisamente aqui. A decisão de Março foi clara: retirada do acordo de acreditação, declaração de persona non grata e pedido de partida. No entanto, Sheibani ainda estava no Líbano vários meses depois. Esta persistência torna um incidente diplomático em questionar a capacidade do Estado de executar.

De acordo com a lei diplomática, o Estado receptor tem amplo poder para recusar ou retirar a aceitação de um representante estrangeiro. A Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas prevê que um Estado possa declarar um membro de uma missão pessoal sem ser obrigado a justificar a sua decisão. O Estado de expedição deve então recordar o interessado ou pôr termo às suas funções. Por conseguinte, o princípio deixa poucas dúvidas quanto ao direito do Líbano de recusar Sheibani como representante diplomático.

A dificuldade caminha para uma aplicação prática. Como é que esta decisão pode ser aplicada se o interessado não sair? Até onde pode ir a administração libanesa sem provocar uma escalada com Teerão? E que instituição deve intervir depois do visto expirar se o diplomata permanecer no território?

Teerão pode responder sem romper com Beirute

A escalada diplomática é possível, mas suas formas permanecem abertas. O Irão poderia formalmente protestar, reduzir o nível dos seus contactos com o ministério, convocar o representante libanês em Teerão ou adoptar uma medida de reciprocidade em relação a um diplomata libanês. Ele também poderia optar por deixar o caso cair mudando sua representação em Beirute. A partir de 21 de agosto, não há indicação de qual destes cenários será utilizado.

Acima de tudo, a crise em torno de Sheibani deve ser distinguida de um colapso nas relações diplomáticas. Já em 24 de março, o Ministério dos Negócios Estrangeiros libanês havia declarado explicitamente que a retirada da permissão do diplomata iraniano não constituía uma ruptura com o Irã. Pelo contrário, Beirute afirmou querer manter boas relações, desde que se baseiem na reciprocidade, no respeito mútuo e na não interferência.

Por conseguinte, a crise pode agravar-se acentuadamente sem atingir este limiar. Entre uma relação normal e uma ruptura formal existe uma série de medidas: redução de contatos, convocações repetidas, chamada de embaixadores para consultas, restrições administrativas, recusa de nomeação diplomática ou congelamento de certos mecanismos de cooperação.

O anterior conta tanto quanto o diplomata

Esta dimensão explica a firmeza do vocabulário de Rajji. Se o ministério aceita que um diplomata declarado indesejável permanece no país por muito tempo, o precedente seria imediatamente superior ao caso iraniano. Significaria que uma decisão de política externa pode ser contestada na sua aplicação de acordo com o peso político do Estado em causa ou dos seus serviços locais.

A soberania não se limita ao controle fronteiriço ou ao monopólio da força. Neste caso, ele se mede para algo muito mais administrativo: a capacidade de uma instituição para executar uma decisão tomada na sua área de competência quando perturba um parceiro regional poderoso.

É também isso que distingue o dossier Sheibani do debate geral sobre as relações entre o Líbano e o Irão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não procura formalmente redefinir toda a relação bilateral nesta matéria. Pediu que uma medida específica fosse aplicada a um diplomata específico. Se esta medida não puder ser aplicada, a dificuldade institucional torna-se mais importante do que o seu objectivo inicial.

24 de Agosto torna-se um prazo político

A expiração anunciada do visto em 24 de agosto não constitui, no argumento de Rajji, a origem da obrigação de sair. Na sua opinião, este foi o resultado da decisão de Março. Mas a data agora fornece um prazo administrativo claro em torno do qual a crise pode cristalizar.

Se Sheibani deixar o território, Beirute poderá considerar que a sua decisão foi finalmente implementada e abrir o caminho para uma nova nomeação iraniana em conformidade com os procedimentos libaneses. A relação com Teerão permaneceria tensa, mas o litígio poderia então voltar ao quadro diplomático tradicional.

Se permanecer, a questão mudará na natureza. Deixará de tratar de uma divergência de interpretação relativamente ao seu estatuto, mas dos meios de que dispõe o Estado libanês para executar uma decisão que apresenta como definitiva. O Governo terá então de determinar até onde tenciona ir e com que instrumentos administrativos, diplomáticos ou políticos.

Isso torna o caso Sheibani mais do que um episódio entre dois ministérios. Coloca à prova uma promessa central do discurso oficial libanês: restaurar a capacidade do Estado de decidir sem o peso de um ator interno ou poder regional ser capaz de suspender o efeito de suas decisões. O próximo desenvolvimento concreto está agora próximo: o visto que Youssef Rajji diz que expirará em 24 de agosto coloca a resposta iraniana, e especialmente a capacidade de ação de Beirute, no centro dos próximos dias.