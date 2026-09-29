$40 bilhões para competir com Hezbollah: plano secreto de Al Akhbar contra o teste real

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O número primeiro atingido por sua magnitude: $40 bilhões. Mas a soma é apenas a parte mais visível de um projeto muito maior. Na sua edição de 29 de Setembro de 2026,Al Akhbarafirma ter obtido um documento confidencial preparado no âmbito do Conselho Nacional de Segurança dos EUA e destinado ao Presidente Donald Trump. O artigo apresenta o texto como uma proposta que deixaria de procurar apenas desarmar o Hezbollah. Visaria reduzir gradualmente a dependência de uma parte da população xiita do partido, construindo uma oferta estatal capaz de competir com suas redes.

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O cuidado continua a ser essencial.Al Akhbarafirma que obteve uma cópia do documento e que teria sido proibido de circular entre funcionários políticos e diplomáticos. O jornal também fornece uma tradução não oficial. Nenhum outro arquivo corpus de 29 de setembro de 2026 pode autenticar independentemente esta peça. Por conseguinte, o seu conteúdo deve ser apresentado para o que é:Al Akhbarafirma obtê-la e o jornal atribui-a ao Conselho de Segurança Nacional Americano. Esta reserva não diminui o interesse do texto. Ele simplesmente estabelece a fronteira entre uma revelação jornalística e uma política americana oficialmente confirmada.

Um documento que mudaria o método americano

SegundoAl AkhbarEm 29 de setembro de 2026, o documento seria o resultado de vários meses de discussões dentro da administração dos EUA. Vários funcionários que trabalhavam no Líbano foram examinados. Também seria baseado em dados que não seriam utilizados publicamente por funcionários americanos. A reflexão seria baseada em uma observação: os métodos utilizados até agora não teriam produzido o resultado estratégico desejado contra o Hezbollah. O documento consideraria então quatro maneiras diferentes.

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A primeira é uma grande transformação no Irão. Um enfraquecimento brutal ou uma queda no poder iraniano iria teoricamente privar o Hezbollah de alguns de seus financiamentos, suprimentos e profundidade estratégica. Mas o documento, conforme publicado porAl Akhbarconsidera que tal pressuposto não pode constituir uma estratégia libanesa. O Hezbollah é descrito como suficientemente implantado na política, nos serviços sociais, nos municípios e nas redes comunitárias para não desaparecer automaticamente com uma agitação em Teerão.

A segunda via seria a negociação clássica. Envolveria o desarmamento progressivo, a reintegração dos combatentes, as garantias e o reforço institucional. No entanto, o documento considera esta frágil solução sem participação iraniana ou profunda mudança no cálculo da liderança do Hezbollah. Começa pela ideia de que as armas não são apenas um instrumento militar. Nesta leitura, participam também numa identidade política, numa função dissuasiva e numa relação regional com o Irão.

A terceira opção seria militar. Basearia-se numa intensificação das operações israelitas contra o Hezbollah. O texto publicado porAl Akhbarconsidera este caminho o pior. Poderia enfraquecer o partido sem garantir o seu desaparecimento. O principal risco é a destruição adicional no Líbano, deixando uma organização armada, descentralizada e politicamente difícil de eliminar.

É, portanto, um quarto caminho que ocupa o cerne do documento: um programa de reconstrução do Estado. Seu princípio é conduzir dois processos simultaneamente. A primeira aumentaria a credibilidade e a capacidade do Estado libanês. Este último reduziria gradualmente a posição do projeto armado do Hezbollah. De acordo com esta lógica, exigir o desarmamento imediato em benefício de um Estado considerado como falto seria politicamente difícil. Mas esperar que um estado ideal apareça antes de se aproximar das armas também levaria a um impasse. As duas trajetórias devem, portanto, avançar juntas.

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Não para começar com Hezbollah, mas com o seu ambiente

É aqui que o documento se torna singular. Seu alvo principal não seria inicialmente a liderança do Hezbollah. Ela seria o seu ambiente.

O texto publicado porAl Akhbarconsidera que mais de 40 anos têm produzido um sistema que combina proteção, benefícios sociais, empregos, identidade, senso de dignidade, memória de sacrifícios e desconfiança em relação ao estado. Atribui a esta construção uma ideia central: o Estado libanês estaria ausente, corrupto e incapaz de proteger a comunidade xiita. Segundo esta grelha de leitura, sanções, discursos sobre soberania e conferências internacionais de doadores não seriam suficientes para desfazer tal sistema.

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Por conseguinte, o programa procuraria construir um concorrente em vez de eliminar imediatamente o que existe. O Estado deverá proporcionar segurança, serviços e oportunidades económicas suficientes para mudar gradualmente de comportamento. O documento imagina este processo ao longo de vários anos, não como uma intervenção ad hoc ou uma conferência de doadores adicionais. Refere-se a uma estrutura de execução e uma fase intensiva que dura entre dois e cinco anos.

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A reconstrução do Sul ocupa um lugar central. As famílias cujas casas foram destruídas ou deslocadas constituem a primeira população alvo. Na lógica do texto, sua relação com o Hezbollah teria uma dimensão funcional importante. Se o estado se torna capaz de proporcionar reconstrução, retorno, segurança e compensação, parte dessa dependência poderia diminuir.

A segunda categoria consiste na classe média xiita descrita como pragmática: profissionais, empresários, professores e pessoas que não estão ideologicamente ligadas ao partido. Para esta população, o projecto centra-se na recuperação económica, abordando a questão dos depósitos bancários e da administração mais eficaz.

Os atores e municípios locais formam outro estrato. O raciocínio ainda é funcional. Aqueles que cooperam com a estrutura capaz de prestar serviços poderiam reorientar suas relações se o Estado demonstrasse uma maior capacidade.

Então vêm escolas, clínicas, associações da sociedade civil e redes. O documento não propõe a sua destruição. Pelo contrário, recomenda a sua integração, regulamentação e construção de um serviço público capaz de competir eficazmente com eles.

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A quinta camada é política. O documento considera que as autoridades locais se adaptam às estruturas que fornecem recursos, influência e capacidade eleitoral. O objectivo seria, portanto, alterar os incentivos para esta relação.

A sexta categoria é muito diferente. Corresponde ao núcleo ideológico, militar e de segurança. O texto não pretende convencê-lo. Antes, prevê neutralizá-la gradualmente, reduzindo a dependência do seu ambiente. A distinção é fundamental: não seria persuadir os líderes do Hezbollah de que seu projeto está errado, mas reduzir as funções sociais e políticas que tornam este projeto indispensável aos olhos de parte de seu ambiente.

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Porquê exactamente 40 mil milhões de dólares?

O montante não teria sido escolhido apenas a partir de uma estimativa clássica das necessidades de reconstrução.

De acordo com o documento publicadoAl AkhbarO programa deve ser suficientemente maciço para ir além do que apresenta como várias décadas de investimento iraniano no Hezbollah. Por conseguinte, não se trata apenas de reparar estradas, habitações e redes públicas. O montante teria uma função política: mostrar que outro sistema de protecção e de serviços pode ter mais recursos.

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O quadro reproduzido porAl Akhbarfornece uma estimativa baixa e uma estimativa elevada do financiamento iraniano em diferentes períodos. Para a fase 1990-2005, os montantes cumulativos relatados variam de US $ 2,4 bilhões a US $ 4 bilhões. Para a reconstrução de 2006, variariam de 1,2 mil milhões a 2 mil milhões. Entre 2006 e 2009, o documento avançou entre US$ 800 milhões e US$ 1,2 bilhão. Para 2010-2017, o intervalo varia de 2,4 bilhões a 4,4 bilhões. Entre 2018 e 2020, situa-se entre 600 milhões e 1,2 mil milhões. Para 2021-2023, entre 1,5 e 2,4 bilhões. Para 2024-2025, entre 1,6 e 2,4 bilhões. Por fim, para 2026, a tabela fornece uma estimativa de entre US $ 500 milhões e US $ 800 milhões.

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Estes números devem ser tratados com o mesmo cuidado que o próprio documento. O corpus fornecido não permite verificar seu método de cálculo. Representam as estimativas reproduzidas no texto publicado porAl Akhbar, não uma auditoria independente dos fluxos financeiros iranianos.

No entanto, o raciocínio financeiro do projeto é claro. O artigo visa comparar dois investimentos políticos de longo prazo. Ele acredita que o Irã passou décadas construindo um sistema. Por conseguinte, uma resposta credível deverá ter uma massa financeira capaz de produzir efeitos visíveis numa escala comparável.

Oito bilhões de dólares por ano: a simplicidade enganosa da figura

Ao longo de cinco anos, $40 bilhões representam uma média aritmética de $8 bilhões por ano. Mas esta divisão mascara o principal problema: o dinheiro não produz automaticamente um estado.

O documento também parece reconhecer essa dificuldade. Salienta a visibilidade, rastreabilidade e capacidade de controlo das despesas. Os montantes deverão atingir directamente as populações em causa. A governança digital é apresentada como um meio de contornar os mecanismos de corrupção e tornar cada despesa verificável.

É aqui que o teste analítico realmente começa.

O projecto pressupõe que uma contribuição financeira maciça pode criar um círculo virtuoso. A reconstrução, a compensação e os serviços públicos restabeleceriam a confiança. Essa confiança fortaleceria o Estado. Um Estado mais credível tornaria a transferência do Hizbullah menos dispendiosa politicamente. Reduzir a dependência social diminuiria a capacidade do partido de apresentar suas armas como uma necessidade de proteção.

Esta cadeia é consistente no papel. Mas cada ligação depende do anterior.

Quarenta mil milhões distribuídos por uma administração ineficaz poderiam produzir o efeito oposto. Atrasos, favoritismo ou suspeitas de corrupção alimentariam precisamente o discurso que o programa procura enfraquecer. Portanto, a questão não é apenas se os doadores poderiam angariar 40 mil milhões de dólares. É uma questão de saber se o Estado poderia transformar essa soma em serviços rápidos, visíveis e equitativos.

O texto publicado porAl Akhbarparece estar consciente deste risco, uma vez que torna a governação digital e a rastreabilidade dos elementos centrais de despesa. No entanto, os ficheiros de origem não fornecem pormenores operacionais sobre o modo como seriam organizados os concursos, os controlos, a selecção dos beneficiários ou a distribuição entre as autoridades centrais e locais.

Esta ausência impede a conclusão da viabilidade administrativa do programa.

Podemos competir com uma organização política com serviços públicos?

A aposta mais importante do documento não é, em última análise, financeira. Ele é sociológico.

Consiste em considerar que uma parte substancial da relação entre o Hezbollah e o seu ambiente é baseada em funções concretas. Se uma família obtiver a reconstrução, segurança, cuidados, emprego e compensação do Estado, precisaria de estruturas menos paralelas. Se um município recebe os meios para prestar seus serviços diretamente, ele precisaria de menos intermediário político. Se uma classe média recuperar o acesso aos seus depósitos e uma economia funcional, as suas prioridades podem mudar.

Essa lógica explica a divisão em camadas. Evita considerar a comunidade xiita como um todo politicamente homogêneo. O documento publicado porAl Akhbarpelo contrário, distingue pessoas deslocadas internamente, classes médias, atores locais, redes sociais, líderes políticos e o núcleo militar.

Esta distinção é uma das partes mais estruturadas do projecto. Significa que o programa não se baseia na conversão ideológica coletiva. Envolve diferentes reações de acordo com interesses e posições sociais.

Mas o raciocínio cumpre um grande limite contido no próprio documento. O Hezbollah não é apresentado apenas como prestador de serviços. O texto reconhece o papel da identidade, dignidade, proteção e memória. Estas dimensões não podem ser substituídas mecanicamente por um serviço administrativo.

Uma estrada reconstruída pode alterar a proporção de um residente para o estado. Não é necessariamente suficiente mudar uma identidade política construída ao longo de várias décadas. A compensação pode reduzir a dependência material. Não apaga automaticamente um design de segurança ou memória coletiva.

Por conseguinte, o programa deve ser bem sucedido por dois motivos diferentes: melhorar materialmente a vida e convencer que esta melhoria será sustentável.

Segurança como parte indispensável do dispositivo

O documento publicado porAl Akhbarnão reduz a questão para benefícios sociais. Fornece um quadro de segurança com Israel, o regresso do Estado ao Sul e o destacamento do exército libanês com capacidades reais.

Esta dimensão é decisiva. Um estado pode reconstruir uma casa. Se não pode impedir a sua destruição alguns meses depois, a reconstrução não produz a confiança desejada.

O projecto liga assim o Hezbollah à segurança das fronteiras. Prevê salvaguardas para fazer face à ameaça e retirada israelitas. Por conseguinte, a reconstrução económica não se destina a substituir totalmente a segurança. Depende deste.

Isso também torna o projeto muito mais complexo do que seu envelope de 40 bilhões. O sucesso não dependeria apenas de Washington ou de doadores. Envolveria compromissos libaneses, arquitectura de segurança, desenvolvimentos no terreno e um quadro para o exército desempenhar as funções que lhe são atribuídas pelo programa.

Por outras palavras, os milhares de milhões só podem produzir o seu efeito político se as condições militares lhes permitirem produzir um efeito material duradouro.

Uma estratégia americana também orientada para o Irã

O documento atribuído porAl Akhbaro Conselho de Segurança Nacional não apresenta o programa apenas como uma política relativa ao Líbano. Faz parte de uma estratégia mais ampla em relação ao Irão.

O raciocínio é explícito: o Hezbollah é um dos maiores investimentos regionais de Teerão. A redução da sua influência através do reforço do Estado libanês permitiria, portanto, de acordo com esta abordagem, alcançar a estrutura regional iraniana sem recorrer apenas à guerra.

O documento ainda compara os custos. Um confronto prolongado entre os Estados Unidos e o Irã poderia, segundo seu argumento, custar centenas de bilhões, se não mais, sem resultados garantidos. Em comparação, o programa libanês custaria US $ 40 bilhões em cinco anos, distribuídos entre vários doadores.

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O texto também apresenta esta política como resultado que poderia ser alcançado durante uma presidência americana. A reconstrução, o quadro de segurança e o enfraquecimento de um aliado regional do Irão seriam assim agrupados num único projecto.

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Essa formulação revela ambiguidade significativa. O programa é apresentado como uma reconstrução do Estado libanês. Mas a sua justificação estratégica é também americana e regional. Ambos os objectivos podem ser unidos, mas não são idênticos.

A reconstrução de um Estado exige que as suas instituições definam as suas prioridades de acordo com as necessidades nacionais. Usar a reconstrução como instrumento para modificar uma razão de potência regional introduz outra lógica. Por conseguinte, o êxito do programa dependerá também da capacidade de evitar que a ajuda seja considerada apenas como uma operação política dirigida contra uma comunidade ou partido.

O documento parece antecipar esse risco quando insiste em benefícios diretos para a população xiita. No entanto, essa orientação pode se alimentar em uma questão: pode um programa apresentado como foco nacional uma comunidade sem gerar novas tensões em um país organizado em torno de equilíbrios comunitários sensíveis?

As fontes fornecidas não respondem a esta pergunta.

O problema do tempo

O programa prevê um período intensivo de dois a cinco anos. No entanto, o sistema com que procura competir é descrito pelo documento como resultado de mais de quarenta anos.

Essa assimetria é provavelmente sua dificuldade mais importante.

Construir um edifício pode demorar alguns meses. A construção de uma instituição credível leva mais tempo. Construir uma relação de confiança entre uma população e esta instituição pode levar ainda mais tempo.

O documento reconhece isso em parte. Ele afirma que quatro décadas de construção de um sistema de dependência não pode ser cancelado durante a noite. Em vez disso, sua ambição seria criar gradualmente uma realidade competitiva, comunidade após comunidade e serviço após serviço.

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Isto muda profundamente o significado dos 40 mil milhões. A soma não seria o preço do desarmamento. Financiaria uma competição institucional.

Nesta competição, o critério decisivo não seria o montante anunciado, mas a experiência diária. Uma administração funcional, um subsídio real pago, uma escola acessível, um município capaz de agir e uma casa reconstruída teriam mais valor político do que uma promessa de vários bilhões.

Por outro lado, um anúncio espetacular sem resultados visíveis poderia reforçar aqueles com os quais o programa busca competir.

O estado como uma aposta real

A revelação publicada por Al Akhbar em 29 de setembro de 2026 coloca o debate muito além do desarmamento sozinho. O documento que atribui ao Conselho Nacional de Segurança Americano levanta uma questão mais profunda: o problema do Hezbollah pode ser tratado sem tratar simultaneamente do problema do Estado libanês?

A resposta proposta pelo texto é claramente negativa. Considera que é improvável que um desarmamento a favor de um Estado fraco, incapaz de fornecer segurança, serviços e reconstrução, seja bem sucedido. Mas evita também a ideia de esperar que o Estado se torne plenamente funcional antes de abordar a questão das armas. Ambos os processos devem prosseguir em paralelo. A reconstrução do Estado criaria condições políticas para reduzir gradualmente a posição do projeto armado. Ao mesmo tempo, esta redução reforçaria a autoridade das instituições públicas.

Esta lógica é o núcleo do programa descrito por Al Akhbar. Baseia-se numa ideia simples: a força do Hezbollah não é apenas militar. Também viria de um sistema de proteção, serviços, empregos, assistência social e representação política construído ao longo de várias décadas. Portanto, uma estratégia só para armas careceria de uma parte essencial do problema.

O documento afirma que o Irão e o Hezbollah construíram há mais de quarenta anos uma combinação de protecção, assistência social, identidade, emprego, serviços e uma sensação de segurança. Esta arquitectura teria florescido em paralelo com uma crença generalizada nas regiões em causa: o Estado libanês seria demasiado fraco para proteger a população de forma sustentável ou satisfazer as suas necessidades.

Por conseguinte, o programa descrito por Al Akhbar pretende actuar sobre esta relação entre a população e as instituições. O objetivo não seria convencer a liderança militar do Hezbollah primeiro. O objectivo seria aumentar progressivamente a presença do Estado nas áreas em que o partido tem uma função social, económica ou de segurança.

Esta distinção é essencial. A aposta é menos sobre conversão ideológica do que sobre mudança de relações de dependência.

Seis círculos ao redor do Hezbollah

O documento publicado por Al Akhbar vai muito longe nesta direcção. Decompõe o ambiente Hezbollah em seis camadas distintas. Cada uma deve receber uma resposta diferente.

O primeiro consiste em comunidades esgotadas pela guerra e famílias deslocadas. Para eles, a necessidade imediata é concreta: encontrar moradia, voltar às aldeias, receber compensação e receber um mínimo de segurança. O programa considera que a dependência do Hezbollah poderia diminuir se o próprio Estado assumisse essas funções.

A segunda camada diz respeito a uma classe média xiita descrita como pragmática. Incluiria profissionais, empresários e professores que não estariam necessariamente ligados ao Hezbollah através da adesão ideológica. Algumas dessas categorias sofreram com a crise bancária, a perda de depósitos, a contração da atividade econômica e a perda de oportunidades profissionais.

Para essa população, a resposta proposta não é segura. Seria económico. O artigo centra-se em abordar a questão dos depósitos, reiniciar a economia e modernização digital da administração.

Uma terceira categoria inclui atores locais e municípios. O raciocínio ainda é diferente. Segundo o texto publicado por Al Akhbar, esses atores tendem a trabalhar com a estrutura capaz de prestar os serviços necessários ao seu território. Se o Estado se tornar capaz de financiar a reconstrução e prestar serviços visíveis novamente, sua relação com os vários centros de poder poderia evoluir.

A quarta camada diz respeito às escolas, clínicas, organizações caritativas e redes de serviços sociais. Aqui, o documento não recomenda sua destruição. Pelo contrário, prevê a sua integração, a sua regulamentação e a criação de uma oferta pública susceptível de competir com o seu desempenho.

A quinta camada é política. O raciocínio baseia-se nos mecanismos de clientela, financiamento e influência eleitoral. Se a estrutura que distribui recursos mudar, alguns comportamentos políticos também podem mudar.

Finalmente, a sexta camada consiste no núcleo ideológico, militar e de segurança. O documento parece não acreditar que seja possível convencer essa categoria pelos mesmos instrumentos. Antes, fala da neutralização gradual de sua influência, reduzindo a dependência do ambiente circundante.

Esta divisão revela a natureza do projeto. Não se trata apenas de um programa de reconstrução. A reconstrução torna-se uma ferramenta para transformar a relação de potência interna.

Quarenta bilhões de dólares em comparação com 40 anos de investimento

É aqui que os 40 mil milhões de dólares fazem sentido. Não é apenas uma estimativa da destruição ou das necessidades materiais do Líbano. No documento publicado pela Al Akhbar em 29 de setembro de 2026, este montante é apresentado como uma resposta à escala do investimento iraniano acumulado desde a década de 1980.

Al Akhbar reproduz assim uma tabela atribuída aos autores do documento. O relatório apresenta estimativas baixas e elevadas do financiamento do Irão ao Hezbollah em diferentes momentos.

Para a fase de construção de 1990 a 2005, a estimativa varia de US $ 2,4 bilhões a US $ 4 bilhões. Para a reconstrução de 2006, seria entre 1,2 mil milhões e 2 mil milhões. Entre 2006 e 2009, o intervalo foi de 800 milhões a 1,2 bilhões. Para o período 2010-2017, atingiu entre 2,4 e 4,4 bilhões.

A tabela então olha entre US$ 600 milhões e US$ 1,2 bilhão para 2018-2020, entre US$ 1,5 e US$ 2,4 bilhões para 2021-2023, e entre US$ 1,6 e US$ 2,4 bilhões para 2024-2025. Para 2026, o documento estima financiamento em andamento entre US $ 500 milhões e US $ 800 milhões.

No entanto, estes números devem ser tratados com precaução. Pertencem ao documento publicado pela Al Akhbar e não são compilados de forma independente pelos outros arquivos fonte. São, portanto, os pressupostos financeiros sobre os quais os autores do programa constroem o seu raciocínio.

O texto acrescenta que estas estimativas não incluiriam necessariamente o valor das armas, das infra-estruturas, dos centros de formação, da assistência à inteligência ou de algumas fontes de rendimento específicas do Hezbollah.

É precisamente por isso que os autores apresentaram o valor de US $ 40 bilhões. Seu raciocínio é psicológico e contábil. Para produzir uma mudança visível, o programa deve ser suficientemente grande para ser percebido como uma ruptura.

Por conseguinte, o dinheiro não se destinaria apenas a reconstruir edifícios. Deve mostrar que o Estado pode realizar o que seus cidadãos anteriormente consideravam impossível.

A Batalha dos Serviços Públicos

Essa dimensão nos permite entender por que o documento coloca tanta ênfase na visibilidade dos investimentos. Uma estrada reconstruída, uma casa compensada, uma escola funcional ou um serviço administrativo eficiente têm uma função política aqui.

O programa visa criar uma concorrência institucional.

Esta ideia, no entanto, tem uma grande dificuldade. Gastar 40 mil milhões de dólares não é suficiente para criar um estado credível. No entanto, os fundos devem chegar aos seus beneficiários e a sua utilização deve ser considerada justa.

O documento parece estar ciente desta fraqueza. Por conseguinte, salienta a governação digital, a rastreabilidade das despesas e a redução do número de intermediários.

O objectivo declarado seria o de controlar cada dólar gasto na reconstrução. Esta exigência aborda directamente o problema da confiança na administração libanesa. Um programa apresentado como alternativa às redes Hezbollah perderia grande parte do seu âmbito se alimentasse novas redes de clientes.

A aposta torna-se então muito mais exigente do que simplesmente levantar fundos.

As aldeias devem ser reconstruídas enquanto reformam os mecanismos do Estado. Deve ser concedida uma compensação atempada, controlando as despesas. O exército deve ser reforçado enquanto os serviços públicos devem ser restaurados. Finalmente, as populações devastadas pela guerra devem estar convencidas de que as novas estruturas funcionarão numa base sustentável.

Trata-se de uma tarefa considerável.

O Sul no centro do sistema

O sul do Líbano ocupa naturalmente um lugar central nesta arquitetura. Destruição e deslocamento criam uma emergência imediata. Mas também criam uma competição entre vários modelos de reconstrução.

No raciocínio do artigo de Al Akhbar, a reconstrução deve começar com as populações mais diretamente afetadas. O Estado deverá permitir o regresso, a reconstrução da habitação, a segurança e a compensação salarial.

A escolha não é neutra. O documento considera especificamente que as comunidades afectadas são a primeira camada susceptível de alterar a sua relação com o Hezbollah se surgir uma alternativa pública credível.

No entanto, esta abordagem tem uma potencial contradição. Para reconstruir de forma sustentável, precisamos de estabilização de segurança. Esta estabilização em si depende da resolução da questão das armas, da retirada de Israel e das garantias de fronteira.

Por conseguinte, o programa relaciona problemas que não podem ser facilmente tratados separadamente.

O regresso dos habitantes depende da segurança. A segurança depende dos arranjos militares. Os arranjos militares estão ligados ao Hezbollah. A questão do Hezbollah está ligada ao Irão. Por último, o financiamento internacional para a reconstrução depende de decisões políticas tomadas fora do Líbano.

O círculo é difícil de quebrar.

Segurança como condição para a reconstrução

O documento não reduz a protecção das pessoas a uma questão social. Ele acredita que uma alternativa ao papel de segurança reivindicado pelo Hezbollah requer uma implantação credível do exército libanês.

De acordo com o texto, esta presença deve ser acompanhada de um quadro de segurança e de salvaguardas americanas. O documento considera igualmente que a ameaça israelita deve ser tratada através de um mecanismo de fronteiras aplicável e de garantias de retirada.

Isto é essencial para compreender a coerência interna do projecto. Reconhece implicitamente que uma política de simplesmente pedir ao povo do Sul que abandone o modelo de protecção existente não funcionaria se nenhuma outra protecção o substituísse.

Por outras palavras, o programa não se baseia apenas em escolas, compensações ou emprego. Implica também uma transformação do ambiente seguro.

Deve ser a parte mais difícil dele.

Os serviços podem ser financiados. A infra-estrutura pode ser reconstruída. Os procedimentos administrativos podem ser digitalizados. Por outro lado, a segurança duradoura no Sul exige compromissos políticos e militares muito mais complexos.

Factor temporal

O documento emitido pela Al Akhbar não descreve o seu programa como uma operação rápida. Ela evoca uma arquitetura difundida ao longo de vários anos, com uma fase de trabalho intensiva entre dois e cinco anos.

O montante de US $ 40 bilhões também seria distribuído ao longo de vários anos e entre vários doadores.

Isto representa, ao longo de cinco anos, uma média teórica de 8 bilhões de dólares por ano. Mas esta média não diz nada sobre a distribuição efectiva das despesas. Uma reconstrução maciça exigiria provavelmente desembolsos significativos no início do programa. Outros investimentos, incluindo investimentos institucionais, poderiam ser mais disseminados.

A dificuldade reside principalmente no fosso entre o tempo político e o tempo de reconstrução.

Uma família cuja casa foi destruída não justifica cinco anos. Uma empresa que perdeu o seu negócio não pode necessariamente esperar pela restauração total das instituições. Um município deve prestar os seus serviços imediatamente.

Por outro lado, reconstruir uma administração credível leva tempo.

Por conseguinte, o êxito do projecto dependerá da sua capacidade de produzir resultados visíveis rapidamente sem sacrificar reformas a longo prazo.

Hezbollah enfrenta competição diferente

A lógica do suposto programa norte-americano é justamente mover o terreno do confronto.

Em vez de se opor directamente uma força militar a outra, procura opor-se a um sistema de serviços públicos a um sistema de dependências sociais e políticas.

Assim, o documento levanta uma questão, segundo seus autores, destinada a se impor gradativamente no ambiente do Hezbollah: a resistência armada ainda protege a comunidade, ou é agora um obstáculo à reconstrução, à segurança e ao retorno do Estado?

Esta formulação mostra que o projeto não é politicamente neutro. A reconstrução seria usada para provocar questionamentos dentro da base social do partido.

Mas não há nada nos arquivos fonte para dizer que esta estratégia iria realmente produzir o resultado desejado.

Uma relação política construída ao longo de várias décadas não é simplesmente uma troca entre serviços e lealdade. Fatores de identidade, família, territorial, religioso e segurança estão presentes no diagnóstico do documento. O facto de estes últimos os reconhecerem mostra também os limites de uma leitura puramente financeira.

Quarenta mil milhões de dólares podem financiar infra-estruturas. Não mudam automaticamente uma identidade política.

A equação económica continua imensa

O próprio número faz outra pergunta: quem pagaria?

De acordo com o documento apresentado pela Al Akhbar, o financiamento seria distribuído por vários doadores ao longo de cinco anos. Os Estados Unidos, portanto, não suportariam apenas os 40 mil milhões de dólares.

O texto também tenta apresentar este montante como relativamente limitado quando comparado com o custo potencial de uma guerra prolongada entre os Estados Unidos e o Irão. No seu raciocínio, investir no Líbano seria mais barato do que um confronto militar, cujo resultado permaneceria incerto.

Essa comparação revela novamente a natureza estratégica do programa. Os 40 mil milhões de dólares não são vistos como ajuda humanitária convencional. Eles são apresentados como um investimento geopolítico destinado a enfraquecer o que os autores consideram um dos maiores investimentos regionais do Irã.

O sucesso seria, portanto, avaliado de acordo com dois critérios diferentes.

Para o Líbano, dependeria da reconstrução e do funcionamento do Estado.

Para Washington, segundo a lógica atribuída ao documento, também dependeria do enfraquecimento da influência iraniana.

Estes objectivos podem ser atingidos. No entanto, não são necessariamente idênticos.

Credibilidade antes dos bilhões

Talvez aqui esteja a principal fraqueza do dispositivo descrito por Al Akhbar.

O programa assume que o Estado pode tornar-se uma alternativa. Mas para se tornar esta alternativa, ele deve primeiro convencer que será capaz de cumprir seus compromissos.

No entanto, o próprio documento baseia grande parte do seu diagnóstico na fraqueza histórica das instituições libanesas.

Assim, a questão não é apenas se $40 bilhões é suficiente. Perguntava-se qual instituição seria capaz de administrá-los sem replicar os mecanismos que o programa pretendia combater.

Uma reconstrução opaca reforçaria os intermediários. Uma distribuição considerada discriminatória poderia aumentar as divisões. Os projectos interrompidos por falta de financiamento poderiam exacerbar a desconfiança. Por último, os compromissos internacionais não cumpridos enfraqueceriam ainda mais a credibilidade do Estado.

Para funcionar, o programa necessitaria, portanto, de resultados muito rápidos e de uma arquitectura institucional excepcionalmente forte.

Deve também evitar dar a impressão de que a ajuda ao povo do Sul está condicionada a uma mudança prévia no seu comportamento político. O documento em si salienta a necessidade de apresentar os habitantes do Sul não como uma comunidade derrotada, mas como um componente fundador do Estado libanês a ser restaurado.

Esta nuance é fundamental.

Uma aposta Al Akhbar ainda não confirmou

Finalmente, uma distinção permanece indispensável. Al Akhbar afirma, em sua edição de 29 de setembro de 2026, que obteve o documento e afirma que estava preparado para submissão a Donald Trump.

Isso não significa, apenas com base nos arquivos disponíveis, que todo o programa de $40 bilhões tenha sido formalmente adotado, financiado ou comprometido.

Esta diferença entre projectos estratégicos e projectos políticos deve permanecer no centro da leitura.

No entanto, o documento é importante porque revela o raciocínio que Al Akhbar atribui aos seus autores. Já não procura apenas uma resposta militar ao Hezbollah. Prevê uma concorrência muito mais longa no Estado, serviços, reconstrução, protecção e confiança.

Com isso em mente, a verdadeira aposta não cobre, em última análise, os 40 bilhões de dólares ou até mesmo o desarmamento sozinho.

Concentra-se na capacidade do Estado libanês de voltar à sua presença para que os seus cidadãos deixem de ter de procurar noutro local as funções que deveria desempenhar.

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