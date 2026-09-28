Dois workshops regionais da UFA sobre mediação em Chipre

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Beirute, 28 de setembro de 2026– De 21 a 25 de setembro de 2026, AUF Médio Oriente, o Ministério das Relações Exteriores de Chipre e Chipre Ajuda, em colaboração com o Centro de Mediação Profissional da Universidade de São José de Beirute, organizou, em Nicósia, dois workshops regionais sobre técnicas de mediação, reunindo 48 professores e líderes acadêmicos de 43 universidades membros da AUF de 12 países: Chipre, Djibouti, Egito, Etiópia, Iraque, Jordânia, Líbano, Palestina (Banco Ocidental e Gaza), Arábia Saudita, Sudão, Síria e Iêmen.

A participação libanesa foi particularmente importante, com professores e líderes acadêmicos de oito universidades membros da AUF no Líbano: a Universidade do Espírito Santo de Kaslik, a Universidade Libanesa, a Universidade Árabe de Beirute, a Universidade da Sabedoria, a Universidade de Nossa Senhora de Louaizé (NDU), a Universidade de Ciência e Arte no Líbano (USAL), a Universidade Islâmica do Líbano e a Universidade de São José de Beirute.

Dois workshops para reforçar as competências de mediação

Campus universitários enfrentam diferentes formas de tensão, especialmente em zonas de conflito. O desenvolvimento de uma cultura de diálogo, comunicação positiva e mediação é uma alavanca para promover ambientes acadêmicos propícios à cooperação, paz e estabilidade.

As duas oficinas fazem parte dessa dinâmica e visam fortalecer as habilidades dos professores e líderes acadêmicos das universidades membros da AUF na região do Oriente Médio.

« Competências de Mediação: Liderança, Empatia e Negociação Estratégica »

A primeira oficina, realizada de 21 a 23 de setembro, focou-se no desenvolvimento de liderança e habilidades de gestão de conflitos, análise de conflitos e técnicas de negociação.

Os participantes também trabalharam nas competências centrais para mediação e postura mediadora, bem como nas técnicas de escuta ativa, empatia, inteligência emocional e comunicação.

« Técnicas de Comunicação Positivas na Mediação »

De 23 a 25 de setembro, o segundo workshop incidiu sobre as técnicas de comunicação positivas aplicadas à mediação, com o objetivo de contribuir para a promoção de uma cultura de paz e diálogo dentro das universidades, proporcionando aos professores e aos líderes acadêmicos ferramentas concretas para a comunicação positiva e reforçando a sua capacidade de analisar, prevenir e gerir situações de conflito.

Através destas duas oficinas, a AUF Médio Oriente e seus parceiros contribuem para o desenvolvimento das competências dos atores acadêmicos e para a divulgação de práticas que promovam o diálogo, a escuta e a gestão construtiva de situações de conflito dentro das instituições de ensino superior.

Esta atividade da AUF, inteiramente financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Chipre e Chipre Ajuda, mobilizando a experiência do Centro de Mediação Profissional da Universidade de São José de Beirute, estende as atividades propostas pela AUF aos seus membros no campo da mediação (formação prática, seminários, comissão temática da Conferência Regional de Reitores do Oriente Médio). Estas iniciativas já formaram cerca de 3.500 funcionários universitários na última década, contribuindo assim para o desenvolvimento de capacidades sustentadas das instituições de ensino superior para promover o diálogo, a prevenção de conflitos e a gestão construtiva.

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