7 de Outubro: os avisos que capturam Netanyahu e o segredo revelado de Abu Dhabi

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Avisos egípcios voltam ao coração do caso

Novas revelações colocam Benjamin Netanyahu em face de uma questão central sobre os eventos de 7 de outubro de 2023. O que sabia a cimeira estatal israelita antes do ataque ao Hamas e que avisos recebeu dos seus parceiros regionais? De acordo com O Atlântico de 26 de setembro de 2026, o Egito havia multiplicado os sinais antes da ofensiva. Abbas Kamel, então chefe da inteligência egípcia e próximo do presidente Abdel Fattah al-Sisi, supostamente secretamente visitou Israel em 26 de setembro de 2023. O deslocamento teria ocorrido onze dias antes do ataque. O avião dele teria ficado apenas 67 minutos no Aeroporto Ben-Gourion. O jornal destaca a natureza incomum de tal breve visita do chefe da inteligência egípcia. Segundo autoridades citadas pelo Atlântico, Abbas Kamel queria alertar seus interlocutores sobre uma situação em Gaza que estava se tornando particularmente perigosa. No entanto, o aviso não incluía uma data, objectivo ou descrição exactas de um plano de ataque comparável ao realizado em 7 de Outubro. Esta distinção continua a ser essencial. As informações publicadas não indicam que o Cairo tenha conhecimento em pormenor da operação preparada pelo Hamas. No entanto, indicam que o Egipto considerou o risco suficientemente grave para intervir directamente junto das autoridades israelitas. O Atlântico de 26 de setembro de 2026 também afirma ter consultado provas para confirmar o movimento da aeronave relacionada com os serviços egípcios. A identidade dos interlocutores que Abbas Kamel conheceu durante sua visita a Israel permanece no centro das perguntas.

O caso ganhou impulso com informações publicadas pelo The Wall Street Journal e relatadas pelo The Times de Israel em 28 de setembro de 2026. Segundo esses elementos, a intervenção de setembro não teria sido um episódio isolado. As autoridades egípcias emitiram vários avisos nos meses anteriores a 7 de outubro. Um primeiro sinal teria voltado a Junho de 2023. O Cairo manifestou então preocupação com a situação em Gaza e aconselhou a retomada das discussões com o Hamas. Outro aviso foi dado durante o deslocamento de Abbas Kamel em 26 de setembro. Então os contatos continuaram nos dias seguintes. O Atlântico de 26 de setembro de 2026 até evoca um novo aviso em 5 de outubro, apenas dois dias antes do ataque. Mais uma vez, nenhum cenário operacional específico teria sido comunicado. No entanto, a repetição de mensagens muda a natureza do debate. A questão não é mais simplesmente se Israel tinha alguma informação especificamente anunciando o ataque. Trata-se também da acumulação de sinais que indicam uma situação anormal em Gaza. A firma de Benjamin Netanyahu contesta esta leitura. Segundo o Times of Israel, 28 de setembro de 2026, ele afirma que Netanyahu não se encontrou ou discutiu com Abbas Kamel durante os meses anteriores a 7 de outubro. Ele também afirma que nenhum oficial de inteligência israelense enviou ao Primeiro-Ministro um aviso egípcio anunciando um ataque iminente.

Um segundo aviso foi supostamente enviado pelos Emirados Árabes Unidos

As revelações a respeito do Egito estão agora associadas a um caso potencialmente mais sensível para Benjamin Netanyahu. Trata-se de Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos e parceiro importante de Israel desde a normalização das relações entre os dois países. De acordo com informações originalmente publicadas por Haaretz e assumidas por Ynet em 27 de setembro de 2026, Mohammed ben Zayed pessoalmente falou com Benjamin Netanyahu cerca de uma semana e meia antes de 7 de outubro de 2023. A entrevista teria durado quase 45 minutos. O líder dos Emirati mencionou o risco de uma operação preparada por Yahya Sinwar, então líder do Hamas na Faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu respondeu que a situação no enclave estava sob controle e que as preocupações israelenses estavam mais focadas na Cisjordânia. O gabinete do Primeiro-Ministro negou esta versão. Alega que não foi transmitido tal aviso a Netanyahu pelo Presidente Emirati. O ponto é crucial, pois uma troca direta entre os dois líderes colocaria a informação em um nível diferente de uma nota transmitida entre serviços de inteligência.

No entanto, outros depoimentos reforçaram as questões. O Atlântico de 26 de setembro de 2026 relata que vários funcionários confirmaram a existência de um aviso dos Emirados Árabes Unidos. O Times de Israel de 28 de setembro de 2026 também afirma que obteve confirmação de uma fonte Emirada sobre a existência do recurso. Contudo, as autoridades de Abu Dhabi não divulgaram o conteúdo de uma possível conversa entre Mohammed bin Zayed e Benjamin Netanyahu. Sua reação oficial permaneceu cautelosa. Segundo Ynet, de 27 de setembro de 2026, o Ministério das Relações Exteriores do Emirati explicou que não comentava conversas privadas entre líderes. Ele também lembrou que os Emirados Árabes Unidos e Israel tinham canais diretos para trocar informações. Esta resposta não corresponde à confirmação do aviso. Nem é uma negação explícita. Mas esta ausência de negação tornou-se importante após as novas revelações. Benjamin Netanyahu é assim confrontado com dois conjuntos separados de informações. Trata-se de avisos egípcios. O outro diz respeito a uma intervenção que, alegadamente, lhe foi dirigida directamente pelo Presidente Emirati.

A misteriosa mudança de Netanyahu para Abu Dhabi

É neste contexto que o deslocamento secreto de Benjamin Netanyahu para os Emirados Árabes Unidos é particularmente importante. Segundo a Associated Press de 28 de setembro de 2026, o primeiro-ministro israelense foi discretamente a Abu Dhabi em 27 de setembro. Ele conheceu Mohammed bin Zayed lá. Duas pessoas informadas da viagem confirmaram à agência a existência da reunião. Teria durado cerca de uma hora. A viagem não tinha sido anunciada publicamente antes de acontecer. Sua proximidade com a publicação de revelações sobre advertências antes de 7 de outubro imediatamente levantou questões. Segundo a Associated Press, de 28 de setembro de 2026, um dos objetivos do deslocamento era justamente obter do presidente emirati a quem ele negou publicamente ter avisado Netanyahu antes do ataque ao Hamas. Esta versão não foi oficialmente confirmada nem pelo governo israelita nem pelas autoridades emiradas. Baseia-se em pessoas informadas sobre as trocas. Por conseguinte, deve ser apresentada como tal. No entanto, também é relatado por outros meios de comunicação israelenses.

O Times de Israel de 28 de setembro de 2026 relata, assim, citando uma pessoa com conhecimento direto da reunião e um funcionário regional informado das discussões, que Netanyahu tinha pedido a Mohammed bin Zayed para refutar publicamente as informações sobre o aviso. De acordo com a mesma publicação, o pedido israelense foi feito num contexto em que Abu Dhabi se recusou a se envolver em uma polêmica considerada principalmente uma questão de debate político israelense. Canal 12, citado pelo Times of Israel em 28 de setembro de 2026, afirma que o gabinete do primeiro-ministro tinha repetidamente chamado para uma reunião. O objectivo teria sido convencer o Presidente Emirati a publicar uma negação. Os Emirados Árabes Unidos supostamente se recusaram a fazer isso. Esta alegada recusa é agora um dos elementos mais sensíveis do processo. Não prova que o aviso atribuído a Mohammed bin Zayed tenha sido dado nos termos comunicados. No entanto, deixa sem resposta a exigência central do governo israelense: obter de Abu Dhabi uma clara refutação do relato de que Netanyahu foi pessoalmente alertado antes de 7 de outubro.

Uma visita confidencial que não durou muito

A confidencialidade em torno da viagem pretendia permitir que os dois líderes se reunissem longe da atenção pública. No entanto, a viagem foi revelada mesmo antes do retorno da delegação israelense. O canal 12 transmite informações enquanto Benjamin Netanyahu ainda estava nos Emirados Árabes Unidos. Esta publicação provocou uma reação imediata de seu povo. Segundo informações publicadas em 29 de setembro de 2026, os serviços de segurança israelenses consideraram que a divulgação prematura de deslocamento poderia criar um risco para Netanyahu, sua esposa e altos funcionários presentes com ele. A delegação incluiu vários funcionários de segurança israelitas. Por conseguinte, o gabinete do Primeiro-Ministro concentrou parte da sua reacção nas condições em que as informações sobre o deslocamento foram tornadas públicas.

No entanto, essa controvérsia sobre a confidencialidade da viagem não responde a perguntas sobre seu propósito. Ela até acrescenta um novo. Se a reunião fosse manter-se secreta, e se de facto se destinasse a obter uma negação de Mohammed bin Zayed, a sua divulgação impediu esta etapa de permanecer fora do debate público israelita. O calendário é particularmente sensível. As revelações sobre os avisos egípcios haviam acabado de ser publicadas. Os que dizem respeito ao alegado recurso do Presidente Emirati também voltaram nas notícias. Netanyahu foi então a Abu Dhabi para uma reunião que não tinha sido anunciada. Associada Imprensa de 28 de setembro de 2026 e The Times de Israel do mesmo dia diretamente ligar este deslocamento à controvérsia sobre os avisos antes de 7 de outubro. O governo israelita não confirmou esta interpretação. Nem os Emirados Árabes Unidos revelaram o conteúdo da entrevista. No Estado, portanto, é impossível apresentar como fato estabelecido que o único propósito do deslocamento era obter uma negação. Por outro lado, várias fontes consistentes argumentam que esta questão estava no centro das discussões.

O que Netanyahu sabia torna-se a questão central

A nova informação não mostra que Benjamin Netanyahu sabia o plano do Hamas antes de 7 de outubro. Nenhuma das advertências descritas pelos meios de comunicação citados incluía, segundo suas próprias informações, todos os elementos necessários para antecipar precisamente a ofensiva. Nem um calendário exato, nem uma descrição completa dos objetivos, nem a extensão do ataque ao sul de Israel é relatado. Este limite é importante para entender o arquivo. No entanto, não retira outra questão. Vários parceiros regionais de Israel consideraram a situação em Gaza perigosa o suficiente para intervir com funcionários israelenses. O Egito supostamente emitiu vários avisos. Seu chefe de inteligência supostamente se mudou para Israel. As mensagens continuaram até dois dias antes do ataque. Ao mesmo tempo, o próprio Presidente dos Emirados Árabes Unidos mencionou a ameaça com Netanyahu. Estes elementos continuam a ser contestados em graus variados, mas a sua acumulação alimenta agora o debate israelita sobre as responsabilidades.

A firma de Netanyahu se opõe a esta narrativa de negações específicas. Ele contesta que Abbas Kamel se encontrou com o primeiro-ministro ou falou com ele antes do ataque. Ele também contesta a existência do aviso pessoal atribuído a Mohammed bin Zayed. Netanyahu há muito que sustenta que os serviços de segurança não o notificaram de um alerta para antecipar a ofensiva. Por outro lado, as revelações de setembro de 2026 movem o debate para a circulação de informações dentro do estado. Torna-se necessário distinguir o que os serviços sabiam, o que foi transmitido a nível político e o que teria acontecido directamente ao Primeiro-Ministro. A distinção é grande. Um aviso recebido por um serviço não implica automaticamente que Netanyahu estava ciente disso. Por outro lado, se a existência de conversa direta com Mohammed ben Zayed fosse estabelecida, esta questão da transmissão intermediária não mais surgiria da mesma forma.

Uma batalha política em torno das responsabilidades em 7 de Outubro

A controvérsia surgiu quando a questão da responsabilidade permaneceu aberta em Israel. Vários altos oficiais militares e de segurança reconheceram os graves fracassos ocorridos antes do ataque. As investigações internas documentaram erros de apreciação e subestimação das capacidades do Hamas. Por outro lado, a responsabilidade política continua a ser objecto de confronto. As novas revelações do Egito e dos Emirados Árabes Unidos podem, portanto, estar muito além da relação entre Israel e seus parceiros árabes. Trata-se directamente da cadeia de decisão antes de 7 de Outubro e da forma como foram recebidas, analisadas e eventualmente transmitidas advertências externas.

A mudança confidencial para Abu Dhabi agora adiciona um segundo nível a este caso. Já não se trata apenas de determinar o que aconteceu antes de 7 de outubro de 2023. Há também necessidade de compreender as medidas tomadas três anos mais tarde em função destes acontecimentos. Segundo a Associated Press de 28 de setembro de 2026 e The Times of Israel do mesmo dia, Netanyahu supostamente procurou uma negação pública de Mohammed bin Zayed. De acordo com as mesmas informações, o líder Emirati não lhe deu satisfação. Se este relato for confirmado, a questão será tanto sobre o alegado aviso de 2023 quanto sobre o desejo de ter sua realidade esclarecida publicamente em 2026. A natureza secreta da viagem, em seguida, a sua divulgação, enquanto Netanyahu ainda estava nos Emirados Árabes Unidos, acabou por produzir o efeito oposto da discrição solicitada. Colocam os avisos egípcios, o apelo atribuído a Mohammed bin Zayed e, acima de tudo, a questão que permanece sem resposta: que informação as autoridades israelitas chegaram realmente antes de 7 de Outubro?

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