Reforma bancária: o risco constitucional

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A reforma bancária libanesa está a entrar na sua fase mais difícil. Os debates de 21 de agosto sobre o novo quadro de reestruturação mostram que o problema já não é apenas como acabar com uma crise iniciada em 2019. Agora é necessário determinar quem absorverá as perdas acumuladas, em que ordem e com que garantias legais. Por trás dos mecanismos financeiros está uma batalha constitucional. Se o regime infringir os direitos dos depositantes ou proteger excessivamente os accionistas bancários, as suas disposições poderão ser contestadas perante o Conselho Constitucional.

A questão económica é considerável. O Líbano não pode reconstruir um sistema bancário viável sem reconhecer as perdas que destruíram os balanços dos bancos e do Banco do Líbano. Mas reconhecer essas perdas não é suficiente. Temos de os dividir. É precisamente aqui que a economia cumpre a lei: a reestruturação pode ser financeiramente coerente, tornando-se juridicamente vulnerável se alterar os direitos dos credores sem critérios suficientemente sólidos.

A reforma bancária conduz à partilha de perdas

Desde 2019, o sistema libanês opera em uma situação excepcional que se tornou quase permanente. Os depositantes perderam o livre acesso a grande parte dos seus activos, os bancos impuseram restrições sem que fosse estabelecido um quadro de resolução abrangente durante vários anos, o crédito à economia contraiu-se e uma grande parte das transacções passou para o dinheiro.

O resultado vai muito além da questão dos depósitos bloqueados. Um banco desempenha normalmente uma função de intermediação: recolhe poupanças, avalia o risco e converte parte destes recursos em empréstimos para empresas e famílias. Quando a confiança desaparece, este bloqueio mecânico. A economia pode continuar a funcionar, mas fá-lo com menos crédito, mais dinheiro e uma capacidade reduzida para financiar investimentos.

Por conseguinte, a reestruturação é essencial. Deve determinar quais os bancos que se mantêm viáveis, que devem ser recapitalizados, fundidos ou liquidados, como lidar com os seus activos depreciados e como restabelecer progressivamente o acesso aos depósitos.

Mas esta operação envolve uma questão que as várias autoridades libanesas há muito adiam:quem tem que pagar as perdas já incorridas?

Esta escolha não pode ser compensada por uma fórmula contabilística. Uma perda bancária existe mesmo quando não é oficialmente registrada. Deixando-o durante anos nos balanços não o faz desaparecer; Simplesmente adia o seu reconhecimento, mantendo os candidatos na incerteza.

Os accionistas não podem ficar seguros

É aí que a responsabilidade dos accionistas bancários se torna central. Na reestruturação bancária normal, o capital é a primeira linha de absorção de perdas. Um acionista possui um banco porque possui seu capital e beneficia de seus lucros quando o estabelecimento prospera. Essa propriedade também implica um risco: quando o valor dos ativos se torna insuficiente, o capital deve absorver perdas antes dos credores de maior classificação.

Este princípio é essencial no caso libanês.

Nos anos que antecederam o colapso, os bancos beneficiaram de um modelo extremamente rentável baseado, nomeadamente, na exposição ao Estado e ao Banco do Líbano. Taxas elevadas foram utilizadas para atrair depósitos, enquanto os investimentos no banco central e na dívida pública geraram rendimentos significativos. Os acionistas, portanto, beneficiaram dos retornos gerados por este modelo quando estava operando.

Não podem exigir economicamente que as consequências do seu colapso sejam suportadas, antes de mais, por aqueles que confiaram o seu dinheiro às instituições.

O argumento de que os próprios bancos foram vítimas do Estado e do Banco do Líbano não é suficiente para absolver a sua responsabilidade. As instituições bancárias não eram meramente depositários passivos. Seus conselhos de administração escolheram suas políticas de risco, validaram suas exposições e pagaram seus acionistas.

Isto não significa que o capital bancário seja suficiente para cobrir todas as perdas. É claramente insuficiente tendo em conta a amplitude do desequilíbrio financeiro. Mas o capital insuficiente não é uma razão para preservar artificialmente os antigos proprietários.

A questão relevante é diferente:será que os acionistas realmente absorver todas as perdas correspondentes à sua classificação antes de parte do custo foi transferido para os depositantes?

Se a resposta permanecer ambígua, a reforma manterá uma fraqueza económica, política e potencialmente jurídica.

FMI insiste na hierarquia de perdas

O Fundo Monetário Internacional intervém precisamente neste ponto, mas o seu papel tem de ser devidamente definido. O FMI não escreve os pormenores de cada artigo em vez do Parlamento libanês. Avalia se a estratégia global conduz à reconstrução de um sector bancário viável, ao restabelecimento da sustentabilidade financeira e ao respeito dos princípios reconhecidos de resolução bancária.

Em fevereiro de 2026, seus serviços insistiram explicitamente na hierarquia das reivindicações. A sua posição é particularmente importante: não deve ser atribuída qualquer perda aos depositantes enquanto não tiver sido suportada por accionistas e credores de nível inferior.

Este princípio não garante, obviamente, que todos os depósitos possam ser reembolsados imediatamente e na íntegra. Pelo contrário, estabelece a ordem pela qual as perdas devem ser absorvidas.

A diferença é fundamental.

O debate público libanês, por vezes, mistura duas questões distintas: o reconhecimento do direito de um depositante ao seu banco e a capacidade económica do sistema de devolver imediatamente todo o crédito. Um direito pode ser reconhecido, mesmo que o seu reembolso seja repartido ou sujeito a reestruturação. É precisamente esta transformação do direito económico que deve ser regulamentada legalmente.

O FMI apela igualmente a uma reestruturação bancária credível e a um processo de resolução independente e transparente. O objectivo é emergir de uma situação em que as instituições possam continuar a existir sem que a sua verdadeira solvência seja definitivamente estabelecida.

Por que o Conselho Constitucional poderia vir

O risco constitucional surge quando o legislador transforma os créditos dos depositantes ou atribui perdas de uma forma susceptível de afectar as garantias associadas à propriedade.

A Constituição libanesa protege a propriedade privada. Os depósitos bancários não devem, contudo, ser entendidos como notas fisicamente armazenadas num cofre em nome do cliente. Legalmente, o depósito cria essencialmente o crédito de um depositante no banco. Por conseguinte, a questão constitucional diz respeito à forma como a lei pode alterar o valor, as condições de reembolso ou a disponibilidade deste pedido.

Qualquer restrição não é automaticamente inconstitucional. Um Estado que enfrente uma crise sistémica pode adoptar medidas excepcionais para proteger a ordem económica e o interesse público. Mas estas medidas devem basear-se numa justificação suficientemente forte e respeitar os princípios aplicáveis, incluindo a igualdade e a proporcionalidade.

O problema tornar-se-ia particularmente sensível se uma lei reduzisse significativamente os direitos dos depositantes, preservando simultaneamente um valor significativo em benefício dos accionistas existentes.

Tal arquitetura reverteria a lógica econômica normal do investimento. O depositante tornar-se-ia aquele que absorvesse a perda enquanto o proprietário do banco reteria parte do valor residual do estabelecimento.

É precisamente este tipo de desequilíbrio que poderia alimentar uma solução.

Uma questão de propriedade, mas também de igualdade

O potencial litígio não se limitaria aos direitos de propriedade. Podem igualmente ser examinadas as diferenças de tratamento entre as categorias de candidatos.

A reestruturação deve necessariamente estabelecer categorias. Os pequenos depósitos podem beneficiar de uma protecção mais elevada. Os grandes depósitos podem ser reembolsados por mais tempo ou parcialmente convertidos em instrumentos financeiros. O tratamento específico pode igualmente ser prestado em função da natureza das contas.

Estas distinções podem ter justificação económica e social. Mas devem basear-se em critérios objectivos.

Quanto mais a reforma aumentar as categorias, isenções e tratamento especial, mais o legislador deve poder explicar por que razão dois credores em situações comparáveis não gozam dos mesmos direitos.

A constitucionalidade do esquema dependerá, portanto, não só da quantidade de dinheiro devolvido, mas da lógica utilizada para distribuir o sacrifício.

O assunto real é o valor residual dos bancos

Uma questão econômica muitas vezes negligenciada está por trás do debate sobre perdas:quem será o proprietário dos bancos após a sua reestruturação?

Suponhamos que um estabelecimento seja tecnicamente insolvente. Se o Estado ou o Banco do Líbano absorver parte das suas perdas, se os depositantes virem os seus créditos reduzidos ou transformados e, em seguida, se o banco se tornar viável novamente, aparece um novo valor económico.

A quem pertence esse valor?

Se os antigos accionistas retiverem os seus títulos após outros intervenientes terem suportado a maior parte da consolidação, beneficiarão indirectamente da reestruturação financiada pelas perdas dos outros.

É por isso que apagar ou diluir antigos accionistas não é uma sanção ideológica contra bancos. Trata-se de um mecanismo económico de resolução.

Os proprietários podem manter a sua posição se fornecerem capital novo suficiente para recapitalizar o seu estabelecimento após reconhecimento de perdas. Se não puderem, a sua participação deve logicamente ser diluída ou mesmo cancelada de acordo com a posição líquida do banco.

Proteger artificialmente a propriedade histórica também criaria um problema de incentivo. Isso significaria que os lucros permanecem privados durante os períodos de expansão, enquanto as perdas sistêmicas são transferidas para depositantes ou contribuintes quando o modelo falha.

Fazer o Estado pagar não apaga perdas

A outra solução muitas vezes avançada é transferir uma grande parte do projeto para o estado. Parece proteger os requerentes, mas também coloca um problema económico.

O Estado libanês não tem uma massa de dinheiro independente da sociedade. Os seus recursos provêm de impostos, activos, rendimentos futuros ou dívidas. Assumir plenamente as perdas bancárias para o Fundo de Receitas Consolidadas é, portanto, transferi-las para contribuintes atuais e futuros.

Esta opção pode ser necessária para uma parte da reestruturação, em especial se for estabelecida a responsabilidade do Estado pela acumulação de prejuízos. No entanto, não pode ser considerada uma fonte ilimitada de financiamento.

Uma dívida pública insustentável acabaria por recriar o problema que a reforma procura resolver. O sistema bancário poderia ser recapitalizado ao preço de um Estado que não possa cumprir novamente os seus compromissos.

O mesmo raciocínio aplica-se ao Banco do Líbano. Usar os seus activos ou rendimentos futuros pode ajudar a resolver a crise. Mas impor compromissos impossíveis para financiar simplesmente migraria perdas de um balanço para outro.

Não fazer nada também é uma transferência de perdas

Por conseguinte, a crítica à reforma levanta questões reais. Mas o status quo não é uma solução protetora para depositantes.

Desde 2019, a própria falta de liquidação global resultou numa repartição das perdas. Por vezes, os depositantes que necessitavam de liquidez tinham de aceitar condições desfavoráveis para aceder aos seus fundos. Aqueles com rendimentos frescos em moeda estrangeira ou activos no estrangeiro estavam muito menos expostos. As empresas tiveram que operar em uma economia em grande parte dolarizada dominada pelo dinheiro.

Por outras palavras, não votar a favor da reforma não significa recusar « cortar o cabelo ». Isso pode significar permitir que um ajuste implícito, desigual e não transparente continue.

A ausência de reestruturação impede-nos também de saber quais os bancos verdadeiramente viáveis. Um sistema bancário não pode começar a financiar a economia enquanto o valor dos seus activos, passivos e capital permanecer contestado.

O Líbano enfrenta assim dois riscos opostos. Uma reforma mal concebida poderia legalizar uma distribuição injusta de perdas. A falta de reformas prolongaria uma distribuição informal que já ocorre à custa de alguns candidatos e da economia real.

Reforma também deve produzir novos bancos

O sucesso não pode, portanto, ser medido unicamente pelo montante prometido aos depositantes. A verdadeira reestruturação deve produzir um sector bancário capaz de funcionar após a crise.

Tal exige avaliações sérias da qualidade dos activos, reconhecimento das perdas bancárias por banco e necessidades de recapitalização credíveis. As instituições sustentáveis devem poder atrair novos capitais. Aqueles que não são devem ser fundidos, reestruturados ou liquidados de acordo com procedimentos previsíveis.

A nova participação é um factor decisivo. A introdução de novos investidores após absorção de perdas pode restaurar o capital e melhorar a governança. Manter as estruturas de propriedade anteriores sem riscos de recapitalização suficientes, pelo contrário, reproduzindo os conflitos de interesses que acompanhavam o antigo modelo.

Assim, a reforma bancária não se trata apenas de resolver o passado. Tem de determinar quais as instituições que amanhã terão o direito de recolher poupanças dos libaneses.

Velocidade económica versus força jurídica

O Parlamento enfrenta, assim, uma difícil arbitragem. O Líbano tem de avançar rapidamente. O sistema financeiro não pode permanecer indefinidamente num regime de excepção, sendo a reestruturação bancária um elemento central no restabelecimento das relações com as instituições financeiras internacionais.

Mas a velocidade não pode substituir a solidez legal.

Uma lei rapidamente adoptada e posteriormente amputada com disposições fundamentais pelo Conselho Constitucional poderia criar mais incertezas. Os bancos ignorariam novamente as regras aplicáveis, os depositantes deixariam de saber que calendário esperar e os parceiros internacionais deveriam reavaliar a coerência de todo o programa.

A melhor maneira de reduzir esse risco é explicitar a hierarquia das perdas: o capital dos acionistas primeiro, os credores subordinados então, e então apenas as categorias de créditos que podem ser afetados de acordo com as regras adotadas. A contribuição do Banco do Líbano e do Estado também deve ser claramente determinada sem fazer promessas impossíveis.

Em última análise, é esta hierarquia que julgará a reforma. Após quase sete anos de crise, pedir aos depositantes que suportassem a maior parte dos custos, protegendo simultaneamente o valor residual dos proprietários de bancos, não constituiria uma reestruturação credível. Mas prometer o reembolso imediato de todas as dívidas sem identificar os recursos correspondentes não seria assim.

O Parlamento tem agora de transformar um défice acumulado durante anos em regras juridicamente defensáveis e economicamente financeiras. É nesta fase que ocorre o próximo confronto: não mais sobre a existência de perdas, que se tornaram difíceis de contestar, mas sobre a ordem em que o Estado vai finalmente concordar em fazê-las aparecer nos balanços daqueles que devem suportá-las.