Hezbollah suspende suas escolhas no diálogo Washington-Tehran: por que o Líbano entra nas negociações de Ormuz

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O Hezbollah não parece considerar as negociações directas entre o Líbano e Israel como o único espaço para o futuro do Sul. As provas disponíveis mostram uma leitura muito mais regional. As fontes parlamentares do partido afirmam que ele primeiro observa a evolução das discussões entre Washington e Teerã. A sua justificação é explícita: o Irão mantém o caso libanês como prioridade e não estaria disposto a abandoná-lo. Esta posição é particularmente importante numa altura em que a proposta iraniana sobre o Estreito de Ormuz inclui especificamente a cessação dos combates no Líbano como condição para um acordo com os Estados Unidos.

A reconciliação dos dois arquivos altera a escala de análise. As armas do Hezbollah, a retirada de Israel e o futuro militar do Sul são discutidos em Beirute e em negociações com Israel. Mas o Líbano também aparece em uma discussão muito mais ampla onde Teerã procura levantar o bloqueio de seus portos, aliviando as sanções do petróleo, liberando seus bens congelados e terminando combates em várias frentes. Washington pede progressos na energia nuclear. O Líbano encontra-se assim na encruzilhada de duas negociações que não respondem aos mesmos actores nem ao mesmo equilíbrio de poder.

Hezbollah olha primeiro para Washington e Teerã

As confidências das fontes parlamentares do Hezbollah permitem compreender a hierarquia mantida pelo partido. Eles afirmam que o Hezbollah « monitora os desenvolvimentos » e se concentra em manter o arquivo libanês em negociações iranianas em vez de discussões diretas com Israel.

Esta posição não significa que o partido recuse qualquer discussão sobre as suas armas. As mesmas fontes indicam que está aberta a um debate sobre armas, mas sobre duas condições essenciais. Este debate deve continuar a ser libanês e fazer parte de uma estratégia de defesa.

Estas duas condições movem profundamente o quadro.

Para o Hezbollah, portanto, as armas não devem ser negociadas diretamente com Israel. Também não devem ser tratadas como execução mecânica da procura externa. Eles podem ser discutidos entre os libaneses, numa reflexão mais ampla sobre a defesa do território.

Esta posição é consistente com as declarações de Naim Kassem. O Secretário-Geral do Hizbullah solicitou uma revisão do curso seguido pelas autoridades libanesas. Ele queria pôr fim ao que ele apresentou como concessões e voltar de negociações diretas para um formato indireto.

O desacordo com o governo, portanto, não é apenas sobre o destino das armas. Preocupa-se também com o ponto em que esta questão deve ser resolvida.

O governo está procurando consagrar isso em uma arquitetura que inclui a retirada israelense, soberania e monopólio estatal de armas. O Hezbollah quer voltar a colocá-lo num diálogo nacional de defesa, embora considerando que o equilíbrio regional de poder continua a ser decisivo.

É precisamente aqui que o Irão entra na equação.

Líbano aparece preto e branco na proposta iraniana

A conexão não é apenas uma interpretação do Hezbollah. O projeto iraniano apresentado nos Estados Unidos liga explicitamente o Líbano ao acordo procurado em torno de Ormuz.

Segundo informações publicadas em 29 de setembro de 2026, Teerão propôs reabrir o estreito em troca de um pacote de medidas. Estes incluem a cessação dos combates em todas as frentes, incluindo no Líbano, a libertação de vários bilhões de dólares de ativos iranianos congelados, o fim das sanções contra as exportações de petróleo e o levantamento do embargo dos Estados Unidos aos portos iranianos.

Em seguida, as negociações sobre o programa nuclear retomarão.

O Líbano não aparece, portanto, como uma questão periférica adicionada após o facto. Faz parte da sequência proposta por Teerão para chegar a um acordo mais amplo.

Isto dá particular significado às fontes do Hezbollah. Quando afirmam que o Irão continua empenhado na questão libanesa, contam com uma realidade visível na proposta iraniana: Teerão está de facto a tentar incluir a cessação das hostilidades no Líbano na operação proposta em Washington.

A questão essencial torna-se então a da natureza deste compromisso.

A inclusão do Líbano num acordo pode servir os interesses libaneses se conduzir à cessação de ataques e abrir o caminho para a retirada de Israel. Mas isso também significa que parte do calendário do Sul depende de negociações cujas principais participações excedem muito o Líbano.

Ormuz, petróleo, sanções, ativos congelados e ativos nucleares pesam então sobre o mesmo equilíbrio diplomático.

Ormuz indiretamente se torna um arquivo libanês

O Estreito de Ormuz está geograficamente longe do Líbano. No entanto, a proposta iraniana cria uma ligação política directa entre os dois espaços.

Teerão apela ao levantamento do bloqueio marítimo dos seus portos e à reabertura de Ormuz como parte de um intercâmbio mais amplo. Controlar ou interromper esta passagem é um dos principais meios de pressão porque afeta os fluxos internacionais de energia.

Ao integrar o Líbano na proposta, o Irão procura um acordo que não se limite ao seu território.

Isto corresponde à estrutura regional do confronto. As várias frentes estavam ligadas política e militarmente. Um acordo focado exclusivamente na Ormuz deixaria, portanto, casas abertas que poderiam causar uma escalada adicional.

Teerão parece estar à procura do contrário: transformar uma negociação resultante da crise de rigor num mecanismo de des-escalão mais amplo.

Para Hezbollah, esta arquitetura tem uma vantagem óbvia. Impede que o partido enfrente negociações apenas com Israel num contexto em que o rácio do poder militar é desfavorável. Coloca o caso libanês de volta numa negociação em que o Irão tem meios de pressão muito maiores.

No entanto, esta estratégia tem uma contrapartida.

Quanto mais o Líbano depende do assentamento americano-iraniano, menos Beirute controla o calendário sozinho.

Washington quer trazer a discussão de volta para o nuclear

As posições americanas relatadas nos arquivos mostram claramente as limitações do projeto iraniano.

Washington não quer um acordo para se resumir à reabertura de Ormuz e para aliviar a pressão econômica. As autoridades dos EUA exigem concessões no programa nuclear do Irão. Incluem o regresso dos inspectores.

Um funcionário americano também disse que os dois lados permaneceram distantes numa questão decisiva: quem deve dar o primeiro passo?

Este problema de sequência assemelha-se de perto ao encontrado no arquivo libanês.

Teerão quer obter medidas americanas antes de ceder a alguns arquivos. Washington pede garantias antes de reduzir a pressão. No Líbano, Beirute pede uma progressão paralela entre a retirada de Israel e a restauração da autoridade estatal, enquanto Israel e seus parceiros exigem mais resultados sobre as armas.

Por conseguinte, duas negociações diferentes enfrentam o mesmo obstáculo: a falta de confiança necessária para agir em primeiro lugar.

A mediação do Catar procura precisamente organizar as etapas.

O projecto discutido inclui a reabertura da Ormuz e o levantamento do bloqueio, antes de avançar com as sanções e outros elementos do regulamento. As discussões com Omã também dizem respeito à organização da navegação no Estreito.

No entanto, não há garantia de que esta arquitetura será bem sucedida.

As informações disponíveis falam de progressos limitados, não de acordo.

Trump rejeita publicamente, mas os intermediários continuam

A posição americana acrescenta ambiguidade adicional.

Donald Trump rejeitou publicamente a proposta iraniana. Ele explicou que Teerã estava rapidamente buscando um acordo por causa da pressão econômica que estava experimentando.

No entanto, os contatos não pararam.

As informações disponíveis indicam que os mediadores do Qatar continuam a trabalhar com ambas as partes. As autoridades falam de sinais positivos e de progressos modestos. Teerão afirma também que não recebeu qualquer rejeição oficial dos intermediários.

Esta diferença entre declaração pública e canal diplomático é essencial para o Hezbollah.

Se o partido depende da evolução do diálogo americano-iraniano, não só olha para as declarações de Trump. Ele observou a sobrevivência do canal de negociação.

O facto de os intermediários continuarem o seu trabalho significa que a hipótese de um acordo não é abandonada.

Mas isso não significa que ela esteja perto.

O ficheiro nuclear continua aberto. A questão da primeira fase não está resolvida. As sanções continuam a ser uma questão importante. Finalmente, parar os combates nas diferentes frentes implica o engajamento de vários atores que não estão todos diretamente presentes à mesa.

O Hezbollah aposta, portanto, num processo que realmente existe, mas cujo resultado permanece incerto.

Uma estratégia de espera em vez de uma decisão militar imediata

Essa situação ajuda a entender por que uma entrada imediata do Hezbollah em um confronto direto mais amplo não aparece, nas informações disponíveis, como o cenário de curto prazo preferido.

A festa está a ver.

Esta atitude não é necessariamente passiva. Consiste em permitir o desenvolvimento de uma negociação regional que possa alterar profundamente as condições em que o caso libanês será então tratado.

Uma grande escalada militar do Hezbollah poderia ter o efeito oposto. Poderia provocar uma nova ofensiva israelita e reduzir o espaço disponível aos intermediários.

Pelo contrário, esperar permite ver se Teerão obtém um acordo que abrange o Líbano.

No entanto, esta estratégia tem um custo.

Enquanto Hizbullah aguarda os resultados do diálogo regional, o Sul permanece sujeito a operações israelenses. Uma área segura permanece. A destruição continua. Os habitantes aguardam seu retorno e reconstrução.

Assim, o tempo diplomático iraniano não é necessariamente o mesmo que o tempo libanês.

Esta é uma das contradições mais importantes da situação actual.

O que exatamente significa « Iran não vai se desengajar do Líbano »?

A fórmula utilizada pelas fontes parlamentares do Hezbollah pode ser lida de duas maneiras muito diferentes.

Para o partido, é uma garantia. Hezbollah não seria deixado sozinho diante de Israel e pressão americana. Teerão usaria suas próprias negociações para obter um acordo na frente libanesa.

Mas do ponto de vista do Estado, a mesma fórmula levanta uma questão de soberania.

Se o Líbano for negociado em Washington e Teerão, que lugar resta em Beirute para definir as suas próprias condições?

A proposta iraniana visa travar os combates no Líbano. Trata-se de um objectivo que, naturalmente, atinge os interesses das populações afectadas. Mas os detalhes são decisivos. A cessação das hostilidades não responde automaticamente a perguntas de retirada israelita, posições ocupadas, prisioneiros, armas Hezbollah e autoridade estatal.

O conteúdo final de um possível acordo americano-iraniano poderia, portanto, influenciar o Líbano sem resolver todos os seus problemas.

Esta distinção é fundamental.

A redução regional pode criar condições para um acordo libanês. Não pode necessariamente substituir este regulamento.

Dois quadros para o mesmo território

O Líbano está assim no centro de duas mesas de negociação.

O primeiro é diretamente libanês-israelense, com mediação americana. Trata do terreno: retirada, segurança, posições militares, autoridade estatal e mecanismos de verificação.

O segundo é americano-iraniano. Trata de questões muito mais amplas: Ormuz, sanções, petróleo, ativos congelados e nuclear. Mas agora compreende explicitamente a cessação dos combates no Líbano.

Ambos os processos podem ser reforçados.

Um acordo entre Washington e Teerão poderia reduzir a pressão regional e facilitar uma solução no Sul. Poderia oferecer ao Hezbollah um quadro para aceitar certos desenvolvimentos sem os apresentar como uma capitulação. Poderia também facilitar a retirada de Israel se fossem estabelecidas salvaguardas mais amplas.

Mas as duas tabelas também podem entrar em contradição.

Beirute poderia avançar para um compromisso que não é apropriado em Teerão. Por outro lado, Washington e o Irão conseguiram obter uma fórmula regional que não satisfazia plenamente as exigências libanesas.

A questão, portanto, não é apenas se o Irão está a proteger a questão libanesa nas suas negociações.

Precisamos de saber o que seria negociado no Líbano e que prioridades.

As armas do Hezbollah continuam a ser o ponto mais difícil

No entanto, as fontes parlamentares do partido introduzem uma abertura importante. Não dizem que as armas estão fora de discussão. Alegam que o Hezbollah concorda em discuti-lo no Líbano e como parte de uma estratégia de defesa.

Esta formulação pode parecer conhecida. No contexto actual, porém, tem um âmbito diferente.

Significa que a parte distingue o princípio de uma discussão das suas armas do quadro em que esta discussão é conduzida.

Por conseguinte, a recusa diz respeito tanto ao método como à substância.

O Hezbollah não quer que o desarmamento apareça como uma obrigação alcançada por Israel através da pressão militar. Procura manter um quadro nacional para negociar o seu futuro papel na defesa do país.

O problema é que o governo está ao mesmo tempo defendendo o princípio do monopólio estatal de armas em todo o país.

A distância permanece considerável.

Pode uma estratégia de defesa incluir uma transição para colocar gradualmente as capacidades militares sob a autoridade do Estado? Ou é usado para manter uma estrutura armada autônoma dentro de um novo quadro político?

Os ficheiros de código não respondem a esta pergunta.

Eles só mostram que esse espaço de discussão ainda existe no discurso das fontes do Hezbollah.

Naim Kassem quer voltar ao Indireto

O pedido de Naim Kassem para suspender as negociações directas com Israel complementa esta estratégia.

O Secretário-Geral do Hizbullah deseja regressar a uma fórmula indirecta. Esta posição responde a uma lógica política óbvia: recusar que a relação com Israel se transforme gradualmente em negociações bilaterais normais à medida que a ocupação e os ataques prosseguem.

Tem também uma dimensão estratégica.

A negociação indirecta dá mais peso aos intermediários. Assim, facilita a ligação do caso libanês com outras negociações regionais.

Pelo contrário, o Governo parece considerar que a negociação continua a ser a única forma realista de se conseguir uma retirada.

Assim, o desacordo é sobre o grau de autonomia que o Líbano deve manter em relação ao confronto regional.

O Hezbollah acredita que o rácio de poder iraniano melhora a posição libanesa.

Pelo contrário, os seus opositores podem considerar que esta dependência impede o Líbano de definir as suas próprias prioridades.

Fontes identificam essa discrepância. Eles não permitem determinar o resultado.

O risco de o Líbano se tornar variável numa grande transacção

A questão principal aparece finalmente aqui.

A inclusão do Líbano na proposta iraniana pode ser lida como prova de que Teerão não a abandona. Pode também ser lido como prova de que a questão libanesa pertence a uma negociação cujos objectivos principais são o iraniano e o americano.

Ambas as leituras não são necessariamente incompatíveis.

O Irão pode procurar proteger o seu aliado libanês enquanto o utiliza como parte da sua própria negociação. Washington pode tentar estabilizar o Líbano usando sanções e Ormuz para obter concessões nucleares.

O Líbano está entre estes interesses.

Para Beirute, a questão-chave é, portanto, transformar uma possível détente regional num resultado nacional específico: parar os ataques, a retirada israelita, o regresso dos habitantes, a reconstrução e o restabelecimento da autoridade estatal.

Sem esta tradução, uma grande transação regional só poderia congelar o confronto.

O Hezbollah agora parece estar apostando que o Irã vai conseguir mais para o Líbano do que as negociações diretas podem obter sozinho.

Esta aposta explica parte da sua preocupação. Ele também explica sua insistência no diálogo interno sobre armas.

Mas expõe o país a uma grande incerteza: enquanto Washington e Teerã não tiverem decidido o que estão dispostos a negociar, parte do futuro do Sul permanece suspensa de uma negociação que está a decorrer longe de Beirute.

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