Após UNIFIL: apoio e monitorização a distinguir

A missão europeia criada em 12 de Outubro deve apoiar as instituições libanesas. O seu lançamento operacional continua a ser um passo distinto. A formação, o aconselhamento e a supervisão internacional respondem às diferentes necessidades. A ajuda já decidida para o exército não constitui automaticamente o seu orçamento, nem o de uma futura presença internacional no Sul. O mandato inicial, as funções civis e militares e o calendário de retirada dos agentes de manutenção da paz devem ser revistos separadamente. Um estabelecimento legal não demonstra uma implantação eficaz, enquanto o encerramento das operações precede a partida física do pessoal.

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A Missão Europeia EUSM Líbano existe legalmente desde 12 de Outubro. Seu lançamento operacional ainda requer uma decisão separada. O seu mandato de apoio às instituições libanesas não constitui, por si só, um substituto das patrulhas e do acompanhamento da UNIFIL.

À medida que a força das Nações Unidas chegou ao fim em 31 de dezembro de 2026, duas perguntas se cruzaram sem confusão. O primeiro diz respeito às capacidades do Exército Libanês e das Forças de Segurança Interna. A segunda diz respeito à presença internacional que poderá observar incidentes, manter conexões e ajudar a prevenir a escalada no Sul.

A criação da missão europeia constitui uma resposta institucional à primeira questão. Não resolve automaticamente o segundo. Essa diferença é fundamental para avaliar os anúncios de apoio, as discussões sobre os cenários de pessoal e implantação.

Missão Europeia para o Líbano: uma criação em duas fases

O Conselho da União Europeia estabeleceu o EUSM Líbano em 12 de Outubro, na sequência de um convite das autoridades libanesas. O mandato inicial anunciado é de três anos. A missão reúne um pilar militar e um pilar civil sob a mesma direcção política.

No entanto, a criação legal não é equivalente no início das operações. O Conselho previu uma decisão de lançamento separada após a conclusão do planeamento operacional. A preparação deve, portanto, ser distinguida da presença real das equipes em campo.

Seria também prematuro transformar as avaliações de pessoal ou os pressupostos de rotação entre países numa organização definitiva. Um anúncio de mandato estabelece objectivos e um quadro. Só ela não demonstra que o pessoal, o equipamento e as disposições práticas já estão em vigor.

Formação das forças libanesas em vez de as substituir

A componente militar deve aconselhar e treinar o exército, inclusive nas fronteiras terrestres, segurança marítima, inteligência, vigilância e luta contra o contrabando. O componente civil deve apoiar as Forças de Segurança Interna, desenvolver suas capacidades e estruturas de treinamento e apoiar a governança de segurança portuária.

Estas funções são abrangidas pela assistência às instituições nacionais. Seu resultado esperado é uma melhor capacidade libanesa para executar tarefas de segurança. Isso não é o mesmo que uma força estrangeira com seu próprio mandato para patrulhar, detectar violações ou ligação entre dois exércitos.

A diferença aparece numa situação concreta. Formar uma unidade para monitorar uma fronteira pode melhorar seu trabalho diário. No entanto, isso não significa a autoridade que estabelecerá uma constatação internacional quando um incidente é contestado pelas partes. Ambas as necessidades podem ser complementares, mas as suas responsabilidades devem ser definidas separadamente.

O calendário UNIFIL permanece separado

A Resolução 2790 prevê o encerramento das operações da UNIFIL em 31 de dezembro de 2026, seguida da sua retirada no ano seguinte. Por conseguinte, a data de cessação das operações e o fim físico da partida não são permutáveis.

Esta transição levanta questões que vão além do treinamento militar. Trata-se de capacidades de observação, canais de comunicação, protecção do pessoal e meios para evitar que um incidente local se agrave. Um dispositivo de suporte do exército não herda automaticamente todas estas funções.

A própria União Europeia defendeu a importância de uma presença das Nações Unidas no pós-FINUL. Esta posição sublinha que o apoio europeu e o futuro do papel das Nações Unidas continuam a ser dois projectos. A sua coordenação pode ser procurada sem anunciar que já foram reunidas numa única solução.

A assistência financeira não é o orçamento da missão

Outra distinção necessária é que nem todo o financiamento concedido ao exército corresponde à operação do EUSM Líbano. O apoio do Mecanismo Europeu para a Paz atingiu 182 milhões de euros desde 2022. Inclui a medida de 100 milhões de euros adoptada em 4 de Junho de 2026.

Estes dois números não devem ser acrescentados. Os 100 milhões estão incluídos nos 182 milhões. O pacote de Junho inclui o controlo territorial, a sensibilização da situação, a segurança marítima, a protecção dos locais militares e os cuidados de saúde.

Trata-se de um apoio separado, que a nova missão deve complementar e facilitar. Por conseguinte, as medidas de auxílio totais não permitem a dedução de um orçamento operacional específico da missão nem o custeio de uma eventual presença para controlar o Sul.

Para medir o próximo passo, os elementos decisivos serão a decisão de lançar, as tarefas realmente atribuídas às equipes e os arranjos para a presença internacional após a UNIFIL. Enquanto estas peças não estiverem reunidas, deve haver uma distinção entre uma missão estabelecida, uma implantação completa e um mecanismo de monitorização aprovado.

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