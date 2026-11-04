4 novembre 2026
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Autoridade da mídia: Os passos antes das nomeações

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Uma reunião presidida por Souheil Abboud organizou o lançamento dos procedimentos de formação da National Media Authority. Várias agências devem intervir em candidaturas, eleições e designações. A Comissão Nacional de Direitos Humanos já recebe candidaturas para o seu próprio componente até às 16H00, hora de Beirute, 18 de Novembro. Um membro será eleito diretamente e duas outras pessoas propostas ao processo governamental. Estas propostas não são nomeações e a Autoridade ainda não está formada.

Autorité des médias : les étapes avant les nominations. Souheil Abboud, portrait d’archives de la photothèque Libnanews. Cette photographie ne représente pas la réunion du 3 novembre 2026. Photographe et date de prise de vue non précisés.
Souheil Abboud, portrait d’archives de la photothèque Libnanews. Cette photographie ne représente pas la réunion du 3 novembre 2026. Photographe et date de prise de vue non précisés. © Archives Libnanews
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A criação da Autoridade Nacional dos Meios de Comunicação Social está a entrar na sua fase de implementação, mas os seus membros ainda não foram nomeados. Uma reunião realizada em 3 de Novembro no tribunal de Beirute, presidido por Souheil Abboud, presidente do Conselho Superior do Judiciário, centrou-se na organização das fases previstas pela nova lei.

O Ministro da Informação, Paul Morcos, participou com representantes dos órgãos envolvidos no processo. O desafio imediato é tornar os candidatos possíveis e, em seguida, conduzir eleições e nomeações. Não se trata ainda de anunciar a composição final do processo.

Coordenar os intervenientes com diferentes responsabilidades

A reunião reuniu advogados e engenheiros de Beirute e do Norte, faculdade de informação da Universidade Libanesa, organismos nacionais anticorrupção e direitos humanos, bem como sindicatos de imprensa e editoriais.

Esta diversidade é um procedimento que não depende de uma única decisão. Cada organização em causa deve desempenhar as suas próprias tarefas. A coordenação abrange a publicação dos procedimentos, a recepção dos pedidos e a sequência de escolhas no prazo de três meses a contar da publicação da lei recordada na reunião.

Este período constitui uma obrigação de organização. Não permite afirmar que os candidatos já estão a ser examinados em toda a parte ou que todas as eleições têm a sua data. Os anúncios de cada organização devem ser distinguidos do calendário geral.

Uma primeira chamada aberta até 18 de Novembro

A Comissão Nacional dos Direitos Humanos já iniciou o seu próprio trabalho. Ele recebe nomeações de 2 a 18 de novembro de 2026, com um encerramento às 16h, hora de Beirute. Este procedimento diz respeito a especialistas em liberdades públicas e direitos humanos.

Tem dois objetivos distintos: eleger uma pessoa diretamente para a Autoridade Nacional de Mídia e propor duas pessoas adicionais para o processo de nomeação do governo. Estes dois candidatos devem juntar-se à lista elaborada pelo Presidente do Conselho Supremo do Judiciário. A sua transmissão não é, portanto, uma nomeação.

O recurso prevê igualmente entrevistas de 24 a 27 de Novembro para os candidatos cuja elegibilidade tenha sido estabelecida. Os pedidos individuais são aceitos sem a obrigação de patrocinar. O controlo das condições de acesso continua a ser um passo separado na avaliação das competências.

Procedimento de verificação antes de comentar os nomes

A fim de acompanhar a formação da Autoridade, será necessário analisar vários actos sucessivos: recursos, condições de participação, decisões sobre elegibilidade, eleições e, em seguida, nomeações para o governo. Não deve ser apresentada uma lista de pessoas propostas como uma lista de membros actuais.

A transparência também é medida pelo que o público pode verificar. As regras são anunciadas antes do encerramento das aplicações? Os diferentes candidatos são avaliados de acordo com critérios comparáveis? As decisões finais identificam o órgão que elegeu ou nomeou cada membro? Estas questões dizem respeito à credibilidade da instalação sem prejuízo do resultado.

O arranque administrativo constitui um passo concreto após a adopção da lei. No entanto, por si só não aborda a independência prática do futuro fórum. Terá de se julgar através da sua composição eficaz e do exercício dos seus poderes. Por enquanto, o novo desenvolvimento consiste na abertura e coordenação dos procedimentos, não na entrada em funções de uma autoridade já constituída.

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