Triquinellose: os controles voltam para a cadeia

O ministro da Saúde afirma que revê casos de triquinellose, sem apresentar uma avaliação nacional detalhada. O alerta de saúde é acompanhado por uma verificação dos circuitos de carne: o ministro da Economia pede em 48 horas um censo dos armazéns autorizados ou não. A origem, o armazenamento e o transporte devem ser verificados. Os resultados esperados devem distinguir os doentes, as amostras de alimentos e as infracções. As autoridades recordam igualmente as precauções relativas à carne crua ou mal cozida e a importância da consulta em caso de sintomas suspeitos.

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O Ministro da Saúde Rakan Nassereddine afirma que os testes laboratoriais documentam casos de triquinellose no Líbano. Em entrevista publicada em 4 de novembro, o ministro dá um nome específico ao risco à saúde que desencadeou a mobilização das autoridades: uma doença parasitária, não uma simples intoxicação alimentar indiferenciada. No entanto, suas falas não são acompanhadas por uma avaliação nacional detalhada dos pacientes, amostras e resultados.

Essa distinção conta na leitura do arquivo. O alerta do Ministério, publicado em 30 de outubro, cobriu casos suspeitos e anunciou investigações epidemiológicas e biológicas. O Ministro está agora a falar de resultados que confirmam infecções. Isso não permite apresentar cada relatório como caso confirmado ou atribuir todas as doenças relatadas à mesma origem.

Triquinellose e controles alimentares: duas investigações relacionadas

O componente saúde busca identificar os afetados e reconstruir suas exposições alimentares. O componente de controlo abrange os produtos, a sua origem e as condições de circulação. Estes passos devem ser unidos para estabelecer uma ligação documentada entre uma refeição, muita carne e contaminação.

Rakan Nassereddine evoca práticas de mistura de carne e denuncia fraude. Estas acusações continuam a estar ligadas aos resultados do inquérito, a fim de identificar os produtos e os funcionários em causa. Não justificam a designação indiscriminada de restaurantes, açougueiros ou de todo um sector.

O ministro também salientou a necessidade de voltar antes de preparar a refeição. Requer mais controlos em armazéns e matadouros. A limpeza visível de um restaurante não informa em si toda a rota de carne que recebe.

48 horas para identificar armazéns

Em 3 de Novembro, o Ministro da Economia e do Comércio, Amer Bissat, pediu aos agentes de defesa do consumidor uma intervenção imediata. Estabeleceu-lhes um prazo de 48 horas para a transmissão dos nomes dos armazéns de carne, autorizados ou não, e das informações disponíveis sobre as suas actividades.

Os controlos solicitados dizem respeito à origem da carne, à sua armazenagem, à refrigeração e à sua validade nos açougues, restaurantes e pontos de venda. Incluem igualmente a recolha de informações sobre matadouros e o transporte suspeito de não satisfazer as condições exigidas.

Os dados devem ser disponibilizados à Autoridade Libanesa de Segurança Alimentar, em coordenação com as autoridades competentes e sob a supervisão do Ministério Público. O prazo anunciado é, portanto, para feedback. Não prova que todos os sítios já tenham sido visitados ou que tenha havido uma revisão das infracções.

Precauções recordadas pelo Ministério

A triquinellose é transmitida através do consumo de carne contaminada crua ou insuficientemente cozida. O Ministério da Saúde lembra que não passa diretamente de uma pessoa para outra. Recomenda que a carne crua ou mal cozida seja evitada e que os fornecimentos sejam feitos a partir de circuitos controlados.

O congelamento, a salga e o tabagismo não devem ser considerados uma garantia contra o parasita. Doenças gastrointestinais, seguidas de febre, dor muscular ou inchaço à volta dos olhos podem causar uma consulta após uma suspeita de exposição dietética. Estes sinais por si só não são suficientes para fazer um diagnóstico.

O Ministério convida os interessados a consultarem um médico e salienta o interesse dos cuidados precoces. O alerta não permite concluir que um produto está contaminado por si próprio ou por um rumor sobre o seu local de venda.

Resultados ainda por especificar

Rakan Nassereddine reconhece um número insuficiente de inspetores de saúde. Apresenta a cooperação entre as administrações como meio de reforçar a prevenção, em vez de limitar a acção ao encerramento de um estabelecimento após a ocorrência de casos.

A avaliação seguinte deve distinguir entre doentes suspeitos e confirmados, amostras de alimentos positivas, locais inspeccionados e medidas tomadas. Sem esses elementos, o alerta justifica vigilância e controles, mas não mede a extensão exata do episódio ou estabelece publicamente responsabilidades individuais.

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