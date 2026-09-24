Aoun impõe unanimidade aos dez juízes: os bastidores do braço de ferro que desbloquearam as nomeações judiciais

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A fórmula de Joseph Aoun teve o mérito de eliminar qualquer ambiguidade: se os dez membros do Conselho Judiciário Supremo não assinassem, as nomeações judiciais nem deveriam ser enviadas a ele. Nove em cada dez assinaturas não seriam suficientes. O Presidente da República, segundo fontes judiciais de alto nível, recusou-se a apor o seu próprio texto numa divisão no topo da justiça.

Esta exigência veio após discussões particularmente tensas entre três dos principais funcionários judiciais do país: o Presidente do Conselho Supremo do Judiciário, Souheil Abboud, o Procurador-Geral do Tribunal de Cassação, Ahmad Rami al-Hajj, e o Presidente da Inspecção Judiciária, Osama Mnaymneh. As diferenças diziam respeito a determinados nomes, mas também a atribuições e a exclusão de certos juízes dos lugares previstos.

O Ministro da Justiça, Adel Nassar, teve de reunir os três funcionários no seu gabinete. Esta reunião ajudou a reduzir as disputas. O Conselho reuniu-se novamente e aprovou por unanimidade as nomeações dos seus dez membros.

O texto final representa treze páginas, a última das quais expõe as suas razões. Uma fonte fala de mais de sessenta juízes envolvidos; Outro estima o número de nomes em aproximadamente setenta. Esta diferença deve ser mantida: os documentos disponíveis não permitem uma determinada resolução. No entanto, elas convergem sobre o essencial. Os dez membros do Conselho finalmente assinaram e Adel Nassar assinou o decreto.

Por trás dessas chamadas nomeações « parciais » está, portanto, uma sequência muito mais significativa. O presidente recusou-se a arbitrar os nomes, mas impôs uma condição política e institucional ao judiciário: resolver suas próprias diferenças antes de pedir que assinasse.

Vacidade de cargos transformou-se em um conflito no topo da justiça

Originalmente, a operação teve que responder a um problema relativamente clássico: férias tinham acumulado em várias jurisdições após a aposentadoria dos juízes.

Como resultado, algumas atribuições precisavam ser reorganizadas para garantir que os tribunais, os Ministérios Públicos e os serviços de educação não funcionassem com vagas essenciais de longo prazo.

A necessidade administrativa era difícil de desafiar. Uma posição não preenchida em uma jurisdição não é simplesmente uma caixa vazia em um gráfico organizacional. Dependendo de sua função, ele pode retardar as investigações, retardar o processamento dos casos ou aumentar o fardo suportado pelos juízes restantes.

É precisamente por esta razão que a operação foi descrita como parcial. Não se pretendia reconstruir todo o mapa judicial libanês. Primeiro, teve que preencher vagas e redistribuir alguns juízes para manter a continuidade do serviço.

No entanto, a preparação do texto rapidamente revelou diferenças.

Fontes judiciais descrevem discussões animadas dentro do Conselho Superior Judiciário. Os desentendimentos supostamente cobriram vários nomes e posições. Alguns magistrados foram apoiados para a designação. Outros foram desafiados. Em alguns casos, o litígio teria preocupado não só a nomeação de um juiz, mas também a exclusão de outro.

Este último é importante.

Uma nomeação judicial nunca lê apenas através da pessoa que obtém o cargo. Aquele que não obtém pode ser tão revelador do equilíbrio de poder.

Abboud, al-Hajj e Mnaymneh no coração das diferenças

Três oficiais aparecem no centro desta sequência.

Souheil Abboud preside o Conselho Superior do Judiciário. Ahmad Rami al-Hajj detém o cargo de Procurador-Geral do Tribunal de Cassação. Osama Mnaymneh lidera a Inspecção Judicial.

As diferenças entre estes três funcionários não estavam, portanto, relacionadas com questões periféricas. Apareceram no topo de três funções principais: governança judicial, acusação e supervisão disciplinar.

Segundo as informações recolhidas, as discussões intensificaram-se em torno de certas tarefas.

No entanto, os documentos disponíveis não fornecem uma lista suficientemente precisa dos juízes contestados e dos lugares em causa para que possam ser nomeados sem extrapolação. Devemos, portanto, parar onde as fontes param: desacordos sobre nomes, atribuições e certas exclusões são documentados; seu detalhe individual completo não é.

Este limite não diminui o âmbito do conflito.

O desacordo entre os membros do Conselho é normal. Um desentendimento suficientemente forte para exigir uma reunião de conciliação com o Ministro da Justiça e para provocar uma intervenção presidencial sobre as condições de mudança de escala.

O risco era que a divergência em algumas atribuições se tornaria uma divisão institucional duradoura.

Adel Nassar reúne os três funcionários em seu escritório

Foi neste contexto que o Ministro da Justiça, Adel Nassar, falou.

Convocou ao seu escritório Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj e Osama Mnaymneh.

O objectivo da reunião não foi, de acordo com as informações disponíveis, substituir o Ministro do Conselho na escolha dos magistrados. O objectivo era aproximar as posições e abordar as causas do conflito para que o Conselho pudesse retomar os seus trabalhos.

A distinção é essencial.

O problema das nomeações judiciais no Líbano é precisamente a sua exposição permanente à suspeita de intervenção política. Se o próprio ministro tivesse distribuído os cargos ou imposto os nomes, o mecanismo de saída da crise teria agravado o problema que ele afirmava resolver.

Pelo contrário, as fontes judiciais descrevem a reunião como uma operação destinada a conter diferenças.

Teria colocado as discussões no seu quadro institucional.

Segundo as autoridades judiciais, as suas diferenças em relação a certos nomes não justificavam uma ruptura no próprio Conselho. Eles compartilharam um objetivo que foi apresentado como superior: preservar a instituição judicial e impedir que a batalha sobre os postos a expusesse à intervenção política.

Foi neste ponto que a intervenção de Joseph Aoun ganhou peso total.

« Não os envie para mim » : a linha fixada por Aoun

De acordo com uma fonte judicial de alto nível, Joseph Aoun transmitiu uma posição particularmente clara aos funcionários envolvidos.

Ele não assinaria nomeações se não fossem aprovadas pelos dez membros do Conselho Supremo do Judiciário.

Nem nove assinaturas seriam suficientes.

A sentença que lhe foi atribuída resume a sua abordagem: se os dez juízes não assinarem, não lhe transmitem o texto porque ele não o assinará. Os membros do Conselho deviam primeiro concordar entre si e, em seguida, enviar-lhe as nomeações.

Esta exigência merece ser considerada em toda a sua ambiguidade institucional.

Por um lado, o Presidente utiliza a sua autoridade de assinatura para impor uma condição ao processo. Por conseguinte, não fica totalmente fora da crise.

Por outro lado, as mesmas fontes afirmam que ele se recusou a usar esta posição para impor um magistrado particular.

Joseph Aoun não teria proposto nenhum nome.

Ele não teria solicitado a nomeação de qualquer juiz.

Nem teria pedido a exclusão de um magistrado.

A escolha das pessoas e a distribuição dos lugares teriam permanecido sob a responsabilidade do Conselho.

Por conseguinte, a sua intervenção teria preocupado o método e não o conteúdo: exigia um texto aceite por unanimidade pela autoridade judicial que o preparou.

Por que exigir dez assinaturas quando nove poderiam existir?

Esta é provavelmente a pergunta mais interessante em toda a sequência.

Se nove em cada dez membros estavam dispostos a assinar, por que exigir unanimidade?

A resposta implícita está no contexto.

Uma lista adotada contra um dos principais funcionários judiciais supostamente resolveu os postos, mas deixou o conflito intacto. Poderia ter sido interpretada como a vitória de um campo judicial sobre outro.

O juiz dissidente então continuou a desempenhar suas funções dentro do mesmo sistema.

O problema teria, portanto, sido movido, não resolvido.

Ao exigir as dez assinaturas, Aoun colocou o custo do desacordo sobre os próprios membros do Conselho. Nenhum campo poderia esperar contornar o outro simplesmente obtendo uma maioria suficiente e, em seguida, transferindo a responsabilidade política para o presidente.

A mensagem foi, no essencial, que a Presidência não transformará uma divisão judicial em arbitragem presidencial.

Este método também impediu cada parte de usar Baabda para impor suas preferências.

Um magistrado não podia mais contar com uma intervenção presidencial contra seus colegas. Tivemos de voltar para a mesa e negociar.

Unanimidade obtida após o conflito, não unanimidade prévia fachada

Após a reunião no Ministério da Justiça, o Conselho Supremo do Judiciário retomou sua análise do caso.

Os nomes e posições foram novamente discutidos.

Desta vez, o processo foi bem sucedido.

Os dez membros assinaram.

Este pormenor é fundamental porque deixa claro que a unanimidade final não apaga as diferenças que o precederam. Em vez disso, significa que foi alcançado um compromisso após o conflito ter atingido um nível suficientemente elevado para exigir duas intervenções fora do debate interno: a do Ministro da Justiça para aproximar as posições e a do Presidente da República para definir as condições que aceitaria assinar.

O decreto então continuou seu caminho institucional.

O Adel Nassar assinou.

As informações indicam que tem treze páginas e que a última página é dedicada às razões das nomeações.

O número de juízes varia ligeiramente de acordo com as informações publicadas. Uma fonte se refere a mais de sessenta juízes. Outro fala sobre setenta nomes.

Essa discrepância não é anômala, mas não altera o escopo da operação: várias dezenas de juízes mudam de posição ou ocupam cargos que deveriam ser preenchidos.

Por trás dos nomes, continuidade dos tribunais

A importância desta operação não deve ser reduzida ao equilíbrio de poderes entre funcionários judiciais.

Vacancy teve implicações para o funcionamento diário da justiça.

As nomeações dizem respeito a tribunais, gabinetes de procuração e serviços de investigação.

Estas são precisamente as estruturas em que a falta de juízes pode produzir um efeito de cadeia.

Um Ministério Público insuficientemente fornecido acumula casos. Um serviço de treinamento lento amplia os procedimentos. Os tribunais que enfrentam vagas devem atribuir o ónus aos juízes presentes.

O problema assume uma dimensão ainda maior num país onde a lentidão judicial já alimenta as críticas.

O registro da prisão oferece uma ilustração espetacular. Os líderes políticos referem-se actualmente a cerca de 8.600 detidos em prisões libanesas, das quais quase 80 por cento são pessoas em detenção preventiva.

Estes números não podem ser atribuídos exclusivamente a vagas em cargos judiciais. As causas da superlotação da prisão são muito mais numerosas.

No entanto, mostram que a capacidade dos tribunais para funcionar regularmente não é um problema administrativo secundário.

Uma justiça que não tem magistrados necessariamente acaba mantendo os litigantes à espera.

O episódio também levanta a questão da independência judicial

O resultado pode ser lido de duas maneiras.

O primeiro destaca a recusa presidencial de intervir em nomes. Segundo esta leitura, Joseph Aoun protegeu o Conselho Superior do Judiciário, devolvendo a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Ele supostamente se recusou a se tornar o árbitro de carreiras individuais e exigiu que os próprios magistrados produzissem um compromisso.

A segunda leitura pode questionar o fato de que um presidente estabelece uma exigência unânime para a autoridade judicial para anunciar que ele não vai assinar sem as dez assinaturas.

Por conseguinte, a fronteira entre a garantia e a influência institucionais é óptima.

No entanto, as informações disponíveis permitem distinguir claramente o que está documentado do que não está.

Está documentado por fontes judiciais que o Presidente exigiu unanimidade.

Também é relatado que ele não propôs ou excluiu qualquer nome.

Por outro lado, não há evidência nos documentos consultados de que ele negociou secretamente designações individuais.

Esta distinção é fundamental num caso em que os rumores podem transformar rapidamente uma intervenção processual numa acusação de interferência.

Um compromisso que evita uma fratura, sem remover futuras discordâncias

O resultado final é institucionalmente importante: as nomeações foram aprovadas pelos dez membros.

Mas o episódio deixa várias perguntas em aberto.

O primeiro diz respeito aos critérios usados para dividir juízes quando vários candidatos cobiçam a mesma posição.

O segundo diz respeito a mecanismos para evitar que as diferenças pessoais ou institucionais entre altos funcionários judiciais voltem a paralisar as atribuições.

O terceiro diz respeito à transparência. As fontes explicam que houve desacordo sobre nomes e exclusões, mas as razões precisas para essas diferenças não são divulgadas publicamente na sua totalidade.

No entanto, a justiça independente não depende apenas da ausência de intervenção política.

Depende também da capacidade do poder judiciário de explicar suas próprias decisões de carreira de acordo com critérios compreensíveis.

É aí que a unanimidade não chega.

Dez assinaturas garantem que nenhum membro do Conselho recusou formalmente o texto final. Eles não dizem, por conta própria, por que tal magistrado foi escolhido e outro demitido.

Aoun anterior pode afetar futuras consultas

O método utilizado finalmente cria um precedente político.

Joseph Aoun enviou uma mensagem que vai além desta lista de dezenas de magistrados: quando uma nomeação judicial chega dividida em Baabda, ele não quer se tornar aquele que divide entre os campos.

Se esta doutrina é mantida, altera o cálculo dos membros do Conselho Superior do Judiciário nos próximos prazos.

Agora sabem que uma maioria de nove contra um pode não ser politicamente suficiente para obter a assinatura presidencial.

Também sabem, de acordo com as informações disponíveis, que não podem confiar em Baabda para impor um nome que o Conselho não teria conseguido aceitar no seu seio.

Este método pode conduzir a um compromisso.

Pode também tornar mais difícil chegar à unanimidade quando surge uma disputa mais profunda.

Desta vez, a aposta funcionou. Uma reunião no Departamento de Justiça continha as diferenças. Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj, Osama Mnaymneh e os outros membros do Conselho finalmente convergiram. As dez assinaturas foram obtidas. Adel Nassar assinou o decreto. Dezenas de vagas ou necessidades de reatribuição podem agora ser abordadas.

Mas a informação real é talvez menos nos sessenta a setenta nomes do que no método que lhes permitiu passar. Diante de um Conselho Supremo dividido do Judiciário, Joseph Aoun não escolheu os vencedores. Ele se recusou a assinar até que os dez juízes foram capazes de produzir uma única lista. Para uma instituição regularmente acusada de submeter-se a arbitragem de poder político, esta exigência transforma o conflito: desta vez, a justiça foi ordenada a resolver primeiro seu desacordo internamente antes de pedir à política para endossar sua escolha.