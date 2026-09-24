Do Sul ao Ocidente Bekaa: os sinais de uma possível expansão das operações israelenses

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Informações de campo que alimentam novas preocupações

A continuação das operações israelenses no sul do Líbano levanta um cenário mais preocupante do que a repetição dos bombardeios e destruições observados nas últimas semanas. Fontes de terra indicam índices que poderiam anunciar uma extensão geográfica das operações para novos setores. Três áreas são mencionadas: Mansouri, Rihane e Bekaa Ocidental.

Nesta fase, porém, não há informação disponível para indicar que uma operação militar ampliada foi decidida. As próprias fontes permanecem cautelosas. Referem-se a « indicadores no terreno » e não a um plano cujo tempo ou modalidades conheceriam. Um diplomata ocidental também acredita que esses sinais devem ser seguidos cuidadosamente, embora salientando que não constituem prova suficiente da existência de uma operação já programada.

Esta distinção é essencial. Existe risco nas informações recolhidas, mas não pode ser apresentado como certeza.

O principal motivo de preocupação é o contexto em que esta informação aparece. As operações israelitas já não se limitam a greves pontuais contra uma única área. Bombardeamentos de artilharia, ataques aéreos, destruição de edifícios, movimentos de tanques e operações de varredura são seguidos em vários setores do Sul. Sua acumulação alimenta o medo de uma mudança gradual na geografia das operações.

Em 23 de setembro, os aviões israelenses atacaram as proximidades de Qantara em direção a Wadi al-Hujair. Fogo de artilharia simultaneamente alvejou a área de Dawhat Kfar Rummane. Estas operações não são suficientes para estabelecer a existência de uma ofensiva maior. No entanto, mostram que a pressão militar continua ativa enquanto as negociações diplomáticas ainda não produziram estabilização duradoura.

A questão já não é se Israel vai continuar as suas operações. Agora cobre o perímetro deles.

Mansouri, Rihane e West Bekaa no centro das perguntas

A menção de Mansouri, Rihane e Bekaa Ocidental dá uma dimensão particular às preocupações expressas pelas fontes de terra. Ela atrai um espaço muito mais amplo do que as áreas fronteiriças que geralmente focalizam a atenção.

No entanto, as informações disponíveis não especificam a natureza de qualquer prorrogação ou o seu calendário.

Uma extensão pode abranger várias realidades. Pode assumir a forma de um aumento dos ataques aéreos. Pode envolver mais fogo de artilharia, ataques direcionados ou movimentos terrestres. Pode também ser uma pressão militar para alterar as condições das negociações sem levar a uma operação terrestre em grande escala.

Nenhum destes cenários pode actualmente ser preferido apenas com base em informações publicadas.

A prudência é tanto mais necessária quanto tais informações militares podem evoluir rapidamente. Os movimentos observados no solo podem incluir preparações, medidas de precaução ou uma estratégia de pressão. Nem sempre determinam a intenção política que os acompanha.

O diplomata ocidental interrogado sobre este assunto insiste precisamente neste ponto. Os indicadores devem ser levados a sério, mas não devem ser transformados em provas de uma operação decidida. De acordo com esta leitura, a verdadeira questão agora diz respeito à capacidade dos contactos diplomáticos actualmente em curso para conter a escalada antes da situação militar criar novos factos alcançados.

Esta corrida entre diplomacia e campo torna-se central.

Uma extensão para novos setores não só mudaria a situação militar. Complicaria também o regresso dos habitantes, o destacamento do exército e as negociações sobre a retirada de Israel.

De Qantara a Kfar Rummane, a pressão militar permanece constante

As operações observadas permitem-nos compreender porque estas preocupações são ecoadas.

O ambiente Qantara foi alvo de aeronaves israelenses em direção a Wadi al-Hujair. Ao mesmo tempo, fogo de artilharia atingiu Dawhat Kfar Rummane. Outros sectores também experimentaram operações durante o mesmo período.

As proximidades de Baraachit no distrito de Bint Jbeil foram bombardeadas. A área de Ain al-Samahiyah, entre Zawtar al-Sharqiyah e Mayfadoun, manteve fogo de artilharia. A área em torno da cidade de Scout em Zawtar al-Sharqiyah também foi afetada.

Sete tanques Merkava também foram relatados nos bairros de Zawtar al-Sharqiyah.

Wadi Zibqin foi alvo de artilharia. Operações automáticas de varredura de armas foram conduzidas em direção a Haddatha, Beit Yahoun e Aita al-Jabal.

Tomados separadamente, esses eventos não demonstram mudança estratégica. Sua concentração, no entanto, mostra que o Sul permanece sujeito a atividade militar sustentada.

As consequências vão além da dimensão de segurança. Cada bombardeamento atrasa a reabilitação das infra-estruturas. Cada movimento militar mantém a incerteza entre os habitantes que planejam retornar. Cada nova destruição também aumenta o custo da reconstrução.

É essa acumulação que torna o cenário de uma extensão particularmente sensível.

Khiyam, laboratório para uma política de destruição prolongada

Khiyam ocupa um lugar particular nesta sequência. A cidade passou por várias operações de destruição nos últimos dias. As cabines foram energizadas. Uma grande explosão foi ouvida em várias aldeias na região de Marjayoun. Outras destruição similares já haviam sido relatadas.

Os edifícios a oeste de Khiyam também foram supostamente queimados.

Uma explosão danificou linhas de energia na área de Nabaa al-Hamam. A comida foi interrompida em várias áreas, incluindo Hasbaya, Shebaa e Arkub.

Este é um elemento importante da situação actual. Uma operação numa localidade pode afectar um território muito maior através de redes de electricidade, água ou transporte.

A destruição física produz, portanto, um segundo círculo de consequências. Populações não diretamente na área podem perder o acesso a serviços essenciais.

Khiyam também mostra por que a distinção entre operação militar e transformação sustentável de terra está se tornando cada vez mais difícil. Quando a destruição afeta casas e infraestrutura repetidamente, seu efeito continua muito depois do bombardeio ter terminado.

Para as autoridades libanesas, esta situação coloca uma questão directamente relacionada com as negociações: como estabilizar uma região quando continuam a registar-se mais danos ao mesmo tempo que está disposta a regressar à vida normal?

O regresso dos habitantes poderia ser a primeira vítima de uma extensão

Uma eventual extensão das operações teria um efeito imediato no regresso das populações.

Actualmente, o Governo está a procurar financiamento para passar da ajuda de emergência para o regresso e depois para a reconstrução. Nawaf Salam defendeu em Nova York uma abordagem na qual essas diferentes etapas devem ser conduzidas simultaneamente. De acordo com esta lógica, não se deve esperar por um final hipotético fim da crise para restaurar escolas, água, eletricidade e meios de subsistência.

No entanto, essa estratégia requer previsibilidade mínima de segurança.

É difícil reabilitar uma estrada quando corre o risco de ser novamente cortada. É igualmente difícil restaurar uma casa ou rede elétrica quando as operações militares continuam nas proximidades.

Um alargamento a novas áreas aumentaria este problema.

Também pode causar mais deslocamento. Os residentes que já vivenciaram várias fases de partida e retorno enfrentariam nova incerteza. Os municípios devem assumir novas necessidades enquanto a sua capacidade permanece limitada.

O problema seria então nacional. As consequências económicas e sociais de uma nova vaga de deslocamento não permaneceriam confinadas ao Sul.

Essa dimensão explica por que as autoridades associam constantemente a estabilização militar à reconstrução.

As Forças Armadas Libanesas enfrentam o risco de uma frente geográfica mais ampla

O exército é o outro ator diretamente exposto às consequências de uma extensão.

Sua implantação para o Sul é central para a estratégia oficial. O governo quer reforçar a sua presença e dar-lhe um papel crescente no exercício da autoridade estatal. Os seus parceiros estrangeiros apelam também a resultados concretos no terreno.

Mas quanto mais ampla a área de instabilidade, mais recursos necessários.

Uma extensão para Mansouri, Rihane ou Bekaa Ocidental exigiria que a instituição militar gerenciasse simultaneamente mais setores. Deve garantir a segurança dos habitantes, monitorar os movimentos no solo e acompanhar as operações de retorno em uma área ampliada.

Esta perspectiva surge num momento em que o comando militar já insiste na importância da coesão das unidades e na sua preparação.

O general Rodolphe Haykal lembrou recentemente aos militares que a proteção de todos os libaneses e a manutenção da estabilidade permaneceram no centro de sua missão. Ele também denunciou tentativas de enfraquecer a moral da instituição através de rumores e acusações.

Estas declarações assumem particular importância face à possibilidade de um novo alargamento do teatro de operações.

O exército não enfrentaria apenas um problema militar. Deve também gerir as consequências civis de uma escalada: deslocação, estradas fechadas, infra-estruturas danificadas e o regresso dos residentes.

A batalha em torno da presença do estado

As tensões no chão não são apenas sobre bombardeamentos. Também dizem respeito à autoridade que deve organizar a vida quotidiana em áreas sensíveis.

Um episódio em Deir Mimas ilustra esta dimensão. Uma disputa dizia respeito ao acesso dos residentes libaneses às suas terras para a colheita de azeitonas. Os habitantes se voltaram para o exército libanês para acompanhar seu movimento.

O episódio assumiu uma faixa que excede muito a colheita agrícola.

Para Beirute, o exército deve ser o ponto de contacto dos cidadãos no território libanês. Essa presença é uma das manifestações mais concretas da soberania do Estado.

Cada restrição a esta função torna-se politicamente sensível.

A Batalha do Sul também é jogado em torno de perguntas aparentemente comuns: quem permite que um agricultor para se juntar ao seu campo? Quem protege uma estrada? Quem acompanha os habitantes à sua aldeia? Quem decide que uma área é acessível?

Estas questões são particularmente importantes nas áreas afectadas pelas operações.

Uma extensão geográfica necessariamente multiplicaria este tipo de atrito.

A destruição de terras agrícolas acrescenta outra dimensão à crise

Os danos não se limitam a edifícios.

Um processo judicial iniciado em França por um empresário francês de origem libanesa destaca as violações das terras agrícolas. O queixoso alega que 600 oliveiras pertencentes à sua família foram arrancadas de Zawtar al-Sharqiyah. Alguns teriam séculos.

Ele acusa o exército israelense de ser responsável por essas destruições. Trata-se, nesta fase, de alegações feitas num processo judicial, não de uma responsabilidade estabelecida por um acórdão final.

O dossier revela, no entanto, outra consequência das operações: a destruição de um património agrícola cuja reconstrução pode levar várias gerações.

Um edifício pode ser reconstruído. Uma linha elétrica pode ser substituída. Uma oliveira centenária não pode estar nas mesmas condições.

Esta dimensão agrícola é particularmente importante no Sul, onde muitas famílias dependem directa ou indirectamente das suas terras.

Se as operações fossem alargadas a novas zonas rurais, a questão dos danos económicos tornar-se-ia, portanto, mais importante.

Escalar as negociações

O risco de prorrogação aparece num momento em que as discussões diplomáticas permanecem frágeis.

Está prevista uma nova reunião entre o Líbano e Israel, mas o seu calendário não está finalmente acordado. Washington está a tentar manter o canal de discussão. Beirute apela a resultados concretos sobre a retirada, segurança e situação das pessoas.

Uma extensão militar poderia alterar esta dinâmica.

Ele adicionaria novos arquivos a uma negociação já ocupada. Áreas afetadas, destruição, deslocamento e posições militares se tornariam novos assuntos a serem abordados.

Poderia, sobretudo, enfraquecer o argumento de que a negociação produz gradualmente estabilização.

Por outro lado, a diplomacia ainda pode ajudar a prevenir esse cenário. É precisamente esse o significado das consultas em curso. Interlocutores estrangeiros são questionados se os sinais observados realmente anunciam uma nova fase ou se ainda podem ser contidos.

O fator tempo é decisivo.

Quanto mais longas as operações continuam, mais novas realidades surgem no terreno. Estas realidades tornam-se então elementos adicionais de negociação.

O cenário de uma operação ampliada permanece uma hipótese, não um fato adquirido

A informação disponível finalmente requer duas leituras simultâneas.

O primeiro comando para levar os sinais relatados a sério. Fontes de campo referem-se explicitamente a Mansouri, Rihane e Bekaa Ocidental. Ao mesmo tempo, o bombardeio e a destruição continuam em vários setores do Sul. Os movimentos dos tanques e as operações de recolha mostram que a situação continua activa.

A segunda leitura exige que não ultrapassemos o que está disponível.

Nenhum encontro é conhecido. Nenhum plano operacional é descrito. Não há provas de que tenha sido tomada uma decisão final sobre o alargamento. Mesmo fontes que relatam o risco não apresentam suas informações como evidência de uma ofensiva iminente.

A verdadeira questão está, portanto, dentro deste âmbito.

Os sinais são suficientemente graves para garantir uma maior vigilância. Não são suficientemente precisos para anunciar uma nova ofensiva.

Para o Líbano, esta incerteza já tem consequências profundas. Isso dificulta o retorno dos habitantes, complica a reconstrução, aumenta as responsabilidades do exército e torna mais urgente encontrar um mecanismo internacional para o Sul.

Mansouri, Rihane e a Bekaa Ocidental tornam-se, assim, menos o local de uma ofensiva anunciada do que os nomes de uma pergunta agora colocada à diplomacia: as operações israelenses permanecerão contidas em sua geografia atual, ou o terreno está se preparando para uma nova fase do conflito?