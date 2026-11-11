Kassem: discutir armas, mas após retirada

Naïm Kassem recusa o desarmamento sob ocupação enquanto aceita uma discussão após a retirada de Israel e o fim da tutela. O seu discurso de 11 de Novembro levanta uma questão de sequência: temos de esperar pela retirada para abordar as armas, ou cumprir compromissos em paralelo? Análise das observações do líder do Hizbullah à luz dos textos oficiais e das decisões do Estado libanês.

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Naïm Kassem não propõe o desarmamento do Hezbollah. Em seu discurso de 11 de novembro, ele manteve sua recusa em entregar as armas sob ocupação israelense, ao mesmo tempo em que concordou em discuti-las após uma retirada e o fim do que ele chamou de tutela estrangeira. Esta distinção lança luz sobre uma intervenção que procura preservar a capacidade militar do partido, desafiar o acordo-quadro e mover o debate para a ordem dos compromissos.

Análise. O texto do discurso foi publicado em 7.54 p.m. por Al-Ahed, um meio de comunicação próximo ao Hezbollah. É uma fonte primária dos comentários do líder, não uma auditoria independente de suas reivindicações.

Uma discussão condicional, não uma promessa de rendição de armas

Por ocasião do dia do mártir do partido, o secretário-geral de Hizbullah estabelece dois pré-requisitos para uma discussão sobre armamentos: a retirada de Israel e o fim da tutela. Napublicado por Al-Ahedesta abertura coexiste com a rejeição do desarmamento nas actuais condições.

A diferença é decisiva. Aceitar um assunto numa mesa de negociação não significa aceitar o seu resultado, um calendário ou um mecanismo de controlo. Apresentar esta intervenção como aceitação do desarmamento eliminaria as condições que limitam o seu alcance. Apresentando-o como uma recusa para discutir, iria, inversamente, apagar a margem política que o líder mantém.

A nossa leitura é a de uma oferta condicional que permite ao Hezbollah não fechar completamente a porta ao diálogo, sem abandonar os seus principais meios de pressão. O critério de cessação da tutela permanece particularmente aberto: ao contrário de uma retirada territorial, não é acompanhado aqui por qualquer procedimento para estabelecer o seu cumprimento.

Discordância também diz respeito à ordem das obrigações

Kassem pede para voltar às negociações indirectas e rejeita o acordo-quadro. Em particular, invoca o arranjo de 27 de novembro de 2024, a resolução 1701 e o armistício. Mas estas referências não podem ser reduzidas à única exigência de uma retirada israelita.

Adocumento de cessação de hostilidades transmitido às Nações Unidas em 2024reafirma o desarmamento de grupos armados e reserva armas para as forças oficiais. Prevê igualmente a cessação das operações ofensivas israelitas, a prevenção de ataques do Líbano e uma retirada israelita coordenada com o destacamento do exército libanês. A sequência de espera da retirada para começar a discutir armas é, portanto, uma posição política de Kassem, não uma restituição completa do texto.

Esta diferença contrasta duas lógicas. No primeiro, o Hezbollah mantém seu armamento como garantia até que os compromissos israelenses sejam cumpridos. Na segunda, a retirada, o destacamento do exército e o tratamento de armas não autorizadas fazem parte de um processo a ser implementado em conjunto. O obstáculo não se limita, portanto, à falta de confiança: diz respeito à própria definição do que deve ser alcançado em primeiro lugar.

Defender o exército sem reconhecer imediatamente a exclusividade das armas

O líder saúda o exército e seu papel na paz civil, mas recusa ajuda condicional. Ele também criticou as cinco embaixadas envolvidas no debate sobre explosivos apreendidos em Dahr al-Baydar. Estes elementos também são reportados porLeste Hoje no seu relatório de 11 de Novembro.

A questão desta distinção é interna. Apoiar o exército como instituição não significa aceitar que exerça apenas a força armada. É possível, no raciocínio do partido, valorizar os militares enquanto contestam a política que o Estado lhes pede para aplicar. Assim, o discurso tenta separar a legitimidade da instituição militar das exigências do desarmamento.

Estes requisitos não são apenas estrangeiros. Adecisão do Governo libanês de 2 de março de 2026, comunicada à ONUproíbe as actividades militares e de segurança do Hezbollah, apela à entrega das suas armas e reafirma a competência exclusiva do Estado sobre a guerra e a paz. Reduzir o desarmamento à pressão diplomática externa deixa de lado uma decisão libanesa.

Uma aposta regional que não vale a pena alterar os compromissos

Kassem apresenta as dificuldades políticas de Donald Trump e Benjamin Netanyahu como uma oportunidade. Esta avaliação pertence ao seu argumento. Não demonstra o abandono do Acordo-Quadro nem o desaparecimento de pedidos internacionais.

Adeclaração do G7 emitida após a sua reunião de Paris em 9 e 10 de Novembromantém o apoio à resolução 1701 e ao quadro trilateral. Combina desarmamento verificável, reafectação israelita e destacamento do exército libanês. Uma mudança de poder político pode alterar as negociações; não suprime, por si só, os compromissos estabelecidos nesses textos.

No Sul, a questão continua a ser a de garantias concretas

Essa intervenção ocorre enquanto greves e tiros ainda são relatados no Sul. Os factos de 11 de Novembro são seguidos separadamente emnosso direto, com suas fontes e limites. Eles dão espaço imediato ao debate sobre a proteção dos habitantes, sem validar automaticamente a resposta de ambos os lados.

O discurso mantém a prontidão para lutar, mas não anuncia a data ou ordem operacional de uma nova guerra. A maior parte de seu alcance político está em outro lugar: o Hezbollah mantém suas armas e concorda em torná-lo um futuro sujeito, sob suas condições. Para o Estado, o desafio continua a ser transformar a promessa de um debate em decisões verificáveis, assegurando simultaneamente a retirada de Israel e a segurança do povo. Nenhum destes resultados pode ser inferido apenas pela intervenção desta noite.

Ilustração: Khiam visto de Marjayoun, fotografia de arquivo sem data. Não mostra nem o discurso nem os eventos de 11 de novembro de 2026. Foto: François el Bacha / Libnanews.

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