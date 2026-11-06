Nabatiyé: um mercado rodoviário de US$ 3,69 milhões

Em Nabatiyah, o CDR emitiu uma decisão segurando Al-Bunyan para um mercado rodoviário de 3.689,470 dólares. O arquivo estabelece uma atribuição e sua cronologia. Ainda não apresenta uma avaliação pública dos trabalhos realizados, dos pagamentos ou das estradas recebidas no distrito em causa no Sul.

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O mercado rodoviário de Nabatiyé mede uma fase concreta na reconstrução do Sul. Em 9 de outubro, o Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução (CDR) emitiu uma decisão que continha a oferta de Al-Bunyan por 3.689,470 dólares. O arquivo diz respeito à liberação e reabilitação de estradas danificadas no caza. Traz uma quantia e um premiado para um debate muitas vezes dominado por anúncios. No entanto, por si só não fornece uma conta do trabalho realizado.

Esta distinção chega ao seu pleno significado após a reunião governamental de 5 de Novembro sobre o regresso e a reabilitação das regiões afectadas. Os funcionários analisaram os progressos dos procedimentos da RDC e do Conselho do Sul. O relatório não especifica cada contrato, os seus pagamentos ou a sua taxa de conclusão. O registro público do CDR permite ir mais longe para um arquivo específico, sem extrapolar para todo o programa.

O mercado rodoviário Nabatiyé tem um prêmio

Número de ficheiro 1250 no registo RDC e referência LEAP-SW4-NABATIEH. O anúncio consta igualmente da plataforma de contratos públicos 12530. Esses identificadores evitam confundir este projeto com outras intervenções em Nabatiyah ou com os contratos do Conselho do Sul.

O financiamento é fornecido pelo Projeto de Assistência de Emergência do Líbano, LEAP, apoiado pelo Banco Mundial. O CDR apresenta o procedimento como concurso público nacional para o trabalho. O objeto cobre estradas em Nabatiyah, não a reconstrução de todos os edifícios destruídos da cidade.

A decisão publicada seleciona a empresa Al-Bunyan para engenharia e construção, com sua sede em Beirute. O valor é de US$ 3.689,470. O documento refere que este valor não está sujeito ao IVA no âmbito do financiamento em causa. Este é o montante da proposta escolhida. Isto não representa nem uma despesa já paga na totalidade nem o valor do trabalho recebido.

Cinco ofertas e várias datas para distinguir

O concurso foi publicado em 18 de agosto de 2026. A folha RDC acompanha a prorrogação do prazo, inicialmente fixado para 2 de setembro a 3 de setembro. A comissão de adjudicação examinou cinco propostas, de acordo com a decisão consultada.

O documento indica que os cinco arquivos foram admitidos após revisão administrativa e técnica. Ele apresentou Al-Bunyan como o autor do preço mais baixo entre as ofertas aceitáveis. A lista de proponentes inclui também as empresas de obras e de comércio. No entanto, a página única não inclui uma imagem completa dos preços concorrentes. Por conseguinte, não permite calcular a diferença entre a proposta escolhida e as outras.

O Conselho de Administração da RDC adoptou, em 17 de Setembro, a Decisão n.o 617. O documento menciona a não-objeção do Banco Mundial, registada em 1 de Outubro. A publicação da notificação no sítio Web da RDC data de 9 de Outubro.

Estas três datas correspondem a diferentes actos. O voto do conselho não é confundido com a resposta do locador. Um outro passo é colocar a notificação em linha. Confundê-los daria a impressão de uma tarefa decidida em novembro, enquanto a reunião de 5 de novembro se concentrava no acompanhamento dos arquivos.

Uma notificação, não um relatório de recepção

O arquivo eletrônico RDC classifica o contrato como « atribuído ». A decisão em anexo utiliza, no seu título, o conceito de aceitação da oferta vencedora e do premiado provisório. Afirma ainda que o período de suspensão previsto na Lei relativa aos Contratos Públicos não se aplica neste caso de emergência, de acordo com o quadro que cita.

Essa clarificação deverá ser mantida ao descrever o estado do processo. A publicação comprova que foi selecionada uma oferta e que a seleção recebeu a não objeção mencionada. Não vale a pena publicar o contrato assinado, uma ordem de arranque ou um certificado de pagamento.

A página consultada não apresenta uma percentagem de progressos. Também não contém minutos de aprovação para confirmar que as estradas foram restauradas. A ausência destes documentos nesta folha não demonstra a paragem do site. Limita apenas o que o registo público revela.

Limpar estradas também significa seguir os escombros

Os documentos técnicos dão uma ideia mais precisa das obrigações previstas. O plano ambiental diz respeito à limpeza das vias e à sua recuperação temporária. Em especial, supervisiona o transporte de resíduos para locais aprovados pelo Ministério do Ambiente.

O regime prevê registos de transporte que contenham a origem das cargas, a secção em causa, as quantidades estimadas e o destino. Requer igualmente rastreabilidade e homologação dos veículos. Depósitos em vales, terras agrícolas ou locais não autorizados são proibidos.

Estes requisitos são importantes para avaliar a qualidade de um projecto. Uma via de transporte clara pode mover as dificuldades para outro local se os materiais não seguirem uma rota controlada. Mas o plano descreve as obrigações contratuais. Não constitui prova de que cada transporte os tenha respeitado ou de uma lista dos destinos efectivamente utilizados.

Um primeiro ponto de comparação para reconstrução

Este mercado fornece um parâmetro de referência verificável para o acompanhamento do Sul: um objeto identificado, um procedimento, um premiado e um preço. Este exemplo deve ser evitado como uma revisão geral da RDC. Os mercados da água, da electricidade, da saúde e da ajuda humanitária cumprem outros calendários e podem ser abrangidos por outros financiamentos.

O mesmo se aplica ao Conselho do Sul. Sua presença na reunião do governo não significava que ele havia concedido o contrato número 1250. O CDR aparece aqui como o órgão responsável pelo procedimento. Identificar o contratante corretamente então permite que você procure os documentos de execução no lugar certo.

A fase seguinte do seguimento será, portanto, documental e material: contrato, ordem de início, situações de trabalho e recepção de secções. É a sua aproximação com a decisão publicada que nos permitirá passar do anúncio para o mercado verdadeiramente estabelecido.

Linha de Crédito

Nabatiyah, fotografia de arquivo publicada em outubro de 2024. Não mostra a execução do mercado rodoviário estudado. Libnanews cobertura. Foto real de Libnanews, mídia 247630: https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2024/10/Nabatiyeh.jpg . Fotografia integral redimensionada proporcionalmente; texto adicionado fora da foto. Nenhuma geração ou retoque.

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