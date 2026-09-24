A mudança fantasma: Insatisfeito Aoun e Salam, ministros no arnês, mas ninguém quer abrir caixa de Pandora

- Advertisement -

30

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O governo de Nawaf Salam tinha acabado de emergir de um novo evento parlamentar quando as primeiras listas começaram a circular. Os ministros desistiram. Foram mencionados potenciais substitutos. Negócios Estrangeiros, Turismo, Meio Ambiente e Telecomunicações apareceram nas conversas. O nome do Ministro da Energia Joe Saddi estava diretamente associado à crise da eletricidade. Então, quase tão rápido, o projeto de reformulação perdeu impulso.

No entanto, esse inverso não reflete uma satisfação encontrada no topo do estado. As reservas existem em Baabda como em Serail. Joseph Aoun comentaria sobre o trabalho dos ministros sob seu governo. Nawaf Salam também teria reservas sobre membros da equipe considerados próximos a ele. Informações mais precisas também indicam insatisfação presidencial com a gestão de várias questões econômicas, sociais e ambientais.

Mas nenhum acordo foi alcançado entre Joseph Aoun e Nawaf Salam para mudar o governo. O Presidente da República nem sequer teria apresentado formalmente um projecto de reformulação.

O paradoxo existe: o desempenho de alguns ministros já é contestado, mas o sistema político considera que seria mais perigoso substituí-los hoje do que mantê-los.

68 votos de confiança, então os nomes começam a circular

O debate foi ampliado após a sessão parlamentar sobre o governo. Obteve a confiança de 68 deputados, contra 12 votos hostis e duas abstenções.

O resultado foi a maioria. Não suprimiu as críticas feitas no Parlamento.

Nos dias que se seguiram, a informação começou a circular sobre ministros que poderiam deixar a equipe e sobre possíveis sucessores. O movimento causou desconforto dentro do governo e entre as formações às quais alguns ministros estão politicamente ligados.

No entanto, as informações disponíveis revelam que não existia uma lista definitiva.

Esse é um ponto essencial. Vários nomes foram testados em conversas políticas. Isso não significa que Joseph Aoun e Nawaf Salam tenham impedido uma lista de partidas.

A reformulação existia como hipótese política antes de existir como decisão institucional.

E foi precisamente a transição de um para outro que se mostrou quase impossível.

Aoun não pediu reembaralhamento, mas ele não está satisfeito

Uma fonte oficial informada fornece um esclarecimento que altera a leitura do arquivo.

Joseph Aoun não propôs formalmente uma reformulação ministerial ou a substituição de ministros específicos.

Por outro lado, sua insatisfação seria real.

Focar-se-ia no desempenho de alguns membros do governo e, mais amplamente, na forma como várias questões económicas, sociais e ambientais são tratadas.

Esta distinção é importante.

Então o Presidente não teria chegado à frente de Nawaf Salam com uma lista de nomes proibidos. Antes, ele teria notado um problema de desempenho.

A mesma fonte, porém, traz um segundo e ainda mais interessante esclarecimento: nem todos os ministros que parecem ser ineficientes seriam necessariamente responsáveis por seu imobilidade.

Alguns membros do governo dariam satisfação. Outros teriam caído numa forma de inércia. Mas esta inércia estaria por vezes ligada à situação geral do país, às circunstâncias regionais ou às restrições internacionais.

Por outras palavras, a avaliação dos ministros já aborda um problema muito concreto: distinguir a incompetência do bloqueio.

O ministro talvez não produza resultados porque trabalha mal. Pode também não produzir um resultado porque a decisão depende de financiamento inexistente, de um acordo político não encontrado ou de uma situação regional que não controla.

Mudar o primeiro pode resolver um problema.

Mudar o segundo só muda o nome na porta do departamento.

Salam também teria suas próprias reservas

O mal-estar não se limitaria a Baabda.

As informações recolhidas indicam que Nawaf Salam também teria reservas sobre o desempenho de alguns ministros considerados de sua escolha ou ambiente político.

Este facto impede que o caso se reduza a uma tensão clássica entre o Presidente da República e o Presidente do Conselho.

Aoun não tentaria simplesmente corrigir « os ministros de Salam », enquanto Salam protegeria sua equipe.

Ambas as presidências teriam as suas próprias críticas.

Mas ter reservas comuns sobre o funcionamento do governo não significa concordar em como mudá-lo.

É precisamente isso que falta.

Uma fonte oficial afirma claramente que não foi alcançado nenhum acordo entre os dois presidentes para remodelar.

Também dá a razão: as circunstâncias atuais não mudariam o governo nem afetariam seu equilíbrio.

A palavra « equilíbrio » explica muito mais do que a palavra « circunstâncias ».

Joe Saddi: Eletricidade transforma um ministro em um teste político

O caso mais visível é Joe Saddi.

O Ministro da Energia esteve no centro das discussões devido à situação da electricidade. Seu nome estava associado às suposições da mudança.

Mas seu substituto imediatamente encontrou uma linha vermelha política.

Os círculos das Forças Libanesas afirmam que não há dúvida de o abandonar. Sua leitura é que a pressão em torno de seu ministério visa colocar todas as partes antes de suas responsabilidades na questão da energia, não para obter a sua partida.

Georges Okais formulou a defesa de uma forma muito mais ofensiva. Ele avisou que as Forças Libanesas não aceitariam « queimar » no governo. Ele também acusou alguns atores de deliberadamente tentar derrotar o partido no setor de energia, a fim de quebrar sua imagem e colocá-lo no mesmo plano que aqueles que anteriormente gerenciavam o arquivo.

Esta reação mostra imediatamente por que uma reformulação apresentada como uma técnica nunca permanece tanto tempo.

Se Joe Saddi for substituído, a discussão deixará de se concentrar apenas no número de horas de eletricidade.

Tratará da participação das Forças Libanesas no governo, da responsabilidade histórica do setor e da identidade do sucessor.

Um problema de eficiência administrativa torna-se dentro de horas um confronto entre formações políticas.

Quatro outros departamentos entraram em conversas

A energia não é a única carteira a ser mencionada.

Nos bastidores as informações também citam os Negócios Estrangeiros, Turismo, Ambiente e Telecomunicações.

Todavia, não foi elaborada nenhuma lista definitiva.

Seria, portanto, incorrecto apresentar os responsáveis destes serviços como ministros oficialmente ameaçados de revogação. A sua presença em conversas mostra em que medida a operação teria ocorrido rapidamente.

Se o debate envolvesse uma pasta única, poderia ser alcançado um compromisso.

A partir do momento em que cinco departamentos aparecem nas discussões, o assunto muda de natureza.

Cada portfólio corresponde a um componente do compromisso que permitiu a formação do governo. Atrás de cada ministro está uma combinação de considerações políticas, religiosas e institucionais.

Portanto, substituir várias pessoas equivale a puxar vários fios do mesmo tecido.

Ninguém pode saber antecipadamente quem desistirá do todo.

O tandem xiita não quer reabrir a partilha do governo

Este medo explica a cautela das principais forças políticas.

O tandem xiita, em particular, não teria mostrado qualquer desejo de abrir o arquivo da remodelação amplamente.

Esta recusa não significa necessariamente que os seus funcionários considerem perfeito o desempenho de todos os ministros.

O problema está noutro lugar.

Uma vez que uma carteira é discutida, os outros componentes podem perguntar por que suas próprias ações não seriam discutidas.

Se uma parte reter o direito de escolher o sucessor do seu ministro, outra pode reivindicar a mesma regra. Se a Presidência quiser substituir um ministro, o Serail poderá querer fazer a sua própria correcção. Se ocorrerem várias mudanças simultaneamente, as formações parlamentares poderão considerar que o equilíbrio inicial do governo já não existe.

A reorganização torna-se uma segunda formação do governo.

Mas desta vez, acontece sem a renúncia prévia do gabinete e enquanto o executivo deve continuar a governar o país.

Este é exatamente o cenário que os atores políticos procuram evitar.

A Constituição acrescenta uma fechadura: um ministro não é um diretor geral revogável por decreto

O problema torna-se ainda mais complexo quando deixamos a política para o direito constitucional.

A Constituição libanesa não contém um procedimento autónomo intitulado « Reforma Ministerial ».

Por conseguinte, o mecanismo deve ser reconstruído com base em várias disposições.

O artigo 53.o organiza o papel do Presidente da República e do Presidente do Conselho na constituição do Governo.

Mas a verdadeira fechadura está no artigo 65.

A supressão de um ministro pertence a decisões importantes que exigem uma maioria de dois terços do Conselho de Ministros.

Esta regra significa que um ministro não pode ser tratado como um alto funcionário que os dois presidentes simplesmente substituiriam depois de concordar.

Mesmo que Joseph Aoun e Nawaf Salam concluíssem que um ministro tinha de sair, a questão do procedimento permaneceria.

Esta protecção não é acidental.

O sistema Taif baseia-se na natureza colegial do executivo. O Governo não é legalmente um conjunto de ministros individualmente dependentes do Presidente da República.

A estabilidade do Conselho de Ministros é, portanto, um valor institucional.

A solução de mudança de portfólio abre outra batalha

No entanto, a história do governo libanês oferece um caminho intermediário.

Em vez de remover explicitamente um ministro, a alocação de portfólio pode ser alterada.

O ministro pode perder uma função, receber outra responsabilidade ou tornar – se ministro de Estado. A carteira dele pode ser confiada a outra pessoa.

Essa técnica aparentemente evita o procedimento de revogação pesado.

Mas levanta uma questão jurídica formidável: quando é que uma redistribuição de carteiras se torna uma revogação disfarçada?

Se um ministro formalmente mantém seu título, mas é removido de todos os poderes que lhe garantiram sua presença no governo, o problema não necessariamente desaparece porque o vocabulário mudou.

Esta questão reveste-se de particular importância no contexto actual.

Uma reformulação destinada a contornar dois terços poderia abrir uma disputa política e constitucional muito mais séria do que o problema de desempenho que tinha de resolver.

O verdadeiro enigma: como medir o fracasso de um ministro?

Por trás destes obstáculos parece uma fraqueza mais fundamental.

Quais são os critérios usados para decidir que um ministro falhou?

As informações disponíveis indicam reservas, insatisfação e inércia. Não revelam um mecanismo público de avaliação baseado em objectivos específicos.

As provas disponíveis não permitem afirmar que um tal ministro teve de realizar três reformas antes de Setembro, que duas não estavam concluídas e que, por conseguinte, deveriam ser substituídas.

Isto não significa que a crítica seja infundada.

Isto significa que a transição da crítica para a punição permanece em grande parte política.

O problema é particularmente visível na energia.

Se a fonte de energia ainda é insuficiente, qual é a parte do ministro atual? Que proporção resulta do estado estrutural do sector? Que parte depende do financiamento? Qual é a parte das escolhas anteriores? Que papel tem o Conselho de Ministros?

Sem uma resposta específica, a substituição de Joe Saddi pode ser apresentada como uma sanção de gestão ou como uma operação política.

Ambas as interpretações seriam usadas imediatamente.

O tempo escolhido é provavelmente o pior possível

A estas dificuldades é adicionado o calendário.

Nawaf Salam está envolvido em uma grande sequência diplomática nos Estados Unidos. O Líbano procura preservar uma presença internacional no Sul após a Final. Está a negociar a continuação do mecanismo com Israel. Ele tenta obter apoio para o exército e reconstrução.

O debate sobre o monopólio das armas continua aberto.

A relação com Damasco está no meio de uma recomposição.

O Governo tem de prosseguir reformas exigidas pelos seus parceiros financeiros.

Ao mesmo tempo, a frente social está começando a se mover.

Os sindicatos de transporte decidiram uma greve geral, comícios e sit-ins em todo o país para 30 de setembro.

Bassem Tlais critica o governo por não ter implementado certas decisões tomadas em fevereiro sobre o setor.

Béchara Asmar acredita que a situação atingiu um nível « que não pode mais ser apoiado ». Ele avisa que o sofrimento dos trabalhadores e da população pode levar os acontecimentos a consequências difíceis de controlar.

Abrir uma crise governamental neste contexto significaria adicionar uma nova frente a todos os outros.

O principal risco de remodelar é a ilusão de uma resposta

A pergunta torna-se então mais profunda: qual seria o verdadeiro propósito de remodelar?

Se substituir um ministro cuja deficiência é estabelecida, pode melhorar a ação do governo.

Se esclarecer responsabilidades ou corrigir uma distribuição errada de competências, também pode ser útil.

Mas se serve para satisfazer as partes, redistribuir carteiras ou dar a impressão de que o poder responde ao descontentamento popular, torna-se uma operação cosmética.

Este é o risco identificado na análise jurídica do caso.

Uma remodelação que é suposto melhorar a jurisdição pode eventualmente replicar exatamente os mecanismos políticos e denominacionais que determinaram a primeira composição do governo.

O paradoxo seria então completo.

Para corrigir um governo que é considerado insuficiente, os funcionários devem reabrir negociações de quotas que tornem a avaliação individual dos ministros tão difícil.

O governo, portanto, permanece intacto por uma razão desconfortável

O projecto afastou-se gradualmente, mas nenhuma das críticas que o provocaram realmente desapareceu.

Joseph Aoun continua insatisfeito com alguns resultados.

Nawaf Salam teria suas próprias reservas.

Vários ministérios foram citados nos bastidores.

A energia está sob pressão pública.

Os problemas económicos, sociais e ambientais permanecem intactos.

No entanto, não há acordo sobre a mudança.

A fórmula utilizada por uma fonte oficial resume a situação: as circunstâncias não alteram o governo nem afetam seu equilíbrio.

Isso significa que a estabilidade atual não é necessariamente o produto da total confiança na equipe.

É também produto do medo das consequências da mudança.

O governo de Salam encontra-se assim numa situação invulgar: suficientemente criticado para que a mudança tenha sido seriamente mencionada, mas suficientemente difícil de recompor-se para que as suas fraquezas constituam temporariamente um risco inferior ao da sua correcção.

É provável que a questão volte assim que um fracasso departamental possa ser claramente atribuído a uma pessoa em vez de às circunstâncias, ou logo que os equilíbrios políticos permitam mudanças sem renegociação geral.

Até então, a « reembarque de fantasmas » já tem um efeito muito concreto. Cada ministro sabe agora que a questão de seu desempenho pode liderar seu nome nas discussões de Baabda e Serail. Mas todos sabem também que, no sistema libanês, identificar um ministro fracassado é infinitamente mais simples do que substituí-lo sem reabrir todo o governo.