Líbano em Bassora: um teste para recém-chegados de Bougherra

O Líbano está preparando sua nomeação para Basra, onde um primeiro jogo contra o Iraque é anunciado em 13 de novembro. Reda Khadra e Joseph Batrouni estão entre as novas convocações. A organização, a criação de oportunidades e a continuidade após as mudanças proporcionarão benchmarks, sem prejuízo dos titulares ou do programa final do segundo jogo.

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A mudança do Líbano para Basra deve oferecer a Madjid Bougherra um teste de preparação para uma oposição mais exigente. A reunião de abertura contra o Iraque foi anunciada em 13 de novembro. A integração de novos jogadores, incluindo a Reda Khadra, será um dos pontos a ser observado, sem confundir uma convocação com um lugar adquirido na equipe.

Uma primeira nomeação confirmada pelos organizadores locais

Em 10 de novembro, Badr Nasser, presidente da filial da Federação Iraquiana em Bassora, confirmou à Shafaq News a chegada das seleções libanesa e palestina. Ele anunciou a abertura do torneio em 13 de novembro no Estádio Internacional Bassora, com o Iraque-Líbano. O Irão e a Palestina participam igualmente neste concurso preparatório.

O programa da segunda reunião libanesa exige mais cautela. Os jornais de 11 de novembro anunciam a Palestina no dia 17. Mas o relatório de 5 de novembro publicado por Asharq Al Awsat descreveu uma partida final e um ranking dependendo dos resultados. Na ausência do último programa federal diretamente acessível, é apropriado não apresentar o oponente do segundo jogo como definitivamente adquirido. A programação conveniente também terá de ser verificada no anúncio do organizador.

Expandir as escolhas sem prever os operadores históricos

Ao apresentar sua lista, relatada por Asharq Al Awsat, Bougherra explicou procurar por jogos mais difíceis e pressão diferente para seus jogadores. O jornal menciona as primeiras convocações de Reda Khadra e guarda Joseph Batrouni. O criador também salientou sua vontade de representar o Líbano.

Essas chegadas ampliam as possibilidades do pessoal. A sua contribuição não será limitada ao curso de cada clube. O lugar ocupado na organização coletiva, as relações com parceiros e a adaptação às instruções serão mais instrutivos do que um julgamento baseado apenas nos nomes das equipes visitadas. Nesta fase, nenhuma composição inicial pode ser deduzida da lista anunciada.

Três elementos a observar no campo

O primeiro será a capacidade de manter uma organização legível quando o oponente acelera. Distâncias entre as linhas, apoio ao portador e reação à perda da bola oferecem critérios concretos para observação. Eles vão permitir descrever o que funciona ou desvarios, em vez de tirar um veredicto geral da pontuação sozinho.

A segunda é a criação de oportunidades. Situações coletivamente construídas terão de ser distinguidas das ações individuais e paradas de chutes. O terceiro será a continuidade do jogo após as mudanças. Uma reunião amigável serve para examinar várias associações; Cada sequência será colocada nas condições em que foi realizada.

Esta grade é uma análise desportiva, não um anúncio das escolhas de Bougherra. As conclusões virão após as reuniões. Terão de ter em conta o tempo de jogo, a oposição e os testes realizados, sem transformar duas partidas preparatórias numa medida definitiva do nível de selecção.

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