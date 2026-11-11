Irã: Barrot julga risco de escalada ainda presente

Jean-Noël Barrot ainda considera possível uma nova escalada entre Washington e Teerão. Em Paris, o Ministro francês apoiou os esforços diplomáticos regionais. Uma reunião com o Qatar e vários parceiros centraram-se na crise iraniana. Nenhum acordo final ou calendário para reabrir o Estreito de Ormuz é oficialmente anunciado.

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Jean-Noël Barrot acredita que o risco de uma nova escalada entre os Estados Unidos e o Irã « não está completamente excluído ». O Ministro dos Negócios Estrangeiros francês falou em 10 de Novembro em Paris, no final da reunião do G7 sobre chefes de diplomacia. Os seus comentários, comunicados poraFPconcentrar-se na prevenção da retoma das greves e na procura de um resultado político.

Evite uma retomada de greves

De acordo com a declaração citada pela Agência, o tempo gasto nesta questão durante os dois dias de discussões reflete a persistência do risco militar. Barrot menciona as trocas com o seu homólogo americano e depois com o primeiro-ministro do Catar.

Ele disse que apoiou os esforços regionais para reabrir o Estreito de Ormuz e uma solução política para evitar novas greves. Não apresenta estes objectivos como alcançados e não anuncia qualquer calendário de execução.

Encontro com o Catar e a Arábia Saudita

Um comunicado emitido no mesmo diapelo Ministério francês confirma uma reunião de trabalho com o Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, bem como com os chefes da diplomacia saudita, alemã, britânica e italiana.

Segundo o texto oficial, os participantes discutiram a crise iraniana e as suas consequências económicas e de segurança para a região e para além dela. Sublinharam a necessidade de evitar novas escaladas militares e de chegar a um acordo diplomático, manifestando a sua vontade de contribuir.

O comunicado descreve uma consulta e os seus objectivos. Não apresenta qualquer texto negociado com Teerão e Washington, nem qualquer acordo de cessar-fogo, nem qualquer mecanismo acordado para reabrir a Ormuz. O aviso de Barrot vem, portanto, numa sequência de consultas diplomáticas, cujo resultado permanece aberto.

A Torre Eiffel e o Sena em Paris, uma fotografia de arquivo de 2013. Ilustração geográfica: não representa as reuniões do G7 de novembro de 2026. Toda a foto preservada, vestido editorial Libnanews. © Pixabay / Pexels.

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