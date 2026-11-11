Na USEK, Sandra De Waele liga recuperação às reformas

Em Kaslik, Sandra De Waele liga a recuperação libanesa às reformas bancárias, judiciais e administrativas. De acordo com o relatório ANI, refere-se ao apoio europeu de 2,4 mil milhões de euros desde 2021. Este balanço não é um novo envelope. As empresas e as competências estão também entre as prioridades.

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A reforma bancária, a independência da justiça e a qualidade da administração estão entre as prioridades destacadas por Sandra De Waele durante a sua visita à Universidade do Espírito Santo de Kaslik. Num relatório publicado em 10 de Novembro, a Agência Nacional de Informação informa que o Embaixador da UE no Líbano associou a recuperação económica à restauração da confiança financeira e a um acordo com o Fundo Monetário Internacional.

O diplomata participou em duas reuniões: uma conferência sobre a política europeia para o Líbano e um intercâmbio com a comunidade empresarial. Ambas as intervenções associam as reformas institucionais às oportunidades de financiamento e desenvolvimento empresarial. Não incluem no relatório disponível qualquer anúncio de um novo programa financeiro quantificado ou calendário de desembolso.

Saldo do auxílio desde 2021

Segundo as observações do ANI, Sandra De Waele estimou o apoio europeu ao Líbano em cerca de 2,4 mil milhões de euros desde 2021. Ela citou a assistência humanitária e ao desenvolvimento, o setor de segurança, instituições públicas e serviços essenciais. Este montante descreve, portanto, vários anos e várias áreas de intervenção. Não corresponde a um envelope adicional anunciado a Kaslik.

A conferência, organizada pela Academia de Diplomacia USEK, foi moderada pelo seu presidente, o ex-ministro das Relações Exteriores Nassif Hitti. No âmbito do tema da governação, da recuperação e das perspectivas de parceria, o Embaixador apresentou o reforço do Estado e a capacidade das suas instituições como eixo central da política europeia.

Referiu-se igualmente aos programas europeus de educação, saúde, protecção social, água e infra-estruturas. Esta apresentação coloca os serviços à população ao lado das reformas financeiras, em vez de reduzir a cooperação europeia apenas aos bancos.

Bancos, justiça e administração

O relatório cita vários projectos específicos: reforma do sector bancário, adopção da Lei relativa aos défices financeiros, reforço da independência judicial, combate à corrupção e desenvolvimento de uma administração baseada na competência e no mérito. Estas são as prioridades defendidas pelo Embaixador. Esta lista não se aplica à adopção da lei mencionada nem à validação europeia de um determinado texto.

No plano económico, Sandra De Waele associou a recuperação sustentável ao regresso da confiança no sistema financeiro e bancário e à celebração de um acordo com o FMI. Na sua opinião, a implementação de reformas poderia permitir ao Líbano atrair investimentos e financiamentos internacionais adicionais, com efeitos esperados sobre o crescimento e o emprego.

O ponto diz respeito às condições políticas e institucionais para a melhoria. Não relata uma decisão do FMI, um montante aprovado pelas suas autoridades ou um compromisso automático dos investidores. A distinção continua a ser essencial tanto para os depositantes como para as empresas: só uma perspectiva de financiamento não define as modalidades de acesso aos fundos.

Empresas da parceria europeia

Durante o segundo encontro, que fez parte da série « Sunset Stories – Executive Talk », o embaixador abordou as necessidades das pequenas e médias empresas. A troca foi liderada por Madonna Salameh Ayyanian, chefe de relações estratégicas com empresas da universidade.

Os instrumentos mencionados incluem o acesso ao financiamento, subvenções, garantias e assistência técnica. Sandra De Waele também citou a eficiência de recursos, energias renováveis, inovação e formação profissional. Sublinhou o desenvolvimento das capacidades das empresas libanesas para cumprir as normas europeias e expandir a sua presença nos mercados externos.

A transparência do ambiente empresarial, a sua estabilidade e o funcionamento da administração respondem assim às preocupações financeiras. O Embaixador destacou finalmente as competências dos jovens e o papel crescente das mulheres no empreendedorismo. A mensagem comunicada a Kaslik combina o apoio europeu às instituições com o apoio às empresas, deixando ao mesmo tempo decisões de financiamento concretas aos procedimentos de cada programa.

Fonte: 10 de Novembro de 2026.

Parlamento libanês em Beirute, arquivo de fotos. Data exacta não estabelecida. © François el Bacha / Libnanews. Ilustração institucional, não representa a visita de Sandra De Waele ao USEK. Fotografia inteira preservada sem retoque, vestido editorial Libnanews.

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