Ajuda dos EUA a Israel: o projeto de lei sobre armas

A ajuda dos EUA a Israel financia ordens com maturidades superiores a 2028. Entre F-15, F-35 e Apache, parar subsídios não removeria contratos ou dependência. Análise dos montantes, calendários e opções para a atribuição do projeto de lei entre Washington e o orçamento israelense nos anos seguintes.

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A ajuda dos EUA a Israel poderia mudar de forma muito antes das armas já encomendadas serem entregues. Este é o principal obstáculo para um rápido colapso do financiamento anunciado por Donald Trump. Os contratos militares seguem horários industriais, contratuais e orçamentais muito mais longos do que uma declaração presidencial. A redução dos subsídios continua a ser uma opção política. No entanto, exige uma decisão sobre quem vai fixar os prazos, quais os programas que serão mantidos e a que custo outros poderiam ser abrandados.

Em 3 de novembro, o presidente dos EUA anunciou sua intenção de acabar com a ajuda anual de 2027. No entanto, ele queria continuar vendendo armas para Israel. É necessário clarificar as modalidades desta transição. Além deste anúncio, já processado pela Libnanews, o arquivo de pedidos revela uma relação que é mais difícil de desatar do que apenas um pagamento anual.

De acordo com uma pesquisa do Wall Street Journal publicada em 5 de novembro, aproximadamente US $ 10 bilhões permaneceriam para ser financiados após 2028. O jornal cita uma carta do Departamento de Estado ao representante Joaquin Castro, descrevendo ordens israelenses em 1 de abril. Estes prazos poderiam mobilizar a ajuda dos EUA, os recursos israelitas ou ambos. Por conseguinte, não constituem uma nova dívida automática dos EUA.

O que é realmente coberto pela ajuda dos EUA a Israel

O quadro actual remonta ao Memorando de Entendimento assinado em setembro de 2016. Abrange os anos fiscais dos EUA de 2028 e fornece 38 bilhões de dólares. Os subsídios do programa de Financiamento Militar Estrangeiro, ou FMF, ascendem a 33 bilhões. Os restantes 5 mil milhões dizem respeito à defesa de mísseis. A taxa de referência anual é de US $ 3,3 bilhões para compras militares e US $ 500 milhões para programas de mísseis. Um total de 3,8 mil milhões.

Os 38 mil milhões representam toda a década. Eles ainda não são uma reserva intacta da qual Israel poderia tirar hoje. O protocolo é também um compromisso político, não um tratado que garanta automaticamente todos os pagamentos. Os montantes continuam sujeitos a dotações votadas pelos deputados. O Serviço de Pesquisa do Congresso, o CRS, recorda isso em nota datada de 4 de junho de 2026.

Os exercícios dos EUA terminam em 30 de setembro. Por conseguinte, uma retirada anunciada para o ano civil de 2027 não é exactamente sobreposta nos exercícios fiscais de 2027 e 2028 do Protocolo. Para medir uma redução, será necessário conhecer a sua data de eficácia, as dotações em causa e o tratamento dos fundos já afectados. A decisão sobre novas subvenções e a liquidação de compromissos anteriores são duas operações distintas.

Esta arquitetura acrescenta financiamento excepcional. A Lei adicional de 24 de abril de 2024, entre outros, abriu 3,5 bilhões de dólares em FMF. Fornece ainda 5,2 mil milhões para as defesas de mísseis e lasers, incluindo 1,2 mil milhões para o Raio de Ferro. Outras linhas do texto referem-se às existências ou operações dos EUA. Aditar todo o pacote, apresentando-o como dinheiro pago directamente a Israel, iria, portanto, distorcer a análise.

Ordem hoje com receita prevista para amanhã

A origem da lacuna reside no financiamento plurianual dos contratos públicos. Graças ao mecanismo chamadofinanciamento do fluxo de caixa, Israel pode programar pagamentos para uma aquisição ao longo de vários anos. Ele antecipa futuras dotações FMF, em vez de pagar o montante total imediatamente. Esta flexibilidade permite reservar capacidade de produção e envolver programas que levarão muito tempo a cumprir.

O SRC descreve igualmente, para certas aquisições de F-35, um regime de pagamento diferido que envolve um consórcio bancário liderado pelo Citibank. O fabricante recebe o seu pagamento enquanto os prazos são distribuídos de acordo com um calendário acordado. Essa organização aproxima o ritmo de financiamento dos recursos esperados. Não retira a factura se os subsídios futuros forem reduzidos.

Existe até um arranjo específico para vendas que excede o protocolo atual ou o envelope de 33 bilhões de FMF. IstoRegime especial de facturaçãopermite mobilizar reservas nacionais de Israel, nomeadamente para cobrir as responsabilidades financeiras relacionadas com a eventual cessação. Assim, o sistema já prevê que certas obrigações se baseiem em Israel e não em novas doações americanas.

A distinção é decisiva. Uma ordem não prova que Washington prometeu pagar todas as datas. Nem prova que o Congresso já votou a favor das dotações correspondentes. Mostra, no entanto, que uma antecipação do financiamento foi incorporada no planeamento militar. Para alterar esta expectativa é necessário um novo calendário financeiro, com possíveis consequências para outras despesas de defesa.

O F-15 ilustra a armadilha de adição

O programa F-15IA entende por que as vendas de armas devem ser tratadas com cautela. Em agosto de 2024, os Estados Unidos notificaram o Congresso de uma possível venda estimada em 18,82 bilhões de dólares. Seu perímetro incluía até 50 novas aeronaves, atualização de 25 F-15I existentes, equipamentos e suporte. Tal notificação abre o caminho para uma transação. Não certifica uma ordem firme da totalidade anunciada.

Em novembro de 2024, o Ministério da Defesa de Israel anunciou um acordo de 5,2 bilhões de dólares para 25 F-15. Inclui uma opção para outros 25. As transferências foram programadas a partir de 2031, com quatro a seis aeronaves por ano. Por conseguinte, o calendário foi já vários anos após o termo do actual protocolo de auxílio.

Outro palco apareceu em 29 de dezembro de 2025. A Boeing recebeu um contrato americano de 8,5777 bilhões de dólares. Abrange 25 F-15IA e uma opção de 25 dispositivos adicionais. O contrato abrange, nomeadamente, a concepção, integração, ensaios, produção e entrega, com uma conclusão prevista no final de 2035. No momento da atribuição, foram autorizados 840 milhões de dólares em fundos FMS. Este valor não significa necessariamente um montante já desembolsado.

Estes três montantes não devem ser acrescentados: referem-se a diferentes fases e limites do mesmo programa. Os documentos públicos não permitem que os dois últimos números sejam plenamente reconciliados. Por outro lado, estabelecem uma realidade sólida: parte da relação de desarmamento está organizada até meados da próxima década.

Acordos assinados, opções e entregas

Os outros programas confirmam esta propagação. Em junho de 2024, Israel assinou uma carta de oferta e aceitação para um adicional 25 F-35, com manutenção e apoio. O montante é de cerca de 3 mil milhões de dólares, financiados pela ajuda dos EUA. As entregas desta parcela estão programadas para começar em 2028, à taxa anunciada de três a cinco aeronaves por ano.

O caso dos helicópteros Apaches mostra por que uma autorização não deve ser confundida com a compra finalmente assinada. A notificação norte-americana de 30 de janeiro de 2026 envolveu uma possível venda de 30 AH-64E e seu apoio para $3,8 bilhões. Em 14 de outubro, o ministério israelense anunciou um acordo para 12 aeronaves, esperado no início da década de 2030. A sua declaração não dá qualquer preço: atribuir os 3,8 mil milhões aos únicos doze helicópteros seria injustificado.

Programa Passo documentado Calendário ou montante a deduzir F-15IA Acordo israelense anunciado em novembro de 2024 para 25 aeronaves, com opção $5.2 bilhões; primeiras entregas anunciadas em 2031 F-35 Acordo assinado em junho de 2024 para 25 aeronaves adicionais Aproximadamente US $ 3 bilhões; entregas de 2028 AH-64E Apache Acordo anunciado em outubro de 2026 para 12 helicópteros Quantidade não publicada; entregas no início de 2030 KC-46 Seis fornecimentos sob contrato segundo a Boeing em maio de 2026 Primeira entrega anunciada em 27 de maio de 2026

Esses elementos descrevem diferentes programas e etapas. Não constituem um cálculo do saldo remanescente a financiar.

Em 3 de maio de 2026, Israel também aprovou a aquisição de um quarto esquadrão F-35 e um segundo esquadrão F-15IA. O comunicado ainda exigia a finalização dos acordos. Esta única luz verde ministerial não é, portanto, suficiente para estabelecer uma nova ordem firme. Do mesmo modo, as decisões de Maio e Outubro não podem ser automaticamente incorporadas numa declaração de compromissos adoptada em 1 de Abril.

Parar os subsídios não significa parar as entregas

As vendas militares dos EUA seguem várias etapas: notificação ao Congresso, acordo de vendas, contratos industriais, arrecadação de fundos, produção e entrega. Estes passos podem sobrepor-se e as suas quantidades evoluem. Uma fatura pode preceder a chegada do equipamento; Uma entrega também pode ocorrer após o final do ano fiscal que financiou sua compra.

A agência norte-americana de cooperação em matéria de defesa, a DSCA, especifica as regras no seu manual financeiro. Os fundos de FMF transferidos para o fundo fiduciário do FMS podem permanecer disponíveis para pagamentos futuros compatíveis com o seu objectivo. Por conseguinte, a supressão das novas dotações não eliminaria mecanicamente as contas existentes e não anularia apenas as ordens correspondentes.

Por outro lado, manter as vendas não garante o seu financiamento por Washington. Israel poderia continuar a comprar a mesma aeronave com mais recursos domésticos. Para cada programa, os pagamentos já cobertos devem ser diferenciados dos pagamentos baseados em dotações futuras. Deve também ser determinado que obrigações sobreviveriam a uma alteração do contrato.

Continua a existir dependência industrial

A dependência financeira não resume a relação. O instituto de pesquisa do SIPRI estima a participação americana em 68% do volume de importações israelenses de grandes armas em 2021-2025. A participação alemã é de 31%. Este indicador mede grandes transferências de armas, não a parte dos EUA de todo o orçamento militar israelense ou de todos os equipamentos em serviço.

Uma frota em grande parte americana requer peças, upgrades, serviços de manutenção e continuidade de suprimentos. Substituir uma subvenção americana por fundos israelitas é uma decisão orçamental. A substituição de outra aeronave por uma aeronave já integrada é uma transformação militar mais longa. O SRC observa que Israel poderia continuar a depender das cadeias de abastecimento dos EUA, mesmo após uma redução da ajuda.

O pagamento de recursos internos também não elimina todas as regras norte-americanas que regem as exportações e o uso de equipamentos. O âmbito exacto das restrições varia de acordo com as disposições legais e de financiamento. Por conseguinte, seria enganador apresentar o autofinanciamento como uma liberdade total de compra ou de emprego.

Três rotas de saída, com custos diferentes

Uma primeira opção seria organizar uma eliminação progressiva, distinguindo os programas existentes dos novos programas. Ambos os países poderiam negociar um calendário de transição que daria tempo para absorver prazos. Isso reduziria o choque imediato, mas atrasaria as economias procuradas por Washington. Acima de tudo, exigiria uma definição precisa das autorizações que as futuras dotações continuariam a apoiar.

Uma segunda forma seria substituir subsídios por recursos israelenses. O governo poderia levantar receitas, realocar despesas ou buscar financiamento. O custo não desapareceria: passaria para o orçamento nacional e, se necessário, para juros adicionais. Sem um calendário completo de contratos, é impossível estimar seriamente o esforço anual exigido ou as trocas entre contratos militares, despesas civis e dívida.

A terceira opção seria o reporte, a redução das quantidades ou o encerramento. Poderia atenuar alguns pagamentos futuros, mas iria expô-los a custos contratuais e atrasos de capacidade. As regras do FMS prevêem a responsabilidade financeira pela rescisão. Uma vez que as disposições pormenorizadas dos acordos em causa não são todas públicas, nenhum montante global de compensação pode ser apresentado com certeza.

A co-produção não paga todas as facturas

O reforço da cooperação industrial é outra via para o debate dos EUA. Substituiria algumas das doações por programas conjuntos, pesquisa e compra cruzada. As disposições em discussão na Lei de Autorização de Defesa de 2027 (NDAA) visam desenvolver esta cooperação. Não devem ser apresentados como um regime já adoptado ou como financiamento de ordens anteriores.

Já existem projectos conjuntos. O SRC observa que o Congresso votou $202 milhões para 2026 para a cooperação de defesa fora do protocolo atual. Isto mostra que uma relação industrial pode ocupar vários canais orçamentais. Isso não torna esses créditos intercambiáveis com os bilhões de subsídios para adquirir equipamentos.

A transferência do financiamento para investigação ou co-produção mudaria o seu destino, controlo e beneficiários. Deve ser clarificado que projectos recebem dinheiro, que direitos tecnológicos são partilhados e se os créditos servem às necessidades americanas, israelitas ou comuns. Um novo envelope industrial só pagaria os prazos antigos se os textos e os acordos expressamente o permitissem.

O próximo passo serão as dotações realmente votadas pelo Congresso e as condições para um possível novo acordo bilateral. Os prazos de pagamento dos contratos em curso serão igualmente decisivos. Os pedidos fazem uma saída rápida cara e complexa. Não tornam a continuação dos subsídios juridicamente inevitáveis. Entre os dois, uma fatura ainda está para ser distribuída, parte da qual vai muito além de 2028.

Arquivo de fotos: reabastecimento de um F-35 israelense durante sua transferência para Israel, 6 de dezembro de 2016. 1o Tenente Erik D. Anthony / Força Aérea dos EUA, via DVIDS. Domínio público. Disposição editorial Libnanews assistida por IA a partir desta fotografia real.Fotografia original e direitosO aparecimento de informações visuais do Departamento de Guerra dos EUA (DoW) não implica ou constitui o sono do DoW.

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