Dahr al-Baidar investigação: dois mandados de detenção

A audiência de 5 de Novembro no caso dos explosivos Dahr al-Baydar resultou em dois mandados de detenção contra Ali al-Kourdi e Haytham Amhaz já detidos. A juíza Ghada Bou Alwan os entrevistou na presença de seu advogado. As audiências de outros acusados são adiadas para 17 de Novembro, na sequência da apresentação de excepções processuais. O Ministério Público deve emitir o seu parecer antes de o magistrado tomar uma decisão. Este passo não é uma convicção e não prejudica as responsabilidades.

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Na investigação de Dahr al-Baydar, o primeiro juiz de investigação militar emitiu dois mandados de prisão na quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Ghada Bou Alwan tomou esta decisão após entrevistar Ali al-Kourdi e Haytham Amhaz. Ambos os homens já estavam detidos no caso do carregamento de explosivos apreendidos naquela área.

Os interrogatórios ocorreram na presença de seu advogado, Maan Assaad. A agência oficial libanesa e vários meios de comunicação relataram esta fase da investigação. Os mandados foram emitidos na presença das pessoas em causa. Eles não são uma condenação.

Investigação Dahr al-Baidar: seguimento de 17 de Novembro

O magistrado adiou o interrogatório de outros acusados que não foram detidos até 17 de novembro. O advogado deles fez excepções processuais. O Ministério Público militar deve examiná-los e dar o seu parecer.

O juiz terá então de decidir sobre estas excepções. As informações disponíveis não prejudicam a sua decisão sobre as objecções levantadas pela defesa.

Essa audiência era esperada após a conclusão das investigações preliminares realizadas pelo setor de inteligência das Forças de Segurança Interna. O ficheiro transmitido à acusação incluía imagens de vigilância e dados telefónicos. A sua existência não é suficiente para estabelecer responsabilidades individuais.

A nomeação judicial anunciada em 5 de novembro ocorreu, portanto, para os dois homens detidos. O novo ponto é a emissão de mandatos contra eles. As outras audiências continuam por vir.

As pessoas processadas continuam a ser consideradas inocentes. O relatório da agência oficial não publica as declarações completas dos dois homens nem as razões detalhadas para os mandados. A próxima audiência está marcada para 17 de Novembro.

Fontes e referências

Ilustração: sede do tribunal militar em Beirute, fotografia dos arquivos Libnanews, data do tiroteio e fotógrafo não especificado. Vestido editorial assistido por IA a partir desta fotografia real. A imagem não representa a audiência de 5 de novembro de 2026.Fotografia de origem.

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