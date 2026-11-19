Fall for Print retorna ao Centro de Arte de Beirute de 20 a 22 de novembro. A exposição reúne editores, artistas e impressoras em torno de livros, zines e arquivos. Uma publicação fotográfica com o Wide Open Jornais acompanha esta segunda edição, organizada em Jisr el-Wati por Myriam Atallah e Joseph Kesrouani juntos.

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O livro do artista em Beirute tem uma consulta com seus leitores de sexta-feira 20 a domingo 22 de novembro. O Centro de Arte de Beirute anuncia a segunda edição do Fall for Print, dedicada à publicação independente e artes gráficas. O evento acontece em Jisr el-Wati, nas instalações do centro, e não na feira geral do livro.

Livros, pequenas revistas auto-publicadas ou « zines », gravuras, catálogos e documentos de arquivo compõem o escopo desta reunião. A presença de impressoras e oficinas também coloca a fabricação no centro do programa. Não se trata apenas de expor livros acabados: as próprias práticas de publicação fazem parte do tema da mostra.

O livro do artista em Beirute, entre editores e oficinas

A casa Kaph Books confirma sua participação e as datas 20-22 de novembro em seu próprio calendário. Seu anúncio apresenta um compromisso aberto para pequenas editoras, oficinas impressas, coletivos de risografia e iniciativas lideradas por artistas. Também estão incluídas publicações institucionais e coleções de materiais impressos.

A lista publicada pelo Centro de Arte de Beirute inclui a Fundação de Imagem Árabe, Dar Onboz, Samandal Comics, Waraq, Safar Journal e Kaph Books. Ele reúne várias atividades do livro: fotografia, quadrinhos, design gráfico, publicação e impressão. O evento é organizado por Myriam Atallah e Joseph Kesrouani.

Uma revista fotográfica com jornais abertos

Esta segunda edição anuncia uma publicação com o Wide Open Jornais. Fotógrafos baseados no Líbano contribuíram para este jornal composto apenas de imagens. O projeto centra-se nas transformações de uma fotografia da circulação digital para a impressão.

O dispositivo combina fotografias de prata e digitais, imagens recuperadas, arquivos e manipulações fotográficas. O programa também inclui discussões, apresentações, lançamentos de livros e performance. Esses compromissos acompanham a sala de estar, não constituindo ainda um registro das reuniões realizadas.

Três dias em Jisr el-Wati

O lugar anunciado é o Centro de Arte Beirute, Edifício Seguro, rua 93, zona 66 Adlieh, em Jisr el-Wati, perto de Corniche an-Nahr. As datas correspondem entre o centro e Kaph Books. No entanto, os intervalos de tempo publicados nos vários calendários não são uniformes. Para preparar uma visita, o programa actualizado do centro deve, por conseguinte, ter primazia sobre os calendários estabelecidos nas listas de eventos.

O show está programado para abrir na sexta-feira, 20 de novembro. Na quinta-feira à noite, os anúncios consultados ainda não permitem descrever o atendimento, as vendas ou a real realização dos compromissos agendados durante o fim de semana.

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