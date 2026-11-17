Em 17 de novembro de 1983, oito Clemenceau Super-Stendards atacaram um quartel em Baalbek após o ataque de Drakkar. Esta operação, chamada Brochet, ilustra os limites da resposta francesa no Líbano. Poucos meses depois, a Força Multinacional deixou Beirute, sem estabilizar permanentemente a situação de segurança na capital.

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Hoje na história do Líbano. Em 17 de novembro de 1983, oito Super-Étendards franceses decolaram do porta-aviões Clemenceau para atacar um quartel em Baalbek, Bekaa. A Operação Brochet responde ao ataque de Drakkar, que matou 58 soldados franceses em Beirute em 23 de outubro. Esta resposta aérea não acabará com os ataques contra a força de segurança multinacional.

O ataque a Baalbek, vinte e cinco dias depois do Drakkar

A destruição do posto de Drakkar perturbou o compromisso francês com o Líbano. Os pára-quedistas mortos pertencem ao 1o e 9o regimentos de para-quedistas. Eles servem em uma força implantada em Beirute desde setembro de 1982, com americanos e italianos e, em seguida, contingentes britânicos.

Paris decide bater no Bekaa. O alvo está longe do canto destruído na capital. É apresentado como um campo de treinamento de milícias aliado às potências regionais envolvidas na guerra libanesa.

O bombardeio ocorreu no início da tarde. O Ministério da Defesa francês explicou então que queria evitar novos ataques contra o seu contingente. No dia anterior, François Mitterrand anunciou na televisão que os atacantes não ficaria impune. Depois do ataque, Paris disse que todos os aviões retornaram aos seus edifícios.

Uma greve do Mediterrâneo

Clemenceau fornece a plataforma para esta intervenção. Os oito aviões navais levaram a resposta francesa a Baalbek, além do perímetro da presença multinacional em Beirute. O ataque liga assim duas áreas do conflito: os bairros da capital, onde estão os contingentes estrangeiros e a planície de Bekaa, onde seus oponentes estão localizados.

A história militar francesa mantém a destruição do quartel apesar do disparo de mísseis antiaéreos. No entanto, aponta para uma limitação essencial: os ocupantes supostamente saíram do local antes do ataque. A hipótese de um vazamento aparece neste relato, sem permitir que ele seja estabelecido aqui a origem.

Há, pois, que distinguir entre a execução do bombardeamento e o seu resultado estratégico. Chegar a um edifício não significa neutralizar os homens visados ou suprimir as capacidades de ação de um movimento armado. Assim, as narrativas históricas descrevem a Operação Brochet como uma resposta cujo verdadeiro escopo permanece limitado.

Em Veneza, Mitterrand defende a decisão francesa

No dia seguinte, a 18 de Novembro, o Presidente francês participou numa cimeira franco-italiana em Veneza. Os jornalistas questionam repetidamente Baalbek. Em primeiro lugar, recusou-se a elaborar as suas explicações neste contexto, que tratava das relações bilaterais e das questões europeias.

François Mitterrand finalmente volta à morte de Drakkar para justificar a resposta. Ele pediu para não julgar a ação francesa à luz das 24 horas que tinham decorrido. Na mesma conferência de imprensa, ele se junta aos desejos italianos de reconciliação nacional no Líbano. O discurso presidencial, portanto, justapõe a resposta militar e objetivo político de um retorno à paz.

Força multinacional deixa Beirute em 1984

A operação de 17 de novembro não levou a uma estabilização duradoura da presença ocidental. Os militares da força multinacional continuam expostos a ataques. No início de 1984, os governos dos EUA e franceses comprometeram-se a retirar-se de Beirute.

A França está a preparar-se para a retirada do seu contingente no âmbito da Operação Carrelet. A força de segurança multinacional desapareceu em março de 1984 após a saída dos últimos contingentes franceses e americanos. Esta retirada não é confundida com o fim da presença francesa na UNIFIL, uma força separada das Nações Unidas implantada no sul do Líbano.

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