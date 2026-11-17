CNSS anuncia £20.255 bilhões em adiantamentos para nove escritórios para financiar arquivos de benefícios à saúde. As decisões tomadas em 3, 10 e 13 de Novembro dizem respeito aos segurados ordinários e voluntários. Este envelope deverá acelerar a resolução das aplicações, de acordo com a gestão. Não constitui um novo subsídio individual nem uma alteração na escala. O circuito difere dos adiantamentos concedidos aos hospitais e não fixa a data de pagamento para cada caso.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

CNSS anuncia £20.255 bilhões em adiantamentos para nove escritórios. Os fundos devem financiar as prestações de saúde dos segurados regulares e voluntários. O comunicado de 16 de Novembro apresenta nove decisões tomadas desde o início do mês pelo Director-Geral, Mohammad Karaki.

CNSS: nove decisões para benefícios de saúde

As decisões dizem respeito aos escritórios de Choueifat, Jbeil, Tyre, Amioun, Tebinine, Halba, Tripoli, Jezzine e Jounieh. Datam de 3, 10 e 13 de novembro de 2026. O montante acumulado é de £20 bilhões e £255 milhões.

Estes adiantamentos apoiam o tratamento dos créditos dos gabinetes do Fundo. Não constituem um novo subsídio uniforme pago a cada segurado. A quantidade anunciada cobre toda a operação, sem indicar uma quantidade idêntica para cada antena.

Os marcos de referência publicitários Elemento Dispositivo anunciado Envelope £ 20.255 bilhões libaneses Gabinetes em causa Nove Datas das decisões 3, 10 e 13 de novembro de 2026 Objecto Registos de prestações de saúde Pessoas seguradas Regimes regulares e voluntários

Resposta ao aumento da procura

A gestão do Fundo liga esse processo ao aumento do número de arquivos arquivados. Ela acredita que o aumento das taxas médicas, farmacêuticas e hospitalares têm incentivado os segurados a buscar mais benefícios.

O objectivo declarado é acelerar a liquidação dos saldos. Estas nove decisões não implicam anunciar um novo calendário de reembolso. As avaliações acima explicam o aumento dos pedidos; os adiantamentos devem fornecer os meios financeiros necessários para o seu processamento.

Mohammad Karaki coloca os cuidados de saúde no topo das prioridades da CNSS. A gestão apresenta-os como elemento central da recuperação da instituição após as crises que atingem o país desde 2019, juntamente com os projetos digitais.

Um circuito separado de avanços hospitalares

Em 2 de novembro, o Fundo anunciou outra operação: 351 bilhões de libras para hospitais e médicos. A parcela dizia respeito a 4.416 casos de atendimento já prestados, com base em três decisões de 30 de outubro.

Os nove adiantamentos apresentados em 16 de novembro dizem respeito aos escritórios do CNSS e aos arquivos dos segurados. Os dois anúncios, portanto, respondem a circuitos diferentes. O financiamento de uma antena isoladamente não permite a data de pagamento de cada aplicação individual.

O Fundo procura agora absorver o progresso dos casos, acelerando os pagamentos aos tomadores de seguros nos nove serviços em causa.

Bilhetes do Livro Libanês, fotografia de arquivo publicada em maio de 2020. Ilustração monetária, sem representação de um pagamento corrente. © François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews